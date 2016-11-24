Психи, 2015

«Психи» - это новый фильм режиссёра Алексея Китайцева, до этого занимавшегося в основном сериалами и документальными картинами о космонавтах («Счастливы вместе», «Юрий Гагарин. Семь лет одиночества», «Алексей Леонов. Прыжок в космос»). В его ленте снялись по большей части молодые актёры, среди которых Кристина Асмус («Интерны»), Илья Антоненко («Молодая гвардия»), Матвей Зубалевич («Молодёжка», «Глухарь»), Даниил Вахрушев («Физрук») и другие.
В центре сюжета картины «Психи» окажутся двое молодых людей, которые принадлежат к противоборствующим группировкам неофашистов. На обоих наклеены ярлыки, мешающие им жить настоящей и искренней жизнью. Фильм «Психи» - это история любви, ошибок и расплаты за свои поступки, отражающая мнение автора о событиях, происходящих в современном мире.
- Фильм «Психи» снимался в Москве недалеко от станции метро Сокол и вблизи кинотеатра «Ленинград». Общие планы были сняты режиссёром в Берлине
- В 2014 году, когда сценарий фильма был уже почти готов, режиссёр Алексей Китайцев посещал Берлин, где общался с немцами о намечающейся картине
- В ленте «Психи» есть отсылки к видеоигре GTA San Adnreas
- Группа, которая играет в фильме - настоящая, это не актеры. Их музыка и используется и как саундтрек. Сам режиссер - бывший музыкант, играл в том же музыкальном направлении
- Название фильма «Психи» происходит от слова психобили. Это музыкальное течение (в котором играет группа, и сам режиссер). В России это течение мало известно, на Западе больше
- Фильм не о современном лице фашизма - а о выборе, об ответственности за свой выбор и за свои слова
- Готовясь к роли, актеры встречались с настоящими скинхедами, и даже вели идеологические беседы с идеологами движения
- Фильм много ездил по местным фестам. После просмотра часто выяснялось, что люди в провинции даже не догадываются, что фашизм и его идеи живы до сих пор (например, в форме неофашизма). Режиссёр считает, что нельзя замалчивать эту тему - по этой причине и взялся за фильм
- Фильм ругают все: и антифаши, и фашисты
Она – девушка-гот, антифашистка с широкими взглядами на жизнь. Он – участник молодежной группировки, ненавидящий всё. Казалось бы, между ними нет ничего общего, но любовь, как вспышка, моментально меняет их жизни. История «Ромео и Джульетты XXI века» на фоне бурных событий сегодняшнего мира.