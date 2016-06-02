Иллюзия обмана 2, 2016

Нового режиссёра картины Джона М. Чу, заменившего Луи Летерье, можно назвать перенимающим эстафету от других. Он снял сиквелы танцевальной саги «Шаг вперёд», а также продолжение «Броска кобры». Теперь его рука коснулась продолжения «Иллюзии обмана». В актёрском составе также наметились изменения. Героиню Айлы Фишер, которая ждёт ребёнка, заменит не менее известная актриса Лиззи Каплан («Монстро», «Дрянные девчонки»). Также приятным дополнением стал Дэниэл Рэдклифф, известный всем по роли волшебника Гарри Поттера.

Спустя год после событий предыдущего фильма, «Четыре всадника» снова выходят на сцену в надежде разоблачить неэтичные действия крупного технологического магната. Однако в разгар выступления члены группы вдруг исчезают. За их похищением стоит не кто иной как Уолтер Мабри, технический вундеркинд, который шантажом вынуждает Всадников совершить невозможное ограбление. Их единственная надежда очистить свои имена и найти настоящего преступника – выполнить свой последний трюк, самый опасный беспрецедентный за всю их карьеру.