Психи, 2015

- Фильм «Психи» снимался в Москве недалеко от станции метро Сокол и вблизи кинотеатра «Ленинград». Общие планы были сняты режиссёром в Берлине

- В 2014 году, когда сценарий фильма был уже почти готов, режиссёр Алексей Китайцев посещал Берлин, где общался с немцами о намечающейся картине

- В ленте «Психи» есть отсылки к видеоигре GTA San Adnreas

- Группа, которая играет в фильме - настоящая, это не актеры. Их музыка и используется и как саундтрек. Сам режиссер - бывший музыкант, играл в том же музыкальном направлении

- Название фильма «Психи» происходит от слова психобили. Это музыкальное течение (в котором играет группа, и сам режиссер). В России это течение мало известно, на Западе больше

- Фильм не о современном лице фашизма - а о выборе, об ответственности за свой выбор и за свои слова

- Готовясь к роли, актеры встречались с настоящими скинхедами, и даже вели идеологические беседы с идеологами движения

- Фильм много ездил по местным фестам. После просмотра часто выяснялось, что люди в провинции даже не догадываются, что фашизм и его идеи живы до сих пор (например, в форме неофашизма). Режиссёр считает, что нельзя замалчивать эту тему - по этой причине и взялся за фильм

- Фильм ругают все: и антифаши, и фашисты