Хардкор, 2015

Фильм совместного производства России и США, в продюсерах у которого значится выдающийся отечественный кинематографист Тимур Бекмамбетов, уже успел наделать вокруг себя шумихи по всему интернету. Дело в том, что часть средств на его производство была собрана, благодаря популярному нынче краудфандингу. А сам Бекмамбетов сделал предложение Илье Найшуллеру о сотрудничестве через всё тот же интернет после того, как увидел снятый им клип от первого лица. Весь фильм был сделан при помощи известной экшн-камеры «GoPro» с использованием специально созданной технологии стабилизации.
Как отмечалось выше, фильм снят полностью от первого лица, что начинает использоваться в современном мире всё с наибольшей уверенностью. Но в этот раз сама стилистика отличается от того, что вы видели прежде, ведь фильм очень похож на самую настоящую компьютерную игру, в центре сюжета которой находитесь именно вы. Главный герой Генри просыпается в совершенно незнакомом ему месте, а его прекрасную жену Эстель тут же похищают. Теперь он отправляется на поиски любимой, но для этого придётся одолеть безжалостного Акана. Ему помогает в этом персонаж по имени Джимии, у которого личные счёты со злодеем. Фильм вышел очень насыщенным на события, а действие в нём развивается безостановочно, благодаря чему ощущение драйва не покинет вас до самого конца.
- Действие фильма занимают всего один день;
\ - Роль Кирилла Серебренникова мог исполнить Дмитрий Пучков (Гоблин);
\ - Часть денег на съемки фильма собрали путем краудфандинга. Пожертвования составили почти 255 тысяч долларов;
Генри приходит в себя в военно-научной лаборатории по созданию людей-киборгов. Он знает о себе лишь то, что когда-то был счастливо женат на красавице Эстель, которая только что вернула его к жизни. Не успев разобраться в своём прошлом, Генри вынужден вступить в войну с злодеем Аканом, который похищает Эстель. В поисках любимой Генри разрушает всё на своем пути. Единственный, кто не пытается его убить – таинственный Джимми, у которого с Аканом свои счеты. Героям предстоит не только спасти девушку, но и остановить создание армии киборгов, способной положить мир к ногам Акана.