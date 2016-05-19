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Отец маленькой Хе-джи умер, а мать сбежала и снова вышла замуж, поэтому бабушка Ке-чхун — единственная её семья. Они живут на прекрасном острове Чеджу и души друг в друге не чают. Но однажды на многолюдном рынке бабушка теряет внучку. 12 лет спустя девушка-подросток Хе-джи ведёт мелкокриминальную жизнь. Она с друзьями совершает очередное преступление, после чего им нужно залечь на дно, и в этот момент Хе-джи на глаза попадается давнее объявление о пропавшей девочке, которую зовут так же, как и её.
|19 мая 2016
|Россия
|16+
|19 мая 2016
|Казахстан
|19 мая 2016
|Южная Корея