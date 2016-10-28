Атака советских зомби, 2016

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о выходе в прокат 5.3 Оцените 15 голосов Рейтинг IMDb: 5.2 Продолжительность 1 час 30 минут Год выпуска 2016 Премьера в России 28 октября 2016 Премьера в мире 28 октября 2016 Режиссер Андреа Марфори Все актеры и съемочная группа Похожие фильмы Когти зла (1988) 3.5833333 1 постер

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