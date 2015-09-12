Хардкор, 2015

Фильм совместного производства России и США, в продюсерах у которого значится выдающийся отечественный кинематографист Тимур Бекмамбетов, уже успел наделать вокруг себя шумихи по всему интернету. Дело в том, что часть средств на его производство была собрана, благодаря популярному нынче краудфандингу. А сам Бекмамбетов сделал предложение Илье Найшуллеру о сотрудничестве через всё тот же интернет после того, как увидел снятый им клип от первого лица. Весь фильм был сделан при помощи известной экшн-камеры «GoPro» с использованием специально созданной технологии стабилизации.

Как отмечалось выше, фильм снят полностью от первого лица, что начинает использоваться в современном мире всё с наибольшей уверенностью. Но в этот раз сама стилистика отличается от того, что вы видели прежде, ведь фильм очень похож на самую настоящую компьютерную игру, в центре сюжета которой находитесь именно вы. Главный герой Генри просыпается в совершенно незнакомом ему месте, а его прекрасную жену Эстель тут же похищают. Теперь он отправляется на поиски любимой, но для этого придётся одолеть безжалостного Акана. Ему помогает в этом персонаж по имени Джимии, у которого личные счёты со злодеем. Фильм вышел очень насыщенным на события, а действие в нём развивается безостановочно, благодаря чему ощущение драйва не покинет вас до самого конца.