Зверополис, 2016

Для киностудии «Дисней» новый мультфильм стал уже 55-ым в золотой коллекции. Режиссёрами стали талантливые Байрон Ховард («Вольт»), Рич Мур («Ральф») и Джаред Буш, который также принимал участие в написании сценария. За прототипы персонажей были взяты классические герои анимационной студии, а также известные персонажи вроде Робина Гуда и других. А если вы смотрели «Город героев», то обнаружите, что уже в нём были сокрыты пасхалки к «Зверополису». Свои голоса персонажам подарили известные американские актёры, среди которых Джиннифер Гудвин, Идрис Эльба, Джей Кей Симмонс, Октавия Спенсер и певица Шакира.

Зверополис представляет собой царство зверей, которое функционирует по собственным правилам и законам. Весь город поделён на специальные климатические зоны, предназначенные для благоприятного существования его обитателей. Но, как и в любом территориальном образовании, здесь не обходится без коварных преступников. Отдел полиции набирает в команду лучших бойцов, которые призваны очистить город от злодеев. Среди них оказывается талантливая зайчиха Джуди Хопс, которая полна энтузиазма и жажды великих свершений. Вот только её руководство думает иначе в силу маленьких габаритов своей сотрудницы, поэтому она вынуждена выполнять совершенно пустяковую работу. Однако судьба сводит её с несправедливо осуждённым лисом Ником, и вместе они пытаются распутать зловещий заговор, который угрожает всем жителям их родного города.