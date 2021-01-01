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Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Клаустрофобы. Долина дьявола"
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1 января 2021
МУЛЬТ в кино. Выпуск №121
, Роман Сафаров, Николай Козлов, Александр Люткевич, Джалиль Ризванов, Андрей Бахурин, Россия
Идеальный стриптиз
, США
7 января 2021
С днем смерти
, Даррен Линн Боусман, США
Новости со всех концов света
, Пол Гринграсс, США / Китай
Химия любви
, Альфонсо Альбасете, Испания
Дрон
, Джордан Рубин, США
Самое первое Рождество
, Сальво Фикарра, Валентино Пиконе, Италия
Соседи сверху
, Сеск Гай, Испания
Дэвид Боуи. Человек со звезды
, Гэбриел Рэндж, Великобритания
14 января 2021
Небеса подождут
, Андре Эркау, Германия
Не лечи меня
, Миша Маралес, Россия
Тролли: Большой побег
, Нидерланды
Говард и Подводное Королевство
, Шон Патрик О’Рейли, Канада
Заклятье: Другая сторона
, Торд Даниэльссон, Оскар Мелландер, Швеция
Охотник на монстров
, Пол У. С. Андерсон, США / Германия / Япония / Китай
Обыкновенная страсть
, Даниэль Арбид, Франция / Бельгия
Чудо-женщина: 1984
, Пэтти Дженкинс, США
Самый счастливый сезон
, Клеа ДюВалл, США
Тролли: чудесный дом
, Нидерланды
21 января 2021
Корпорация Ad Libitum
, Полина Ольденбург, Россия
День города
, Алексей Харитонов, Россия
Девушка, подающая надежды
, Эмиральд Феннел, США / Великобритания
Секретные файлы: Над небесами
, США
Душа
, Пит Доктер, США
Королевский гамбит
, Джон Легуизамо, США
28 января 2021
Дьявол в деталях
, Джон Ли Хэнкок, США
Афера Оливера Твиста
, Мартин Оуэн, Великобритания
Астрал. Онлайн
, Роб Сэвадж, Великобритания
Маленькие волшебницы
, Свен Унтервальдт мл., Германия
Зоя
, Леонид Пляскин, Максим Бриус, Россия
Бывшая с того света
, Эдвард Холл, Великобритания
Дать дуба в округе Юба
, Тейт Тэйлор, США / Великобритания
30 января 2021
МУЛЬТ в кино 122. Согревающие мультики
, Рафаэль Тер-Саргсян, Александр Люткевич, Николай Козлов, Людмила Стеблянко, Россия
Робакоп 2077
, Гаро Сетиан, США
1 февраля 2021
Диббук
, Кит Томас, США
4 февраля 2021
Стендап под прикрытием
, Олег Асадулин, Россия
Мьюзик
, Сиа, США
Огонёк-Огниво
, Константин Щекин, Россия
Папаши
, Роландо Равелло, Италия
Денежный самолёт
, Эндрю Лоуренс, США
Кто-нибудь видел мою девчонку?
, Ангелина Никонова, Россия
Заступник
, Роберт Лоренц, США
Понаехали
, Султан Хажироко, Россия
Дважды два
, Виталий Манюков, Россия
Крылья урагана
, Дэвид Блэр, Польша
11 февраля 2021
Родные
, Илья Аксенов, Россия
Наш отец
, Клаудио Ноче, Италия
Джек и механическое сердце
, Матиас Мальзьё, Стефан Берла, Франция / Бельгия
Пончары. Глобальное закругление
, Дэвид Силверман, США
Пингвиненок Пороро. Мир динозавров
, Ким Хён-хо, Юн Джэ-ван, Корея
Опасный соблазн
, Деон Тейлор, США
Северный ветер
, Рената Литвинова, Россия
Кроличья лапа
, Нана Джорджадзе, Россия / Бельгия / Финляндия
Музыка крыш
, Андрей Щербинин, Россия
Пациент Зеро
, Ларс Дамуасо, Бельгия
Приворот. Черное венчание
, Святослав Подгаевский, Россия
Дикая парочка
, Джон Патрик Шэнли, Ирландия
Любит — не любит
, Тосимаса Куроянаги, Япония
18 февраля 2021
Конек-Горбунок
, Олег Погодин, Россия
Дерево желаний
, Рикард Куссо, Австралия
Хищники
, Степан Соколов, Россия
Необратимость. Полная инверсия
, Гаспар Ноэ, Франция
Спасите Колю!
, Дмитрий Губарев, Россия
Спаситель
, Хичам Хаджи, Марокко / США
Дочь тьмы
, Ростислав Мусаев, Россия
Поворот не туда: Наследие
, Майк П. Нельсон, Германия
Рыцари справедливости
, Андерс Томас Йенсен, Дания
Мавританец
, Кевин МакДональд, США
19 февраля 2021
Аферистка
, Дж. Блэйксон, Великобритания
23 февраля 2021
Батя
, Дмитрий Ефимович, Россия
25 февраля 2021
Бесполезные людишки
, Стивен Ол, США
Дом Пьера Кардена
, П. Дэвид Эберсоул, Тодд Хьюз, США / Франция
Проклятый дом 4
, Фионн Уоттс, Тоби Уоттс, Великобритания
История семьи Блум
, Глендин Айвин, Австралия / США
Воздушный бой
, Роузэнн Лианг, Новая Зеландия
Пугало
, Дмитрий Давыдов, Россия
Том и Джерри
, Тим Стори, США
Уиджа. Проклятое зеркало
, Виктор Катала, Брайан Дин, Оливер Ли Гарлэнд, Новая Зеландия
На скорости
, Павел Игнатов, Россия
27 февраля 2021
МУЛЬТ в кино. Выпуск №123. Радости полные мульты
, Полина Грекова, Вера Мякишева, Михаил Медведев, Николай Козлов, Александр Люткевич, Анастасия Чернова, Россия
4 марта 2021
Белый снег
, Николай Хомерики, Россия
Рок-н-рольщики
, Джон Карни, Ирландия / Великобритания / США
Реинкарнация: Пришествие дьявола
, Джастин Дж. Дик, Канада
Рашн Юг
, Антон Федотов, Россия
Гуляй, Вася! Свидание на Бали
, Роман Каримов, Россия
Отряд таганок
, Айнур Аскаров, Россия
Любовное настроение
, Вонг Кар-Вай, Гонконг
Пара из будущего
, Алексей Нужный, Россия
5 марта 2021
Райя и последний дракон
, Пол Бриггс, Дон Холл, США
11 марта 2021
Земля кочевников
, Хлоя Чжао, США / Германия
Трафик
, Николас Джареки, Бельгия / Канада
Бывшая
, Евгений Пузыревский, Россия
Скайлайн 3
, Лайам О’Доннелл, Великобритания
Только серьезные отношения
, Вячеслав Росс, Россия
Сэм: Песочный эльф
, Энди де Эммони, Великобритания
Асоциальная сеть
, Тиллер Расселл, США
Нос, или Заговор «не таких»
, Андрей Хржановский, Россия
Супернова
, Гарри Макквин, Великобритания
День курка
, Джо Карнахан, США
Изгоняющий дьявола. Врата
, Дон Э. ФонтЛеРой, США / Франция / Непал
Проклятие: Обитель смерти
, Олаф де Флёр Йоханнессон, Великобритания
14 марта 2021
Сибирский цирюльник
, Никита Михалков, Россия / Франция / Италия / Чехия
18 марта 2021
Мой брат – супергерой!
, Стефано Чипани, Италия
Легенда джунглей
, США
Снега больше не будет
, Малгожата Шумовска, Польша / Германия
Ганзель, Гретель и агентство магии
, Алексей Цицилин, Россия
Хребет дьявола
, Брэдли Паркер, США
Рафаэль. Добрый гений
, Лука Тровеллези Чезана, Италия
Пальма
, Александр Домогаров младший, Россия
Айнбо. Сердце Амазонии
, Рихард Клаус, Хосе Селада, Перу / Нидерланды
Оборотень
, Джим Каммингс, США
Никто
, Илья Найшуллер, США
Игры шпионов
, Доминик Кук, Великобритания
25 марта 2021
Поступь хаоса
, Даг Лайман, США
Дочь волка
, Дэвид Хэкл, Канада
Июльский дождь
, Марлен Хуциев, СССР
Ая и ведьма
, Горо Миядзаки, Япония
Любовь, свадьбы и прочие катастрофы
, Деннис Дуган, Великобритания
Гипосомния
, Мориц Бляйбтрой, Германия
Годзилла против Конга
, Адам Вингард, США
26 марта 2021
Попадос
, Барнаби Томпсон, Великобритания
27 марта 2021
Мульт в кино. Выпуск №124. Весенние смешинки
, Вера Мякишева, Михаил Медведев, Александр Люткевич, Николай Козлов, Россия
1 апреля 2021
Вспомнить все
, Пол Верховен, США
В ринге только девушки
, Пол Лейден, США
Ученик экзорциста
, Джастин П. Ланж, США
Помогите, я уменьшил свою училку!
, Свен Унтервальдт мл., Германия / Австрия
Пришелец из сказки
, Томаш Шафраньски, Польша
Исход
, Логан Стоун, США
Маша
, Анастасия Пальчикова, Россия
Розовое облако
, Юли Жербази, Бразилия
Дино Дана
, Дж.Дж. Джонсон, Канада / США
Майор Гром: Чумной Доктор
, Олег Трофим, Россия
8 апреля 2021
Мортал комбат
, Саймон Маккуойд, США
24 снега
, Михаил Барынин, Россия
Заповедь зла
, Томас Роберт Ли, Канада
Минари
, Ли Айзек Чун, США
Кинотеатр кошмаров
, Джо Данте, Мик Гэррис, Рюхэй Китамура, Дэвид Слэйд, Алехандро Бругуес, США
ЗОЖ
, Магнус фон Хорн, Польша / Швеция
Будь моим Кириллом
, Алла Елисеева, Россия
Поли
, Николя Ванье, Франция
Препод. История Галатеи
, Антон Сигурдссон, США / Исландия / Великобритания
15 апреля 2021
Гениальное ограбление
, Жауме Балагуэро, Испания
Гунда
, Виктор Косаковский, Норвегия / США
Заклятье: Новый ритуал
, Мауро Иван Ойеда, Аргентина
Чернобыль
, Данила Козловский, Россия
От винта 2
, Ваге Саргсян, Россия
Sheena667
, Григорий Добрыгин, Россия
Мой год в Нью-Йорке
, Филипп Фалардо, Канада / Ирландия
Проект: Время назад
, Илья Танк Шилов, США
В стране фей
, Маркус Овнелль, Швеция / Великобритания / США
22 апреля 2021
Любовь и монстры
, Екатерина Краснер, Россия
Порочная связь
, Даниэле Лукетти, Италия
Властелин Колец: Две крепости
, Питер Джексон, США / Новая Зеландия / Германия
Москвы не бывает
, Дмитрий Федоров, Россия
Гнев человеческий
, Гай Ричи, Великобритания
Поколение Вояджер
, Нил Бергер, США
Тьма. Монстры за поворотом
, Алессио Лигуори, Италия / Германия
Нечестивые
, Эван Спилиотопулос, США
Руфус. Хроники волшебной страны
, Райан Беллгардт, Франция / США
Великий
, Эндрю Левитас, США
24 апреля 2021
МУЛЬТ в кино. Выпуск №125: Друзья на всю голову
, Рафаэль Тер-Саргсян, Станислав Шахов, Софья Кравцова, Россия
29 апреля 2021
Девятаев
, Тимур Бекмамбетов, Сергей Трофимов, Россия
Полный нокдаун
, Шон Пол Пичинино, США
Ночь
, Курош Ахари, США / Иран
Проклятие: Призраки дома Борли
, Кристофер Смит, Великобритания
Упс... Приплыли!
, Тоби Генкель, Ирландия / Люксембург
6IX9INE: Сага о Дэнни Эрнандесе
, Викрам Ганди
Ася
, Рути Прибар, Израиль
На дальних рубежах
, Максим Дашкин, Россия
Академия магии
, Йорген Клюбен, США
Приключения экспоната
, Алена Олейник, Россия
1 мая 2021
Зверокрекеры
, Тони Бэнкрофт, Скотт Кристиан Сава, Джейм Маэстро, США / Испания / Корея
6 мая 2021
Ангел мести
, Джордж Галло, США
Пчелка Майя: Медовый движ
, Ноэль Клири, Германия / Австралия
Смешарики и друзья в кино. Выпуск 1
, Денис Чернов, Иван Пшонкин, Россия
Восемь сотен
, Гуань Ху, Китай
Лес самоубийц
, Такаши Шимицу, Япония
Прабабушка легкого поведения. Начало
, Марюс Вайсберг, Россия
Извержение
, Хэ Чжун Ли, Корея
Сопротивление
, Джонатан Якубович, США
Шаг вперед: Жар улиц
, Хорхе Навас, Колумбия / Аргентина
13 мая 2021
Паркет
, Александр Миндадзе, Россия / Польша / Великобритания
Медвежонок Бамси
, Кристиан Рюлтениус, Мария Блом, Швеция
Звездный рубеж
, Эдвард Дрейк, США
Иваново счастье
, Иван Соснин, Россия
Иваны, помнящие родство
, Иван Соснин, Россия
Легенда о пианисте
, Джузеппе Торнаторе, Италия
The Box
, Ян Джон-ун, Корея
Скажи ей
, Александр Молочников, Россия
Замыкание
, Татьяна Эверстова, Россия
Пила: Спираль
, Даррен Линн Боусман, США
Те, кто желает мне смерти
, Тейлор Шеридан, Канада / США
Кролик Питер 2
, Уилл Глак, США
Медвежонок Бамси и Дочь Волшебницы
, Кристиан Рюлтениус, Мария Блом, Швеция
19 мая 2021
Форсаж 9
, Джастин Лин, США
20 мая 2021
Новый порядок
, Мишель Франко, Мексика / Франция
Спирит Непокорный
, Илэйн Боган, Эннио Торресан, США
Конец фильма
, Александр Котт, Россия
Истребитель демонов: Поезд «Бесконечный»
, Харуо Сотодзаки, Япония
22 мая 2021
МУЛЬТ в кино выпуск №126. Солнечные мультики
, Вера Мякишева, Полина Грекова, Рафаэль Тер-Саргсян, Мила Румянцева, Россия
27 мая 2021
Иччи
, Костас Марсан, Россия
Туве
, Зайда Бергрот, Финляндия / Швеция
Рыбка Поньо на утесе
, Хаяо Миядзаки, Япония
Играй со мной
, Андрей Назимов, Россия
Помогите, я уменьшил своих родителей!
, Тим Трагезер, Германия
Кольцо времени
, Тони Дин Смит, Канада
В винном отражении
, Виталий Музыченко, Россия
Хищники
, М. Дж. Бассетт, Кения
Амнезия
, Александр Черняев, США
Спиритический сеанс
, Саймон Баррет, США
Ассасин. Битва миров
, Лу Ян, Китай
Дублинские дебоширы
, Оуэн Мэкен, Ирландия / США
3 июня 2021
Круэлла
, Крэйг Гиллеспи, США
Спасти нельзя оставить
, Дарья Беднарская, Россия
4 сапога и барсук
, Гунхильд Энгер, Rune Spaans, Норвегия
Тихое место 2
, Джон Красински, США
Мейнстрим
, Джиа Коппола, США
Выбор Фредерика Фитцелла
, Кристофер МакБрайд, Канада
10 июня 2021
Реальная история мальчика-волчонка
, Мартин Крейчи, США
Ограбление по-джентльменски
, Ренни Харлин, США
Заклятие 3: По воле дьявола
, Майкл Чавес, США
Хозяин
, Стивен С. Кампанелли, США
Архипелаг
, Алексей Тельнов, Россия
Коп на драйве
, Тарек Будали, Франция
Свадьбы не будет!
, Марк Ротемунд, Германия
Надежда
, Мария Сёдаль, Норвегия / Швеция / Дания
Ночная прогулка
, Азиз Тази, США
Маржела: Своими словами
, Райнер Хольцмер, Германия / Бельгия
Байкал. Удивительные приключения Юмы
, Анастасия Попова, Россия
Дореми: В поисках волшебства
, Дзюнъити Сато, Япония
Смешарики и друзья в кино. Выпуск 2
, Джалиль Ризванов, Татьяна Пономарёва, Россия
Культовые тусовщики
, Ник Моран, Великобритания / США
12 июня 2021
Generation П
, Виктор Гинзбург, Россия
17 июня 2021
Папа за маму
, Алессандро Дженовези, Италия
Лука
, Энрико Касароса, США
Игра на выживание
, Бастиан Гюнтер, США / Германия
Сердце и как им пользоваться
, Дмитрий Губарев, Россия
Папа закодировался
, Павел Ходнев, Россия
Оккупация: миссия «Дождь»
, Люк Спарк, Австралия / США
Толмен. Первый демон
, Майкл Нэйдер, Канада
19 июня 2021
Мульт в кино. Выпуск № 127: Рок-н-мульт
, Михаил Медведев, Полина Грекова, Рафаэль Тер-Саргсян, Роман Трамвай, Анастасия Чернова, Софья Кравцова, Россия
24 июня 2021
Проклятый чиновник
, Сарик Андреасян, Россия
Кукла
, Адриан Гарсиа Больяно, Мексика
Человек, который продал свою кожу
, Каутер Бен Ханья, Тунис / Франция / Бельгия / Германия / Швеция / Турция
Мейер Лански
, Итан Роквей, США
Рок Дог 2
, Марк Балдо, США
Жвалы
, Квентин Дюпьё, Франция
С — счастье
, Джон Шиди, Австралия
Бендер: Начало
, Игорь Зайцев, Россия
25 июня 2021
Ледяной драйв
, Джонатан Хенсли, США
1 июля 2021
Приручить дракона
, Катарина Лаунинг, Норвегия
Красная река
, Уэс Миллер, США
Джетлаг
, Михаил Идов, Россия
Бегущая в лабиринте
, Матьё Тури, Франция
Огрики
, Тоби Генкель, Германия / Бельгия
Кошмары
, Энтони Скотт Бернс, Канада
Самая безумная свадьба
, Филипп де Шоврон, Франция
Оборотни внутри
, Джош Рубен, США
Судная ночь навсегда
, Эверардо Валерио Гоут, США
Страсть, любовь и стволы
, Коллин Шиффли, США
Амели
, Жан-Пьер Жене, Франция / Германия
3 июля 2021
Кензели
, Федор Петрухин, Россия
8 июля 2021
Чёрная Вдова
, Кейт Шортланд, США
Опасные игры
, Крис Лофинг, США
Бугимен
, Талал Сельхами, Марокко / Франция
Магазинные воришки всего мира
, Стивен Киджак, США
Лена и львенок
, Брайан Херцлингер, США
10 июля 2021
Облачный атлас
, Том Тыквер, Лилли (Энди) Вачовски, Лана Вачовски, США
15 июля 2021
Бендер: Золото Империи
, Игорь Зайцев, Россия
Пороховой коктейль
, Навот Папушадо, США / Франция
Город тайн
, Роберт Коннолли, Австралия / США
Адский ад
, Алистер Грирсон, Австралия / США
Любовь по ту сторону
, Гарри Гринбергер, США
Двойное счастье
, Джузеппе Бонито, Италия
Влюбленный Ван Гог
, Жан Люк Аяш, Франция
Космический джем: Новое поколение
, Малкольм Д. Ли, США
17 июля 2021
Мульт в кино. Выпуск №128. Мульты не на каникулах
, Николай Козлов, Александр Люткевич, Полина Грекова, Анастасия Чернова, Екатерина Полякова, Ольга Михалева, Россия
22 июля 2021
Сипсик
, Мелис Арулепп, Карстен Килерих, Эстония / Дания
Цензор
, Прано Бэйли-Бонд, Великобритания
Тайна Сен-Тропе
, Николас Бенаму, Франция
Ослик, любовник и я
, Каролин Виньяль, Франция / Бельгия
Любовь в жаркие недели
, Гайк Асатрян, Россия
G. I. Joe. Бросок кобры: Снейк Айз
, Роберт Швентке, США
Время
, М. Найт Шьямалан, США
28 июля 2021
Заппа
, Алекс Уинтер, США
29 июля 2021
Круиз по джунглям
, Хауме Кольет-Серра, США
Красотка на взводе
, Таня Уэкслер, США
Чистое место
, Никиас Криссос, Германия
Золушка и заколдованный принц
, Линн Саутерленд, США
Родовое проклятие
, Джозеф Маркантонио, Великобритания
За гранью жизни
, Майк Бёрнс, США
Основной инстинкт
, Пол Верховен, США / Франция
4 августа 2021
BLACKPINK в кино
, О Юн-тон, Чон Со-и, Корея
5 августа 2021
Полночь на злаковом поле
, Рэндолл Эмметт, США
Пес под прикрытием
, Дэн Хантер, США
Отряд самоубийц: Миссия навылет
, Джеймс Ганн, США
Хищники
, Пьетро Кастеллитто, Италия
Незваные детки
, Мишель Ларок, Франция
Тайна парка развлечений
, Динг Лианг, Китай
Мулан. Новая легенда
, Лео Ляо, Китай
Я создан для тебя
, Мария Шрадер, Германия
На последнем дыхании
, Жан-Люк Годар, Франция
Заклинание Джинна
, Давид Шарбонье, Джастин Пауэлл, США
12 августа 2021
Аннетт
, Леос Каракс, США / Франция
Не дыши 2
, Родольфо Саягес, США
Ночь страха. Противостояние
, Даллас Бёрджесс, США
Магия лунного света
, Вуди Аллен, США
Солнцепек
, Максим Бриус, Михаил Вассербаум, Россия
Эвакуация
, Мэллори Эвертон, Стивен Мик, США
Главный герой
, Шон Леви, США
14 августа 2021
МУЛЬТ в кино. Выпуск № 129. Для героев и принцесс
, Давид Петросян, Станислав Шахов, Роман Трамвай, Россия
Остров проклятых
, Мартин Скорсезе, США
19 августа 2021
Кодекс киллера
, Мартин Кэмпбелл, США
Босс-молокосос 2
, Том МакГрат, США
Проклятие пиковой дамы
, Патрик Уайт, Канада
Ненависть
, Матье Кассовиц, Франция
Вуду
, Хенк Преториус, Великобритания
Охотник за разумом. Схватка
, Эмбер Роуз Сили, США
26 августа 2021
Воспоминания
, Лиза Джой, США
Небесный замок Лапута
, Хаяо Миядзаки, Япония
Последний день Земли
, Ромен Киро, Франция
Принцесса Якудза
, Висенте Аморим, Бразилия
Сокровище пиратской бухты
, Рик Спалла, США
Кэндимен
, Ниа ДаКоста, США
Римские приключения
, Вуди Аллен, США / Италия / Испания
Щенячий патруль в кино
, Кэллан Брукнер, США / Канада
Сердце чемпиона
, Дэвид де Воз, США
Побег из Нью-Йорка
, Джон Карпентер, США / Великобритания
Мартин Иден
, Пьетро Марчелло, Италия / Франция
Легенда о Зелёном рыцаре
, Дэвид Лоури, США / Ирландия
1 сентября 2021
Нефутбол
, Максим Свешников, Россия
Три мушкетера
, Тони Гарсиа, Испания
2 сентября 2021
В западне
, С.К. Дэйл, США
Чужая Земля
, Тим Фелбаум, Германия / Швейцария
Девятый калибр
, Тони Д’Анджело, Италия / Бельгия
Боец без правил
, Аарон Леонг, США
После. Глава 3
, Кастилло Лэндон, США
Шан-Чи и легенда десяти колец
, Дестин Креттон, США
Дом улиток
, Макарена Асторга, Испания / Перу / Мексика
4 сентября 2021
Яблоки
, Христос Нику, Греция / Польша / Словения
8 сентября 2021
Блокадный дневник
, Андрей Зайцев, Россия
9 сентября 2021
Небесная команда
, Владимир Алеников, Россия / Беларусь
Отчаянные аферистки
, Арон Годет, Гита Пуллапилли, США
Вокруг света за 80 дней
, Самуэль Турно, Франция / Бельгия
Соври мне правду
, Ольга Акатьева, Россия
Дом на другой стороне
, Дэвид Брукнер, США
Петровы в гриппе
, Кирилл Серебренников, Россия / Франция / Швейцария
Злое
, Джеймс Ван, США
16 сентября 2021
Молчание ягнят
, Джонатан Демме, США
Все о сексе
, Дакота Горман, США
Тайна сестер Макалузо
, Эмма Данте, Италия
Любовь, страх и ненависть
, Мэтт Биссоннет, Канада / Ирландия
Литл Гром
, Тоби Генкель, Бельгия / Франция / Германия
Мотель «Нигде»
, Билл Бенц, США
Узники страны призраков
, Сион Соно, США
Сюзанна Андлер
, Бенуа Жако, Франция
Крик. Кровавое посвящение
, Джон Берардо, США
Холостяк на свадьбе
, Лоран Тирар, Франция
Дюна
, Дени Вильнев, США
Безумное кино для взрослых
, Раду Жуде, Румыния / Хорватия / Чехия / Люксембург
Маски для Николаса
, Эдуардо Риверо, Мексика
23 сентября 2021
Иван Денисович
, Глеб Панфилов, Россия
Дело
, Алексей Герман-младший, Россия
Вне зоны доступа
, Анна Курбатова, Россия
Клаустрофобы 2: Лига выживших
, Адам Робител, США
My Little Pony: Новое поколение
, Ирландия / Канада
Махнемся телами
, Жан-Патрик Бенес, Франция
Холодный расчет
, Пол Шредер, Великобритания / Китай
После пробуждения
, Элиза Аморузо, Италия
Молоко
, Карен Оганесян, Россия
Случайность и догадка
, Рюсукэ Хамагути, Япония
25 сентября 2021
Разжимая кулаки
, Кира Коваленко, Россия
30 сентября 2021
Титан
, Джулия Дюкорно, Франция / Бельгия
Бондарчук. Battle
, Илья Белов, Россия
Джим Пуговка и чёртова дюжина
, Деннис Ганзель, Германия
Бестселлер
, Лина Росслер, Канада / США
Ее заветное желание
, Тамура Котаро, Япония
Мама: Возвращение из тьмы
, Кейт Уитбред, Австралия
Ничья
, Лена Ланских, Россия
Пушистые спасатели
, Рикард Куссо, Австралия
Анимация
, Сергей Серегин, Россия
Веном 2
, Энди Серкис, США
Лес призраков: Сатор
, Джордан Грэм, США
7 октября 2021
Приключения на шоколадной фабрике
, Мануэль Флурин Хендри, Швейцария
Общага
, Роман Васьянов, Россия
Суперзвезда
, Брюно Дюмон, Франция / Германия / Италия / Бельгия
Не время умирать
, Кэри Фукунага, США / Великобритания
Курорт
, Тейлор Чиен, США
9 октября 2021
Мульт в кино. Выпуск №131: Дружба — это главное!
, Екатерина Полякова, Алексей Гайлит, Рафаэль Тер-Саргсян, Галина Золотарева, Александр Воробьев, Мила Румянцева, Мария Кузьменко, Элина Волгина, Россия
14 октября 2021
Королевская игра
, Филипп Штольцль, Германия / Австрия
Тебе одиноко сегодня вечером?
, Вэнь Шипэй, Китай
Исчезнувший
, Кристиан Карион, Великобритания / Франция
ФиксиКИНО. Осенний марафон
, Олег Мусин, Дарья Мельникова, Джалиль Ризванов, Россия
Мистериум: Эффект Марко
, Мартин Зандвлиет, Дания / Германия
Эйфель
, Мартин Бурбулон, Франция
Демоник
, Нил Бломкамп, Канада
Деревня проклятых
, Рэйне МакКормак, Великобритания
Герда
, Наталья Кудряшова, Россия
Криптополис
, Дэш Шоу, США
Не время любить
, Барнабаш Тот, Венгрия
Семейка Аддамс: Горящий тур
, Грег Тирнан, США / Великобритания / Канада
21 октября 2021
Хороший, плохой, коп
, Джо Карнахан, США
Маленькая мама
, Селин Сьямма, Франция
Учености плоды
, Игорь Угольников, Россия
Дракулов
, Илья Куликов, Россия
Кошачьи миры Луиса Уэйна
, Уилл Шарп, Великобритания
По соседству
, Даниэль Брюль, США / Германия
Хэллоуин убивает
, Дэвид Гордон Грин, США
Неисправимый Рон
, Сара Смит, Жан-Филипп Вине, Октавио Е. Родригес, США
28 октября 2021
Гайя: Месть Богов
, Яко Баувер, ЮАР
Агнец
, Вальдимар Йоханнссон, Исландия / Швеция / Польша
Камень, ножницы, бумага
, Татьяна Лютаева, Россия
Ледяной демон
, Иван Капитонов, Россия
Проклятый Хэллоуин
, Скотт Хансен, США
6 ноября 2021
МУЛЬТ в кино. Выпуск 132. На дворе МУЛЬТябрь
, Рафаэль Тер-Саргсян, Полина Грекова, Анастасия Чернова, Мария Коршунова, Россия
8 ноября 2021
Страшные истории для рассказа незнакомцам
, Карл Дженсен, Райан Генри Джонстон, Райан Кьолберг, Шарлотта Лилт, Том Дж. МакКой, Джордан Пиллар, США
Вечные
, Хлоя Чжао, США
11 ноября 2021
От кутюр
, Сильви Оайон, Франция
Ходячий замок
, Хаяо Миядзаки, Япония
Вкус жизни
, Кристоффер Боэ, Дания / Швеция
Проклятье Эбигейл
, Коринна Фейт, Великобритания
Естественный свет
, Денеш Надь, Венгрия / Латвия / Франция / Германия
Друг на продажу
, Александр Данилов, Россия
Ряд 19
, Александр Бабаев, Россия
Память
, Апитчатпон Вирасетакул, Колумбия / Таиланд / Франция / Германия / Мексика / Катар / Китай / Швейцария
13 ноября 2021
Джой: Американка в русском балете
, Дина Бурлис, Сергей Гаврилов, Данила Кузнецов, Россия / США
18 ноября 2021
Последняя дуэль
, Ридли Скотт, США
Король Ричард
, Рейнальдо Маркус Грин, США
Дурное воспитание
, Педро Альмодовар, Испания
Приключения Пильи
, Жюльен Фурне, Франция
Лощина мертвецов
, Мэтью Нинабер, США
Плюшевый Бум!
, Денис Чернов, Россия
Монстр: Начало
, Дэниэл Фаррандс, США
Робокар Поли. Новое приключение!
, ЮнЯнг Иом, Корея
Медея
, Александр Зельдович, Россия
Нули и единицы
, Абель Феррара, Германия / Великобритания / Италия
Небо
, Игорь Копылов, Россия
Молоко птицы
, Евгений Марьян, Россия
Французский вестник. Приложение к газете «Либерти. Канзас ивнинг сан»
, Уэс Андерсон, США
25 ноября 2021
Прошлой ночью в Сохо
, Эдгар Райт, Великобритания
Медвежонок Бамси и дракон
, Кристиан Рюлтениус, Швеция
Купе номер 6
, Юхо Куосманен, Финляндия / Эстония / Россия / Германия
Триумф
, Бретт Леонард, США
Мертвец
, Джим Джармуш, США / Германия / Япония
Энканто
, Байрон Ховард, США / Колумбия
Обитель зла: Раккун-Сити
, Йоханнес Робертс, Германия / США
1 декабря 2021
Италия. Пламя, пепел
, Италия
2 декабря 2021
День мертвых
, Виктор Рыжаков, Россия
Летчик
, Ренат Давлетьяров, Россия
На близком расстоянии
, Григорий Добрыгин, Россия
Месть земли
, Ли Джун, Китай
Антитела
, Джон Кейес, США
Сбой в матрице
, Родни Ашер, США
Дом Gucci
, Ридли Скотт, США
Восточный ветер. Великий Ураган
, Леа Шмидбауэр, Германия
Черная месса
, Родриго Фьяллега, Мексика
Щенячий патруль: Улетная помощь
, Чарльз Е. Бастьен, Канада
Половинка меня
, Туукка Темонен, Финляндия
Превратности разума
, Торстен Клайн, Германия / Польша
БУМЕРанг
, Петр Буслов, Россия
Ледяная история
, Сергей Русаков, Россия
Охотники за привидениями: наследники
, Джейсон Райтман, США
Нормальный только я
, Антон Богданов, Россия
4 декабря 2021
МУЛЬТ в кино. Выпуск 133. В гости к мультикам
, Екатерина Полякова, Рафаэль Тер-Саргсян, Станислав Шахов, Анастасия Чернова, Россия
9 декабря 2021
Календарь дьявола
, Патрик Ридремонт, Франция
Вестсайдская история
, Стивен Спилберг, США
Мажоры на мели
, Николас Куш, Франция
Заводной апельсин
, Стэнли Кубрик, Великобритания
Женщины в черном
, Элижабета Видович, Кэтрин Мишель, США
Спенсер
, Пабло Ларраин, Великобритания / Германия / Чили
Владивосток
, Антон Борматов, Россия
Мафия: Смертельная игра
, Джимми Яннопулос , США
Море волнуется раз
, Николай Хомерики, Россия
Чиновник
, Владимир Моташнев, Россия
Честный развод
, Иван Кульнев, Россия
Любовь, любовь, любовь
, Элинор Коппола, США
Механическая девочка
, Кевин Конрад Ханна, Канада / Корея
Удовольствие
, Нинья Тюберг, Швеция / Нидерланды / Франция
Здравствуй, Дедушка Мороз!
, Наталия Калёнова, Россия
Большой красный пес Клиффорд
, Уолт Бекер, США
15 декабря 2021
Человек-паук: Нет пути домой
, Джон Уоттс, США
16 декабря 2021
Преступный квест
, Эдвард Дрейк, США
Ночь принадлежит нам
, Жюльен Ильмуан, Франция
Конец света
, Феркс Кастеллани, Аргентина
Матрица: Воскрешение
, Лана Вачовски, США
Оленьи рога
, Скотт Купер, США
Остров Бергмана
, Миа Хансен-Лёв, Франция
Хроники Деда Мороза. Тайна подарков
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Елки 8
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Разыскивается Санта
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Мой папа не подарок
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Реальная любовь
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