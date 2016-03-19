Отзывы о фильме
Джулио (Винченцо Креа), 17-летний юноша из хорошей семьи, попадает в закрытый пансион для детей высшего общества, расположенный в Альпийских горах, в котором царит жесточайшая дисциплина. Отсутствие интернета, контроль за телефонными звонками, но главное – насилие и угрозы со стороны старших юношей. Джулио удается выжить благодаря дружбе с Эдоардо (Лудовико Суччо). Неразлучные друзья начинают совершать ночные вылазки в лесную чащу, где знакомятся с молодой проституткой Эленой (Юлия Соболь). Внезапно они узнают, что подобные «проступки» - это часть воспитательной программы, и их преподаватели, в том числе Матиас (Фабрицио Ронджоне), тайком ведут за ними непрерывное наблюдение…
|19 марта 2016
|Россия
|18+