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Зверополис, 2016

2016 / США
8.5 Оцените
186 голосов Рейтинг IMDb: 8
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Причины посмотреть Факты О фильме

Для киностудии «Дисней» новый мультфильм стал уже 55-ым в золотой коллекции. Режиссёрами стали талантливые Байрон Ховард («Вольт»), Рич Мур («Ральф») и Джаред Буш, который также принимал участие в написании сценария. За прототипы персонажей были взяты классические герои анимационной студии, а также известные персонажи вроде Робина Гуда и других. А если вы смотрели «Город героев», то обнаружите, что уже в нём были сокрыты пасхалки к «Зверополису». Свои голоса персонажам подарили известные американские актёры, среди которых Джиннифер Гудвин, Идрис Эльба, Джей Кей Симмонс, Октавия Спенсер и певица Шакира.

 

Зверополис представляет собой царство зверей, которое функционирует по собственным правилам и законам. Весь город поделён на специальные климатические зоны, предназначенные для благоприятного существования его обитателей. Но, как и в любом территориальном образовании, здесь не обходится без коварных преступников. Отдел полиции набирает в команду лучших бойцов, которые призваны очистить город от злодеев. Среди них оказывается талантливая зайчиха Джуди Хопс, которая полна энтузиазма и жажды великих свершений. Вот только её руководство думает иначе в силу маленьких габаритов своей сотрудницы, поэтому она вынуждена выполнять совершенно пустяковую работу. Однако судьба сводит её с несправедливо осуждённым лисом Ником, и вместе они пытаются распутать зловещий заговор, который угрожает всем жителям их родного города.

- Это третий фильм Disney, в котором нет людей, а главные герои - антропоморфные (человекоподобные) животные. Первые два - «Робин Гуд» (1973) и «Цыпленок Цыпа» (2005);

- Постер «Зверополиса» можно было увидеть в мультфильме «Город героев» (во время полета Бэймакса и Хиро);

- Персонаж Ника Уайлда - прототип Робина Гуда из одноименного диснеевского фильма, который тоже был лисом;

- Это первый мультфильм студии Disney со времен «Медвежонка Винни и его друзей» (2011), премьера которого состоялась не в ноябре;

- Алан Тьюдик уже в четвертый раз подряд озвучивает героев мультфильмов Disney. До этого были «Ральф» (2012), «Холодное сердце» (2013) и «Города героев»(2014);

Добро пожаловать в Зверополис – современный город, населенный самыми разными животными, от огромных слонов до крошечных мышек. Зверополис разделен на районы, полностью повторяющие естественную среду обитания разных жителей – здесь есть и элитный район Площадь Сахары и неприветливый Тундратаун. В этом городе начинает службу новый офицер полиции, жизнерадостная крольчиха Джуди Хопс, которая с первых дней работы понимает, как сложно быть маленькой и пушистой среди больших и сильных стражей порядка. Джуди хватается за первую же возможность проявить себя, несмотря на то, что ее партнером будет болтливый и хитрый лис Ник Уайлд. Вдвоем им предстоит раскрыть сложное дело, от которого будет зависеть судьба всех обитателей Зверополиса.

8.5 Оцените
186 голосов Рейтинг IMDb: 8
Продолжительность 1 час 48 минут
Год выпуска 2016
Премьера в России 3 марта 2016
Премьера в мире 11 февраля 2016
Возраст 6+
Прокатчик WDSSPR
Режиссер
Байрон Ховард
Байрон Ховард
В ролях
Джиннифер Гудвин
Джиннифер Гудвин
Джейсон Бэйтман
Джейсон Бэйтман
Алан Тьюдик
Алан Тьюдик
Кэти Лоус
Кэти Лоус
Шакира
Шакира
Все актеры и съемочная группа
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Савелий Чиспияков 21 мая 2022, 07:24
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yegorunya 16 марта 2016, 01:03
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