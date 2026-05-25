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Постер фильма Давление
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Давление - Дублированный трейлер 2
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7.6

Давление

, 2026
Pressure
Великобритания / драма, военный, исторический / 18+
Военная драма о метеорологической подготовке к высадке в Нормандии. В главных ролях — Брендан Фрейзер и Эндрю Скотт
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Билеты
Постер фильма Давление
7.6
Билеты
Пойду 10
Не пойду 5
Давление - Дублированный трейлер 2
Давление  Дублированный трейлер 2

О фильме

Июнь 1944 года. Высадка в Нормандии, крупнейшая в истории морская десантная операция, уже подготовлена, и любая задержка грозит тем, что немецкая разведка раскроет планы союзников. Главному метеорологу Великобритании Джеймсу Стэггу предстоит убедить все командование союзных сил во главе с генералом Дуайтом Эйзенхауэром довериться его нестандартным методам и изменить планы операции. У ученых остается лишь 72 часа на точный прогноз сразу двух надвигающихся штормов, но от этого зависит судьба всего Западного фронта.

В ролях

Эндрю Скотт
Эндрю Скотт
James Stagg
Брендан Фрейзер
Брендан Фрейзер
Dwight D. Eisenhower
Керри Кондон
Керри Кондон
Captain Kay Summersby
Генри Эштон
Генри Эштон
John Eisenhower
Дэмиэн Льюис
Дэмиэн Льюис
Marshall Bernard Montgomery
Крис Мессина
Крис Мессина
Irving P. Krick
Кон О’Нилл
Кон О’Нилл
Marshall Leigh-Mallory
Тэмсин Топольски
Тэмсин Топольски
Liz Stagg
Уил Кобан
Уил Кобан
Private Tommy Cooper
Майкл Бенц
Майкл Бенц
Hamilton
Тоби Уильямс
Тоби Уильямс
Bryant
Джоджо Макари
Джоджо Макари
Andrew Carter
Режиссер Энтони Марас
Сценарист Дэвид Хэйг, Энтони Марас
Композитор Volker Bertelmann
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Великобритания
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 2026
Премьера онлайн 16 июня 2026
Премьера в мире 25 мая 2026
Дата выхода
18 июня 2026 Россия Вольга
6 августа 2026 Аргентина
9 сентября 2026 Бельгия
3 сентября 2026 Бразилия
11 сентября 2026 Великобритания
17 сентября 2026 Германия
28 мая 2026 Гонконг
9 сентября 2026 Ирландия
18 сентября 2026 Испания
18 июня 2026 Казахстан 18+
28 мая 2026 Канада
6 июня 2026 Китай
18 июня 2026 Кыргызстан 18+
11 сентября 2026 Литва N13
6 августа 2026 Мексика
18 июня 2026 Молдавия N 15
6 августа 2026 Панама
11 сентября 2026 Польша
29 мая 2026 США
24 сентября 2026 Сербия o.A.
28 мая 2026 Сингапур PG13
14 августа 2026 Турция
18 июня 2026 Узбекистан 18+
28 мая 2026 Украина
9 сентября 2026 Франция
24 сентября 2026 Хорватия o.A.
24 сентября 2026 Черногория o.A.
11 сентября 2026 Эстония
Сборы в мире $19 031 245
Производство StudioCanal, Working Title Films
Другие названия
Pressure, El Día D: Bajo Presión, Давление, D Diena. Prieš Audrą, D päev enne tormi, Dia D: Sob Pressão, Myrskyn ikkuna, Niebo nad Normandią, Pressão, Tiempo de victoria, Притисак, Тиск, 诺曼底72小时, 諾曼第風暴

Рейтинг фильма

7.6
Оцените 20 голосов
7.3 IMDb
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Место в рейтинге
В общем рейтинге  814 В жанре «драма»  379 В жанре «военный»  41 В жанре «исторический»  29 В фильмах Великобритании  72 В фильмах 2026 года  21
Обновлено 23 июля 2026

Трейлеры фильма

Все трейлеры
Давление - Дублированный трейлер 2
Давление Дублированный трейлер 2
Давление - Трейлер 3
Давление Трейлер 3
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Отзывы зрителей о фильме Давление

Киноафиша ИИ 24 июня 2026, 10:09
Зрители оценивают фильм как неплохой и качественный. Главную роль прочно держит Брендан Фрейзер, что отмечают зрители. Слабые стороны — медленный темп, часть сюжета вызывает сонливость, ожидания яркого экшна не оправдываются. Сильные стороны — уверенная актёрская игра и итоговое разрешение сюжета. Фильм может подойти поклонникам Фрейзера и тем, кому важен спокойный темп и несложная история.
Саммари составлено ИИ на основе 6 отзывов.

Отзывы о фильме

Киноафиша.инфо 30 июня 2026, 15:54
Тоже неплохо!
Comon 24 июня 2026, 01:22
Фильмец неплохой, качественный, хотя тут можно и поспать чутка, без ущерба для сюжету, я конечно не метеоролог, но я сразу же угадал дату, что надо… Читать дальше…
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Смотреть в кино Расписание и билеты
Пять звезд на Новокузнецкой
21:10 от 650 ₽
Полное расписание и билеты

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«Давление» в кинотеатрах

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
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