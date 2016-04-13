Несносные леди, 2015

Такое название фильм получил не потому, что его сюжет связан с культовой комедией «Несносные боссы». Тем не менее, в актёрском составе присутствуют сразу двое актёров, снявшихся в обеих лентах, это Дженнифер Энистон и Джейсон Судейкис. Режиссёром картины выступил великий мастер мелодрам Гэрри Маршалл, которому зрители обязаны «Красоткой». Кстати, Джулия Робертс всё ещё является его музой, поэтому в новом фильме она также исполнит одну из главных ролей. Вас также порадует замечательная Кейт Хадсон, начинающая актриса Бритт Робертсон из «Земли будущего» и Сара Чок из сериала «Клиника».

В этот фильм вплетены сразу несколько трогательных историй о непростых отношений детей и матерей. Хотя одна из них рассказывает также об одиноком отце, который переживает трудности с воспитанием девочки-подростка. Но однажды он встречает мать-одиночку, у которой, правда, двое сыновей. Муж ушёл от неё к крайне молодой особе, и теперь она справляется со всеми сложностями самостоятельно. Но, возможно, в скором будущем она обретёт прочную опору. Судьбы героев то и дело переплетаются, и вскоре грядёт День матери, когда решится судьба каждого. Ждёт ли их, наконец, заслуженное счастье?