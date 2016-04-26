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Соседи. На тропе войны 2 Соседи. На тропе войны 2
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Соседи. На тропе войны 2, 2016

2016 / США
5.9 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 5.7
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Причины посмотреть Факты О фильме

Николас Столлер, снявший комедию о студенческом братстве и их соседях с ребёнком, выпускает в прокат вторую часть «Соседи. На тропе войны 2». Над сценарием поработала всё та же команда, а продюсерами выступили вечные товарищи и коллеги Эван Голдберг и исполнитель главной роли Сет Роген. Он вновь вернётся в картину со своей экранной женой в исполнении австралийки Роуз Бирн. Также женская часть аудитории порадуется участию в фильме Зака Эфрона. Актёрский состав имеет ещё одно важное дополнение в лице юной Хлои Грейс Морец («Пипец», «5-я волна»).

Келли и Мак всё-таки сумели продать свой дом, чтобы переехать жить за город. Но всё не так уж просто, ведь супружеской паре придётся подождать месяц, в течение которого всё должно быть безупречно. Именно в этот момент в соседний дом въезжает очередное студенческое сообщество, правда, женское, а не мужское. Герои уверены, что уж с девочками проблем возникнуть не должно, но их ожидания не оправдываются. Те оказываются заядлыми тусовщицами и ведут себя куда хуже парней. Тогда Келли и Маку ничего не остаётся, как призвать на помощь своего бывшего врага, дабы он помог им разрушить идиллию в сестринстве, и тогда они спокойно уедут восвояси. Но эта война может стать ещё более жестокой, чем предыдущая.

- Съёмки картины «Соседи. На тропе войны 2» начались в конце августа 2015 года и закончились 29 октября в Атланте.

- Сет Роген снялся во всех полнометражных картинах, продюсером которых был Эван Голдберг. Вот лишь некоторые из них: «Жизнь прекрасна», «Зелёный шершень», «Интервью». В большинстве из них со-продюсером выступал сам Роген.

- Следующим совместным проектом дуэта Голдберга и Рогена станет мультфильм «Полный расколбас».

- В жизни Сет Роген является близким другом Джеймса Франко, с которым они часто вместе появляются и на экране. В обоих фильмах «Соседи. На тропе войны» сыграл Дэйв Франко, младший брат актёра.

- Следующим проектом режиссёра Николаса Столлера, создателя двух частей картины «Соседи. На тропе войны», станет мультфильм «Аисты». Это его первый опыт в анимации. 

Какой женатый мужчина не мечтал бы жить бок о бок с сексапильными студентками. Разве что тот, кто выставил свою недвижимость на продажу. Когда «мулен руж» по соседству отпугивает покупателей, пора выходить на тропу войны.

5.9 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 5.7
Продолжительность 1 час 32 минуты
Год выпуска 2016
Премьера в России 12 мая 2016
Премьера онлайн 1 февраля 2022
Премьера в мире 26 апреля 2016
Возраст 18+
Прокатчик UPI
Режиссер
Николас Столлер
Николас Столлер
В ролях
Хлоя Грейс Морец
Хлоя Грейс Морец
Селена Гомес
Селена Гомес
Роуз Бирн
Роуз Бирн
Зак Эфрон
Зак Эфрон
Сет Роген
Сет Роген
Все актеры и съемочная группа
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Соседи. На тропе войны 2 смотреть онлайн

Соседи. На тропе войны 2
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Наша рецензия
В 2014-ом году у неразрывного тандема Сета Рогена и Эвана Голдберга, неустанно поставляющих в массы комедийный контент, родилось новое дитя. «Соседи. На тропе войны», конечно же, с самим Рогеном в главной роли, рассказывали о том, что бывает, если рядом с молодой семейной парой, живущей по своим странным стандартам, поселится мужское студенческое сообщество. Итогом алкопролитных сражений и поочерёдного убийства нервов стало заветное выселение парней из дома. Коммерческий успех ленты…
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