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Роковое влечение Роковое влечение
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Éperdument

Роковое влечение, 2016

2016 / Франция
5.9 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 5.9
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Причины посмотреть Факты О фильме

Фильм «Роковое влечение» является вторым в карьере режиссёра Пьера Годо («Джульетта»). Сценарий он также написал самостоятельно. Главную роль исполнила молодая Адель Экзаркопулос, прославившаяся после участия в ленте «Жизнь Адель». Её партнёром по фильму стал известный у себя на родине актёр Гийом Гальенн («Я, снова я и мама»). А одним из продюсеров картины «Роковое влечение» является Натали Гастальдо («Господин Никто»).

Фильм «Роковое влечение» расскажет историю примерного семьянина Жана Фирмино, который работает в женском исправительном учреждении. Но однажды между ним и его самой молодой подопечной вспыхивает огонь сильной страсти, который ничто не под силу остановить. Вся жизнь героя переворачивается, и теперь он стоит перед сложным выбором. Любое принятое решение грозит неминуемой потерей.

- Существует ещё один фильм «Роковое влечение», снятый в 1987 году. Однако лента Пьера Годо не является ремейком и никак с ней не связана

- В основу сюжета фильма «Роковое влечение» положена реальная история, случившаяся в 2011 году во Франции

- Картина «Роковое влечение» снималась в самой настоящей женской тюрьме. Она называется «Santе»

Его жизнь была беззаботной и счастливой — прекрасная работа, любящая жена, дочь. Но он готов потерять все ради нее. Кто она? Невинная девушка или сексуальная искусительница, легко манипулирующая мужчинами?

5.9 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 5.9
Продолжительность 1 час 50 минут
Год выпуска 2016
Премьера в России 7 июля 2016
Премьера в мире 2 марта 2016
Возраст 18+
Прокатчик Капелла Фильм
Режиссер
Пьер Годо
Пьер Годо
В ролях
Адель Экзаркопулос
Адель Экзаркопулос
Гийом Гальенн
Гийом Гальенн
Стефани Клео
Стефани Клео
Жюли Мулье
Жюли Мулье
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Роковое влечение 3 постера
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Роковое влечение смотреть онлайн

Роковое влечение
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за 1 рубль
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Наша рецензия
Начинать эту рецензию решительно не с чего, потому что это очередной фильм про любовь. А фильмов про любовь уже столько, что сказать по этой теме, казалось бы, нечего. Но режиссёры не теряют надежду и всё равно рассматривают эту тему. Попытку реализации этой темы мы увидим от режиссёра Пьера Годо в фильме «Роковое влечение» («Éperdument»). Кадр из фильма «Роковое влечение» Это картина о том, как медленно, но верно разрушается жизнь успешного…
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6 июля 2016 16:19
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