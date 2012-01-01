Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Время сиять»
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1 января 2012
Саша, Лена и железный дракон
, Елена Демидова, Россия
Остров сокровищ
, Стив Бэррон, Великобритания / Ирландия
Звено
, Роман Романовский, Россия
4 января 2012
Папаши-2
, Мартин Валенте, Франция
Случайные знакомые
, Вера Глаголева, Россия
5 января 2012
Хранитель времени
, Мартин Скорсезе, США
Ева: Искусственный разум
, Кике Маильо, Испания
Девушка с татуировкой дракона
, Дэвид Финчер, США
Заговорщица
, Роберт Редфорд, США
Домой на Рождество
, Бент Хамер, Германия / Швеция / Норвегия
Моя безумная семья
, Ренат Давлетьяров, Россия
12 января 2012
Охотники за головами
, Мортен Тильдум, Норвегия
"Старый" новый год
, Гэрри Маршалл, США
Голодный кролик атакует
, Роджер Дональдсон, США
Однажды в Анатолии
, Нури Бильге Джейлан, Босния и Герцеговина / Турция
Контрабанда
, Бальтасар Кормакур, США / Великобритания
Черное золото
, Жан-Жак Анно, Франция / Катар
13 января 2012
Радостный шум
, Тодд Графф, США
17 января 2012
Гамлет
, Николас Хайтнер, Великобритания
19 января 2012
Что-то не так с Кевином
, Линн Рэмси, США / Великобритания
Цирк! Цирк! Цирк!
, Питер Додд, Дания
Нокаут
, Стивен Содерберг, США
Камень
, Вячеслав Каминский, Россия
Сначала любовь, потом свадьба
, Дермот Малруни, США
Другой мир: Пробуждение
, Монс Морлинд, Бьёрн Стейн, США
Бедная богатая девочка
, Джейсон Райтман, США
Моя маленькая принцесса
, Ева Йонеско, Франция
Ушедшее время
, Пэт Холден, Великобритания
Игры киллеров
, Эрни Барбараш, США
20 января 2012
Робот и Фрэнк
, Джейк Шрейер, США
Фильм на миллиард долларов Тима и Эрика
, Эрик Верхейм, Тим Хайдекер, США
То, что она сказала
, Кэрри Престон, США
Селеста и Джесси навеки
, Ли Толанд Кригер, США
Игры и общество. Инди-игра: кино
, Лизанн Пажо, Джеймс Свирски, Канада
Красные хвосты
, Энтони Хемингуэй, США
21 января 2012
Конец любви
, Марк Веббер, США
Рэп как искусство
, Айс-Ти, Энди Бейбатт, Великобритания / США
Всегда: Закаты на Третьей улице-3
, Такаси Ямадзаки, Япония
Для Эллен
, Ким Со-ён, США
22 января 2012
Гуманитарные науки
, Джош Рэднор, США
Под небом Африки
, Джо Берлинджер, США / ЮАР
Удиви меня
, Андрей Щербинин, Россия
Сокрушенные
, Джеймс Понсольдт, США
Никто не уходит
, Ри Руссо-Янг, США
23 января 2012
Джон умирает в конце
, Дон Коскарелли, США
Комната 237
, Родни Ашер, США
Урок от дяди Винсента
, Шелдон Кэндис, США
Два дня в Нью-Йорке
, Жюли Дельпи, США
24 января 2012
Тайный игрок
, Джеймс Марш, Великобритания / Ирландия
Козы
, США
25 января 2012
Проверка стоимости
, Майкл Уолкер, США
Ржевский против Наполеона
, Марюс Вайсберг, Россия / Украина
26 января 2012
Мы купили зоопарк
, Кэмерон Кроу, США
Опасный метод
, Дэвид Кроненберг, Германия / Канада / Великобритания
Схватка
, Джо Карнахан, США
Потомки
, Александр Пэйн, США
Хочешь хорошо провести время - звони...
, Джеми Трэвис, США
Боевой конь
, Стивен Спилберг, США
Цирк "Колумбия"
, Данис Танович, Германия / Франция / Великобритания / Словения / Бельгия / Сербия / Босния и Герцеговина
Кейс
, Кристиан Филиппелла, Италия / США
Частная вселенная
, Гелена Тржештикова, Чехия
Очень опасная штучка
, Джули Энн Робинсон, США
Самый близкий друг
, Лоуренс Кэздан, США
27 января 2012
Си-бемоль-кокос
, Фил Дорлинг, Рон Нисуонер, США
31 января 2012
Франкофрения (или Не убивай меня, я знаю, где ребенок)
, Джеймс Франко, Йен Олдз, США
2 февраля 2012
Одержимая
, Уильям Брент Белл, США / Италия
7 дней и ночей с Мэрилин
, Саймон Кертис, Великобритания
Марта Марси Мэй Марлен
, Шон Дуркин, США
Хроника
, Джош Транк, США / Великобритания
Шрамы 3D
, Серхи Вискайно, Испания
Такие разные близнецы
, Деннис Дуган, США
Globe: Двенадцатая ночь
, Тим Кэрролл, Великобритания
На грани
, Асгер Лет, США
Все любят китов
, Кен Куопис, США
МЫ. Верим в любовь
, Мадонна, Великобритания
На Байкал
, Михаил Козлов, Сергей Никонов, Россия
Бессонная ночь
, Фредерик Жарден, Франция
9 февраля 2012
Код доступа "Кейптаун"
, Даниэль Эспиноса, США
Путешествие 2: Таинственный остров
, Брэд Пейтон, США
Фауст
, Александр Сокуров, Россия
Влюбленные
, Валерий Бебко, Олег Борщевский, Денис Гамзинов, Ольга Гибелинда, Наталия Клименко, Артем Семакин, Илья Власов, Андрей Рожен, Тарас Ткаченко, Украина
Уловка .44
, Аарон Харви, США
10 февраля 2012
Думай, как мужчина
, Тим Стори, США
11 февраля 2012
Жорес
, Венсан Дьётр, Франция
12 февраля 2012
Кто получит бриллиант?
, Саймон Эбауд, Великобритания
13 февраля 2012
Франсин
, Брайан М. Кэссиди, Мелани Шатцки, США / Канада
Аркадия
, Оливия Сильвер, США
14 февраля 2012
Артист
, Мишель Хазанавичус, Франция
Хорошие поступки
, Тайлер Перри, США
Zолушка
, Сергей Иванов, Россия
Значит, война
, МакДжи, США
15 февраля 2012
Завтра
, Андрей Грязев, Россия
16 февраля 2012
Тост
, C.Дж. Кларксон, Великобритания
Прислуга
, Тейт Тэйлор, США
Мартовские иды
, Джордж Клуни, США
Искатели могил
, Вишес Бразерс, Канада
Неоконченный роман
, Андре Тешине, Франция
4 дня в мае
, Ахим фон Боррис, Россия / Германия / Украина
Экстрасенс
, Ник Мерфи, Великобритания
Страсть к перемене мест
, Дэвид Уэйн, США
19 февраля 2012
Жила-была Любовь
, Максим Субботин, Россия
21 февраля 2012
Площадь Колумба
, Джордж Галло, США
22 февраля 2012
Август. Восьмого
, Джаник Файзиев, Россия
Мужчины в большом городе 2
, Симон Ферхоэвен, Германия
23 февраля 2012
Стоя в раю
, Карло Вердоне, Италия
Зимняя кость
, Дебра Граник, США
Стыд
, Стив МакКуин, Великобритания
Пина. Танцующие мечты
, Райнер Хоффманн, Анна Линсель, Германия
Дж. Эдгар
, Клинт Иствуд, США
Кастинг для злодея
, Наталия Макарова, Россия
Мистер Ганджубас
, Бернард Роуз, Великобритания
Игра на выживание
, Эйтор Далия, США
Призрачный гонщик 2
, Марк Невелдайн, Брайан Тейлор, США
1 марта 2012
Железная леди
, Филлида Ллойд, Великобритания
Нежность
, Давид Фонкинос, Франция
Вышибала
, Майкл Даус, США
Клятва
, Майкл Сакси, США
Мамы
, Евгений Абызов, Сарик Андреасян, Алан Бадоев, Ашот Кещян, Кирилл Козлов, Тихон Корнев, Карен Оганесян, Эльдар Салаватов, Дмитрий Дюжев, Россия
Самоубийцы
, Егор Баранов, Россия
2 марта 2012
Быть Флинном
, Пол Вайц, США
3 марта 2012
Приказано женить
, Юрий Морозов, Россия
5 марта 2012
Аудиенция
, Стивен Долдри, Великобритания
7 марта 2012
Сердце
, Егор Ладкин, Россия
8 марта 2012
8 первых свиданий
, Дэвид Додсон, Александр Маляревский, Россия
Джон Картер
, Эндрю Стэнтон, США
Белая лягушка
, Квентин Ли, США
9 марта 2012
Девочки против мальчиков
, Остин Чик, США
Тысяча слов
, Брайан Роббинс, США
Чистая кожа
, Хади Хаджэйг, Великобритания
Миром правит толстый мальчик
, Мэттью Лиллард, США
Последнее падение
, Мэттью А. Черри, США
10 марта 2012
Извлечение
, Нир Панири, США
Фрэнки наводит шорох
, Джордан Робертс, США
Безвыходная ситуация
, Юнас Окерлунд, США
11 марта 2012
Написать любовь на её руках
, Нэйтан Франковски, США
Цитадель
, Киран Фой, Ирландия / Великобритания
Старлетка
, Шон Бэйкер, США
12 марта 2012
Верзила
, Паскаль Ложье, США / Канада
15 марта 2012
Суходол
, Александра Стреляная, Россия
Лоракс
, Крис Рено, Кайл Балда, США
Ловушка для невесты
, Шери Фольксон, Великобритания
Тираннозавр
, Пэдди Консидайн, Великобритания
Белоснежка: месть гномов
, Тарсем Сингх, США
Туринская лошадь
, Бела Тарр, Агнеш Храницки, США / Германия / Франция / Швейцария / Венгрия
Женщина в черном
, Джеймс Уоткинс, Великобритания
Пазл любви
, Габи Амионе, Эдуард Риу, Ирен С. Родригез, Хавьер Санс, Бруно Сарабиа, Пау Балаге, Мириам Каньямарес, Хосечо де Линарес, Хемма Феррате, Альба Хиральт, Алехандро Хавалойяс, Марк Хуве, Карлос Перес-Рече, Испания
Тот еще Карлосон!
, Сарик Андреасян, Россия
17 марта 2012
Нью-орлеанский экспресс
, Эмметт Маллой, США
18 марта 2012
Отелло
, Николас Хайтнер, Великобритания
Фига.Ro
, Рано Кубаева, Россия
22 марта 2012
Джок
, Дункан МакНейли, США / ЮАР
Веселые каникулы
, Адриан Грюнберг, США
Тор: Легенда Викингов
, Оускар Йоунассон, Тоби Генкель, Гуннар Карлссон, Исландия / Ирландия / Германия
Бомж с дробовиком
, Джейсон Айзенер, США / Канада
Король Лев
, Роджер Аллерс, Роб Минкофф, США
Мальчик с велосипедом
, Жан-Пьер Дарденн, Люк Дарденн, Франция / Италия / Бельгия
Голодные игры
, Гэри Росс, США
Отель "Мэриголд". Лучший из экзотических
, Джон Мэдден, США
23 марта 2012
Диана Вриланд — легенда моды
, Бент-Йорген Перимутт, Фредерик Ченг, Лиза Иммордино Врилэнд, США
29 марта 2012
Гнев титанов
, Джонатан Либесман, США
Дирижер
, Павел Лунгин, Россия
То, что ее заводит
, Янникке Систад Якобсен, Норвегия
У нас есть Папа
, Нанни Моретти, Франция / Италия
Рыба моей мечты
, Лассе Халльстрем, Великобритания
Курьер
, Хани Абу-Ассад, США
Играй до смерти
, Роберт Хит, Великобритания
Тайны старого отеля
, Тай Уэст, США
Сфера колдовства
, Клод Нуридзани, Мари Перену, Франция
Атомный Иван
, Василий Бархатов, Россия
Милый друг
, Деклан Доннеллэн, Ник Ормерод, Великобритания
Материк
, Эмануэле Криалезе, Франция / Италия
В краю крови и меда
, Анджелина Джоли, США
30 марта 2012
Встреча со злом
, Крис Фишер, США
2 апреля 2012
Проект Х: Дорвались
, Нима Нуризаде, США
5 апреля 2012
Шпион
, Алексей Андрианов, Россия
Написано Сергеем Довлатовым
, Роман Либеров, Россия
Смерть супергероя
, Йен Фитцгиббон, Германия
Рейд
, Гарет Эванс, Индонезия / США / Франция
Американский пирог: Все в сборе
, Хейден Шлоссберг, Джон Харвитц, США
Гавана, я люблю тебя
, Лоран Канте, Бенисио Дель Торо, Хулио Медем, Гаспар Ноэ, Элиа Сулейман, Хуан Карлос Табио, Пабло Траперо, Франция / Испания
Вспоминая моих печальных шлюх
, Хеннинг Карлсен, США
Небо под сердцем
, Виктория Каськова, Россия
Братья
, Мика Каурисмяки, Финляндия
7 апреля 2012
Южный календарь
, Денис Карро, Россия
8 апреля 2012
О нем
, Вячеслав Криштофович, Россия
12 апреля 2012
Заклинательница акул
, Джон Стокуэлл, Великобритания / ЮАР
Маппеты
, Джеймс Бобин, США
901 километр
, Борис Куломзин, Россия
Ворон
, Джеймс МакТиг, США / Испания / Венгрия
Хижина в лесу
, Дрю Годдард, США
Последнее завещание Нобеля
, Петер Флинт, Швеция
Мачо и ботан
, Фил Лорд, Кристофер Миллер, США
Искусство любить
, Эмманюэль Муре, Франция
Закон доблести
, Майк МакКой, Скотт Во, США
13 апреля 2012
Крутой чувак
, Крэйг Мосс, США
Три балбеса
, Бобби Фаррелли, Питер Фаррелли, США
Globe: Укрощение строптивой
, Тоби Фроу, Великобритания
15 апреля 2012
Тихий вор
, Дженнифер Клэри, США
18 апреля 2012
Право на "лево"
, Жан Дюжарден, Мишель Хазанавичус, Фред Кавайе, Эмманюэль Берко, Эрик Лартиго, Ян Кунен, Франция
19 апреля 2012
Воин.com
, Елена Бычкова, Россия
Морской бой
, Питер Берг, США
Свидание
, Юсуп Бахшиев, Россия
Алоис Небель и его призраки
, Томас Лунак, Германия / Чехия
20 апреля 2012
Джек и Диана
, Брэдли Руст Грэй, США
Хороший денек для свадьбы
, Дональд Райс, США
Сейчас или никогда
, Трэвис Файн, США
Бесплатные образцы
, Джей Гэммилл, США
21 апреля 2012
Термы Рима
, Хидэки Такэути, Япония / Италия
Удар молнии
, Брайан Дэннели, США
Пока мы были здесь
, Кэт Койро, США
Игровая комната
, Джулия Дайер, США
22 апреля 2012
Смерть со спецэффектами
, Чарльз Мэттоу, США
23 апреля 2012
Хирокин
, Алехо Мо-Сун, США
Лодочники
, Мэтт Л. Локхарт, США
26 апреля 2012
Уличные танцы 2 3D
, Макс Джива, Дания Пасквини, Великобритания
1+1
, Оливье Накаш, Эрик Толедано, Франция
Джон Леннон
, Эдмунд Култхард, Великобритания
Защитник
, Боаз Якин, США
Пираты: Банда неудачников
, Питер Лорд, США / Великобритания
Где-нибудь сегодня ночью
, Майкл Ди Джакомо, США / Нидерланды
Каникулы на море
, Жюли Дельпи, Франция
Няньки
, Ашот Кещян, Россия
Между
, Фрэнсис Форд Коппола, США
Укрытие
, Джефф Николс, США
27 апреля 2012
Злоключения Висента Фернандеза
, Элиа Петридис, США
Трудный возраст
, Патрисия Ригген, США
30 апреля 2012
Миссия Невыполнима: Протокол Фантом
, Брэд Берд, США
Сезон открытий
, Вячеслав Афонин, Россия / Украина
1 мая 2012
Матч
, Андрей Малюков, Россия / Украина
3 мая 2012
Банкомат
, США
Мстители
, Джосс Уидон, США
Белый тигр
, Карен Шахназаров, Россия
Свадебный разгром
, Стефан Эллиотт, Великобритания / Австралия
Учитель на замену
, Тони Кэй, США
Ночь в супермаркете
, Лоуренс Касанофф, США
Проклятый камень
, Шон Стоун, США
Гамер
, Олег Сенцов, Украина
Транзит
, Антонио Негрет, США
Дети сексу не помеха
, Дженнифер Уэстфелд, США
Кафе де Флор
, Жан-Марк Валле, Франция
4 мая 2012
Третий акт
, Роб Райнер, США
10 мая 2012
Том Сойер
, Гермина Хунтгебурт, Германия
Мрачные тени
, Тим Бертон, США
Охотник
, Дэниел Нетхайм, Австралия
Олимпийская деревня
, Александр Сухарев, Россия
Любовь живет три года
, Фредерик Бегбедер, Франция
Шеф
, Даниэль Коэн, Франция
Зеленая волна
, Али Самади Ахади, Германия
Отважная Лифи
, Южная Корея
Эмили Жоли
, Филипп Чатель, Франция
Как назло Сибирь
, Ральф Хюттнер, Германия / Россия
11 мая 2012
Хранилище
, Эдуардо Родригез, США
17 мая 2012
Двигай время
, Эдуардо Шульдт, Франция / Перу
Чего ждать, когда ждешь ребенка
, Кирк Джонс, США
Диктатор
, Ларри Чарльз, США
В доме отца
, Мэтт Пидмонт, США
Если бы да кабы
, Олег Осипов, Россия
Напролом
, Джеймс Мэтер, Стивен Ст. Леджер, США / Франция
Суперкласико
, Оле Кристиан Мадсен, Дания
Тарбозавр 3D
, Хан Сан-хо, Южная Корея
Счастливчик
, Скотт Хикс, США
Откровения
, Малгожата Шумовска, Германия / Франция / Польша
18 мая 2012
Никогда не стойте на месте
, Рон Хонса, США
19 мая 2012
Антивирус
, Брэндон Кроненберг, США / Канада
24 мая 2012
Встречный ветер
, Жалиль Леспер, Франция / Бельгия
Запретная зона
, Брэдли Паркер, США
Красавица из трущоб
, Майкл Уинтерботтом, Великобритания
25 мая 2012
Хемингуэй и Геллхорн
, Филип Кауфман, США
Люди в черном 3
, Барри Зонненфельд, США
26 мая 2012
Боже, храни Оззи Осборна
, Майк Писцителли, Майк Флайсс, США / Канада / Великобритания / Аргентина / Австралия / Новая Зеландия / Чили
Мад
, Джефф Николс, США
31 мая 2012
Боже, благослови Америку!
, Бобкэт Голдтуэйт, США
Хорошие вибрации
, Лиза Баррос Д’Са, Глен Лейберн, Великобритания / Ирландия
Прометей
, Ридли Скотт, США
День учителя
, Сергей Мокрицкий, Россия
Кассадага
, Энтони ДиБлейси, США
Небесный суд
, Алена Званцова, Россия
Окно в лето
, Хендрик Хандлегтен, Германия / Финляндия
2 июня 2012
Метель
, Александр Гордон, Россия
7 июня 2012
Мадагаскар 3
, Эрик Дарнелл, США
Невидимая
, Кристиан Швохов, Германия / Франция
Отдых на грани нервного срыва
, Паскаль Рабатэ, Франция
Верное дельце
, Александр Коффре, Франция
Секса много не бывает
, Реми Безансон, Франция / Бельгия
Любовь
, Уильям Юбэнк, США
Первый раз
, Сарик Андреасян, Россия
Папаши без вредных привычек
, Кристиан Клавье, Франция
8 июня 2012
Невероятный страх перед всем
, Крис Хопвелл, Великобритания
11 июня 2012
Москва-не-Москва
, Сергей Сенцов, Россия
12 июня 2012
Тоска
, Джонатан Хэсвелл, Великобритания
13 июня 2012
Обезьянки
, Лиза Ашан, Швеция
14 июня 2012
Рок на века
, Адам Шэнкман, США
Белоснежка и охотник
, Руперт Сандерс, США
Кококо
, Авдотья Смирнова, Россия
Хочу в Голливуд
, Бигас Луна, Испания
15 июня 2012
Франкенштейн: Камбербэтч
, Дэнни Бойл, Великобритания
Добро пожаловать к людям
, Алекс Куртцман, США
19 июня 2012
Ешь Спи Умри
, Габриэла Пихлер, Швеция
20 июня 2012
Это катастрофа
, Тодд Бергер, США
21 июня 2012
Королевство полной луны
, Уэс Андерсон, США
Броненосец
, Альваро Куриэль, Франция / Испания / Мексика
Храбрая сердцем
, Бренда Чепмен, Марк Эндрюс, США
Гавр
, Аки Каурисмяки, Германия / Финляндия / Франция
Музыка нас связала
, Дэвид Маккензи, Великобритания
Президент Линкольн: Охотник на вампиров
, Тимур Бекмамбетов, США
Дилер
, Луис Прието, Великобритания
Клуб безбашенных
, Стивен Сильвер, Канада / ЮАР
Рапунцель навсегда
, Байрон Ховард, Нэйтан Грено, США
22 июня 2012
Последняя поездка
, Гарри Томасон, США
Душевные болезни
, Картер, США
23 июня 2012
Васильки для Василисы
, Владимир Устюгов, Россия
26 июня 2012
Кэти Перри: Частичка меня 3D
, Дэн Катфорт, Джейн Липшиц, США
Гольфстрим под айсбергом
, Евгений Пашкевич, Россия / Латвия
Что это за фильм про любовь?
, Марк Казинс, Великобритания
27 июня 2012
Я хочу, чтобы меня любили
, Вадим Арапов, Россия
28 июня 2012
Харакири 3D
, Такаси Миике, Япония
Раскрашенная кожа 2. Воскрешение
, Вуершан, Китай
Супер Майк
, Стивен Содерберг, США
Леди
, Люк Бессон, Франция / Великобритания
Звездный ворс
, Андрей Кагадеев, Николай Копейкин, Россия
Лето. Одноклассники. Любовь
, Лиза Азуэлос, США
Снежное шоу 3D
, Виктор Крамер, Россия
Мгновение любви
, Браден Кинг, США
Немножко женаты
, Николас Столлер, США
5 июля 2012
Бобби Фишер против всего мира
, Лиз Гарбус, США / Великобритания / Исландия
Три метра над уровнем неба. Я тебя хочу
, Фернандо Гонзалез Молина, Испания
Марина Абрамович. В присутствии художника
, Мэттью Эйкерс, Джефф Дюпре, США
Крошка Молли
, Эдуардо Санчес, США
Звери дикого Юга
, Бен Зайтлин, США
Бульвар страха
, Виктор Сальва, США
Новый Человек-паук
, Марк Уэбб, США
12 июля 2012
Пришелец из космоса
, Начо Вигалондо, Испания
Ледниковый период 4: Континентальный дрейф
, Стив Мартино, Майк Термайер, США
Дикая киска
, Мариали Ривас, Чили
Железное небо
, Тимо Вуоренсола, Финляндия / Германия / Австралия
Трое в Нью-Йорке
, Марк Манн, США
Лиссабонские тайны
, Рауль Руис, Франция / Португалия
2016: Америка Обамы
, Динеш Д’Соуза, Джон Салливан, США
13 июля 2012
Плохие дети отправляются в ад
, Мэттью Спрэдлин, США
14 июля 2012
Петуния
, Эш Кристиан, США
19 июля 2012
Папа - досвидос
, Шон Андерс, США
Замечательная жизнь
, Седрик Кан, Франция
Космополис
, Дэвид Кроненберг, Канада / Франция / Италия / Португалия
Ищу друга на конец света
, Лорин Скафария, США
Красные огни
, Родриго Кортес, США / Испания
Приходи как есть
, Жоффрей Энтховен, Бельгия
4:44 Последний день на Земле
, Абель Феррара, США / Франция / Швейцария
Солдаты удачи
, Максим Коростышевский, США
26 июля 2012
Кубатон
, Дэниэл Фриделль, Швеция / Куба
Париж-Манхэттен
, Софи Лелуш, Франция
Шаг вперед 4
, Скотт Спир, США
Темный рыцарь: Возрождение легенды
, Кристофер Нолан, США / Великобритания
Уже не дети
, Ребекка Томас, США
Жизнь
, Майкл Гантон, Марта Холмс, Великобритания
Я устал от тебя
, Марк Пеллингтон, США
30 июля 2012
Девушка с обложки
, Сара Ниссон, США
1 августа 2012
Летучий отряд Скотланд-Ярда
, Ник Лав, Великобритания
2 августа 2012
Примечание
, Джозеф Седар, Израиль
Большая ржака!
, Виталий Москаленко, Россия
Золушка: Полный вперед!
, Паскаль Эрольд, Франция
Адский бункер: Черное Солнце
, Стив Баркер, Великобритания
Третий лишний
, Сет МакФарлейн, США
Проклятье 3D
, Цутому Ханабуса, Япония
Цветы войны
, Чжан Имоу, Китай
Темная лошадка
, Тодд Солондз, США
Джунгли зовут! В поисках Марсупилами
, Ален Шаба, Франция
3 августа 2012
Дневник слабака 3
, Дэвид Бауэрс, США / Канада
5 августа 2012
На цепи
, Дженнифер Чэмберс Линч, США
8 августа 2012
От винта 3D
, Ольга Лопато, Россия
Музейные часы
, Джем Коэн, Австрия / США
9 августа 2012
В ритме сердца
, Шарль Оливье-Мишо, Канада
Вспомнить все
, Лен Уайзман, США
Левиафан
, Вирина Паравел, Люсьен Кастен-Тейлор, Франция / Великобритания / США
Блокбастер 3D
, Эцио Греджо, Италия
10 августа 2012
Фрилансеры
, Джесси Терреро, США
11 августа 2012
Больше чем мед
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14 августа 2012
Убить и закопать
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Кухня
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15 августа 2012
Зачарованный остров
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Странная жизнь Тимоти Грина
, Питер Хеджес, США
16 августа 2012
Шевели ластами 2
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Рай. Любовь
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Барбара
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Укрытие
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Любовь по расписанию
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Средь бела дня
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Джордж Харрисон: Жизнь в материальном мире
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Цезарь должен умереть
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Параллельные миры
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Два Джека
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Открытая дорога
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Пулевое ранение
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Большое приключение на воздушном шаре
, Мэттью Даймонд, США
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Молодые сердца
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Шкатулка Проклятия
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Грязная кампания за честные выборы
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Эволюция Борна
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Явление
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Вождь разнокожих
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Разговор
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Атлант расправил плечи. Часть 2
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Коттедж
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Что бы вы сделали...
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Черный дрозд
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Газетчик
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10 лет спустя
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Любовный переплет
, Джулиан Фарино, США
18 декабря 2012
Братишка
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19 декабря 2012
Проклятье моей мамы
, Энн Флетчер, США
20 декабря 2012
Вишенка на новогоднем торте
, Лаура Моранте, Франция
Пираты Эгейского моря
, Яннис Смарагдис, Греция / Россия
Кукольный дом
, Керстен Шеридан, Ирландия
Хоббит: Нежданное путешествие
, Питер Джексон, США
Весенние надежды
, Дэвид Фрэнкел, США
21 декабря 2012
Конец света
, Хорхе Торрегросса, Испания
25 декабря 2012
Дублер
, Евгений Абызов, Россия
26 декабря 2012
Джентльмены, удачи!
, Дмитрий Киселев, Александр Баранов, Россия
27 декабря 2012
С новым годом, мамы!
, Сарик Андреасян, Артем Аксененко, Дмитрий Грачев, Россия
Джекпот
, Магнус Мартенс, Норвегия
Три богатыря на дальних берегах
, Константин Феоктистов, Россия
Cirque du Soleil: Сказочный мир
, Эндрю Адамсон, США
Марко Макако
, Жан Рабек, Дания
Суперстар
, Ксавье Джанноли, Франция / Бельгия
Болливуд: величайшая история любви
, Ракеш Омпракаш Мехра, Джефф Цимбалист, Индия
28 декабря 2012
Земля обетованная
, Гас Ван Сент, США
Здрасьте, приехали!
, Евгения Касперская, Елена Сысоева, Россия
30 декабря 2012
Снежная королева
, Максим Свешников, Владлен Барбэ, Россия
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