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Психи Психи
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Психи, 2015

2015 / Россия
5.9 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 4.7
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«Психи» - это новый фильм режиссёра Алексея Китайцева, до этого занимавшегося в основном сериалами и документальными картинами о космонавтах («Счастливы вместе», «Юрий Гагарин. Семь лет одиночества», «Алексей Леонов. Прыжок в космос»). В его ленте снялись по большей части молодые актёры, среди которых Кристина Асмус («Интерны»), Илья Антоненко («Молодая гвардия»), Матвей Зубалевич («Молодёжка», «Глухарь»), Даниил Вахрушев («Физрук») и другие.

В центре сюжета картины «Психи» окажутся двое молодых людей, которые принадлежат к противоборствующим группировкам неофашистов. На обоих наклеены ярлыки, мешающие им жить настоящей и искренней жизнью. Фильм «Психи» - это история любви, ошибок и расплаты за свои поступки, отражающая мнение автора о событиях, происходящих в современном мире.

- Фильм «Психи» снимался в Москве недалеко от станции метро Сокол и вблизи кинотеатра «Ленинград». Общие планы были сняты режиссёром в Берлине

- В 2014 году, когда сценарий фильма был уже почти готов, режиссёр Алексей Китайцев посещал Берлин, где общался с немцами о намечающейся картине

- В ленте «Психи» есть отсылки к видеоигре GTA San Adnreas

- Группа, которая играет в фильме - настоящая, это не актеры. Их музыка и используется и как саундтрек. Сам режиссер - бывший музыкант, играл в том же музыкальном направлении

- Название фильма «Психи» происходит от слова психобили. Это музыкальное течение (в котором играет группа, и сам режиссер). В России это течение мало известно, на Западе больше

- Фильм не о современном лице фашизма - а о выборе, об ответственности за свой выбор и за свои слова

- Готовясь к роли, актеры встречались с настоящими скинхедами, и даже вели идеологические беседы с идеологами движения

- Фильм много ездил по местным фестам. После просмотра часто выяснялось, что люди в провинции даже не догадываются, что фашизм и его идеи живы до сих пор (например, в форме неофашизма). Режиссёр считает, что нельзя замалчивать эту тему - по этой причине и взялся за фильм

- Фильм ругают все: и антифаши, и фашисты

Она – девушка-гот, антифашистка с широкими взглядами на жизнь. Он – участник молодежной группировки, ненавидящий всё. Казалось бы, между ними нет ничего общего, но любовь, как вспышка, моментально меняет их жизни. История «Ромео и Джульетты XXI века» на фоне бурных событий сегодняшнего мира.

5.9 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 4.7
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2015
Премьера в России 24 ноября 2016
Премьера в мире 24 ноября 2016
Возраст 18+
Режиссер
Алексей Китайцев
Алексей Китайцев
В ролях
Илья Антоненко
Илья Антоненко
Матвей Зубалевич
Матвей Зубалевич
Кристина Асмус
Кристина Асмус
Егор Харламов
Егор Харламов
Даниил Вахрушев
Даниил Вахрушев
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Психи 2 постера
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В ближайшее воскресенье в Москве будет жарко. Очень жарко. Особенно в центре: несколько сотен людей выйдут на улицы якобы на Марш Мира. Почему «якобы» и почему «жарко»? Да потому что мирно данное мероприятие закончится вряд ли. А закончится большой потасовкой – и все это знают. Знает это и девушка-гот (Майя – Кристина Асмус), знают это и организаторы марша – антифашисты. Кстати, антифашисты специально выстраивают свои колонны так, чтобы…
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