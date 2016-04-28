Все_исправить!?!, 2016

Это второй фильм режиссёра Антона Калинкина после его дебюта в 2014 году с картиной «Последний вагон. Весна». Если вы смотрели музыкальный телевизионный проект «Хочу к Меладзе», то название группы MBAND будет вам знакомо. Именно участники этого квартета исполнили в ленте главные роли. Однако это отнюдь не делает её биографической, ведь сюжет полностью представляет собой вымысел. В фильме также снялись и другие звёзды российской эстрады и отечественного кино. Среди них особенно выделяются Николай Басков и Дарья Мороз.

Чтобы надолго задержаться на звёздном небосклоне, начинающим музыкантам, даже очень успешным, надо сильно постараться. Ребята из MBAND уже успели завоевать сердца тысяч поклонниц, однако удача не на их стороне, и теперь дальнейшая судьба группы находится под большим вопросом. Выход из ситуации всё же есть, но для этого молодым людям придётся пуститься в невероятную авантюру, в которой замешана прекрасная девушка и её влиятельный отец. Кажется, что успех миссии под большой угрозой, но парни умудряются найти решения даже для самых нестандартных проблем. Ведь путь к славе никогда не бывает простым.