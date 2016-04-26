Соседи. На тропе войны 2, 2016

Николас Столлер, снявший комедию о студенческом братстве и их соседях с ребёнком, выпускает в прокат вторую часть «Соседи. На тропе войны 2». Над сценарием поработала всё та же команда, а продюсерами выступили вечные товарищи и коллеги Эван Голдберг и исполнитель главной роли Сет Роген. Он вновь вернётся в картину со своей экранной женой в исполнении австралийки Роуз Бирн. Также женская часть аудитории порадуется участию в фильме Зака Эфрона. Актёрский состав имеет ещё одно важное дополнение в лице юной Хлои Грейс Морец («Пипец», «5-я волна»).
Келли и Мак всё-таки сумели продать свой дом, чтобы переехать жить за город. Но всё не так уж просто, ведь супружеской паре придётся подождать месяц, в течение которого всё должно быть безупречно. Именно в этот момент в соседний дом въезжает очередное студенческое сообщество, правда, женское, а не мужское. Герои уверены, что уж с девочками проблем возникнуть не должно, но их ожидания не оправдываются. Те оказываются заядлыми тусовщицами и ведут себя куда хуже парней. Тогда Келли и Маку ничего не остаётся, как призвать на помощь своего бывшего врага, дабы он помог им разрушить идиллию в сестринстве, и тогда они спокойно уедут восвояси. Но эта война может стать ещё более жестокой, чем предыдущая.
- Съёмки картины «Соседи. На тропе войны 2» начались в конце августа 2015 года и закончились 29 октября в Атланте.
- Сет Роген снялся во всех полнометражных картинах, продюсером которых был Эван Голдберг. Вот лишь некоторые из них: «Жизнь прекрасна», «Зелёный шершень», «Интервью». В большинстве из них со-продюсером выступал сам Роген.
- Следующим совместным проектом дуэта Голдберга и Рогена станет мультфильм «Полный расколбас».
- В жизни Сет Роген является близким другом Джеймса Франко, с которым они часто вместе появляются и на экране. В обоих фильмах «Соседи. На тропе войны» сыграл Дэйв Франко, младший брат актёра.
- Следующим проектом режиссёра Николаса Столлера, создателя двух частей картины «Соседи. На тропе войны», станет мультфильм «Аисты». Это его первый опыт в анимации.
Какой женатый мужчина не мечтал бы жить бок о бок с сексапильными студентками. Разве что тот, кто выставил свою недвижимость на продажу. Когда «мулен руж» по соседству отпугивает покупателей, пора выходить на тропу войны.