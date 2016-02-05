Да здравствует Цезарь!, 2016

Итан и Джоэл Коэны по праву заслужили звание живых легенд американского кинематографа. Каждый их новый фильм претендует на звание шедевра и вызывает большой трепет в сердцах истинных любителей кино. Актёрский состав в их картинах всегда впечатляет, что имеет место и на этот раз. Среди исполнителей главных ролей оказались Джордж Клуни, Джош Бролин, Скарлетт Йоханссон, Тильда Суинтон, Рэйф Файнс, а также восходящие актёры Джона Хилл и Ченнинг Татум. Ко всему прочему лента комедийная, что для постановщиков является более редким явлением, нежели криминал и драмы.
В центре повествования окажется профессиональный фиксер Эдди Мэнникс, работающий в Голливуде. В его задачи входит улаживание любых проблемных и конфликтных ситуаций во время съёмок, однако такого безумного количества неурядиц в его работе ещё не встречалось. На студии снимают фильм о Древнем Риме под названием «Да здравствует Цезарь!» Но неожиданно главного актёра похищают и начинают требовать большой выкуп. На съёмочной площадке начинается тотальный хаос с участием эксцентричных работников киноиндустрии. Уладить всё под силу лишь главному герою, но даже у самых стойких порой могут сдать нервы. Зрителей на экранах ждут волнующие события целого дня из жизни Голливуда, который персонажи никогда не смогут забыть.
- Четвертый совместный проект братьев Коэнов и Джорджа Клуни. До этого он снимался у режиссеров в «О, где же ты, брат?» (2000), «Невыносимая жестокость» (2003) и «После прочтения сжечь» (2008);
- Пятый совместный фильм Ченнинга Татума и Джоны Хилла. Ранее они снимались вместе в двух частях «Мачо и ботан» (2012, 2014), комедии «Конец света 2013: Апокалипсис по-голливудски» (2013) и мультфильме «Лего. Фильм» (2014);
- Фрэнсис МакДорманд в восьмой раз снимается у братьев Коэнов. МакДорманд - жена Джоэла Коэна;
- В актерском составе фильма четверо обладателей премии «Оскар» (Джордж Клуни, Фрэнсис МакДорманд, Тильда Суинтон и Фишер Стивенс) и трое номинантов (Джош Бролин, Джона Хилл и Рэйф Файнс);
- Скарлетт Йоханссон играет актрису, которая забеременела прямо перед началом съемок в новом фильме. То же самое случилось со Скарлетт в ее реальной жизни. Она узнала о своей беременности практически накануне съемок в «Мстителях: Эра Альтрона»;
Добро пожаловать в Голливуд – империю блеска, роскоши и порока. Здесь обитают кумиры миллионов. Что ни день – пиршество для светских хроникеров. И вот однажды исчезает исполнитель главной роли в фильме «Да здравствует Цезарь!». Ни жена, ни многочисленные любовницы не знают, где он. И теперь продюсера студии ждет веселый денек, ведь он должен найти звезду раньше репортеров.