Бен-Гурион — эпилог, 2016

Лента примечательна тем, что в ней использовано интервью первого израильского премьер-министра, которое никто не видел. Оно записано в 1968 году в киббуце Сде Бокер, где Бен-Гурион провел в уединении последние годы своей жизни.



Это своего рода исповедь, размышления о прожитом пути и попытка заглянуть в будущее страны, у истоков создания которой стоял этот непростой человек.



К тому времени, когда записывалось интервью, Бен-Гуриону исполнилось 82 года, за пять лет до того он окончательно и бесповоротно ушел из большой политики. Однако, по мнению создателей фильма, многое из того, о чем говорит этот, несомненно, большой политик звучит сегодня как нельзя более современно.