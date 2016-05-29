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Постер фильма Времена года в Кенси: 4 портрета Джона Берджера
6.7
Киноафиша Фильмы Времена года в Кенси: 4 портрета Джона Берджера
6.7

Времена года в Кенси: 4 портрета Джона Берджера

, 2016
The Seasons in Quincy: Four Portraits of John Berger
Великобритания / документальный / 18+
Постер фильма Времена года в Кенси: 4 портрета Джона Берджера
6.7

О фильме

Коллективное посвящение Джону Берджеру, разбитое на четыре непохожих главы. Англичанин Берджер (в этом году ему исполняется 89 лет) — абсолютно ренессансный человек, вместилище разнообразных талантов: художник, писатель, поэт, арт-критик, режиссер. Букеровский лауреат марксистских взглядов, некогда — властитель дум и обязательный участник теледебатов, выбрал участь добровольного затворника, редко покидающего французскую коммуну Кенси.

В ролях

Джон Бергер
Self
Тильда Суинтон
Тильда Суинтон
Self
Ben Lerner
Self
Колин МакКейб
Self
Кристофер Рот
Self
Akshi Singh
Self
Онор Суинтон-Бирн
Онор Суинтон-Бирн
Self
Режиссер Бартек Диэдос, Тильда Суинтон, Колин МакКейб, Кристофер Рот
Сценарист Ben Lerner, Тильда Суинтон
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Великобритания
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2016
Премьера онлайн 23 июня 2017
Премьера в мире 29 мая 2016
Дата выхода
29 мая 2016 Россия 16+
23 июня 2017 Великобритания
29 мая 2016 Казахстан
29 мая 2016 Украина
Сборы в мире $61 267
Производство The Derek Jarman Lab
Другие названия
The Seasons in Quincy: Four Portraits of John Berger, Pory roku w Quincy: Cztery portrety Johna Bergera, Οι εποχές στο Κενσί: Τέσσερα πορτρέτα του Τζον Μπέρτζερ, 昆西四季, 約翰伯格四季肖像

Рейтинг фильма

6.7
Оцените 13 голосов
6.7 IMDb
Обновлено 12 ноября 2020

Отзывы о фильме

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