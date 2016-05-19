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Постер фильма Бабушка Ке-чхун
7.3
Киноафиша Фильмы Бабушка Ке-чхун
7.3

Бабушка Ке-чхун

, 2016
Canola / Gyechoonhalmang
Южная Корея / драма / 18+
Постер фильма Бабушка Ке-чхун
7.3

О фильме

Отец маленькой Хе-джи умер, а мать сбежала и снова вышла замуж, поэтому бабушка Ке-чхун — единственная её семья. Они живут на прекрасном острове Чеджу и души друг в друге не чают. Но однажды на многолюдном рынке бабушка теряет внучку. 12 лет спустя девушка-подросток Хе-джи ведёт мелкокриминальную жизнь. Она с друзьями совершает очередное преступление, после чего им нужно залечь на дно, и в этот момент Хе-джи на глаза попадается давнее объявление о пропавшей девочке, которую зовут так же, как и её.

В ролях

Юн Ё-джон
Юн Ё-джон
Grandma
Ким Го-ын
Ким Го-ын
Hye-ji
Чан Хёк-чин
Щин Ын-джон
Myung-ok
О Хи-джун
Gye-choon's house police
Ким Хи-вон
Seok-ho
Ян Ик-чун
Choong-seop
Lee Jong-goo
Doctor
Kim Joon-Won
Public prosecutor
Рю Джун-ёль
Рю Джун-ёль
Cheol-heon
Choi Min-ho
Han-yi
Режиссер Чхан
Сценарист Чхан
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Южная Корея
Продолжительность 1 час 56 минут
Год выпуска 2016
Премьера онлайн 31 октября 2016
Премьера в мире 19 мая 2016
Дата выхода
19 мая 2016 Россия 16+
19 мая 2016 Казахстан
19 мая 2016 Южная Корея
Сборы в мире $3 131 694
Другие названия
Canola, Gyechunhalmang, Бабушка Ке-чхун, ケチュンばあちゃん, 季春奶奶, Spring Granny, Gyechoonhalmang, きみがえがくひかり, 君が描く光：2016, Grandmother Gye-Choon

Рейтинг фильма

7.3
Оцените 15 голосов
7.5 IMDb

Отзывы о фильме

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