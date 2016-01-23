31: Праздник смерти, 2016

Режиссёр Роб Зомби снял свой первый полнометражный фильм «Дом 1000 трупов» в 2003 году, и с тех пор обзавёлся толпой преданных поклонников его шокирующих хорроров. Идея нового фильма «31: Праздник смерти» так же принадлежит Зомби, который занялся её экранизацией. В картине снялась Шери Мун Зомби, которая до этого уже играла у мужа в таких лентах, как «Изгнанные дьяволом» и «Хэллоуин 2». Ну а главным актёрским достоянием фильма стал Малкольм МакДауэлл, известный по главной роли в «Заводном апельсине».
События картины «31: Праздник смерти» перенесут вас в 1976 год. В центре сюжета группа кочующих артистов, которые подвергаются жестокому нападению. Выживают только шестеро, но им предстоит испытать кое-что похуже смерти. Переодетые похитители запирают их в помещении, где они должны сыграть в зловещую игру на выживание. Они должны выбраться из этого лабиринта кошмаров, но за каждым поворотом их ждёт ужасное испытание. Да и не похоже на то, что злодеи хотят выпускать своих жертв на волю.
- Для сбора средств на производство фильма была запущена краудфандинговая кампания. Режиссёр впервые обратился к подобному способу
- Одну из главных ролей исполнила Шери Мун Зомби, которая является женой режиссёра и играет в большинстве его картин
- Премьера фильма «31: Праздник смерти» состоялась на фестивале «Сандэнс»
- Шери Мун Зомби, Торстен Фогс, Джефф Дэниэл Филлипс, Мег Фостер и Джуди Гисон снимались в фильме режиссёра «Повелители Салема»
- Актёры Майкл «Рэд Боун» Элкотт, Элизабет Дэйли, Джинджер Линн Аллен, Шери Мун Зомби и Лью Темпл играли вместе в картине «Изгнанные дьяволом»
Пять сотрудников бродячего цирка похищены за день до Хэллоуина. Им предстоит сыграть в жестокой игре на выживание под названием «31» - в течение 12 часов продержаться против самых отмороженных маньяков в мире.