Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Солдат" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Мученицы Мученицы
Киноафиша Фильмы Мученицы
Martyrs

Мученицы, 2015

2015 / США
7.0 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 4
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
Причины посмотреть Факты О фильме

В детстве Люси сбегает из здания, в котором ее держали в плену и пытали, и затем проводит остаток своего детства в приюте Святой Марии, где ее преследуют галлюцинации странного существа, которое пытается атаковать ее на каждом шагу. Со временем она становится очень близкой с Анной, соседкой по приюту и единственным другом Люси.

Десять лет спустя Люси посещает в загородный дом семьи Паттерсонов с дробовиком и казнит всех четырех членов семьи, полагая, что они связаны с ее детскими мучениями. Люси звонит Анне, и та пытается уничтожить улики, но вскоре девушек похищают члены таинственной организации. Теперь Анну ждет та же участь, что и Люси, но на этот раз ее мучители готовы зайти намного дальше…

  • Фильм является ремейком одноименной картины Паскаля Ложье, но не воспроизводит его сюжет по кадрам, а вместо этого передает настроение и атмосферу оригинального фильма.
  • На одну из ролей рассматривалась Кристен Стюарт. 
  • Технически это независимый фильм: он был сделан без участия крупных студий, на деньги частных инвесторов и менее чем за 20 дней.
  • Сценарист Марк Л. Смит заявил, что он старался показывать как можно меньше сцен насилия на экране, чтобы зритель наблюдал не столько за пытками, сколько за попытками девушек спасти друг друга.
  • История создания проекта началась еще в 2008 году, когда режиссер оригинала Паскаль Ложье вел переговоры о правах на американский римейк. Даниэль Штамм был назначен режиссером, но позже выбыл из-за проблем с бюджетом. 

Спустя год после своего исчезновения десятилетняя Люси неожиданно находится. Девочка так напугана, что не может ни с кем разговаривать и рассказать, что же с ней произошло. Проходит 10 лет. Люси все еще продолжают посещать кошмары и она не оставляет попыток выяснить, что же с ней тогда случилось. И когда она, наконец, вместе со своей подругой приближается вплотную к разгадке тайны, то попадает в новую ловушку. Теперь, если им не удастся найти выход, им грозит страшная и мучительная смерть.

7.0 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 4
Продолжительность 1 час 27 минут
Год выпуска 2015
Премьера в России 4 февраля 2016
Премьера в мире 9 октября 2015
Возраст 18+
Прокатчик Наше кино
Бюджет $1 000 000
Режиссер
Кевин Гетц
В ролях
Тройэн Эвери Беллисарио
Тройэн Эвери Беллисарио
Кэйтлин Кармайкл
Кэйтлин Кармайкл
Кейт Бёртон
Кейт Бёртон
Бэйли Ноубл
Все актеры и съемочная группа
Фильмы похожие на Мученицы
Заклятие
Заклятие (2013)
8.10989
Астрал
Астрал (2011)
8.086538
Миф о безнадёжности
Миф о безнадёжности (2016)
5.1
Я плюю на ваши могилы 2
Я плюю на ваши могилы 2 (2014)
7.111111
Я плюю на ваши могилы
Я плюю на ваши могилы (2010)
7.7959185
Человеческая многоножка
Человеческая многоножка (2009)
7.8461537
Мученицы
Мученицы (2008)
8.846154
Райское озеро
Райское озеро (2008)
6
Опасный сеанс
Опасный сеанс (2007)
5.909091
Кто не спрятался
Кто не спрятался (2020)
5.5882354
Фильм находится в подборках
Фильмы про месть Фильмы про месть
Фильмы про маньяков Фильмы про маньяков
Постер фильма Мученицы 2 постера
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов Написать
10 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Слушать
саундтрек фильма Мученицы
Кадры из фильма Все кадры
Все кадры
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
2023, США / Франция / Япония, семейный, анимация
Жанна Дюбарри
Жанна Дюбарри
2023, Франция, биография, драма, исторический
Баба Яга спасает мир
Баба Яга спасает мир
2023, Россия, семейный, комедия
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
Мег 2: Бездна
Мег 2: Бездна
2023, США / Китай, фантастика, ужасы, боевик
Индиана Джонс и колесо судьбы
Индиана Джонс и колесо судьбы
2023, США, боевик, приключения
Два, три, демон, приди!
Два, три, демон, приди!
2023, Австралия, ужасы, триллер
Мой Хатико
Мой Хатико
2023, Китай, мелодрама
Элементарно
Элементарно
2023, США, приключения, анимация, комедия
Чижик-Пыжик возвращается
Чижик-Пыжик возвращается
2023, Россия, семейный, детектив
Заложники
Заложники
2023, США, триллер
Руслан и Людмила. Больше, чем сказка
Руслан и Людмила. Больше, чем сказка
2023, Россия, анимация
Related video
Орбакайте увела Байсарова у первой красавицы 90-х: об этой модели мечтали многие
Копия Листьева: Лорак долгие годы была любовницей этого красавца со связями
Все умирают в конкретный момент: разговоры о проклятии «Бригады» уже не кажутся шуткой
Только одна из трех девочек на фото стала суперзвездой: вам будет непросто в викторине
ДНК-тест в его случае не нужен: люди вздрогнули, увидев сына Михайлова
«Это табу!»: что нельзя говорить за столом даже под дулом пистолета
Костры рябин Шуфутинского — это только начало: песню о третьем ноября фанаты почему-то забыли
Какая русская актриса оголяется в кадре эффектнее и чаще Светличной: ответ неожиданный
Легендарный дед был бы счастлив: первое фото внучки звезды советского кино
Скромная невеста: неожиданный образ Алины Кабаевой произвел фурор в Сети
Соседи называли девочку Джокером: вот как сложилась судьба родившейся без губ малышки
Достоевский в гробу переворачивается: главный секс-символ Голливуда мечтала о роли Грушеньки
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше