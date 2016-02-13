Море в огне, 2016

Режиссёр Джанфранко Рози известен в Европе, благодаря своим документальным творениям. Его картина «Священная римская кольцевая» удостоилась награды на Венецианском фестивале. Спустя 3 года, он привёз в Берлин свою новую ленту, «Море в огне», которая также была отмечена жюри. Сам постановщик выступил в фильме в качестве сценариста и продюсера. Также со-продюсером стала Реми Бура («99 франков»). Следуя законам документалистики, актёры в картине играют самих себя, что и делает историю такой настоящей.
Лента «Море в огне» исследует один из самых острых вопросов современного общества. После того, как в африканских странах всполохнуло пламя войны, тысячи мирных жителей оказались в опасности. В связи с этим, одной из главных проблем в Европе является нескончаемый поток беженцев. Остров Лампедуза в Италии стал первым приютом для обездоленных. Раньше на нём царила нерушимая тишина, однако после прибытия многочисленных кораблей, покой острова остался в прошлом.
- Фильм «Море в огне» стал победителем в главной номинации на Берлинском кинофестивале
- Премьер-министр Италии Маттео Ренци очень высоко оценил «Море в огне»и сказал, что возьмёт с собой на заседание Европейского совета 27 дисков с копией фильма, чтобы раздать представителям всех стран
- Остров Лампедуза, о котором идёт речь в фильме «Море в огне», дважды становился съёмочной локацией для двух других фильмов. Это «Сахара», получившая 2 «Пальмовые ветви» в 2002 году, и лента «Письма из Сахары», одержавшая победу на Венецианском кинофестивале в 2006-ом.
Размеренная жизнь на острове Лампедуза за последние десятилетия претерпела невероятные изменения. С давних времен соседи Самуэле жили морем, но вот уже 20 лет этот остров служит «вратами» в Европу, куда в поисках свободы и лучшей доли спешат сотни тысяч тех, кто бежит от войн, дискриминации, социальных потрясений и стремится к призрачному счастью в чужой стране.