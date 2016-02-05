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Да здравствует Цезарь! Да здравствует Цезарь!
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Да здравствует Цезарь!, 2016

2016 / США
5.7 Оцените
19 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
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Причины посмотреть Факты О фильме

Итан и Джоэл Коэны по праву заслужили звание живых легенд американского кинематографа. Каждый их новый фильм претендует на звание шедевра и вызывает большой трепет в сердцах истинных любителей кино. Актёрский состав в их картинах всегда впечатляет, что имеет место и на этот раз. Среди исполнителей главных ролей оказались Джордж Клуни, Джош Бролин, Скарлетт Йоханссон, Тильда Суинтон, Рэйф Файнс, а также восходящие актёры Джона Хилл и Ченнинг Татум. Ко всему прочему лента комедийная, что для постановщиков является более редким явлением, нежели криминал и драмы.

 

В центре повествования окажется профессиональный фиксер Эдди Мэнникс, работающий в Голливуде. В его задачи входит улаживание любых проблемных и конфликтных ситуаций во время съёмок, однако такого безумного количества неурядиц в его работе ещё не встречалось. На студии снимают фильм о Древнем Риме под названием «Да здравствует Цезарь!» Но неожиданно главного актёра похищают и начинают требовать большой выкуп. На съёмочной площадке начинается тотальный хаос с участием эксцентричных работников киноиндустрии. Уладить всё под силу лишь главному герою, но даже у самых стойких порой могут сдать нервы. Зрителей на экранах ждут волнующие события целого дня из жизни Голливуда, который персонажи никогда не смогут забыть.

- Четвертый совместный проект братьев Коэнов и Джорджа Клуни. До этого он снимался у режиссеров в «О, где же ты, брат?» (2000), «Невыносимая жестокость» (2003) и «После прочтения сжечь» (2008);

- Пятый совместный фильм Ченнинга Татума и Джоны Хилла. Ранее они снимались вместе в двух частях «Мачо и ботан» (2012, 2014), комедии «Конец света 2013: Апокалипсис по-голливудски» (2013) и мультфильме «Лего. Фильм» (2014);

- Фрэнсис МакДорманд в восьмой раз снимается у братьев Коэнов. МакДорманд - жена Джоэла Коэна;

- В актерском составе фильма четверо обладателей премии «Оскар» (Джордж Клуни, Фрэнсис МакДорманд, Тильда Суинтон и Фишер Стивенс) и трое номинантов (Джош Бролин, Джона Хилл и Рэйф Файнс);

- Скарлетт Йоханссон играет актрису, которая забеременела прямо перед началом съемок в новом фильме. То же самое случилось со Скарлетт в ее реальной жизни. Она узнала о своей беременности практически накануне съемок в «Мстителях: Эра Альтрона»;

Добро пожаловать в Голливуд – империю блеска, роскоши и порока. Здесь обитают кумиры миллионов. Что ни день – пиршество для светских хроникеров. И вот однажды исчезает исполнитель главной роли в фильме «Да здравствует Цезарь!». Ни жена, ни многочисленные любовницы не знают, где он. И теперь продюсера студии ждет веселый денек, ведь он должен найти звезду раньше репортеров.

5.7 Оцените
19 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
Продолжительность 1 час 46 минут
Год выпуска 2016
Премьера в России 25 февраля 2016
Премьера в мире 5 февраля 2016
Возраст 18+
Прокатчик UPI
Режиссер
Итан Коэн
Итан Коэн
В ролях
Ченнинг Татум
Ченнинг Татум
Скарлетт Йоханссон
Скарлетт Йоханссон
Тильда Суинтон
Тильда Суинтон
Рэйф Файнс
Рэйф Файнс
Джош Бролин
Джош Бролин
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Да здравствует Цезарь! 16 постеров
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Да здравствует Цезарь!
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Что наша жизнь? – Кино!  Джордж Клуни (Берд Уитлок). Кадр из фильма «Да здравствует Цезарь!» Мистер Мэнникс слегка недоволен, у мистера сегодня проблемы. Небесная канцелярия не исполняет его указаний – три недели съемочная группа плутает по джунглям в поисках тропического ливня, однако сезон дождей упрямо не желает начинаться. Но если бы только это… Капризнее любого ливня – Анна Моран (Скарлетт Йоханссон) – звезда водных фильмов, очень зрелищных…
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Алёна Вдовина 24 апреля 2016, 09:30
Коэны не умеют снимать плохое кино. Шокирована низким рейтингом. Идите и получите удовольствие
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