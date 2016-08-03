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Новая эра Z Новая эра Z
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The Girl with All the Gifts

Новая эра Z, 2016

2016 / США / Великобритания
7.5 Оцените
24 голоса Рейтинг IMDb: 6.6
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Известный в Великобритании режиссёр телевизионных сериалов («Острые козырьки», «Шерлок», «Доктор Кто») Колм МакКарти снимает полнометражную картину «Новая эра Z». В его фильме задействованы известные актёры, среди которых Джемма Артертон («Принц Персии: Пески времени», «Охотники на ведьм»), легендарная Гленн Клоуз («101 долматинец», «Опасные связи», «Роковое влечение»), а также режиссёр «Тираннозавра» и актёр Пэдди Консидайн («Типа крутые легавые», «В Америке»).

Сюжета фильма «Новая эра Z» перенесёт зрителей в будущее, где произошли ужасные вещи. Беспощадный вирус поразил жителей планеты, но среди них есть дети, которым удалось сохранить рассудок. Они живут на военной базе, где учёные изучают их с целью создать лекарство от эпидемии. Главная героиня Мелани превосходит остальных интеллектом, однако взрослые видят в ней не простого ребёнка, а кровожадное существо, которое нельзя назвать человеком. 

- Фильм «Новая эра Z» снят по роману Майка Кэри «Дары Пандоры», который был издан в 2014 году. Он же написал сценарий к картине

- В книге Мелани была блондинкой с голубыми глазами, в фильме она является темнокожей

- В одной из сцен снялась настоящая семья, которая в самом деле проживает на той территории, которая описана в книге

- Большинство сцен снималось в Бирмингеме и в графстве Уэст-Мидлендс

- В оригинале фильм и книга называются «The Girl with All the Gifts»

- «Новая эра Z» стал фильмом открытия кинофестиваля в Локарно

- Сестра Гленн Клоуз является большой поклонницей фильмов о зомби и всю жизнь мечтала сняться в одном из них в образе живого мертвеца. Первым делом после того, как Клоуз получила роль, она позвонила сестре и сказала, что она наконец снимается в роли зомби

- Автор книги и сценарист Майк Кэри также является создателем известного комикса «Люцифер», по которому выходит популярный сериал

Планету поразил страшный вирус. На людей стали нападать инфицированные особи, поставив человечество на грань исчезновения. Единственная надежда — второе поколение зараженных, опасных, но обладающих феноменальным, более высоким, чем у людей, интеллектом. Они - ключ к созданию спасительной вакцины. Поэтому их держат в специальном бункере, оберегая от контактов с внешним миром. Но однажды ситуация выходит из-под контроля.

7.5 Оцените
24 голоса Рейтинг IMDb: 6.6
Продолжительность 1 час 51 минута
Год выпуска 2016
Премьера в России 13 октября 2016
Премьера онлайн 26 января 2017
Премьера в мире 3 августа 2016
Возраст 16+
Прокатчик Экспонента
Режиссер
Колм МакКарти
Колм МакКарти
В ролях
Джемма Артертон
Джемма Артертон
Гленн Клоуз
Гленн Клоуз
Пэдди Консидайн
Пэдди Консидайн
Анамария Маринка
Анамария Маринка
Доминик Типпер
Доминик Типпер
Все актеры и съемочная группа
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Новая эра Z
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В прокат выходит фильм «Новая эра Z», практически подводящий черту под зомби-хоррорами  2016 года (осталось дождаться только «Поезда в Пусан» и «Вируса»). Поэтому после разгромленных  критиками и зрителями «Гордости и предубеждения и зомби» и «Мобильника» все надежды на годную жанровую картину пришлось направить именно в сторону ленты Колма МакКарти. И это не удивительно, ведь  «Новая эра Z», получившая такое…
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Андрей 29 октября 2017, 12:34
фильм понравился!
не шедевр, но интересно было!
выделяю игру главной героини, девочки!
а так же симпатичная Джемма Артертон великолепна!
сюжет на… Читать дальше…
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