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Скоро в прокате "Нахимовцы"
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1 января 1996
Восточная элегия
, Александр Сокуров, Россия / Япония
Вий
, Алла Грачева, Украина
Месть снежной королевы
, Мартин Гейтс, Великобритания
Импотент
, Россия
Убийство Батурлина
, Владимир Алеников, Россия
Французский твист
, Жозиан Баласко, Франция
12 января 1996
Не грози Южному Централу, попивая сок у себя в квартале
, Пэрис Барклэй, США
Око за око
, Джон Шлезингер, США
Двое у моря
, Билл Беннетт, США
19 января 1996
От заката до рассвета
, Роберт Родригес, США
20 января 1996
Джейн Эйр
, Франко Дзеффирелли, США / Франция / Великобритания / Италия
Я стреляла в Энди Уорхола
, Мэри Хэррон, США / Великобритания
Роковая восьмерка
, Пол Томас Андерсон, США
22 января 1996
Женская извращенность
, Сьюзан Стейтфилд, США / Германия
Воришки
, Лиза Крюгер, США
24 января 1996
Унесенные
, Бруно Баррето, США
25 января 1996
Детки
, Ларри Кларк, США
29 января 1996
Присяжная
, Брайан Гибсон, США
8 февраля 1996
Тот, кто нежнее
, Абай Карпыков, Казахстан
9 февраля 1996
Сломанная стрела
, Джон Ву, США
Красивые девушки
, Тед Демме, США
10 февраля 1996
Первый удар
, Стэнли Тун, Гонконг / США
12 февраля 1996
Нити
, Иван Максимов, СССР
14 февраля 1996
Двое – это слишком
, Фернандо Труэба, Испания / США
16 февраля 1996
Мэрия
, Хэролд Беккер, США
Счастливчик Гилмор
, Деннис Дуган, США
21 февраля 1996
Бутылочная ракета
, Уэс Андерсон, США
23 февраля 1996
Мэри Рейлли
, Стивен Фрирз, США
25 февраля 1996
Принципиальный и жалостливый взгляд
, Александр Сухочёв, Россия
1 марта 1996
Близко к сердцу
, Джон Эвнет, США
8 марта 1996
Клетка для пташек
, Майк Николс, США
Восставший из ада IV: Кровное родство
, Кевин Ягер, США
Если Люси упадет
, Эрик Шеффер, США
Фарго
, Джоэл Коэн, Итан Коэн, США
15 марта 1996
Приказано уничтожить
, Стюарт Бейрд, США
Кавказский пленник
, Сергей Бодров, Россия / Казахстан
20 марта 1996
Лицо зла
, Роб Фреско, США
22 марта 1996
Девушка №6
, Спайк Ли, США
Барханов и его телохранитель
, Валерий Лонской, Россия
Дьявольщина
, Джеримайя С. Чечик, США
В погоне за солнцем
, Бэрри Морроу, США
29 марта 1996
Ускользающая красота
, Бернардо Бертолуччи, Италия / Франция / Великобритания
1 апреля 1996
Никсон
, Оливер Стоун, США
3 апреля 1996
Первобытный страх
, Грегори Хоблит, США
12 апреля 1996
Страх
, Джеймс Фоули, США
17 апреля 1996
Русалка
, Россия
18 апреля 1996
Принц из снов
, Тифани ДеБартоло, США
За что?
, Ежи Кавалерович, Россия / Польша
19 апреля 1996
Миссис Уинтерборн
, Ричард Бенджамин, США
20 апреля 1996
Возвращение броненосца
, Геннадий Полока, Россия
26 апреля 1996
Правда о кошках и собаках
, Майкл Леманн, США
29 апреля 1996
Галоп
, Кшиштоф Занусси
3 мая 1996
Не называй меня малышкой
, Дэвид Хоган, США
Остров головорезов
, Ренни Харлин, Германия / Италия / США / Франция
Чужие похороны
, Мэтт Ривз, США
Последний танец
, Брюс Бересфорд, США
8 мая 1996
Смерч
, Ян Де Бонт, США
10 мая 1996
Итальянские любовники
, Джозеф Болонья, Рене Тэйлор, США
Тайны и ложь
, Майк Ли, Франция / Великобритания
12 мая 1996
Интимный дневник
, Питер Гринуэй, Франция / Великобритания / Нидерланды / Люксембург
17 мая 1996
Автокатастрофа
, Дэвид Кроненберг, Канада / Великобритания
18 мая 1996
Шизополис
, Стивен Содерберг, США
19 мая 1996
Руби Ридж: Американская трагедия
, Роджер Янг, США
20 мая 1996
Миссия: Невыполнима
, Брайан Де Пальма, США
22 мая 1996
День восьмой
, Жако Ван Дормель, Бельгия / Франция / Великобритания
31 мая 1996
Сердце дракона
, Роб Коэн, США
Эдди
, Стив Рэш, США
7 июня 1996
Эмма (ТВ)
, Дьярмуид Лоуренс, Великобритания / США
Эмма
, Дуглас МакГрат, Великобритания / США
10 июня 1996
1001 рецепт влюбленного кулинара
, Нана Джорджадзе, Франция / Грузия / Бельгия
Кабельщик
, Бен Стиллер, США
11 июня 1996
Стиратель
, Чак Расселл, США
21 июня 1996
Горбун из Нотр Дама
, Гари Труздейл, Кирк Уайз, США
Звезда шерифа
, Джон Сейлз, США
23 июня 1996
Стриптиз
, Эндрю Бергман, США
25 июня 1996
День независимости
, Роланд Эммерих, США
27 июня 1996
Чокнутый профессор
, Том Шэдьяк, США
3 июля 1996
Мужчина для молодой женщины
, Мурад Ибрагимбеков, Россия
12 июля 1996
Мужество в бою
, Эдвард Цвик, США
13 июля 1996
Президент и его женщина
, Елена Райская, Россия
17 июля 1996
Кремастер 1
, Мэттью Барни, США
26 июля 1996
Больше, чем жизнь
, Хауард Фрэнклин, США
28 июля 1996
Матильда
, Дэнни ДеВито, США
2 августа 1996
Цепная реакция
, Эндрю Дэвис, США
9 августа 1996
Побег из Лос-Анджелеса
, Джон Карпентер, США
Джек
, Фрэнсис Форд Коппола, США
Баския
, Джулиан Шнабель, США
13 августа 1996
Только она единственная
, Эдвард Бернс, США
Миг невинности
, Мохсен Махмальбаф, Иран / Франция
16 августа 1996
Жестяной кубок
, Рон Шелтон, США
23 августа 1996
Шоссе
, Мэттью Брайт, США
Ложный огонь
, Аннетт Хэйвуд-Картер, США
Остров доктора Моро
, Джон Франкенхаймер, Ричард Стэнли, США
28 августа 1996
Портрет леди
, Джейн Кэмпион, Великобритания / США
Майкл Коллинз
, Нил Джордан, США / Ирландия / Великобритания
Я люблю тебя, я тебя не люблю
, Билли Хопкинс, США / Германия / Франция / Великобритания
4 сентября 1996
Прожить жизнь с Пикассо
, Джеймс Айвори, США
5 сентября 1996
Летите домой
, Кэррол Бэллард, США
7 сентября 1996
Секретный агент
, Кристофер Хэмптон, Великобритания
Мать
, Альберт Брукс, США
10 сентября 1996
Джуд
, Майкл Уинтерботтом, Великобритания
11 сентября 1996
Если бы эти стены могли говорить
, Нэнси Савока, Шер, США
Сущность огня
, Дэниэл Салливэн, США
12 сентября 1996
Два дня в долине
, Джон Херцфелд, США
13 сентября 1996
Жена богача
, Эми Холден Джонс, США
Чувствуя Миннесоту
, Стивен Бэйгелман, США
14 сентября 1996
То, что ты делаешь
, Том Хэнкс, США
20 сентября 1996
Клуб первых жен
, Хью Уилсон, США
Все говорят, что я люблю тебя
, Вуди Аллен, США
21 сентября 1996
Сент-Экзюпери
, Ананд Такер, Великобритания
27 сентября 1996
Крайние меры
, Майкл Аптед, США
11 октября 1996
Призрак и тьма
, Стивен Хопкинс, США
12 октября 1996
Скала
, Майкл Бэй, США
17 октября 1996
Конспираторы наслаждений
, Ян Шванкмайер, Великобритания / Швейцария / Чехия
22 октября 1996
Ночь над Манхэттеном
, Сидни Люмет, США
25 октября 1996
Худеющий
, Том Холланд, США
1 ноября 1996
Выкуп
, Рон Ховард, США
6 ноября 1996
Английский пациент
, Энтони Мингелла, США
7 ноября 1996
Как удержаться на плаву
, Джим Уилсон, США
8 ноября 1996
Время бешеных псов
, Ларри Бишоп, США
Хайп!
, Даг Прэй, США
10 ноября 1996
Научная секция пилотов
, Андрей И, Россия
Космический джэм
, Джо Питка, США
12 ноября 1996
Загадай желание
, Блэр Трэ, США
15 ноября 1996
У зеркала два лица
, Барбра Стрейзанд, США
16 ноября 1996
Подарок на Рождество
, Брайан Левант, США
18 ноября 1996
Звездный путь: Первый контакт
, Джонатан Фрейкс, США
Любить по-русски 2
, Евгений Матвеев, Россия
101 далматинец
, Стивен Херек, США / Германия
22 ноября 1996
Последний из великих королей
, Дэвид Китинг, Дания / Великобритания / Ирландия
5 декабря 1996
Вечерняя звезда
, Роберт Харлинг, США
Дневной свет
, Роб Коэн, США
6 декабря 1996
Джерри Магуайр
, Кэмерон Кроу, США
12 декабря 1996
Марс атакует!
, Тим Бертон, США
13 декабря 1996
Жена священника
, Пенни Маршалл, США
14 декабря 1996
Эвита
, Алан Паркер, США
18 декабря 1996
Крик
, Уэс Крэйвен, США
Комната Марвина
, Джерри Закс, США
Котенок
, Иван Попов, Россия
19 декабря 1996
На грани
, Мартин Донован, США
20 декабря 1996
Один прекрасный день
, Майкл Хоффман, США
Призраки Миссисипи
, Роб Райнер, США
25 декабря 1996
Лепрекон 4: В космосе
, Брайан Тренчард-Смит, США
Гамлет
, Кеннет Брана, США / Великобритания
Майкл
, Нора Эфрон, США
29 декабря 1996
Привет, дуралеи!
, Эльдар Рязанов, Россия
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