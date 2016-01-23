31: Праздник смерти, 2016

Режиссёр Роб Зомби снял свой первый полнометражный фильм «Дом 1000 трупов» в 2003 году, и с тех пор обзавёлся толпой преданных поклонников его шокирующих хорроров. Идея нового фильма «31: Праздник смерти» так же принадлежит Зомби, который занялся её экранизацией. В картине снялась Шери Мун Зомби, которая до этого уже играла у мужа в таких лентах, как «Изгнанные дьяволом» и «Хэллоуин 2». Ну а главным актёрским достоянием фильма стал Малкольм МакДауэлл, известный по главной роли в «Заводном апельсине».

События картины «31: Праздник смерти» перенесут вас в 1976 год. В центре сюжета группа кочующих артистов, которые подвергаются жестокому нападению. Выживают только шестеро, но им предстоит испытать кое-что похуже смерти. Переодетые похитители запирают их в помещении, где они должны сыграть в зловещую игру на выживание. Они должны выбраться из этого лабиринта кошмаров, но за каждым поворотом их ждёт ужасное испытание. Да и не похоже на то, что злодеи хотят выпускать своих жертв на волю.