Роковое влечение, 2016

Фильм «Роковое влечение» является вторым в карьере режиссёра Пьера Годо («Джульетта»). Сценарий он также написал самостоятельно. Главную роль исполнила молодая Адель Экзаркопулос, прославившаяся после участия в ленте «Жизнь Адель». Её партнёром по фильму стал известный у себя на родине актёр Гийом Гальенн («Я, снова я и мама»). А одним из продюсеров картины «Роковое влечение» является Натали Гастальдо («Господин Никто»).

Фильм «Роковое влечение» расскажет историю примерного семьянина Жана Фирмино, который работает в женском исправительном учреждении. Но однажды между ним и его самой молодой подопечной вспыхивает огонь сильной страсти, который ничто не под силу остановить. Вся жизнь героя переворачивается, и теперь он стоит перед сложным выбором. Любое принятое решение грозит неминуемой потерей.