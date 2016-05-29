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Коллективное посвящение Джону Берджеру, разбитое на четыре непохожих главы. Англичанин Берджер (в этом году ему исполняется 89 лет) — абсолютно ренессансный человек, вместилище разнообразных талантов: художник, писатель, поэт, арт-критик, режиссер. Букеровский лауреат марксистских взглядов, некогда — властитель дум и обязательный участник теледебатов, выбрал участь добровольного затворника, редко покидающего французскую коммуну Кенси.
|29 мая 2016
|Россия
|16+
|23 июня 2017
|Великобритания
|29 мая 2016
|Казахстан
|29 мая 2016
|Украина