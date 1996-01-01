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Архив премьер 1996 года

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1 января 1996
Восточная элегия, Александр Сокуров, Россия / Япония Месть снежной королевы, Мартин Гейтс, Великобритания Импотент, Россия Французский твист, Жозиан Баласко, Франция Операция «С новым годом», Россия Королевская игра, Сергей Антонов, Россия Вий, Алла Грачева, Украина Убийство Батурлина, Владимир Алеников, Россия
12 января 1996
Не грози Южному Централу, попивая сок у себя в квартале, Пэрис Барклай, США Двое у моря, Билл Беннетт, США Око за око, Джон Шлезингер, США
15 января 1996
В осаде 2: Темная территория, США
19 января 1996
От заката до рассвета, Роберт Родригес, США
20 января 1996
Я стреляла в Энди Уорхола, Мэри Хэррон, США / Великобритания Джейн Эйр, Франко Дзеффирелли, США / Франция / Великобритания / Италия Роковая восьмерка, Пол Томас Андерсон, США
22 января 1996
Женская извращенность, Сьюзан Стейтфилд, США / Германия Воришки, Лиза Крюгер, США
24 января 1996
Унесенные, Бруно Баррето, США
25 января 1996
Детки, Ларри Кларк, США
29 января 1996
Присяжная, Брайан Гибсон, США
8 февраля 1996
Тот, кто нежнее, Абай Карпыков, Казахстан
9 февраля 1996
Сломанная стрела, Джон Ву, США Красивые девушки, Тед Демме, США
10 февраля 1996
Первый удар, Стэнли Тун, Гонконг / США
12 февраля 1996
Нити, Иван Максимов, СССР
14 февраля 1996
Двое – это слишком, Фернандо Труэба, Испания / США
16 февраля 1996
Счастливчик Гилмор, Деннис Дуган, США Мэрия, Хэролд Беккер, США
21 февраля 1996
Бутылочная ракета, Уэс Андерсон, США
23 февраля 1996
Мэри Рейлли, Стивен Фрирз, США
25 февраля 1996
Принципиальный и жалостливый взгляд, Александр Сухочёв, Россия
1 марта 1996
Близко к сердцу, Джон Эвнет, США
8 марта 1996
Фарго, Джоэл Коэн, Итан Коэн, США Если Люси упадет, Эрик Шеффер, США Клетка для пташек, Майк Николс, США Восставший из ада IV: Кровное родство, Кевин Ягер, США
15 марта 1996
Кавказский пленник, Сергей Бодров, Россия / Казахстан Приказано уничтожить, Стюарт Бейрд, США
20 марта 1996
Лицо зла, Роб Фреско, США
22 марта 1996
Барханов и его телохранитель, Валерий Лонской, Россия Девушка №6, Спайк Ли, США Дьявольщина, Джеримайя С. Чечик, США В погоне за солнцем, Бэрри Морроу, США
1 апреля 1996
Никсон, Оливер Стоун, США
3 апреля 1996
Первобытный страх, Грегори Хоблит, США
12 апреля 1996
Страх, Джеймс Фоули, США
17 апреля 1996
Русалка, Россия
18 апреля 1996
Принц из снов, Тифани ДеБартоло, США За что?, Ежи Кавалерович, Россия / Польша
19 апреля 1996
Миссис Уинтерборн, Ричард Бенджамин, США
20 апреля 1996
Возвращение броненосца, Геннадий Полока, Россия
26 апреля 1996
Правда о кошках и собаках, Майкл Леманн, США
29 апреля 1996
Галоп, Кшиштоф Занусси, Польша
3 мая 1996
Чужие похороны, Мэтт Ривз, США Не называй меня малышкой, Дэвид Хоган, США Остров головорезов, Ренни Харлин, Германия / Италия / США / Франция Последний танец, Брюс Бересфорд, США
8 мая 1996
Смерч, Ян Де Бонт, США
10 мая 1996
Итальянские любовники, Джозеф Болонья, Рене Тэйлор, США Тайны и ложь, Майк Ли, Франция / Великобритания
12 мая 1996
Интимный дневник, Питер Гринуэй, Франция / Великобритания / Нидерланды / Люксембург
17 мая 1996
Автокатастрофа, Дэвид Кроненберг, Канада / Великобритания
18 мая 1996
Шизополис, Стивен Содерберг, США
19 мая 1996
Руби Ридж: Американская трагедия, Роджер Янг, США
20 мая 1996
Миссия: Невыполнима, Брайан Де Пальма, США
22 мая 1996
День восьмой, Жако Ван Дормель, Бельгия / Франция / Великобритания
31 мая 1996
Сердце дракона, Роб Коэн, США Эдди, Стив Рэш, США
7 июня 1996
Эмма, Дуглас МакГрат, Великобритания / США Эмма (ТВ), Дьярмуид Лоуренс, Великобритания / США
10 июня 1996
1001 рецепт влюбленного кулинара, Нана Джорджадзе, Франция / Грузия / Бельгия Кабельщик, Бен Стиллер, США
11 июня 1996
Стиратель, Чак Расселл, США
17 июня 1996
Милый друг давно забытых лет, Самсон Самсонов, Россия
21 июня 1996
Горбун из Нотр Дама, Гари Труздейл, Кирк Уайз, США Звезда шерифа, Джон Сейлз, США
23 июня 1996
Стриптиз, Эндрю Бергман, США
25 июня 1996
День независимости, Роланд Эммерих, США
27 июня 1996
Чокнутый профессор, Том Шэдьяк, США
3 июля 1996
Мужчина для молодой женщины, Мурад Ибрагимбеков, Россия
12 июля 1996
Мужество в бою, Эдвард Цвик, США
13 июля 1996
Президент и его женщина, Елена Райская, Россия
17 июля 1996
Кремастер 1, Мэттью Барни, США
26 июля 1996
Больше, чем жизнь, Хауард Фрэнклин, США
28 июля 1996
Матильда, Дэнни ДеВито, США
2 августа 1996
Цепная реакция, Эндрю Дэвис, США
9 августа 1996
Джек, Фрэнсис Форд Коппола, США Баския, Джулиан Шнабель, США Побег из Лос-Анджелеса, Джон Карпентер, США
13 августа 1996
Миг невинности, Мохсен Махмальбаф, Иран / Франция Только она единственная, Эдвард Бернс, США
16 августа 1996
Жестяной кубок, Рон Шелтон, США
23 августа 1996
Ложный огонь, Аннетт Хэйвуд-Картер, США Остров доктора Моро, Джон Франкенхаймер, Ричард Стэнли, США Шоссе, Мэттью Брайт, США
28 августа 1996
Майкл Коллинз, Нил Джордан, США / Ирландия / Великобритания Я люблю тебя, я тебя не люблю, Билли Хопкинс, США / Германия / Франция / Великобритания Портрет леди, Джейн Кэмпион, Великобритания / США
4 сентября 1996
Прожить жизнь с Пикассо, Джеймс Айвори, США
5 сентября 1996
Летите домой, Кэррол Бэллард, США
7 сентября 1996
Мать, Альберт Брукс, США Секретный агент, Кристофер Хэмптон, Великобритания
10 сентября 1996
Джуд, Майкл Уинтерботтом, Великобритания
11 сентября 1996
Если бы эти стены могли говорить, Нэнси Савока, Шер, США Сущность огня, Дэниэл Салливэн, США
12 сентября 1996
Два дня в долине, Джон Херцфелд, США
13 сентября 1996
Жена богача, Эми Холден Джонс, США Чувствуя Миннесоту, Стивен Бэйгелман, США
14 сентября 1996
То, что ты делаешь, Том Хэнкс, США
20 сентября 1996
Все говорят, что я люблю тебя, Вуди Аллен, США Клуб первых жен, Хью Уилсон, США
21 сентября 1996
Сент-Экзюпери, Ананд Такер, Великобритания
27 сентября 1996
Крайние меры, Майкл Аптед, США
11 октября 1996
Призрак и тьма, Стивен Хопкинс, США
12 октября 1996
Скала, Майкл Бэй, США
17 октября 1996
Конспираторы наслаждений, Ян Шванкмайер, Великобритания / Швейцария / Чехия
22 октября 1996
Ночь над Манхэттеном, Сидни Люмет, США
25 октября 1996
Худеющий, Том Холланд, США
1 ноября 1996
Выкуп, Рон Ховард, США
6 ноября 1996
Английский пациент, Энтони Мингелла, США
7 ноября 1996
Как удержаться на плаву, Джим Уилсон, США
8 ноября 1996
Хайп!, Даг Прэй, США Время бешеных псов, Ларри Бишоп, США
10 ноября 1996
Космический джэм, Джо Питка, США Научная секция пилотов, Андрей И, Россия
12 ноября 1996
Загадай желание, Блэр Трэ, США
15 ноября 1996
У зеркала два лица, Барбра Стрейзанд, США
16 ноября 1996
Подарок на Рождество, Брайан Левант, США
18 ноября 1996
Звездный путь: Первый контакт, Джонатан Фрейкс, США 101 далматинец, Стивен Херек, США / Германия Любить по-русски 2, Евгений Матвеев, Россия
22 ноября 1996
Последний из великих королей, Дэвид Китинг, Дания / Великобритания / Ирландия
5 декабря 1996
Дневной свет, Роб Коэн, США Вечерняя звезда, Роберт Харлинг, США
6 декабря 1996
Джерри Магуайр, Кэмерон Кроу, США
12 декабря 1996
Марс атакует!, Тим Бертон, США
13 декабря 1996
Жена священника, Пенни Маршалл, США
14 декабря 1996
Эвита, Алан Паркер, США
18 декабря 1996
Крик, Уэс Крэйвен, США Комната Марвина, Джерри Зэкс, США Котенок, Иван Попов, Россия
19 декабря 1996
На грани, США
20 декабря 1996
Один прекрасный день, Майкл Хоффман, США Призраки Миссисипи, Роб Райнер, США
25 декабря 1996
Лепрекон 4: В космосе, Брайан Тренчард-Смит, США Гамлет, Кеннет Брана, США / Великобритания Майкл, Нора Эфрон, США
29 декабря 1996
Привет, дуралеи!, Эльдар Рязанов, Россия
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