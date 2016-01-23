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Анимированная жизнь Анимированная жизнь
Киноафиша Фильмы Анимированная жизнь
Life, Animated

Анимированная жизнь, 2016

2016 / США
7.3 Оцените
12 голосов
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О фильме

Трогательная история взросления Оуэна и его первых шагов к самостоятельной жизни. В основе картины лежит книга — бестселлер The New York Times, написанная отцом главного героя, писателем и журналистом Роном Саскиндом, обладателем Пулитцеровской премии. До трех лет его сын Оуэн развивался совершенно нормально. Но однажды, внезапно и необъяснимо, он полностью перестал разговаривать: не мог выражать свои мысли, чувства и желания, выстраивать отношения с окружающими. Тогда ему поставили диагноз «аутизм». На протяжении многих лет Оуэн и его семья учились находить язык общения друг с другом. Для этого они погрузились в мир диснеевских мультфильмов, знакомых всем с детства. Оуэн очень любил «Русалочку» и «Короля льва», пересматривал их снова и снова. Через них он научился распознавать сложные нюансы взаимоотношений и понимать универсальные механизмы общения. Благодаря им он смог найти новые связи с окружающим миром. «Анимированная жизнь» — это трогательная история взросления Оуэна и его первых шагов к самостоятельной жизни. Фильм стремительно перемешивает отрывки классических диснеевских фильмов и документальные сцены из жизни мальчика. Внутренние ассоциации Оуэна с такими персонажами как Симба («Король лев»), Джафар («Аладдин») или Ариэль («Русалочка») дали ему инструменты, при помощи которых он научился осознавать свои чувства и интерпретировать окружающую реальность.

7.3 Оцените
12 голосов
Продолжительность 1 час 29 минут
Год выпуска 2016
Премьера в России 1 декабря 2016
Премьера в мире 23 января 2016
Возраст 12+
Режиссер
Роджер Росс Уильямс
Роджер Росс Уильямс
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Анимированная жизнь 2 постера
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