Ураган: Одиссея ветра, 2016

Режиссёры дебютанты Жаклин Фармер (сериал «Животные похожи на нас») и Сириль Барбанкон при поддержке Энди Биата, снявшего популярный документальный фильм «Глубина», а также продюсера и создателя нескольких известных сериалов для BBC, выпускают совместную документальную картину про ураган Люси. Интересно, что у этого разрушительного явления появится в фильме собственный голос, который принадлежит Паломе Гарсии Мартенс. Для того чтобы воплотить проект в жизнь, создатели даже заручились поддержкой NASA. В фильме также присутствует астронавт, передающий послания из космоса, которого озвучил актёр эпизодических ролей Джон Фландерс («Лунная афера», «Французский транзит»).

Съёмочный процесс длился на протяжении тысячи дней, и в нём принимали участие как простые люди, проживающие на показываемых территориях, так и огромная съёмочная группа. Фильм представляет собой не только попытку пролить свет на беспощадность природных стихий, но также показать, что даже такая разрушительная сила может быть красивой. Ураган здесь является главным героем, и авторы сделали всё, чтобы его очеловечить и показать, что даже в нём есть душа.