Соседи. На тропе войны 2, 2016

Николас Столлер, снявший комедию о студенческом братстве и их соседях с ребёнком, выпускает в прокат вторую часть «Соседи. На тропе войны 2». Над сценарием поработала всё та же команда, а продюсерами выступили вечные товарищи и коллеги Эван Голдберг и исполнитель главной роли Сет Роген. Он вновь вернётся в картину со своей экранной женой в исполнении австралийки Роуз Бирн. Также женская часть аудитории порадуется участию в фильме Зака Эфрона. Актёрский состав имеет ещё одно важное дополнение в лице юной Хлои Грейс Морец («Пипец», «5-я волна»).

Келли и Мак всё-таки сумели продать свой дом, чтобы переехать жить за город. Но всё не так уж просто, ведь супружеской паре придётся подождать месяц, в течение которого всё должно быть безупречно. Именно в этот момент в соседний дом въезжает очередное студенческое сообщество, правда, женское, а не мужское. Герои уверены, что уж с девочками проблем возникнуть не должно, но их ожидания не оправдываются. Те оказываются заядлыми тусовщицами и ведут себя куда хуже парней. Тогда Келли и Маку ничего не остаётся, как призвать на помощь своего бывшего врага, дабы он помог им разрушить идиллию в сестринстве, и тогда они спокойно уедут восвояси. Но эта война может стать ещё более жестокой, чем предыдущая.