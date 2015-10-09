Мученицы, 2015

В детстве Люси сбегает из здания, в котором ее держали в плену и пытали, и затем проводит остаток своего детства в приюте Святой Марии, где ее преследуют галлюцинации странного существа, которое пытается атаковать ее на каждом шагу. Со временем она становится очень близкой с Анной, соседкой по приюту и единственным другом Люси.

Десять лет спустя Люси посещает в загородный дом семьи Паттерсонов с дробовиком и казнит всех четырех членов семьи, полагая, что они связаны с ее детскими мучениями. Люси звонит Анне, и та пытается уничтожить улики, но вскоре девушек похищают члены таинственной организации. Теперь Анну ждет та же участь, что и Люси, но на этот раз ее мучители готовы зайти намного дальше…