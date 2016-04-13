Несносные леди, 2015

Такое название фильм получил не потому, что его сюжет связан с культовой комедией «Несносные боссы». Тем не менее, в актёрском составе присутствуют сразу двое актёров, снявшихся в обеих лентах, это Дженнифер Энистон и Джейсон Судейкис. Режиссёром картины выступил великий мастер мелодрам Гэрри Маршалл, которому зрители обязаны «Красоткой». Кстати, Джулия Робертс всё ещё является его музой, поэтому в новом фильме она также исполнит одну из главных ролей. Вас также порадует замечательная Кейт Хадсон, начинающая актриса Бритт Робертсон из «Земли будущего» и Сара Чок из сериала «Клиника».
В этот фильм вплетены сразу несколько трогательных историй о непростых отношений детей и матерей. Хотя одна из них рассказывает также об одиноком отце, который переживает трудности с воспитанием девочки-подростка. Но однажды он встречает мать-одиночку, у которой, правда, двое сыновей. Муж ушёл от неё к крайне молодой особе, и теперь она справляется со всеми сложностями самостоятельно. Но, возможно, в скором будущем она обретёт прочную опору. Судьбы героев то и дело переплетаются, и вскоре грядёт День матери, когда решится судьба каждого. Ждёт ли их, наконец, заслуженное счастье?
- Джулия Робертс в четвертый раз снимается у режиссера Гэри Маршалла. До этого актриса играла в его фильмах «Красотка» (1990), «Сбежавшая невеста» (1999) и «День Святого Валентина» (2010);
- Пятая совместная работа Дженнифер Энистон и Джейсона Судейкиса. До этого они снимались в фильмах «Охотник за головами» (2010), «Несносные боссы» (2011), «Мы - Миллеры» (2013) и «Несносные боссы 2» (2014);
Фитнес и шопинг, капризные предки и непослушные дети, завистливые подружки и надоевшие бывшие — милые составляющие настоящего женского счастья. А также мужского, если ты — отец-одиночка. И неважно, где и как сведет вас жизнь, если ты встретишь настоящую любовь. Главное — не сдаваться! Ведь судьба — это большой супермаркет, а не магазин на диване.