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31: Праздник смерти 31: Праздник смерти
Киноафиша Фильмы 31: Праздник смерти
31

31: Праздник смерти, 2016

2016 / США
5.6 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 5
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Причины посмотреть Факты О фильме

Режиссёр Роб Зомби снял свой первый полнометражный фильм «Дом 1000 трупов» в 2003 году, и с тех пор обзавёлся толпой преданных поклонников его шокирующих хорроров. Идея нового фильма «31: Праздник смерти» так же принадлежит Зомби, который занялся её экранизацией. В картине снялась Шери Мун Зомби, которая до этого уже играла у мужа в таких лентах, как «Изгнанные дьяволом» и «Хэллоуин 2». Ну а главным актёрским достоянием фильма стал Малкольм МакДауэлл, известный по главной роли в «Заводном апельсине».

События картины «31: Праздник смерти» перенесут вас в 1976 год. В центре сюжета группа кочующих артистов, которые подвергаются жестокому нападению. Выживают только шестеро, но им предстоит испытать кое-что похуже смерти. Переодетые похитители запирают их в помещении, где они должны сыграть в зловещую игру на выживание. Они должны выбраться из этого лабиринта кошмаров, но за каждым поворотом их ждёт ужасное испытание. Да и не похоже на то, что злодеи хотят выпускать своих жертв на волю.

- Для сбора средств на производство фильма была запущена краудфандинговая кампания. Режиссёр впервые обратился к подобному способу

- Одну из главных ролей исполнила Шери Мун Зомби, которая является женой режиссёра и играет в большинстве его картин

- Премьера фильма «31: Праздник смерти» состоялась на фестивале «Сандэнс»

- Шери Мун Зомби, Торстен Фогс, Джефф Дэниэл Филлипс, Мег Фостер и Джуди Гисон снимались в фильме режиссёра «Повелители Салема»

- Актёры Майкл «Рэд Боун» Элкотт, Элизабет Дэйли, Джинджер Линн Аллен, Шери Мун Зомби и Лью Темпл играли вместе в картине «Изгнанные дьяволом»

Пять сотрудников бродячего цирка похищены за день до Хэллоуина. Им предстоит сыграть в жестокой игре на выживание под названием «31» - в течение 12 часов продержаться против самых отмороженных маньяков в мире.

5.6 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 5
Продолжительность 1 час 42 минуты
Год выпуска 2016
Премьера в России 15 сентября 2016
Премьера онлайн 16 сентября 2016
Премьера в мире 23 января 2016
Возраст 18+
Прокатчик Вольга
Режиссер
Роб Зомби
Роб Зомби
В ролях
Элизабет Дэйли
Элизабет Дэйли
Малкольм МакДауэлл
Малкольм МакДауэлл
Шери Мун Зомби
Шери Мун Зомби
Сандра Роско
Сандра Роско
Лью Темпл
Лью Темпл
Все актеры и съемочная группа
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31: Праздник смерти
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Тяжела всё-таки жизнь человека: столько неприятностей подстерегает нас на каждом шагу. И если случайные проблемы никак не контролируемы, то вот намеренные угрозы вполне можно предвидеть. Только как это сделать, если ты никого не трогаешь, а на тебя вдруг покушается компания психически нездоровых людей в жутковатых костюмах? Вопрос, конечно, риторический, потому что такие ситуации в реальности вряд ли происходят. А вот в кино – запросто. Например, в новом фильме Роба Зомби (какая…
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Никита Ещин 12 сентября 2016, 21:10
жду не даждусь
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14 сентября 2016 17:08
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