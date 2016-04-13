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Несносные леди Несносные леди
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Mother's Day

Несносные леди, 2015

2015 / США
5.8 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 5.6
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Причины посмотреть Факты О фильме

Такое название фильм получил не потому, что его сюжет связан с культовой комедией «Несносные боссы». Тем не менее, в актёрском составе присутствуют сразу двое актёров, снявшихся в обеих лентах, это Дженнифер Энистон и Джейсон Судейкис. Режиссёром картины выступил великий мастер мелодрам Гэрри Маршалл, которому зрители обязаны «Красоткой». Кстати, Джулия Робертс всё ещё является его музой, поэтому в новом фильме она также исполнит одну из главных ролей. Вас также порадует замечательная Кейт Хадсон, начинающая актриса Бритт Робертсон из «Земли будущего» и Сара Чок из сериала «Клиника».

 

В этот фильм вплетены сразу несколько трогательных историй о непростых отношений детей и матерей. Хотя одна из них рассказывает также об одиноком отце, который переживает трудности с воспитанием девочки-подростка. Но однажды он встречает мать-одиночку, у которой, правда, двое сыновей. Муж ушёл от неё к крайне молодой особе, и теперь она справляется со всеми сложностями самостоятельно. Но, возможно, в скором будущем она обретёт прочную опору. Судьбы героев то и дело переплетаются, и вскоре грядёт День матери, когда решится судьба каждого. Ждёт ли их, наконец, заслуженное счастье?

- Джулия Робертс в четвертый раз снимается у режиссера Гэри Маршалла. До этого актриса играла в его фильмах  «Красотка» (1990), «Сбежавшая невеста» (1999) и «День Святого Валентина» (2010);

- Пятая совместная работа Дженнифер Энистон и Джейсона Судейкиса. До этого они снимались в фильмах «Охотник за головами» (2010), «Несносные боссы» (2011), «Мы - Миллеры» (2013) и «Несносные боссы 2» (2014);

Фитнес и шопинг, капризные предки и непослушные дети, завистливые подружки и надоевшие бывшие — милые составляющие настоящего женского счастья. А также мужского, если ты — отец-одиночка. И неважно, где и как сведет вас жизнь, если ты встретишь настоящую любовь. Главное — не сдаваться! Ведь судьба — это большой супермаркет, а не магазин на диване.

5.8 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 5.6
Продолжительность 1 час 58 минут
Год выпуска 2015
Премьера в России 28 апреля 2016
Премьера в мире 13 апреля 2016
Возраст 16+
Прокатчик Парадиз
Режиссер
Гэрри Маршалл
Гэрри Маршалл
В ролях
Бритт Робертсон
Бритт Робертсон
Дженнифер Энистон
Дженнифер Энистон
Джулия Робертс
Джулия Робертс
Тимоти Олифант
Тимоти Олифант
Кейт Хадсон
Кейт Хадсон
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Несносные леди 3 постера
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Несносные леди
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Красотки На что только не идут отечественные прокатчики для привлечения зрителей в кинотеатры. Название «Несносные леди» буквально пускает пыль в глаза, заставляя думать, что собравшиеся в фильме Джулия Робертс, Кейт Хадсон и Дженнифер Энистон на протяжении всего сюжета будут кого-нибудь терроризировать. Несносными их могут себе позволить назвать разве что ярые ненавистники ромкомов, которые подобное кино смотреть не станут ни при каких обстоятельствах. На деле же эти…
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