Море в огне, 2016

Режиссёр Джанфранко Рози известен в Европе, благодаря своим документальным творениям. Его картина «Священная римская кольцевая» удостоилась награды на Венецианском фестивале. Спустя 3 года, он привёз в Берлин свою новую ленту, «Море в огне», которая также была отмечена жюри. Сам постановщик выступил в фильме в качестве сценариста и продюсера. Также со-продюсером стала Реми Бура («99 франков»). Следуя законам документалистики, актёры в картине играют самих себя, что и делает историю такой настоящей.

Лента «Море в огне» исследует один из самых острых вопросов современного общества. После того, как в африканских странах всполохнуло пламя войны, тысячи мирных жителей оказались в опасности. В связи с этим, одной из главных проблем в Европе является нескончаемый поток беженцев. Остров Лампедуза в Италии стал первым приютом для обездоленных. Раньше на нём царила нерушимая тишина, однако после прибытия многочисленных кораблей, покой острова остался в прошлом.