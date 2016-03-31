Маршрут построен, 2016

Подобные фильмы ужасов для России пока ещё остаются явлением редким и неизведанным. Один из первых, кто встал на пути их продвижения в стране, это Олег Асадулин. За его спиной такие картины и сериалы, как «Закрытая школа», «Тёмный мир» и «Фобос. Клуб страха». Он же стал режиссёром и сценаристом леденящего душу фильма «Маршрут построен». Главную роль сыграла Светлана Устинова, которую не так давно можно было видеть в «Холодном фронте», а также во множестве отечественных сериалов. Её экранным мужем стал Павел Чинарёв, у которого в марте сразу 2 премьеры, включая «Тряпичный союз».

Однажды мужчина в порыве бешенства лишил жизни собственную жену и спрятал труп в машине. Как бы он ни старался замести следы столь ужасного преступления, его злодейство было раскрыто, после чего он отправился в тюрьму. Автомобиль выставили на продажу, и по прошествии некоторого времени им заинтересовался главный герой по имени Андрей. Его жена Оля была против такой покупки, но мужчина сделал свой выбор. В этот же день, ближе к ночи, молодая семья садится в купленную машину вместе с маленькой дочкой и направляется в другой город. В пути Андрей и Оля начинают ссориться, после чего происходит череда странных событий. Их дочка уверяет, что на заднем сиденье призрак, а сам автомобиль будто оживает и начинает строить смертельные ловушки. Дело в том, что дух убитой не покинул землю и теперь накажет любую семейную пару, в которой зародился скандал.