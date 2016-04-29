Чихаяфуру. Фильм второй, 2016

Чихая, Таичи и Арата — друзья детства, которых связывает страстное увлечение игрой в карута (традиционная японская карточная игра). После окончания младшей школы друзья расстаются, но Чихая не бросает карута в надежде, что однажды ей удастся показать Арате, который когда-то научил её этой игре, каким сильным игроком она стала. В старших классах Чихая и Таичи вновь оказываются в одной школе и вместе создают кружок по спортивной карута, чтобы тренироваться и принять участие во Всеяпонском чемпионате. После победы в Токийском турнире кружок каруты школы Мидзусава набирает популярность. В борьбе за победу на Всеяпонском чемпионате Чихае предстоит столкнуться с сильнейшим противником Синобу Вакамия, Королевой карута. Также Чихаю ждёт разочарование — она узнаёт, что Арата бросил играть в карута. Удастся ли Чихае справиться с эмоциями и привести свою команду к победе?