Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Развод. Фильм второй" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Маршрут построен Маршрут построен
Киноафиша Фильмы Маршрут построен

Маршрут построен, 2016

2016 / Россия
4.6 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 3.9
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
Причины посмотреть О фильме

Подобные фильмы ужасов для России пока ещё остаются явлением редким и неизведанным. Один из первых, кто встал на пути их продвижения в стране, это Олег Асадулин. За его спиной такие картины и сериалы, как «Закрытая школа», «Тёмный мир» и «Фобос. Клуб страха». Он же стал режиссёром и сценаристом леденящего душу фильма «Маршрут построен». Главную роль сыграла Светлана Устинова, которую не так давно можно было видеть в «Холодном фронте», а также во множестве отечественных сериалов. Её экранным мужем стал Павел Чинарёв, у которого в марте сразу 2 премьеры, включая «Тряпичный союз».

 

Однажды мужчина в порыве бешенства лишил жизни собственную жену и спрятал труп в машине. Как бы он ни старался замести следы столь ужасного преступления, его злодейство было раскрыто, после чего он отправился в тюрьму. Автомобиль выставили на продажу, и по прошествии некоторого времени им заинтересовался главный герой по имени Андрей. Его жена Оля была против такой покупки, но мужчина сделал свой выбор. В этот же день, ближе к ночи, молодая семья садится в купленную машину вместе с маленькой дочкой и направляется в другой город. В пути Андрей и Оля начинают ссориться, после чего происходит череда странных событий. Их дочка уверяет, что на заднем сиденье призрак, а сам автомобиль будто оживает и начинает строить смертельные ловушки. Дело в том, что дух убитой не покинул землю и теперь накажет любую семейную пару, в которой зародился скандал.

Зимой 2014 год известный московский архитектор, в результате семейной ссоры, убил свою жену и спрятал труп в багажнике автомобиля. Несмотря на попытки отвести от себя подозрение организацией поисков супруги, убийца был раскрыт полицией. Его арестовали, детей передали в органы опеки, а дальнейшая судьба машины осталась неизвестной…

Андрей и Оля — семейная пара. Андрей покупает подозрительно дешевый автомобиль в хорошем состоянии, игнорируя плохие предчувствия жены. Тем же вечером они отправляются в ночную поездку в другой город. В дороге случается ссора — Оля никак не может простить Андрею измену, произошедшую несколько лет назад, что приводит Андрея в ярость! В это же время их пятилетняя дочка на заднем сидении общается с какой-то невидимой тетей, но родители не слышат. Дух убитой женщины не любит семейных ссор, и теперь наши герои в ее власти… Маршрут уже построен.

4.6 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 3.9
Продолжительность 1 час 20 минут
Год выпуска 2016
Премьера в России 31 марта 2016
Премьера в мире 31 марта 2016
Возраст 16+
Прокатчик Двадцатый Век Фокс
Режиссер
Олег Асадулин
Олег Асадулин
В ролях
Светлана Устинова
Светлана Устинова
Павел Чинарев
Павел Чинарев
Виталия Корниенко
Виталия Корниенко
Кристина Шаповалова
Кристина Шаповалова
Сергей Сафронов
Сергей Сафронов
Все актеры и съемочная группа
Похожие фильмы
Пиковая дама: Черный обряд
Пиковая дама: Черный обряд (2015)
5.65
Постер фильма Маршрут построен 4 постера
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Маршрут построен смотреть онлайн

Маршрут построен
Смотрите в
за 1 рубль

Похожие фильмы онлайн

Пиковая дама: Черный обряд
 
Онлайн кинотеатр
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Наша рецензия
«Маршрут построен»: российский хоррор о ценности семьи Кадр из фильма "Маршрут построен" В прокат вышел отечественный хоррор Олега Асадулина «Маршрут построен». Это не первая работа режиссера в жанре мистики: на его счету – вполне успешные сериалы «Закрытая школа» и «Корабль». Асадулин уже успел поработать с Владимиром Меньшовым, Андреем Мерзликиным и Викторией Исаковой, что в сегодняшнем кинематографе – своеобразный знак…
Читать
Вячеслав Боровиков 18 февраля 2017, 21:24
это реально лучший фильм 2016 года....какая игра актеров!!!! какой нереальный захватывающий сюжет!!!! Браво!!! Российское кино как всегда отсасывает у америкосов драных. как жаль
Андрей 18 июня 2016, 10:09
не понравился фильм!
снято качественно, но сюжет не интересный!
можно было призрака и не придумывать, а списать всё на ревность женщины...
Отзывы Написать
14 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Слушать
саундтрек фильма Маршрут построен
Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Киноафиша рекомендует! Видеообзор новинок этой недели. Выпуск 25 На этой неделе наш видеообзор порадует вас киноновинками как отечественного, так и зарубежного производства. Тут и актерский дебют Димы Билана в фильме "Герой", и комедия "Миссия в Майами", а также
Написать
30 марта 2016 00:00
Все новости фильма
Трейлеры фильма Все трейлеры
трейлер 2
Трейлер 2
трейлер
Трейлер
Все трейлеры Все главные трейлеры на нашем канале
Кадры из фильма Все кадры
Все кадры
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Бэтмен
Бэтмен
2022, США, фантастика, боевик, криминал
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Нахимовцы
Нахимовцы
2021, Россия, семейный, комедия
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Мир Юрского периода: Господство
Мир Юрского периода: Господство
2022, США, фантастика, приключения, боевик
Анчартед: на картах не значится
Анчартед: на картах не значится
2022, США, боевик, приключения
Кукла. Последнее проклятье
Кукла. Последнее проклятье
2021, Мексика, ужасы
Топ Ган: Мэверик
Топ Ган: Мэверик
2022, США, боевик
Не звезди!
Не звезди!
2022, Франция, комедия
Неувольняемый
Неувольняемый
2022, Франция, комедия
Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия
Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия
2022, США, фантастика, боевик, приключения
Related video
«По стопам Волочковой»: 38-летний Шаляпин показал себя во всей красе
«Довел до слез»: молодая жена Прилучного выступила с громким заявлением
От них такого не ждали: странному поведению Бузовой и Билана нашлось объяснение
Без фильтров и макияжа: Долина засветила процесс омоложения
В сети отыскали гороскоп 1979 года: это самое честное описание знаков Зодиака
Меньше часа по цене квартиры в Москве: баснословные гонорары Аллегровой вызвали оторопь
Меган Маркл не удержалась: готовая к примирению Елизавета II получила новый удар
«У меня достижения!»: Загитова не стала молчать об «отчислении» из ВУЗа
Решилась на откровенные съемки не просто так: Медведева раскрыла все карты
«Хватается за соломинку»: теряющая вес Высоцкая огорошила признанием
Тест по советскому кино: вы точно не жили в СССР, если не сможете ответить на 10 из 10
Безруков молчать не стал: Иду Галич подловили на нелепой ошибке
Приложение киноафиши