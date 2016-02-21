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Бен-Гурион — эпилог
Киноафиша Фильмы Бен-Гурион — эпилог
Ben-Gurion, Epilogue

Бен-Гурион — эпилог, 2016

2016 / Израиль / Франция / Германия
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15 голосов Рейтинг IMDb: 8.1
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О фильме

Лента примечательна тем, что в ней использовано интервью первого израильского премьер-министра, которое никто не видел. Оно записано в 1968 году в киббуце Сде Бокер, где Бен-Гурион провел в уединении последние годы своей жизни.

Это своего рода исповедь, размышления о прожитом пути и попытка заглянуть в будущее страны, у истоков создания которой стоял этот непростой человек.

К тому времени, когда записывалось интервью, Бен-Гуриону исполнилось 82 года, за пять лет до того он окончательно и бесповоротно ушел из большой политики. Однако, по мнению создателей фильма, многое из того, о чем говорит этот, несомненно, большой политик звучит сегодня как нельзя более современно.

8.0 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 8.1
Продолжительность 1 час 1 минута
Год выпуска 2016
Премьера в России 13 июля 2016
Премьера в мире 21 февраля 2016
Возраст 18+
Режиссер
Ярив Мозер
В ролях
Давид Бен-Гурион
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Бен-Гурион — эпилог 1 постер
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