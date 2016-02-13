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Море в огне Море в огне
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Fuocoammare

Море в огне, 2016

2016 / Италия
6.9 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
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Причины посмотреть Факты О фильме

Режиссёр Джанфранко Рози известен в Европе, благодаря своим документальным творениям. Его картина «Священная римская кольцевая» удостоилась награды на Венецианском фестивале. Спустя 3 года, он привёз в Берлин свою новую ленту, «Море в огне», которая также была отмечена жюри. Сам постановщик выступил в фильме в качестве сценариста и продюсера. Также со-продюсером стала Реми Бура («99 франков»). Следуя законам документалистики, актёры в картине играют самих себя, что и делает историю такой настоящей.

Лента «Море в огне» исследует один из самых острых вопросов современного общества. После того, как в африканских странах всполохнуло пламя войны, тысячи мирных жителей оказались в опасности. В связи с этим, одной из главных проблем в Европе является нескончаемый поток беженцев. Остров Лампедуза в Италии стал первым приютом для обездоленных. Раньше на нём царила нерушимая тишина, однако после прибытия многочисленных кораблей, покой острова остался в прошлом.

- Фильм «Море в огне» стал победителем в главной номинации на Берлинском кинофестивале

- Премьер-министр Италии Маттео Ренци очень высоко оценил «Море в огне»и сказал, что возьмёт с собой на заседание Европейского совета 27 дисков с копией фильма, чтобы раздать представителям всех стран

- Остров Лампедуза, о котором идёт речь в фильме «Море в огне», дважды становился съёмочной локацией для двух других фильмов. Это «Сахара», получившая 2 «Пальмовые ветви» в 2002 году, и лента «Письма из Сахары», одержавшая победу на Венецианском кинофестивале в 2006-ом.

Размеренная жизнь на острове Лампедуза за последние десятилетия претерпела невероятные изменения. С давних времен соседи Самуэле жили морем, но вот уже 20 лет этот остров служит «вратами» в Европу, куда в поисках свободы и лучшей доли спешат сотни тысяч тех, кто бежит от войн, дискриминации, социальных потрясений и стремится к призрачному счастью в чужой стране.

6.9 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
Продолжительность 1 час 48 минут
Год выпуска 2016
Премьера в России 14 июля 2016
Премьера в мире 13 февраля 2016
Возраст 12+
Прокатчик Русский репортаж
Режиссер
Джанфранко Рози
Джанфранко Рози
В ролях
Мария Коста
Маттиас Кучина
Пьетро Бартоло
Джузеппе Фрагапане
Сэмуэль Каруана
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Море в огне 3 постера
Берлинале «Золотой медведь»
Берлинале Приз экуменического жюри
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Море в огне смотреть онлайн

Море в огне
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за 1 рубль
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До российских экранов добралась лента «Море в огне» почитаемого итальянского документалиста Джанфранко Рози. В Берлине картина получила «Золотого медведя», а тремя годами ранее его фильм «Священная римская кольцевая» завоевал главный приз на Венецианском кинофестивале, что делает режиссёра уникальным обладателем сразу двух престижных премий за документальное кино, чего ещё никому до него не удавалось сделать. Картину «Море в огне» Джанфранко…
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