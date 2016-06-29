Свадебный угар, 2016

В фильмографию режиссёра Джейка Зиманского входят в основном сериалы («Бруклин 9-9») и телевизионные картины («7 дней в аду»). Его новая лента «Свадебный угар» примечательна тем, что в ней снялись одни из самых популярных молодых актёров современности. Мужская часть каста представлена Заком Эфроном («Классный мюзикл») и Адамом Дивайном («Идеальный голос», «Стажёр»). А женская команда состоит из Анны Кендрик («Скотт Пилигрим против всех») и Обри Плаза из сериала «Парки и зоны отдыха».

Братья Майк и Дэйв Стэнгл – продавцы спиртных напитков и большие любители сорвать семейные собрания своими выходками. Когда приближается свадьба их младшей сестры Джинни, которую она планирует справлять на Гавайях, их родители говорят братьям, что те должны пригласить на свадьбу своих подружек, чтобы те не дали им наделать неприятностей. Тогда Майк и Дэйв размещают на сайте знакомств объявление о поиске подружек на свадьбу. Реклама становится вирусной, и братья идут на шоу Венди Уильямс, чтобы еще больше разрекламировать себя.

Сестры Татьяна и Алиса – тусовщицы-бездельницы, только в очередной раз уволенные с работы после зажигательных танцев на столах своего ресторана. Татьяна видит появление братьев по телевизору и решает, что бесплатное путешествие на Гавайи – то, что им нужно.

Чтобы привлечь внимание братьев, Татьяна бросается под машину возле бара, где братья проводят кастинг на роль своих невест. Это срабатывает, и вскоре они вчетвером идут на свидание. Татьяна, изображая из себя школьного учителя, флиртует с Майком, но не собирается заходить с ним дальше, тогда как Алиса, которая притворяется менеджером хедж-фонда, думает, что Дэйв отлично ей подходит. Решив, что эти девушки понравятся их семье, братья приглашают их на Гавайи.

Уже на курорте девушки действительно очаровывают семью Стэнглов, но их хулиганские характеры все время так и норовят вырваться на свободу. Да и сами братья не так просты, как кажется, и не собираются обходиться на свадьбе без своих фирменных шуточек. В общем, мало жениху и невесте не покажется, но ведь в этом и состоит смысл каждого семейного торжества!