Постер фильма Дети ночи
Дети ночи

I figli della notte 18+
О фильме

Джулио (Винченцо Креа), 17-летний юноша из хорошей семьи, попадает в закрытый пансион для детей высшего общества, расположенный в Альпийских горах, в котором царит жесточайшая дисциплина. Отсутствие интернета, контроль за телефонными звонками, но главное – насилие и угрозы со стороны старших юношей. Джулио удается выжить благодаря дружбе с Эдоардо (Лудовико Суччо). Неразлучные друзья начинают совершать ночные вылазки в лесную чащу, где знакомятся с молодой проституткой Эленой (Юлия Соболь). Внезапно они узнают, что подобные «проступки» - это часть воспитательной программы, и их преподаватели, в том числе Матиас (Фабрицио Ронджоне), тайком ведут за ними непрерывное наблюдение…

Дети ночи - trailer
Дети ночи  trailer
Страна Италия / Бельгия
Продолжительность 1 час 25 минут
Год выпуска 2016
Премьера в мире 19 марта 2016
Дата выхода
19 марта 2016 Россия 18+
Сборы в мире $42 516
Производство Vivo Film, Tarantula, Rai Cinema
Другие названия
I figli della notte, Children of the Night, Az éjszaka gyermekei, Crianças da Noite, Synowie nocy
Режиссер
Андреа Де Сика
В ролях
Винченцо Креа
Фабрицио Ронджоне
Фабрицио Ронджоне
Дарио Кантарелли
Дарио Кантарелли
Людовико Суччо
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма

5.9
Оцените 10 голосов
5.9 IMDb
