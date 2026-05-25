Июнь 1944 года. Высадка в Нормандии, крупнейшая в истории морская десантная операция, уже подготовлена, и любая задержка грозит тем, что немецкая разведка раскроет планы союзников. Главному метеорологу Великобритании Джеймсу Стэггу предстоит убедить все командование союзных сил во главе с генералом Дуайтом Эйзенхауэром довериться его нестандартным методам и изменить планы операции. У ученых остается лишь 72 часа на точный прогноз сразу двух надвигающихся штормов, но от этого зависит судьба всего Западного фронта.
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