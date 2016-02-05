Да здравствует Цезарь!, 2016

Итан и Джоэл Коэны по праву заслужили звание живых легенд американского кинематографа. Каждый их новый фильм претендует на звание шедевра и вызывает большой трепет в сердцах истинных любителей кино. Актёрский состав в их картинах всегда впечатляет, что имеет место и на этот раз. Среди исполнителей главных ролей оказались Джордж Клуни, Джош Бролин, Скарлетт Йоханссон, Тильда Суинтон, Рэйф Файнс, а также восходящие актёры Джона Хилл и Ченнинг Татум. Ко всему прочему лента комедийная, что для постановщиков является более редким явлением, нежели криминал и драмы.

В центре повествования окажется профессиональный фиксер Эдди Мэнникс, работающий в Голливуде. В его задачи входит улаживание любых проблемных и конфликтных ситуаций во время съёмок, однако такого безумного количества неурядиц в его работе ещё не встречалось. На студии снимают фильм о Древнем Риме под названием «Да здравствует Цезарь!» Но неожиданно главного актёра похищают и начинают требовать большой выкуп. На съёмочной площадке начинается тотальный хаос с участием эксцентричных работников киноиндустрии. Уладить всё под силу лишь главному герою, но даже у самых стойких порой могут сдать нервы. Зрителей на экранах ждут волнующие события целого дня из жизни Голливуда, который персонажи никогда не смогут забыть.