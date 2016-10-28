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Атака советских зомби
Киноафиша Фильмы Атака советских зомби
Soviet Zombies Invasion

Атака советских зомби, 2016

2016 / Россия / Италия
5.3 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 5.2
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5.3 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 5.2
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2016
Премьера в России 28 октября 2016
Премьера в мире 28 октября 2016
Режиссер
Андреа Марфори
Все актеры и съемочная группа
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3.5833333
Постер фильма Атака советских зомби 1 постер
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