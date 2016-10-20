Шпионы по соседству, 2016

Джон Хэмм когда-то рассматривался на роль Бэтмена, которая в итоге досталась Бену Аффлеку. Галь Гадот, сыгравшая в фильме «Шпионы по-соседству», является частью той же киновселенной, где Аффлек сыграл Бэтмена

Несколько сцен в фильме «Шпионы по-соседству» снимались в самой старой пивоварне всего штата Джорджия, которая называется Red Brick Brewing Company

Галь Гадот уже появлялась в шпионском фильме в 2016 году. Это была лента »Преступник»

«Шпионы по-соседству» – это первый фильм Грега Мотоллы за последние пять лет. До этого был «Пол: Секретный материальчик»

«Шпионы по-соседству» – это третий фильм 2016 года, в оригинальном названии которого есть слово Johnes (также «Бриджит Джонс 3» и «Свободный штат Джонс»)

Айла Фишер также снималась в 2016 году в комедии о шпионах «Братья из Гримсби»

Продюсеры Уолтер Ф. Паркс и Лори Макдональд придумали идею о паре из пригорода, которая «отчаянно хочет дружить со своими соседями. Эта связь обеспечивает узнаваемую и эмоциональную основу для комедии с высокими концепциями – чтобы фильм не был просто набором шуток».

Сценарист Майкл Лесье черпал вдохновение в идиллической жизни своих друзей в пригородном тупике – улице, закрытой с одного конца. «Он был похож на тот, что мы видим в фильме, и мои друзья были очень счастливы, живя там», – сказал Лесье. «Они как будто открыли для себя рай. Это так мило и забавно, что люди могут найти столько счастья в чем-то столь простом».

Основные съемки фильма начались 20 апреля 2015 года в Атланте, штат Джорджия. Район на северо-западе Атланты в США стал домом для тупичка, к которому продюсеры добавили большую центральную аллею, чтобы разбить большое пространство дороги. «Это тупик больше среднего, поэтому мы добавили островок из стали и дерева, покрытый травой и кустами», сказал арт-директор Джереми Вулси.

Режиссер фильма Грег Моттола в значительной степени отказался от зеленого экрана и компьютерной графики в пользу того, что он называет ощущением присутствия и атмосферой олдскульного боевика. Моттоле так нравилось создавать каждую экшн-сцену, что он отмечает, что ему «нужно было быть осторожным, чтобы не тратить на нее слишком много времени».

Оригинальное название фильма переводится на русский как «Уживаясь с Джонсами».

В одной из сцен фильма персонажа Зака Галифианакиса дважды просят надеть штаны. Это прямой намек на картину «Мальчишник в Вегасе», в котором Фил в исполнении того же актера утверждает, что это странно – дважды просить его надеть штаны.

Сцены из магазина домашнего пивоварения были сняты в Red Brick Brewing Company, старейшей крафтовой пивоварне в Джорджии.

В эпизоде, когда Натали Джонс стреляет в переднюю часть одного из преследующих их мотоциклов, можно услышать Крик Вильгельма.

После недели съемок оглушительной стрельбы и визга шин актеры и съемочная группа перебрались в шикарный отель-пентхаус злодея «Скорпион», который находился на вершине отеля Hyatt в центре Атланты. Интерьеры пентхауса отеля были построены в комплексе зданий, в котором когда-то располагался магазин мороженого.

Натали дважды за весь фильм говорит на иврите: во время разговора с Гаффни в ресторане и в доме за несколько секунд до взрыва. Ее роль исполняет израильтянка Галь Гадот.

Название компании, в которой работает Джефф, MBI, – это IBM, написанное наоборот. IBM (International Business Machines Corporation) – известная компания, занимающаяся компьютерными технологиями.

Спецслужбы, представленные в фильме, включают настоящую израильскую секретную службу – Моссад – и вымышленное «Агентство», на которое работают мистер и миссис Джонс.