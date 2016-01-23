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Кунг-фу Панда 3 Кунг-фу Панда 3
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Kung Fu Panda 3

Кунг-фу Панда 3, 2016

2016 / США / Китай
7.4 Оцените
32 голоса Рейтинг IMDb: 7.1
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Причины посмотреть Факты О фильме

Вряд ли отыщется человек, который не знаком с приключениями отважной панды, в совершенстве владеющей кунг-фу. Первая часть вышла в 2008 году и завоевала огромный успех. Поэтому вслед за ней последовала череда всевозможных сиквелов и ответвлений. Картина также примечательна тем, что персонажей в ней озвучили известнейшие звёзды Голливуда. Героев наградили потрясающими голосами Джека Блэка, Дастина Хоффмана, Анджелины Джоли, Джеки Чана, а к третьей части присоединился блистательный Брайан Крэнстон.

Главному герою мультфильма, ставшего хитом, по имени По совсем немного требовалось для счастья. Он обучился кунг-фу, став сильнейшим мастером на планете, он победил опаснейших врагов, обрёл славу и, главное, завёл настоящих друзей. Но есть нечто, что волновало его с самого детства. Речь идёт не об огромном количестве вкуснейшей еды, как вы могли подумать, а о поиске своих настоящих родителей, с которыми панду разлучили после рождения. Однако у По, наконец, появилась зацепка, указавшая ему путь в секретную деревню своих сородичей. В этом месте главный герой чувствует себя так, словно очутился в настоящем раю для панд. Но схватка с новым противником не за горами, и в этот раз он стал ещё более могучим, чем все те, с кем когда-то сражался отважный воин. Его имя Кай, и он стремительно надвигается на родную деревню По, чтобы поработить её

- Первый полнометражный американский мультфильм, созданный совместно с китайской студией;

- Съемочная группа ездила в Шанхай для изучения местной культуры. В результате в мультфильме появились чайная церемония, благовония и свадебные церемонии династий Тан, Сун и Цин;

- Изначально премьера мультфильма должна была состояться 23 декабря 2015 года. Однако студия Disney решила избежать конкуренции с другим своим проектом - «Звёздные войны: Пробуждение Силы»;

- Актриса Ребел Уилсон планировала озвучить панду Мей Мей, позже ее заменила Кейт Хадсон;

Воссоединившись со своим давно потерянным отцом, По отправляется в тайный рай для панд, где его ожидает встреча с множеством веселых сородичей. Однако вскоре злодей Кай начинает зачистку — он уничтожает кунг-фу мастеров по всему Китаю.

По предстоит сделать невозможное — обучить боевому искусству деревню, полную его веселых, неуклюжих собратьев, и тем самым превратить их в отряд кунг-фу панд.

7.4 Оцените
32 голоса Рейтинг IMDb: 7.1
Продолжительность 1 час 26 минут
Год выпуска 2016
Премьера в России 28 января 2016
Премьера онлайн 1 июля 2021
Премьера в мире 23 января 2016
Возраст 6+
Прокатчик Двадцатый Век Фокс
Режиссер
Дженнифер Ю
Дженнифер Ю
В ролях
Джек Блэк
Джек Блэк
Брайан Крэнстон
Брайан Крэнстон
Анджелина Джоли
Анджелина Джоли
Сет Роген
Сет Роген
Ребел Уилсон
Ребел Уилсон
Все актеры и съемочная группа
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Гений кунг-фу После того как Марк Осборн, поставивший великолепную первую часть «Кунг-фу Панды», ушел создавать не менее великолепного «Маленького принца», даосская панда-притча в значительной степени сдулась, хотя и не утратила фирменного обаяния. Дженнифер Ю Нельсон, пришедшая на смену Осборну, умеет делать всё красиво и с техническим блеском (с каждой серией анимация пугающе прибавляет в совершенстве), но драматургия и диалоги второй и третьей частей не идут ни в…
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Man 10 октября 2015, 16:18
Надеюсь ПО озвучивать будет не Галустян ✊
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