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Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Клаустрофобы. Долина дьявола"
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1 января 2012
Звено
, Роман Романовский, Россия
Саша, Лена и железный дракон
, Елена Демидова, Россия
Остров сокровищ
, Стив Бэррон, Великобритания / Ирландия
4 января 2012
Папаши-2
, Мартин Валенте, Франция
Случайные знакомые
, Вера Глаголева, Россия
5 января 2012
Домой на Рождество
, Бент Хамер, Германия / Швеция / Норвегия
Ева: Искусственный разум
, Кике Маильо, Испания
Хранитель времени
, Мартин Скорсезе, США
Заговорщица
, Роберт Редфорд, США
Девушка с татуировкой дракона
, Дэвид Финчер, США
Моя безумная семья
, Ренат Давлетьяров, Россия
12 января 2012
"Старый" новый год
, Гэрри Маршалл, США
Голодный кролик атакует
, Роджер Дональдсон, США
Однажды в Анатолии
, Нури Бильге Джейлан, Босния и Герцеговина / Турция
Охотники за головами
, Мортен Тильдум, Норвегия
Черное золото
, Жан-Жак Анно, Франция / Катар
Контрабанда
, Бальтасар Кормакур, США / Великобритания
13 января 2012
Радостный шум
, Тодд Графф, США
17 января 2012
Гамлет
, Николас Хайтнер, Великобритания
19 января 2012
Что-то не так с Кевином
, Линн Рэмси, США / Великобритания
Другой мир: Пробуждение
, Манс Морлинд, Бьерн Штейн, США
Цирк! Цирк! Цирк!
, Питер Додд, Дания
Моя маленькая принцесса
, Ева Йонеско, Франция
Сначала любовь, потом свадьба
, Дермот Малруни, США
Ушедшее время
, Пэт Холден, Великобритания
Игры киллеров
, Эрни Барбараш, США
Бедная богатая девочка
, Джейсон Райтман, США
Камень
, Вячеслав Каминский, Россия
Нокаут
, Стивен Содерберг, США
20 января 2012
Робот и Фрэнк
, Джейк Шрейер, США
Игры и общество. Инди-игра: кино
, Лизанн Пажо, Джеймс Свирски, Канада
Селеста и Джесси навеки
, Ли Толанд Кригер, США
То, что она сказала
, Кэрри Престон, США
Фильм на миллиард долларов Тима и Эрика
, Тим Хейдекер, Эрик Верхейм, США
Красные хвосты
, Энтони Хемингуэй, США
21 января 2012
Конец любви
, Марк Веббер, США
Для Эллен
, Ким Со-ён, США
Рэп как искусство
, Айс-Ти, Энди Бейбатт, Великобритания / США
Всегда: Закаты на Третьей улице-3
, Такаси Ямадзаки, Япония
22 января 2012
Гуманитарные науки
, Джош Рэднор, США
Под небом Африки
, Джо Берлинджер, США / ЮАР
Никто не уходит
, Ри Руссо-Янг, США
Удиви меня
, Андрей Щербинин, Россия
Сокрушенные
, Джеймс Понсольдт, США
23 января 2012
Урок от дяди Винсента
, Шелдон Кэндис, США
Джон умирает в конце
, Дон Коскарелли, США
Комната 237
, Родни Ашер, США
Два дня в Нью-Йорке
, Жюли Дельпи, США
24 января 2012
Козы
, Кристофер Нил, США
Тайный игрок
, Джеймс Марш, Великобритания / Ирландия
25 января 2012
Проверка стоимости
, Майкл Уолкер, США
Ржевский против Наполеона
, Марюс Вайсберг, Россия / Украина
26 января 2012
Хочешь хорошо провести время - звони...
, Джеми Трэвис, США
Частная вселенная
, Гелена Тржештикова, Чехия
Цирк "Колумбия"
, Данис Танович, Германия / Франция / Великобритания / Словения / Бельгия / Сербия / Босния и Герцеговина
Опасный метод
, Дэвид Кроненберг, Германия / Канада / Великобритания
Потомки
, Александр Пэйн, США
Самый близкий друг
, Лоуренс Кэздан, США
Мы купили зоопарк
, Кэмерон Кроу, США
Очень опасная штучка
, Джули Энн Робинсон, США
Схватка
, Джо Карнахан, США
Кейс
, Кристиан Филиппелла, Италия / США
Боевой конь
, Стивен Спилберг, США
27 января 2012
Си-бемоль-кокос
, Фил Дорлинг, Рон Нисуонер, США
31 января 2012
Франкофрения (или Не убивай меня, я знаю, где ребенок)
, Джеймс Франко, Йен Олдз, США
2 февраля 2012
Такие разные близнецы
, Деннис Дуган, США
7 дней и ночей с Мэрилин
, Саймон Кертис, Великобритания
Бессонная ночь
, Фридерик Жардин, Франция
Globe: Двенадцатая ночь
, Тим Кэрролл, Великобритания
Марта Марси Мэй Марлен
, Шон Дуркин, США
Хроника
, Джош Транк, США / Великобритания
Все любят китов
, Кен Куопис, США
Одержимая
, Уильям Брент Белл, США / Италия
На Байкал
, Михаил Козлов, Сергей Никонов, Россия
На грани
, Асгер Лет, США
МЫ. Верим в любовь
, Мадонна, Великобритания
Шрамы 3D
, Серхи Вискайно, Испания
9 февраля 2012
Уловка .44
, Аарон Харви, США
Влюбленные
, Валерий Бебко, Олег Борщевский, Денис Гамзинов, Ольга Гибелинда, Наталия Клименко, Артем Семакин, Тарас Ткаченко, Илья Власов, Андрей Рожен, Украина
Фауст
, Александр Сокуров, Россия
Путешествие 2: Таинственный остров
, Брэд Пейтон, США
Код доступа "Кейптаун"
, Даниэль Эспиноса, США
10 февраля 2012
Думай, как мужчина
, Тим Стори, США
11 февраля 2012
Жорес
, Венсан Дьётр, Франция
12 февраля 2012
Кто получит бриллиант?
, Саймон Эбауд, Великобритания
13 февраля 2012
Аркадия
, Оливия Сильвер, США
Франсин
, Брайан М. Кэссиди, Мелани Шатцки, США / Канада
14 февраля 2012
Хорошие поступки
, Тайлер Перри, США
Zолушка
, Сергей Иванов, Россия
Значит, война
, МакДжи, США
Артист
, Мишель Хазанавичус, Франция
15 февраля 2012
Завтра
, Андрей Грязев, Россия
16 февраля 2012
Прислуга
, Тейт Тэйлор, США
Искатели могил
, Вишес Бразерс, Канада
Мартовские иды
, Джордж Клуни, США
Неоконченный роман
, Андре Тешине, Франция
Экстрасенс
, Ник Мерфи, Великобритания
4 дня в мае
, Ахим фон Боррис, Россия / Германия / Украина
Страсть к перемене мест
, Дэвид Уэйн, США
Тост
, C.Дж. Кларксон, Великобритания
21 февраля 2012
Площадь Колумба
, Джордж Галло, США
22 февраля 2012
Август. Восьмого
, Джаник Файзиев, Россия
Мужчины в большом городе 2
, Симон Ферхоэвен, Германия
23 февраля 2012
Мистер Ганджубас
, Бернард Роуз, Великобритания
Зимняя кость
, Дебра Граник, США
Дж. Эдгар
, Клинт Иствуд, США
Пина. Танцующие мечты
, Райнер Хоффманн, Анна Линсель, Германия
Стоя в раю
, Карло Вердоне, Италия
Игра на выживание
, Эйтор Далия, США
Кастинг для злодея
, Наталия Макарова, Россия
Призрачный гонщик 2
, Марк Невелдайн, Брайан Тейлор, США
Стыд
, Стив МакКуин, Великобритания
1 марта 2012
Вышибала
, Майкл Даус, США
Самоубийцы
, Егор Баранов, Россия
Мамы
, Евгений Абызов, Сарик Андреасян, Алан Бадоев, Ашот Кещян, Кирилл Козлов, Тихон Корнев, Карен Оганесян, Эльдар Салаватов, Дмитрий Дюжев, Россия
Железная леди
, Филлида Ллойд, Великобритания
Нежность
, Давид Фонкинос, Франция
Клятва
, Майкл Сакси, США
2 марта 2012
Быть Флинном
, Пол Вайц, США
3 марта 2012
Order: to marry in 7 days
, Юрий Морозов, Россия
5 марта 2012
Аудиенция
, Стивен Долдри, Великобритания
7 марта 2012
Сердце
, Егор Ладкин, Россия
8 марта 2012
Грозовой перевал
, Андреа Арнольд, Великобритания
Белая лягушка
, Квентин Ли, США
8 первых свиданий
, Дэвид Додсон, Александр Маляревский, Россия
Джон Картер
, Эндрю Стэнтон, США
9 марта 2012
Чистая кожа
, Хади Хаджэйг, Великобритания
Миром правит толстый мальчик
, Мэттью Лиллард, США
Тысяча слов
, Брайан Роббинс, США
Девочки против мальчиков
, Остин Чик, США
Последнее падение
, Мэттью А. Черри, США
10 марта 2012
Безвыходная ситуация
, Юнас Окерлунд, США
Фрэнки наводит шорох
, Джордан Робертс, США
Извлечение
, Нир Панири, США
11 марта 2012
Цитадель
, Киран Фой, Ирландия / Великобритания
Старлетка
, Шон Бэйкер, США
Написать любовь на её руках
, Нэйтан Франковски, США
12 марта 2012
Верзила
, Паскаль Ложье, США / Канада
15 марта 2012
Туринская лошадь
, Бела Тарр, Агнеш Храницки, США / Германия / Франция / Швейцария / Венгрия
Женщина в черном
, Джеймс Уоткинс, Великобритания
Суходол
, Александра Стреляная, Россия
Ловушка для невесты
, Шери Фольксон, Великобритания
Пазл любви
, Габи Амионе, Эдуард Риу, Ирен С. Родригез, Хавьер Санс, Бруно Сарабиа, Пау Балаге, Мириам Каньямарес, Хосечо де Линарес, Хемма Феррате, Альба Хиральт, Алехандро Хавалойяс, Марк Хуве, Карлос Перес-Рече, Испания
Тот еще Карлосон!
, Сарик Андреасян, Россия
Тираннозавр
, Пэдди Консидайн, Великобритания
Лоракс
, Крис Рено, Кайл Балда, США
Белоснежка: месть гномов
, Тарсем Сингх, США
17 марта 2012
Нью-орлеанский экспресс
, Эмметт Маллой, США
18 марта 2012
Фига.Ro
, Рано Кубаева, Россия
Отелло
, Николас Хайтнер, Великобритания
22 марта 2012
Отель "Мэриголд". Лучший из экзотических
, Джон Мэдден, США
Мальчик с велосипедом
, Жан-Пьер Дарденн, Люк Дарденн, Франция / Италия / Бельгия
Бомж с дробовиком
, Джейсон Эйзинер, США / Канада
Веселые каникулы
, Адриан Грюнберг, США
Джок 3D
, Дункан МакНейли, США / ЮАР
Джок
, Дункан МакНейли, США / ЮАР
Голодные игры
, Гэри Росс, США
Король Лев
, Роджер Аллерс, Роб Минкофф, США
Тор: Легенда Викингов
, Оускар Йоунассон, Тоби Генкель, Гуннар Карлссон, Исландия / Ирландия / Германия
23 марта 2012
Диана Вриланд — легенда моды
, Лиза Иммордино Вриланд, Бент-Йорген Перимутт, Фредерик Ченг, США
29 марта 2012
Гнев титанов
, Джонатан Либесман, США
Дирижер
, Павел Лунгин, Россия
Курьер
, Хани Абу-Ассад, США
Атомный Иван
, Василий Бархатов, Россия
Рыба моей мечты
, Лассе Халльстрем, Великобритания
У нас есть Папа
, Нанни Моретти, Франция / Италия
Играй до смерти
, Роберт Хит, Великобритания
Материк
, Эмануэле Криалезе, Франция / Италия
Тайны старого отеля
, Тай Уэст, США
То, что ее заводит
, Янникке Систад Якобсен, Норвегия
Милый друг
, Деклан Доннеллэн, Ник Ормерод, Великобритания
Сфера колдовства
, Клод Нуридзани, Мари Перену, Франция
В краю крови и меда
, Анджелина Джоли, США
30 марта 2012
Встреча со злом
, Крис Фишер, США
2 апреля 2012
Проект Х: Дорвались
, Нима Нуризаде, США
5 апреля 2012
Шпион
, Алексей Андрианов, Россия
Братья
, Мика Каурисмяки, Финляндия
Титаник 3D
, Джеймс Кэмерон, США
Гавана, я люблю тебя
, Лоран Канте, Бенисио Дель Торо, Хулио Медем, Гаспар Ноэ, Элиа Сулейман, Хуан Карлос Табио, Пабло Траперо, Франция / Испания
Вспоминая моих печальных шлюх
, Хеннинг Карлсен, США
Рейд
, Гарет Эванс, Индонезия / США / Франция
Американский пирог: Все в сборе
, Джон Харвитц, Хейден Шлоссберг, США
Смерть супергероя
, Йен Фитцгиббон, Германия
Небо под сердцем
, Виктория Каськова, Россия
Написано Сергеем Довлатовым
, Роман Либеров, Россия
7 апреля 2012
Южный календарь
, Денис Карро, Россия
8 апреля 2012
О нем
, Вячеслав Криштофович, Россия
12 апреля 2012
Искусство любить
, Эмманюэль Муре, Франция
Закон доблести
, Майк МакКой, Скотт Во, США
901 километр
, Борис Куломзин, Россия
Ворон
, Джеймс МакТиг, США / Испания / Венгрия
Мачо и ботан
, Фил Лорд, Кристофер Миллер, США
Маппеты
, Джеймс Бобин, США
Последнее завещание Нобеля
, Петер Флинт, Швеция
Заклинательница акул
, Джон Стокуэлл, Великобритания / ЮАР
Хижина в лесу
, Дрю Годдард, США
13 апреля 2012
Globe: Укрощение строптивой
, Тоби Фроу, Великобритания
Крутой чувак
, Крэйг Мосс, США
Три балбеса
, Бобби Фаррелли, Питер Фаррелли, США
15 апреля 2012
Тихий вор
, Дженнифер Клэри, США
18 апреля 2012
Право на "лево"
, Жан Дюжарден, Мишель Хазанавичус, Ян Каунен, Фред Кавайе, Эмманюэль Берко, Эрик Лартиго, Франция
19 апреля 2012
Алоис Небель и его призраки
, Томас Лунак, Германия / Чехия
Свидание
, Юсуп Бахшиев, Россия
Морской бой
, Питер Берг, США
Воин.com
, Елена Бычкова, Россия
20 апреля 2012
Сейчас или никогда
, Трэвис Файн, США
Бесплатные образцы
, Джей Гэммилл, США
Хороший денек для свадьбы
, Дональд Райс, США
Джек и Диана
, Брэдли Руст Грэй, США
21 апреля 2012
Термы Рима
, Хидэки Такэути, Япония / Италия
Пока мы были здесь
, Кэт Койро, США
Игровая комната
, Джулия Дайер, США
Удар молнии
, Брайан Дэннели, США
22 апреля 2012
Смерть со спецэффектами
, Чарльз Мэттоу, США
23 апреля 2012
Хирокин
, Алехо Мо-Сун, США
Лодочники
, Мэтт Л. Локхарт, США
26 апреля 2012
Джон Леннон
, Эдмунд Култхард, Великобритания
Укрытие
, Джефф Николс, США
Где-нибудь сегодня ночью
, Майкл Ди Джакомо, США / Нидерланды
Уличные танцы 2 3D
, Макс Джива, Дания Пасквини, Великобритания
Няньки
, Ашот Кещян, Россия
Пираты: Банда неудачников
, Питер Лорд, США / Великобритания
Защитник
, Боаз Якин, США
1+1
, Оливье Накаш, Эрик Толедано, Франция
Каникулы на море
, Жюли Дельпи, Франция
Между
, Фрэнсис Форд Коппола, США
27 апреля 2012
Трудный возраст
, Патрисия Ригген, США
Злоключения Висента Фернандеза
, Элиа Петридис, США
30 апреля 2012
Сезон открытий
, Вячеслав Афонин, Россия / Украина
Миссия Невыполнима: Протокол Фантом
, Брэд Берд, США
1 мая 2012
Матч
, Андрей Малюков, Россия / Украина
3 мая 2012
Гамер
, Олег Сенцов, Украина
Белый тигр
, Карен Шахназаров, Россия
Свадебный разгром
, Стефан Эллиотт, Великобритания / Австралия
Проклятый камень
, Шон Стоун, США
Учитель на замену
, Тони Кэй, США
Транзит
, Антонио Негрет, США
Мстители
, Джосс Уидон, США
Дети сексу не помеха
, Дженнифер Уэстфелд, США
Банкомат
, Дэвид Брукс, США
Кафе де Флор
, Жан-Марк Валле, Франция
Ночь в супермаркете
, Лоуренс Касанофф, США
4 мая 2012
Третий акт
, Роб Райнер, США
10 мая 2012
Любовь живет три года
, Фредерик Бегбедер, Франция
Олимпийская деревня
, Александр Сухарев, Россия
Отважная Лифи
, Корея
Как назло Сибирь
, Ральф Хюттнер, Германия / Россия
Зеленая волна
, Али Самади Ахади, Германия
Эмили Жоли
, Филипп Чатель / Френсис Нилсен, Франция
Охотник
, Дэниел Нетхайм, Австралия
Том Сойер
, Хермине Хунтгебурт, Германия
Мрачные тени
, Тим Бертон, США
Шеф
, Даниэль Коэн, Франция
11 мая 2012
Хранилище
, Эдуардо Родригез, США
17 мая 2012
Суперкласико
, Оле Кристиан Мадсен, Дания
Если бы да кабы
, Олег Осипов, Россия
Откровения
, Малгожата Шумовска, Германия / Франция / Польша
Диктатор
, Ларри Чарльз, США
В доме отца
, Мэтт Пидмонт, США
Двигай время
, Эдуардо Шульдт, Франция / Перу
Напролом
, Джеймс Мэтер, Стивен Ст. Леджер, США / Франция
Счастливчик
, Скотт Хикс, США
Чего ждать, когда ждешь ребенка
, Кирк Джонс, США
Тарбозавр 3D
, Санг-Хан Хо, Корея
18 мая 2012
Никогда не стойте на месте
, Рон Хонса, США
19 мая 2012
Антивирус
, Брэндон Кроненберг, США / Канада
24 мая 2012
Красавица из трущоб
, Майкл Уинтерботтом, Великобритания
Встречный ветер
, Жалиль Леспер, Франция / Бельгия
Запретная зона
, Брэдли Паркер, США
25 мая 2012
Хемингуэй и Геллхорн
, Филип Кауфман, США
Люди в черном 3
, Барри Зонненфельд, США
26 мая 2012
Боже, храни Оззи Осборна
, Майк Флайсс, Майк Писцителли, США / Канада / Великобритания / Аргентина / Австралия / Новая Зеландия / Чили
Мад
, Джефф Николс, США
31 мая 2012
День учителя
, Сергей Мокрицкий, Россия
Прометей
, Ридли Скотт, США
Боже, благослови Америку!
, Бобкэт Голдтуэйт, США
Кассадага
, Энтони ДиБлейси, США
Небесный суд
, Алена Званцова, Россия
Окно в лето
, Хендрик Хандлегтен, Германия / Финляндия
Хорошие вибрации
, Лиза Баррос Д’Са, Глен Лейберн, Великобритания / Ирландия
2 июня 2012
Метель
, Александр Гордон, Россия
3 июня 2012
Клубничка
, Стивен Эллиот, США
7 июня 2012
Секса много не бывает
, Реми Безансон, Франция / Бельгия
Невидимая
, Кристиан Швохов, Германия / Франция
Отдых на грани нервного срыва
, Паскаль Рабатэ, Франция
Папаши без вредных привычек
, Кристиан Клавье, Франция
Первый раз
, Сарик Андреасян, Россия
Мадагаскар 3
, Эрик Дарнелл, США
Верное дельце
, Александр Коффре, Франция
Любовь
, Уильям Юбэнк, США
8 июня 2012
Невероятный страх перед всем
, Крис Хопвелл, Великобритания
11 июня 2012
Москва-не-Москва
, Сергей Сенцов, Россия
12 июня 2012
Тоска
, Джонатан Хэсвелл, Великобритания
13 июня 2012
Обезьянки
, Лиза Ашан, Швеция
14 июня 2012
Рок на века
, Адам Шэнкман, США
Белоснежка и охотник
, Руперт Сандерс, США
Кококо
, Авдотья Смирнова, Россия
Хочу в Голливуд
, Бигас Луна, Испания
15 июня 2012
Добро пожаловать к людям
, Алекс Куртцман, США
Франкенштейн: Камбербэтч
, Дэнни Бойл, Великобритания
19 июня 2012
Ешь Спи Умри
, Габриэла Пихлер, Швеция
20 июня 2012
Это катастрофа
, Тодд Бергер, США
21 июня 2012
Клуб безбашенных
, Стивен Сильвер, Канада / ЮАР
Королевство полной луны
, Уэс Андерсон, США
Храбрая сердцем
, Марк Эндрюс, Бренда Чепмен, США
Дилер
, Луис Прието, Великобритания
Президент Линкольн: Охотник на вампиров
, Тимур Бекмамбетов, США
Музыка нас связала
, Дэвид Маккензи, Великобритания
Гавр
, Аки Каурисмяки, Германия / Финляндия / Франция
Броненосец
, Альваро Куриэль, Франция / Испания / Мексика
Рапунцель навсегда
, Натан Грино, Байрон Ховард, США
22 июня 2012
Душевные болезни
, Картер, США
Последняя поездка
, Гарри Томасон, США
26 июня 2012
Кэти Перри: Частичка меня 3D
, Дэн Катфорт, Джейн Липшиц, США
Что это за фильм про любовь?
, Марк Казинс, Великобритания
Гольфстрим под айсбергом
, Евгений Пашкевич, Россия / Латвия
27 июня 2012
Я хочу, чтобы меня любили
, Вадим Арапов, Россия
28 июня 2012
Раскрашенная кожа 2. Воскрешение
, Вуершан, Китай
Снежное шоу 3D
, Виктор Крамер, Россия
Супер Майк
, Стивен Содерберг, США
Леди
, Люк Бессон, Франция / Великобритания
Звездный ворс
, Андрей Кагадеев, Николай Копейкин, Россия
Харакири 3D
, Такаси Миике, Япония
Лето. Одноклассники. Любовь
, Лиза Азуэлос, США
Мгновение любви
, Браден Кинг, США
Немножко женаты
, Николас Столлер, США
5 июля 2012
Бульвар страха
, Виктор Сальва, США
Новый Человек-паук
, Марк Уэбб, США
Звери дикого Юга
, Бен Зайтлин, США
Марина Абрамович. В присутствии художника
, Мэттью Эйкерс, Джефф Дюпре, США
Три метра над уровнем неба. Я тебя хочу
, Фернандо Гонзалез Молина, Испания
Крошка Молли
, Эдуардо Санчес, США
Бобби Фишер против всего мира
, Лиз Гарбус, США / Великобритания / Исландия
12 июля 2012
Пришелец из космоса
, Начо Вигалондо, Испания
Лиссабонские тайны
, Рауль Руис, Франция / Португалия
Железное небо
, Тимо Вуоренсола, Финляндия / Германия / Австралия
Ледниковый период 4: Континентальный дрейф
, Стив Мартино, Майкл Турмейер, США
2016: Америка Обамы
, Динеш Д’Соуза, Джон Салливан, США
Трое в Нью-Йорке
, Марк Манн, США
Дикая киска
, Мариали Ривас, Чили
13 июля 2012
Плохие дети отправляются в ад
, Мэттью Спрэдлин, США
14 июля 2012
Петуния
, Эш Кристиан, США
19 июля 2012
Замечательная жизнь
, Седрик Кан, Франция
Солдаты удачи
, Максим Коростышевский, США
Космополис
, Дэвид Кроненберг, Канада / Франция / Италия / Португалия
Красные огни
, Родриго Кортес, США / Испания
4:44 Последний день на Земле
, Абель Феррара, США / Франция / Швейцария
Приходи как есть
, Жоффрей Энтховен, Бельгия
Ищу друга на конец света
, Лорин Скафария, США
Папа - досвидос
, Шон Андерс, США
26 июля 2012
Жизнь
, Майкл Гантон, Марта Холмс, Великобритания
Темный рыцарь: Возрождение легенды
, Кристофер Нолан, США / Великобритания
Париж-Манхэттен
, Софи Лелуш, Франция
Уже не дети
, Ребекка Томас, США
Шаг вперед 4
, Скотт Спир, США
Я устал от тебя
, Марк Пеллингтон, США
Кубатон
, Дэниэл Фриделль, Швеция / Куба
30 июля 2012
Девушка с обложки
, Сара Ниссон, США
1 августа 2012
Летучий отряд Скотланд-Ярда
, Ник Лав, Великобритания
2 августа 2012
Проклятье 3D
, Цутому Ханабуса, Япония
Примечание
, Джозеф Седар, Израиль
Большая ржака!
, Виталий Москаленко, Россия
Джунгли зовут! В поисках Марсупилами
, Ален Шаба, Франция
Цветы войны
, Чжан Имоу, Китай
Золушка: Полный вперед!
, Паскаль Эрольд, Франция
Третий лишний
, Сет МакФарлейн, США
Темная лошадка
, Тодд Солондз, США
Адский бункер: Черное Солнце
, Стив Баркер, Великобритания
3 августа 2012
Дневник слабака 3
, Дэвид Бауэрс, США / Канада
5 августа 2012
На цепи
, Дженнифер Чэмберс Линч, США
8 августа 2012
От винта 3D
, Ольга Лопато, Россия
Музейные часы
, Джем Коэн, Австрия / США
9 августа 2012
Вспомнить все
, Лен Уайзман, США
Блокбастер 3D
, Эцио Греджо, Италия
Левиафан
, Люсьен Кастен-Тэйлор, Вирина Паравел, Франция / Великобритания / США
В ритме сердца
, Шарль Оливье-Мишо, Канада
10 августа 2012
Фрилансеры
, Джесси Терреро, США
11 августа 2012
Больше чем мед
, Маркус Имхоф, Швейцария / Германия / Австрия
14 августа 2012
Кухня
, Ишай Сеттон, США
Убить и закопать
, Джесси Баже, США
15 августа 2012
Странная жизнь Тимоти Грина
, Питер Хеджес, США
Зачарованный остров
, Фелим МакДермотт, США
16 августа 2012
Неудержимые 2
, Саймон Уэст, США
Шевели ластами 2
, Бен Стассен, Бельгия
Любовь с препятствиями
, Джеймс Ют, Франция
Укрытие
, Агнес Мерле, Ирландия
Барбара
, Кристиан Петцольд, Германия
Прощай, моя королева
, Бенуа Жако, Франция / Испания
Рай. Любовь
, Ульрих Зайдль, Германия / Франция / Австрия
19 августа 2012
Любовь по расписанию
, Сергей Мезенцев, Россия
23 августа 2012
Дружинники
, Акива Шаффер, США
Киллер Джо
, Уильям Фридкин, США
Цезарь должен умереть
, Паоло Тавиани, Витторио Тавиани, Италия
Пираньи 3DD
, Джон Гулагер, США
Джордж Харрисон: Жизнь в материальном мире
, Мартин Скорсезе, США
Паранорман или как приручить зомби 3D
, Крис Батлер, Сэм Фелл, США
Замбезия
, Вейн Тонли, ЮАР
Последний риф 3D
, Люк Крессвелл, Стив МакНиколас, США / Канада / Мексика
Нубы
, Блейк Фриман, США
Средь бела дня
, Мабру Эль Мекри, США
Параллельные миры
, Хуан Соланас, Канада / Франция
24 августа 2012
Шесть градусов ада
, Джо Раффа, США
25 августа 2012
Вампирши
, Эми Хекерлинг, США
Два Джека
, Бернард Роуз, США
26 августа 2012
Повар для президента
, Кристиан Венсан, Франция
28 августа 2012
Открытая дорога
, Марсиу Гарсия, США / Бразилия
Пулевое ранение
, Миша Уэбли, США
29 августа 2012
Бэйтаун вне закона
, Барри Бэтлз, США
Фундаменталист поневоле
, Мира Наир, США / Великобритания / Катар
Большое приключение на воздушном шаре
, Мэттью Даймонд, США
30 августа 2012
Грязная кампания за честные выборы
, Джей Роуч, США
Молодые сердца
, Дэнни Муни, США
Вождь разнокожих
, Егор Анашкин, Россия
Разговор
, Сергей Комаров, Россия
Их первая ночь
, Энн Эмон, Канада
Явление
, Тодд Линкольн, США
Жить
, Василий Сигарев, Россия
Эволюция Борна
, Тони Гилрой, США
Шкатулка Проклятия
, Оле Борнедаль, США
31 августа 2012
Любой ценой
, Рамин Бахрани, США
Плохой 25
, Спайк Ли, США
Бомба
, Салли Поттер, Великобритания
Акт убийства
, Джошуа Оппенхаймер, Аноним, Дания / Норвегия / Великобритания / Швеция / Финляндия
3 сентября 2012
Повседневность
, Майкл Уинтерботтом, Великобритания
6 сентября 2012
Грязные игры
, Роберт Редфорд, США
Помощники
, Крис Стоукс, США
Москва 2017
, Джэми Брэдшоу, Александр Дулерайн, США
Боб Марли
, Кевин МакДональд, США / Великобритания
Холостячки
, Лесли Хэдланд, США
Медальон
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Загадочное ночное убийство собаки
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Личное дело майора Баранова
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З/Л/О
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7 сентября 2012
Имоджен
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Страсть
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История Джулиана Ассанжа
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Желтый
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Зайтун
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Привет от Тима Бакли
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Виола
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Камень терпения
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Писатели
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10 сентября 2012
Прощальный квартет
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Артур Ньюман
, Данте Ариола, США
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Навсегда
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Азбука смерти
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, Тед Коланд, США
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23 октября 2012
Волшебный лес
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24 октября 2012
Globe: Доктор Фауст
, Мэттью Данстер, Великобритания
25 октября 2012
Сайлент Хилл 2 3D
, М. Дж. Бассетт, США / Франция
Пушистые против Зубастых 3D
, Кюнг Хо Ли, США / Корея
За холмами
, Кристиан Мунджиу, Румыния
Коротышка
, Джош Шварц, США
Любовь
, Михаэль Ханеке, Германия / Франция / Австрия
1210
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Астерикс и Обеликс в Британии
, Лоран Тирар, Франция / Италия / Испания / Венгрия
26 октября 2012
Кодовое имя "Джеронимо"
, Джон Стокуэлл, США
007: Координаты "Скайфолл"
, Сэм Мендес, США / Великобритания
Нахальные трусики
, Коли Сон, США
27 октября 2012
Висельник
, Эндрю Гот, США / Великобритания
1 ноября 2012
Стальная бабочка
, Ренат Давлетьяров, Россия
Измена
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Трясина
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Искупление
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1812: Уланская баллада
, Олег Фесенко, Россия
О чем говорят французские мужчины
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Ральф
, Рич Мур, США
Табу
, Мигель Гомеш, Португалия / Германия / Бразилия / Франция
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Помогите стать отцом
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Болт и Блип спешат на помощь
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Бункер
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Операция "Арго"
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Сексуальные хроники французской семьи
, Жан-Марк Барр / Паскаль Арнольд, Франция
Ариран
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Экипаж
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Феи: Тайна зимнего леса
, Пегги Холмс, Боб Гэннавей, США
Сумерки. Сага. Рассвет: Часть 2
, Билл Кондон, США
Рассказы
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16 ноября 2012
Жизнь в мотеле
, Алан Польски, Гейб Польски, США
Чужая мать
, Денис Родимин, Россия
Цвет времени
, Эдна Луиза Бисолд, Вирджиния Арреизтита, Омар Зунига, Сара Войлет-Блайс, Габриэль Демистере, Алексис Гамбис, Брук Голдфинч, Шриприя Махеш, Памела Романовски, Брюс Тьерри Чунг, Тине Томэзен, США
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Решала
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Невероятные приключения американца в Армении
, Гор Киракосян, США / Армения
Люди и звери
, Адриан Ситару, Румыния / Германия
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Самозванец
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Возлюбленные
, Кристоф Оноре, Франция / Великобритания / Чехия
После мрака свет
, Карлос Рейгадас, Мексика / Франция / Нидерланды / Германия
Лапландская одиссея
, Доме Карукоски, Швеция / Финляндия / Исландия
Хранители снов
, Питер Рэмзи, США
Соловей-Разбойник
, Егор Баранов, Россия
Мой парень - псих
, Дэвид О. Расселл, США
Пьета
, Ким Ки Дук, Корея
В тумане
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24 ноября 2012
Должник
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Волшебство Queen в Будапеште
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25 ноября 2012
Первоклашки
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29 ноября 2012
Джунгли
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Жизнь Пи
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Влюбленные
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Топ Кэт 3D
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Кровавый Санта
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Песочный человек
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Дочь
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Конвой
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, Крис Теринк, Нидерланды / Италия / США
Тэд Джонс и Затерянный город
, Энрике Гато, Испания
Все просто
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Последняя искра жизни
, Алекс де ла Иглесиа, Испания / Франция / США
Красавица и чудовище
, Гэри Троусдейл, Кирк Уайз, США
Слова
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Я буду рядом
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Апартаменты 1303
, Мишель Таверна, США / Канада
Толстяк на ринге
, Фрэнк Корачи, США
Крученый мяч
, Роберт Лоренц, США
Мужчина нарасхват
, Габриэле Муччино, США
9 декабря 2012
В ожидании весны
, Игорь Войтулевич, Россия
Со мною вот что происходит
, Виктор Шамиров, Россия
10 декабря 2012
Игры Богов
, Марк Тертлтауб, США
11 декабря 2012
Девушка и смерть
, Йос Стеллинг, Россия / Нидерланды
Нико 2
, Кари Юуусонен, Юрген Лердам, Финляндия / Германия / Дания / Ирландия
13 декабря 2012
Эксперимент "Повиновение"
, Крэйг Зобел, США
Праздник взаперти
, Сергей Ткачев, Россия
Газетчик
, Ли Дэниелс, США
Сейчас самое время
, Ол Паркер, Великобритания
Черный дрозд
, Штефан Рузовицки, США
Любовный переплет
, Джулиан Фарино, США
10 лет спустя
, Джеми Линден, США
Дом терпимости
, Бертран Бонелло, Франция
18 декабря 2012
Братишка
, Ник Парада, США
19 декабря 2012
Проклятье моей мамы
, Энн Флетчер, США
20 декабря 2012
Вишенка на новогоднем торте
, Лаура Моранте, Франция
Хоббит: Нежданное путешествие
, Питер Джексон, США
Пираты Эгейского моря
, Яннис Смарагдис, Греция / Россия
Весенние надежды
, Дэвид Фрэнкел, США
Кукольный дом
, Керстен Шеридан, Ирландия
21 декабря 2012
Конец света
, Хорхе Торрегросса, Испания
25 декабря 2012
Дублер
, Евгений Абызов, Россия
26 декабря 2012
Джентльмены, удачи!
, Александр Баранов, Дмитрий Киселев, Россия
27 декабря 2012
Три богатыря на дальних берегах
, Константин Феоктистов, Россия
Болливуд: величайшая история любви
, Ракеш Омпракаш Мехра, Джефф Цимбалист, Индия
Суперстар
, Ксавье Джанноли, Франция / Бельгия
Джекпот
, Магнус Мартенс, Норвегия
Марко Макако
, Жан Рабек, Дания
Cirque du Soleil: Сказочный мир
, Эндрю Адамсон, США
С новым годом, мамы!
, Сарик Андреасян, Артем Аксененко, Дмитрий Грачев, Россия
28 декабря 2012
Земля обетованная
, Гас Ван Сент, США
Здрасьте, приехали!
, Евгения Касперская, Елена Сысоева, Россия
30 декабря 2012
Снежная королева
, Максим Свешников, Владлен Барбэ, Россия
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