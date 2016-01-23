Кунг-фу Панда 3, 2016

Вряд ли отыщется человек, который не знаком с приключениями отважной панды, в совершенстве владеющей кунг-фу. Первая часть вышла в 2008 году и завоевала огромный успех. Поэтому вслед за ней последовала череда всевозможных сиквелов и ответвлений. Картина также примечательна тем, что персонажей в ней озвучили известнейшие звёзды Голливуда. Героев наградили потрясающими голосами Джека Блэка, Дастина Хоффмана, Анджелины Джоли, Джеки Чана, а к третьей части присоединился блистательный Брайан Крэнстон.

Главному герою мультфильма, ставшего хитом, по имени По совсем немного требовалось для счастья. Он обучился кунг-фу, став сильнейшим мастером на планете, он победил опаснейших врагов, обрёл славу и, главное, завёл настоящих друзей. Но есть нечто, что волновало его с самого детства. Речь идёт не об огромном количестве вкуснейшей еды, как вы могли подумать, а о поиске своих настоящих родителей, с которыми панду разлучили после рождения. Однако у По, наконец, появилась зацепка, указавшая ему путь в секретную деревню своих сородичей. В этом месте главный герой чувствует себя так, словно очутился в настоящем раю для панд. Но схватка с новым противником не за горами, и в этот раз он стал ещё более могучим, чем все те, с кем когда-то сражался отважный воин. Его имя Кай, и он стремительно надвигается на родную деревню По, чтобы поработить её