Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Неувольняемый" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Бабоньки Бабоньки
Киноафиша Фильмы Бабоньки

Бабоньки, 2015

2015 / Россия
6.2 Оцените
13 голосов
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
Причины посмотреть О фильме

Фильм «Бабоньки» со всех сторон ознаменован дебютами. Начиная с режиссёра Антона Коваленко и сценариста Ольги Шеврыгиной, заканчивая доброй частью актёров. Но не у всех в этой команде отсутствует опыт в большом кино. Например, второй сценарист картины Вадим Тартаковский уже работал над полным метром под названием «Чуки-Куки», а также имеет за плечами несколько сериалов. А главную роль исполнила знаменитая отечественная актриса Елена Захарова (сериал «Кадетство», «Принцесса и нищенка, «Ласточки прилетели»). Также в фильме в роли самого себя снялся известный эстрадный певец Влад Сташевский. Над названием ленты думали долго, меняя его то с «Бабушек» на «Бабок», то с «Бабулек» на «Бабоньки». В результате остановились всё-таки на последнем.

Перед вами предстанут жизнь и будни простой русской деревушки, где с трудом можно достать всё то, что с лёгкостью покупается в современных супермаркетах и торговых центрах. Девушка по имени Катя как раз и занимается тем, что привозит своим соседкам всё необходимое: от трусов до популярных духов. Вот только одного бизнеса для счастья мало, ведь больше всего на свете женщине нужна любовь. Правда, вся загвоздка в том, что Катя влюблена в самого Влада Сташевского, который уж точно не грезит о жизни в сельской глуши. Но находчивые подруги организовывают похищение певца, а попутно выясняют отношения, ссорятся, мирятся и ищут собственное счастье.

Сюжет комедии погружает нас в жизнь глухих российских деревень. Туда, куда не добралась цивилизации, и где все еще процветает привозная торговля. В такой деревне живет и работает главная героиня Катя.

Именно она рассказывает как живет цивилизация за пределами деревни, какие отношения у людей там.. где большие города! Она добывает и привозит в деревню самые новые тренды и моду, рассказывает, как быть привлекательными друг для друга — и найти самое главное в жизни — взаимная любовь!

Романтика, новые запахи, модные вещи — вдохновляют на подвиги (в прямом и переносном смысле) героинь фильма. Женщины — готовы на все, чтоб обрести свое женское счастье! Мечта всей Катиной жизни — Влад Сташевский! Похищение Влада Сташевского — генеральный план героинь комедии.

6.2 Оцените
13 голосов
Продолжительность 1 час 29 минут
Год выпуска 2015
Премьера в России 14 апреля 2016
Премьера в мире 14 апреля 2016
Возраст 16+
Режиссер
Антон Коваленко
В ролях
Елена Захарова
Елена Захарова
Ирина Аугшкап
Ирина Аугшкап
Алена Галлиард
Максим Пинскер
Сергей Барковский
Сергей Барковский
Все актеры и съемочная группа
Похожие фильмы
Одноклассницы
Одноклассницы (2016)
3.8125
Постер фильма Бабоньки 2 постера
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
lenyflame 16 апреля 2016, 23:23
фильм просто шикарный. Сходите не пожалеете. Кто хочет посмеяться 100 баллов. Бабоньки просто чудесные и пара Захарова-Сташевский удалась.
KalinkaMalinka 12 сентября 2016, 18:35
Классная, смешная комедия. )
Отзывы Написать
13 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Месть Банши
Месть Банши
2022, США, боевик, триллер
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Одержимая
Одержимая
2021, Россия, триллер
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Страна Саша
Страна Саша
2022, Россия, мелодрама, комедия
Побег из космоса
Побег из космоса
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Драйв
Драйв
2011, США, драма, боевик
Молодой человек
Молодой человек
2022, Россия, комедия
Related video
«С каждым годом похож все больше»: народ ахнул при виде сына Фриске
Пугачевой ничего не принадлежит: назван истинный владелец замка в Грязи
Близкие не стали молчать: правда о здоровье Вайкуле вышла наружу
Концерт отменен: сын Орбакайте покаялся перед фанатами
Нинидзе решилась на откровения о личной жизни: хватило нескольких слов
«Мини-Пугачева»: 8-летняя дочь Галкина очаровала россиян
«Не лучше Бузовой»: блеснувшая на сцене Анна Асти разочаровала россиян
В спорах о сыне Плющенко поставили точку: Мишин все объяснил
«Вспомнила молодость»: оскандалившаяся Ивлеева пошла вразнос
В «Ленкоме» раскрыли доходы вдовы Караченцова: обычным пенсионерам не снилось
«Ни стыда ни совести»: завравшуюся Дану Борисову вывели на чистую воду
Позволила лишнее: Меган Маркл заставила принца Гарри краснеть
Приложение киноафиши