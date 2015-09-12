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Хардкор, 2015

2015 / Россия / США
7.4 Оцените
30 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
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Причины посмотреть Факты О фильме

Фильм совместного производства России и США, в продюсерах у которого значится выдающийся отечественный кинематографист Тимур Бекмамбетов, уже успел наделать вокруг себя шумихи по всему интернету. Дело в том, что часть средств на его производство была собрана, благодаря популярному нынче краудфандингу. А сам Бекмамбетов сделал предложение Илье Найшуллеру о сотрудничестве через всё тот же интернет после того, как увидел снятый им клип от первого лица. Весь фильм был сделан при помощи известной экшн-камеры «GoPro» с использованием специально созданной технологии стабилизации.

 

Как отмечалось выше, фильм снят полностью от первого лица, что начинает использоваться в современном мире всё с наибольшей уверенностью. Но в этот раз сама стилистика отличается от того, что вы видели прежде, ведь фильм очень похож на самую настоящую компьютерную игру, в центре сюжета которой находитесь именно вы. Главный герой Генри просыпается в совершенно незнакомом ему месте, а его прекрасную жену Эстель тут же похищают. Теперь он отправляется на поиски любимой, но для этого придётся одолеть безжалостного Акана. Ему помогает в этом персонаж по имени Джимии, у которого личные счёты со злодеем. Фильм вышел очень насыщенным на события, а действие в нём развивается безостановочно, благодаря чему ощущение драйва не покинет вас до самого конца.

- Действие фильма занимают всего один день;

\ - Роль Кирилла Серебренникова мог исполнить Дмитрий Пучков (Гоблин);

\ - Часть денег на съемки фильма собрали путем краудфандинга. Пожертвования составили почти 255 тысяч долларов;

 

Генри приходит в себя в военно-научной лаборатории по созданию людей-киборгов. Он знает о себе лишь то, что когда-то был счастливо женат на красавице Эстель, которая только что вернула его к жизни. Не успев разобраться в своём прошлом, Генри вынужден вступить в войну с злодеем Аканом, который похищает Эстель. В поисках любимой Генри разрушает всё на своем пути. Единственный, кто не пытается его убить – таинственный Джимми, у которого с Аканом свои счеты. Героям предстоит не только спасти девушку, но и остановить создание армии киборгов, способной положить мир к ногам Акана.

7.4 Оцените
30 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
Продолжительность 1 час 36 минут
Год выпуска 2015
Премьера в России 7 апреля 2016
Премьера онлайн 1 августа 2016
Премьера в мире 12 сентября 2015
Возраст 18+
Прокатчик Bazelevs Distribution
Режиссер
Илья Найшуллер
Илья Найшуллер
В ролях
Шарлто Копли
Шарлто Копли
Данила Козловский
Данила Козловский
Тим Рот
Тим Рот
Хейли Беннетт
Хейли Беннетт
Сергей Шнуров
Сергей Шнуров
Все актеры и съемочная группа
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Безумный Генри Кадр из фильма «Хардкор» В связи с появлением качественных компьютерных игр, кино стало не единственной возможностью почувствовать себя участником нереальных событий. Поэтому для кого-то видеоигры стали более правдоподобно погружающей в себя реальностью. А вот российский режиссёр Илья Найшуллер пошёл ещё дальше и совместил оба явления, сотворив нечто такое, чего до него ещё никто не делал. Фильм «Хардкор» вырос из его же клипа, снятого от первого лица,…
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Александр Полониев 14 апреля 2016, 00:54
нормальный фильм, особенно если учесть что он отечественный на 70%) есть кровь кишки, приправлено немного юмором, иногда черным. большинству… Читать дальше…
fasset1 12 апреля 2016, 08:43
Большей чуши я еще не смотрел. Ради такой компьютерной "стрелялки" не стоит и ходить в кинотеатр.
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