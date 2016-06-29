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Свадебный угар Свадебный угар
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Mike and Dave Need Wedding Dates

Свадебный угар, 2016

2016 / США
7.0 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 5.9
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В фильмографию режиссёра Джейка Зиманского входят в основном сериалы («Бруклин 9-9») и телевизионные картины («7 дней в аду»). Его новая лента «Свадебный угар» примечательна тем, что в ней снялись одни из самых популярных молодых актёров современности. Мужская часть каста представлена Заком Эфроном («Классный мюзикл») и Адамом Дивайном («Идеальный голос», «Стажёр»). А женская команда состоит из Анны Кендрик («Скотт Пилигрим против всех») и Обри Плаза из сериала «Парки и зоны отдыха».

Братья Майк и Дэйв Стэнгл – продавцы спиртных напитков и большие любители сорвать семейные собрания своими выходками. Когда приближается свадьба их младшей сестры Джинни, которую она планирует справлять на Гавайях, их родители говорят братьям, что те должны пригласить на свадьбу своих подружек, чтобы те не дали им наделать неприятностей. Тогда Майк и Дэйв размещают на сайте знакомств объявление о поиске подружек на свадьбу. Реклама становится вирусной, и братья идут на шоу Венди Уильямс, чтобы еще больше разрекламировать себя.

Сестры Татьяна и Алиса – тусовщицы-бездельницы, только в очередной раз уволенные с работы после зажигательных танцев на столах своего ресторана. Татьяна видит появление братьев по телевизору и решает, что бесплатное путешествие на Гавайи – то, что им нужно.

Чтобы привлечь внимание братьев, Татьяна бросается под машину возле бара, где братья проводят кастинг на роль своих невест. Это срабатывает, и вскоре они вчетвером идут на свидание. Татьяна, изображая из себя школьного учителя, флиртует с Майком, но не собирается заходить с ним дальше, тогда как Алиса, которая притворяется менеджером хедж-фонда, думает, что Дэйв отлично ей подходит. Решив, что эти девушки понравятся их семье, братья приглашают их на Гавайи.

Уже на курорте девушки действительно очаровывают семью Стэнглов, но их хулиганские характеры все время так и норовят вырваться на свободу. Да и сами братья не так просты, как кажется, и не собираются обходиться на свадьбе без своих фирменных шуточек. В общем, мало жениху и невесте не покажется, но ведь в этом и состоит смысл каждого семейного торжества!

Актрисы Анна Кендрик и Обри Плаза играли вместе в «Скотте Пилигриме». Адам Дивайн вместе с Анной Кендрик снимался «Идеальном голосе», а Зак Эфрон и Обри Плаза оба появлялись в «Дедушке лёгкого поведения»

«Свадебный угар» – это первый фильм режиссёра Джейка Зиманского, выпускаемый на большом экране

Шоу The Wendy Williams Show, на которое приходят главные герои в поисках девушек, выходит в эфир на самом деле

Сюжет фильма вдохновлен реальной историей братьев Майка и Дэйва Стэнглов. В октябре 2013 года они разместили на Craigslist объявление о поиске партнеров на свадьбу кузена. Они описали свой идеал будущих напарниц как «привлекательные, но не слишком привлекательные, легкомысленные и, предпочтительно, сестры, имеющие собственные платья (потому что у нас их нет)”. Вскоре их объявление получило более 6000 откликов.

У Стэнглов был друг, который работал в Creative Arts Agency. После того, как реклама стала популярной, он помог братьям подписать контракт на создание фильма и книги по мотивам их истории. Агент CAA Мишель Вайнер сказала: «Было ясно, что они были замечательными персонажами, и это было отличным материалом для нарратива. Братья соответствовали возникшей вокруг них шумихе. Они были умны и забавны. В них были юмор и душа, необходимые для завязки замечательной истории».

Оригинальное название фильма переводится на русский как «Майку и Дейву нужны подружки на свадьбу».

В начальных титрах говорится, что фильм: «Основан на реальных событиях. В некотором роде».

Основная фотография началась 25 мая и длилась до 13 августа 2015 года. Большая часть фильма была снята на территории курорта Turtle Bay Resort на северном берегу острова Оаху в Гавайском архипелаге. На самом деле свадьба, на которой присутствовали Майк и Дэйв, проходила в Саратоге, но создатели решили поменять локацию на более экзотическую.

Актерский состав и съемочная группа фильма разместились на том же курорте, где происходили съемки. На том же курорте снимался фильм Николаса Столлера «В пролете». Каждый день питаясь в одном из местных ресторанов, Дивайн заработал пищевое отравление.

Узнав, что он получил эту роль, Адам Дивайн прошел специальную тренировку, чтобы нарастить мышцы и выглядеть более похожим на своего экранного брата, Зака Эфрона. Во время съемок они постоянно тренировались вместе, что также укрепило их братские отношения.

Для обнаженной сцены с участием Анны Кендрик использовалась ее дублерша.

Джини – младшая сестра Майка и Дэйва, но Шугар Лин Берд, которая играет ее, на самом деле старше и Дивайна, и Эфрона.

Реальные Майк и Дэйв Стэнглы появляются в эпизодической роли в сцене, когда кузен Терри предлагает стать серединкой бутерброда между ними двумя, проходящими мимо.

Песню, звучащую во время финальных титров, исполняют Эфрон и Дивайн.

Премьера состоялась 8 июля 2016 года. Фильм собрал 46 миллионов долларов в Северной Америке и 31 миллион на других территориях. Общая касса международного проката фильма составила 77 миллионов долларов при бюджете в 33 миллиона.

История о двух братьях, которые разместили в интернете объявление о поиске пары для свадебной вечеринки. Объявление превращается в вирусное видео, и его эффект превосходит самые смелые ожидания парней.

7.0 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 5.9
Продолжительность 1 час 38 минут
Год выпуска 2016
Премьера в России 7 июля 2016
Премьера онлайн 19 марта 2021
Премьера в мире 29 июня 2016
Возраст 18+
Прокатчик Двадцатый Век Фокс
Режиссер
Джейк Зиманский
Джейк Зиманский
В ролях
Анна Кендрик
Анна Кендрик
Зак Эфрон
Зак Эфрон
Обри Плаза
Обри Плаза
Адам Дивайн
Адам Дивайн
Стивен Рут
Стивен Рут
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Свадебный угар 3 постера
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Свадебный угар
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В прокат выходит комедия «Свадебный угар» Джейка Зиманского, и если русское название недостаточно проясняет, о чем картина, то это с лёгкостью сделает оригинальное. Оно звучит так: «Майку и Дэйву нужны девушки для свадьбы». Отсюда лучше прорисовывается сюжет: ребята (братья) ищут спутниц для праздничной церемонии их сестры, которая выходит замуж – и не где-нибудь, а в гавайском тропическом раю. Кадр из  фильма «Свадебный угар» Маленькое,…
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Кирилл Глушков 7 июля 2016, 22:28
фильм отстой, тупые шутки, чернуха
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14 голосов
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