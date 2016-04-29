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Чихаяфуру. Фильм второй
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Chihayafuru Part II

Чихаяфуру. Фильм второй, 2016

2016 / Япония
7.0 Оцените
15 голосов
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О фильме

Чихая, Таичи и Арата — друзья детства, которых связывает страстное увлечение игрой в карута (традиционная японская карточная игра). После окончания младшей школы друзья расстаются, но Чихая не бросает карута в надежде, что однажды ей удастся показать Арате, который когда-то научил её этой игре, каким сильным игроком она стала. В старших классах Чихая и Таичи вновь оказываются в одной школе и вместе создают кружок по спортивной карута, чтобы тренироваться и принять участие во Всеяпонском чемпионате. После победы в Токийском турнире кружок каруты школы Мидзусава набирает популярность. В борьбе за победу на Всеяпонском чемпионате Чихае предстоит столкнуться с сильнейшим противником Синобу Вакамия, Королевой карута. Также Чихаю ждёт разочарование — она узнаёт, что Арата бросил играть в карута. Удастся ли Чихае справиться с эмоциями и привести свою команду к победе?

7.0 Оцените
15 голосов
Продолжительность 1 час 42 минуты
Год выпуска 2016
Премьера в России 26 октября 2016
Премьера в мире 29 апреля 2016
Возраст 12+
Режиссер
Норихиро Коидзуми
В ролях
Дзюн Кунимура
Дзюн Кунимура
Маккэнъю
Маю Мацуока
Все актеры и съемочная группа
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