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#Все_исправить!?!, 2016

2016 / Россия
7.4 Оцените
42 голоса
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Причины посмотреть О фильме

Это второй фильм режиссёра Антона Калинкина после его дебюта в 2014 году с картиной «Последний вагон. Весна». Если вы смотрели музыкальный телевизионный проект «Хочу к Меладзе», то название группы MBAND будет вам знакомо. Именно участники этого квартета исполнили в ленте главные роли. Однако это отнюдь не делает её биографической, ведь сюжет полностью представляет собой вымысел. В фильме также снялись и другие звёзды российской эстрады и отечественного кино. Среди них особенно выделяются Николай Басков и Дарья Мороз.

 

Чтобы надолго задержаться на звёздном небосклоне, начинающим музыкантам, даже очень успешным, надо сильно постараться. Ребята из MBAND уже успели завоевать сердца тысяч поклонниц, однако удача не на их стороне, и теперь дальнейшая судьба группы находится под большим вопросом. Выход из ситуации всё же есть, но для этого молодым людям придётся пуститься в невероятную авантюру, в которой замешана прекрасная девушка и её влиятельный отец. Кажется, что успех миссии под большой угрозой, но парни умудряются найти решения даже для самых нестандартных проблем. Ведь путь к славе никогда не бывает простым.

Беззаботные музыканты вдруг попадают в неожиданную передрягу и оказываются должны очень круглую сумму очень серьезному человеку — Звезде. Существование группы под угрозой, и вообще будущее весьма туманно… Но судьба втягивает ребят в удивительную авантюру с участием бизнесмена-олигарха, его зубодробильного помощника и дочери-панка, влюбленной в ботаника. Смогут ли наши герои соединить двух любящих людей и спасти свое будущее?

7.4 Оцените
42 голоса
Продолжительность 1 час 38 минут
Год выпуска 2016
Премьера в России 28 апреля 2016
Премьера в мире 28 апреля 2016
Возраст 12+
Прокатчик Двадцатый Век Фокс
Режиссер
Антон Калинкин
Антон Калинкин
В ролях
Николай Басков
Николай Басков
Дарья Мороз
Дарья Мороз
Игорь Жижикин
Игорь Жижикин
Никита Киоссе
Никита Киоссе
Владислав Рамм
Владислав Рамм
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма #Все_исправить!?! 2 постера
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Наша рецензия
MBAND. MDA. Странно смотреть фильм и чувствовать себя старым. Как будто твоё время безнадёжно прошло, и ты, осколком некоего абстрактного отжившего мира, совершенно не понимаешь, чем и почему увлекается молодёжь предпубертатного периода женского пола. А когда нехитрой аналитикой объясняется вся шумиха вокруг MBAND (новый бойз-бэнд патриарха русской попсы Константина Меладзе) — остаётся только понуро кивнуть головой. Кадр из фильма «#ВСЁ_ИСПРАВИТЬ!?!» Чем хочет…
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27 апреля 2016 17:31
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