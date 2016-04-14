Бабоньки, 2015

Фильм «Бабоньки» со всех сторон ознаменован дебютами. Начиная с режиссёра Антона Коваленко и сценариста Ольги Шеврыгиной, заканчивая доброй частью актёров. Но не у всех в этой команде отсутствует опыт в большом кино. Например, второй сценарист картины Вадим Тартаковский уже работал над полным метром под названием «Чуки-Куки», а также имеет за плечами несколько сериалов. А главную роль исполнила знаменитая отечественная актриса Елена Захарова (сериал «Кадетство», «Принцесса и нищенка, «Ласточки прилетели»). Также в фильме в роли самого себя снялся известный эстрадный певец Влад Сташевский. Над названием ленты думали долго, меняя его то с «Бабушек» на «Бабок», то с «Бабулек» на «Бабоньки». В результате остановились всё-таки на последнем.

Перед вами предстанут жизнь и будни простой русской деревушки, где с трудом можно достать всё то, что с лёгкостью покупается в современных супермаркетах и торговых центрах. Девушка по имени Катя как раз и занимается тем, что привозит своим соседкам всё необходимое: от трусов до популярных духов. Вот только одного бизнеса для счастья мало, ведь больше всего на свете женщине нужна любовь. Правда, вся загвоздка в том, что Катя влюблена в самого Влада Сташевского, который уж точно не грезит о жизни в сельской глуши. Но находчивые подруги организовывают похищение певца, а попутно выясняют отношения, ссорятся, мирятся и ищут собственное счастье.