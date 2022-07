Новая эра Z, 2016

- Фильм «Новая эра Z» снят по роману Майка Кэри «Дары Пандоры», который был издан в 2014 году. Он же написал сценарий к картине

- В книге Мелани была блондинкой с голубыми глазами, в фильме она является темнокожей

- В одной из сцен снялась настоящая семья, которая в самом деле проживает на той территории, которая описана в книге

- Большинство сцен снималось в Бирмингеме и в графстве Уэст-Мидлендс

- В оригинале фильм и книга называются «The Girl with All the Gifts»

- «Новая эра Z» стал фильмом открытия кинофестиваля в Локарно

- Сестра Гленн Клоуз является большой поклонницей фильмов о зомби и всю жизнь мечтала сняться в одном из них в образе живого мертвеца. Первым делом после того, как Клоуз получила роль, она позвонила сестре и сказала, что она наконец снимается в роли зомби

- Автор книги и сценарист Майк Кэри также является создателем известного комикса «Люцифер», по которому выходит популярный сериал