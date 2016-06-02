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Иллюзия обмана 2 Иллюзия обмана 2
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Now You See Me: The Second Act

Иллюзия обмана 2, 2016

2016 / США
7.2 Оцените
47 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
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Причины посмотреть Факты О фильме

Нового режиссёра картины Джона М. Чу, заменившего Луи Летерье, можно назвать перенимающим эстафету от других. Он снял сиквелы танцевальной саги «Шаг вперёд», а также продолжение «Броска кобры». Теперь его рука коснулась продолжения «Иллюзии обмана». В актёрском составе также наметились изменения. Героиню Айлы Фишер, которая ждёт ребёнка, заменит не менее известная актриса Лиззи Каплан («Монстро», «Дрянные девчонки»). Также приятным дополнением стал Дэниэл Рэдклифф, известный всем по роли волшебника Гарри Поттера.

Спустя год после событий предыдущего фильма, «Четыре всадника» снова выходят на сцену в надежде разоблачить неэтичные действия крупного технологического магната. Однако в разгар выступления члены группы вдруг исчезают. За их похищением стоит не кто иной как Уолтер Мабри, технический вундеркинд, который шантажом вынуждает Всадников совершить невозможное ограбление. Их единственная надежда очистить свои имена и найти настоящего преступника – выполнить свой последний трюк, самый опасный беспрецедентный за всю их карьеру.

 

  • Лиззи Каплан заменила Айлу Фишер в главной женской роли из-за беременности последней. В сентябре 2016 года Каплан была официально объявлена постоянной заменой Фишер, которая решила не возвращаться на проект.
  • Уолтер Мабри упоминает, что баловался магией, когда учился в школе. Дэниел Рэдклифф, исполнивший его роль, ранее играл в серии фильмов о Гарри Поттере, где использовал магию в школе волшебников.
  • Когда Дилан входит в тюремную камеру Тадеуша, на фоне слышна музыка. Это оперная ария Царицы Ночи “Святая месть” из оперы Вольфганга Амадея Моцарта «Волшебная флейта», которая подчеркивает общую тему мести, ставшую центральной в этой сцене.

«Четыре всадника», команда лучших иллюзионистов мира, снова в сборе! Их «магия» стала еще совершеннее, а враги – опаснее. На сей раз им предстоит спасти свою репутацию и вывести на чистую воду жестокого техномагната.

7.2 Оцените
47 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
Продолжительность 1 час 55 минут
Год выпуска 2016
Премьера в России 9 июня 2016
Премьера в мире 2 июня 2016
Возраст 16+
Прокатчик Централ Партнершип
Режиссер
Джон М. Чу
Джон М. Чу
В ролях
Марк Руффало
Марк Руффало
Вуди Харрельсон
Вуди Харрельсон
Дэйв Франко
Дэйв Франко
Джесси Айзенберг
Джесси Айзенберг
Лиззи Каплан
Лиззи Каплан
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Иллюзия обмана 2 31 постер
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Иллюзия обмана 2 смотреть онлайн

Иллюзия обмана 2
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Много иллюзии и немного обмана «Иллюзия обмана 2» это полноценная вторая часть с героями и конфликтами из первой. Фильм рассказывает о судьбе ставших легендарными «Четырёх всадников», которые возвращаются на сцену, чтобы показать ещё немного магии. Но всё оборачивается не так, как они планировали, и в итоге величайшие маги тысячелетия стали жертвами чужого магического трюка, из которого им нужно выбраться. Чтобы это сделать, они обещают помочь техномагнату Уолтеру…
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Andrey Rene 15 июня 2016, 04:30
Имею кое-что сказать за крайний фильм "Иллюзия обмана II".
И наверное, не всех порадую тем, что комплиментов в сторону картины будет немного.… Читать дальше…
Вячеслав Свободин 1 августа 2016, 12:28
Фильм жуть. Очередной прокол франшиз. Как же они любят этим страдать. пОрой клонило в сон
1. Перемудрили. Сюжет закручен , замучен. Но слишком... Аж… Читать дальше…
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14 ноября 2016 07:03
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