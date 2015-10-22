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Ураган: Одиссея ветра Ураган: Одиссея ветра
Киноафиша Фильмы Ураган: Одиссея ветра
Ouragan, l'odyssée d'un vent

Ураган: Одиссея ветра, 2016

2016 / Франция
6.8 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7
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Причины посмотреть Факты О фильме

Режиссёры дебютанты Жаклин Фармер (сериал «Животные похожи на нас») и Сириль Барбанкон при поддержке Энди Биата, снявшего популярный документальный фильм «Глубина», а также продюсера и создателя нескольких известных сериалов для  BBC, выпускают совместную документальную картину про ураган Люси. Интересно, что у этого разрушительного явления появится в фильме собственный голос, который принадлежит Паломе Гарсии Мартенс. Для того чтобы воплотить проект в жизнь, создатели даже заручились поддержкой NASA. В фильме также присутствует астронавт, передающий послания из космоса, которого озвучил актёр эпизодических ролей Джон Фландерс («Лунная афера», «Французский транзит»).

Съёмочный процесс длился на протяжении тысячи дней, и в нём принимали участие как простые люди, проживающие на показываемых территориях, так и огромная съёмочная группа. Фильм представляет собой не только попытку пролить свет на беспощадность природных стихий, но также показать, что даже такая разрушительная сила может быть красивой. Ураган здесь является главным героем, и авторы сделали всё, чтобы его очеловечить и показать, что даже в нём есть душа.

- Палома Гарсиа Мартенс, озвучившая Люси, работала художником-постановщиком на съёмках нашумевшей французской ленты «Жизнь Адель»

- Композитором картины «Ураган: Одиссея ветра» стал известный мультиинструменталист Янн Тьерсен, известный как автор музыки к фильму «Амели»

- Съёмки фильма  «Ураган: Одиссея ветра» длились 4 года и проходили в 12 странах

Путь «взбунтовавшегося ветра» от Африки до берегов Америки на протяжении 1000 съемочных дней отслеживала команда отважных кинематографистов и представителей NASA, находясь в самом сердце стихии. Ценой их невероятных усилий был создан уникальный экранный документ и одновременно завораживающее зрелище.

6.8 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7
Продолжительность 1 час 23 минуты
Год выпуска 2016
Премьера в России 25 августа 2016
Премьера в мире 22 октября 2015
Возраст 6+
Прокатчик Русский репортаж
Режиссер
Сириль Барбанкон
Сириль Барбанкон
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Ураган: Одиссея ветра 2 постера
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Наша рецензия
Сэнди, Катрина, Айрин и Люси – это не только ласкающие слух женские имена, но также названия разрушительных и смертоносных ураганов. В документальной картине сразу трёх режиссёров, Сириль Барбанкон, Энди Биатта и Жаклин Фармер, речь идет об урагане Люси, который обрушился на берега Африки и Америки, уничтожив всё на своём пути. Фильм «Ураган: Одиссея ветра» длится чуть менее полутора часа, однако съёмочный процесс занял более трёх лет, на протяжении которых огромная команда…
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