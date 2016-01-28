50 оттенков черного, 2016

Режиссёр пародийных комедий Майкл Тиддес, подаривший миру две части «Дома с паранормальными явлениями», не смог обойти стороной нашумевшие «50 оттенков серого». Правда, окрасить мировой бестселлер он решил в чёрные тона, снабдив его юмором такого же цвета. Главную роль исполнил известный по фильмам «Очень страшное кино» и «Без чувств», а также коллега Тиддеса в его прошлых работах актёр Марлон Уайанс.

Развратный мужчина Кристиан Блэк знакомит застенчивую студентку колледжа Ханну Стил с миром любви и наслаждений после того, как она берет у него интервью для своей школьной газеты. Их странные отношения стремительно развиваются, несмотря на недостатки Кристиана как любовника и расистские выходки его приемной матери Клэр, его хорошо обеспеченного брата Эли и периодические нападения Катиши, гиперсексуальной соседки Ханны по комнате. Кристиан и Ханна могут быть счастливы вместе, но выдержит ли их любовь испытание БДСМ?

Придерживаясь канонов жанра, картина дублирует большинство сцен из оригинала, по которым чернилами искромётного юмора изрядно прошлись создатели. В этот раз главным героем выступит всё тот же Кристиан, но по фамилии Блэк, а роль Анастейши исполнит журналистка Ханна. По сюжету она должна взять интервью у преуспевающего бизнесмена, чтобы узнать его историю успеха, и сразу же в него влюбляется. Однако она и не подозревает о его странных наклонностях. Эта часть сценария уже знакома тем, кто смотрел оригинал, но только в этом случае за каждым поворотом событий кроются новые, уморительные подробности. В отличие от мистера Грея, Кристиан Блэк далеко не такой же галантный и учтивый. Да и Ханна не столь скромная и сдержанная, как её прототип. Помимо этого, картина не скупится на шутки о расовых стереотипах, которые являются главным ядром сюжета.