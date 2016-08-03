Новая эра Z, 2016

Известный в Великобритании режиссёр телевизионных сериалов («Острые козырьки», «Шерлок», «Доктор Кто») Колм МакКарти снимает полнометражную картину «Новая эра Z». В его фильме задействованы известные актёры, среди которых Джемма Артертон («Принц Персии: Пески времени», «Охотники на ведьм»), легендарная Гленн Клоуз («101 долматинец», «Опасные связи», «Роковое влечение»), а также режиссёр «Тираннозавра» и актёр Пэдди Консидайн («Типа крутые легавые», «В Америке»).
Сюжета фильма «Новая эра Z» перенесёт зрителей в будущее, где произошли ужасные вещи. Беспощадный вирус поразил жителей планеты, но среди них есть дети, которым удалось сохранить рассудок. Они живут на военной базе, где учёные изучают их с целью создать лекарство от эпидемии. Главная героиня Мелани превосходит остальных интеллектом, однако взрослые видят в ней не простого ребёнка, а кровожадное существо, которое нельзя назвать человеком.
- Фильм «Новая эра Z» снят по роману Майка Кэри «Дары Пандоры», который был издан в 2014 году. Он же написал сценарий к картине
- В книге Мелани была блондинкой с голубыми глазами, в фильме она является темнокожей
- В одной из сцен снялась настоящая семья, которая в самом деле проживает на той территории, которая описана в книге
- Большинство сцен снималось в Бирмингеме и в графстве Уэст-Мидлендс
- В оригинале фильм и книга называются «The Girl with All the Gifts»
- «Новая эра Z» стал фильмом открытия кинофестиваля в Локарно
- Сестра Гленн Клоуз является большой поклонницей фильмов о зомби и всю жизнь мечтала сняться в одном из них в образе живого мертвеца. Первым делом после того, как Клоуз получила роль, она позвонила сестре и сказала, что она наконец снимается в роли зомби
- Автор книги и сценарист Майк Кэри также является создателем известного комикса «Люцифер», по которому выходит популярный сериал
Планету поразил страшный вирус. На людей стали нападать инфицированные особи, поставив человечество на грань исчезновения. Единственная надежда — второе поколение зараженных, опасных, но обладающих феноменальным, более высоким, чем у людей, интеллектом. Они - ключ к созданию спасительной вакцины. Поэтому их держат в специальном бункере, оберегая от контактов с внешним миром. Но однажды ситуация выходит из-под контроля.
не шедевр, но интересно было!
выделяю игру главной героини, девочки!
а так же симпатичная Джемма Артертон великолепна!
сюжет на… Читать дальше…