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50 оттенков черного 50 оттенков черного
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Fifty Shades of Black

50 оттенков черного, 2016

2016 / США
5.5 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 3.5
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Режиссёр пародийных комедий Майкл Тиддес, подаривший миру две части «Дома с паранормальными явлениями», не смог обойти стороной нашумевшие «50 оттенков серого». Правда, окрасить мировой бестселлер он решил в чёрные тона, снабдив его юмором такого же цвета. Главную роль исполнил известный по фильмам «Очень страшное кино» и «Без чувств», а также коллега Тиддеса в его прошлых работах актёр Марлон  Уайанс.

Развратный мужчина Кристиан Блэк знакомит застенчивую студентку колледжа Ханну Стил с миром любви и наслаждений после того, как она берет у него интервью для своей школьной газеты. Их странные отношения стремительно развиваются, несмотря на недостатки Кристиана как любовника и расистские выходки его приемной матери Клэр, его хорошо обеспеченного брата Эли и периодические нападения Катиши, гиперсексуальной соседки Ханны по комнате. Кристиан и Ханна могут быть счастливы вместе, но выдержит ли их любовь испытание БДСМ?

Придерживаясь канонов жанра, картина дублирует большинство сцен из оригинала, по которым чернилами искромётного юмора изрядно прошлись создатели. В этот раз главным героем выступит всё тот же Кристиан, но по фамилии Блэк, а роль Анастейши исполнит журналистка Ханна. По сюжету она должна взять интервью у преуспевающего бизнесмена, чтобы узнать его историю успеха, и сразу же в него влюбляется. Однако она и не подозревает о его странных наклонностях. Эта часть сценария уже знакома тем, кто смотрел оригинал, но только в этом случае за каждым поворотом событий кроются новые, уморительные подробности. В отличие от мистера Грея, Кристиан Блэк далеко не такой же галантный и учтивый. Да и Ханна не столь скромная и сдержанная, как её прототип. Помимо этого, картина не скупится на шутки о расовых стереотипах, которые являются главным ядром сюжета.

  • Когда Кристиан Блэк связывает Ханну и читает ей, можно заметить, что книга с прикрытым названием – это «50 оттенков серого». Он комментирует, что книга ужасная, и задается вопросом, что за третьеклашка ее написал. Весь этот фильм является пародией на «50 оттенков серого».
  • Это последнее появление Флоренс Хендерсон в кино. Она скончалась от отказа через 10 месяцев после премьеры фильма.
  • Плакат с изображением актерского состава фильма между ног женщины – это пародия на знаменитый плакат одного из фильмов бондианы, картины «Только для твоих глаз» с Роджером Муром в главной роли.
  • В отличие от других фильмов мастера “черной пародии” Майкла Тиддеса, этот довольно близко следует сюжету оригинальной картины.
  • Персонаж Уикдэя – это пародия на рэпера Уикенда, который исполнил одну из песен, попавших в саундтрек к фильму «50 оттенков серого».

Seх XXXL… Беспощадная пародия на самую скандальную эротическую драму «Пятьдесят оттенков серого».

5.5 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 3.5
Продолжительность 1 час 33 минуты
Год выпуска 2016
Премьера в России 4 февраля 2016
Премьера в мире 28 января 2016
Возраст 18+
Прокатчик Парадиз
Режиссер
Майкл Тиддес
В ролях
Марлон Уэйнс
Марлон Уэйнс
Кали Хоук
Кали Хоук
Джейн Сеймур
Джейн Сеймур
Майк Эппс
Майк Эппс
Эндрю Бэчелор
Эндрю Бэчелор
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма 50 оттенков черного 5 постеров
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50 оттенков черного
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Наша рецензия
Очень чёрное кино Рассвет пародийного жанра приходится на самое начало 2000-х, после чего на зрителей посыпался целый град подобных фильмов, избравших предметом высмеивания отборную солянку из массового кино. Под удар попали как подростковые мелодрамы, вроде «Сумерек» и «Это всё она», так и громкие блокбастеры, наподобие «300 спартанцев» и «Людей Икс». Однако тенденция эта в итоге вылилась в их бесперебойное, ежегодное соперничество за…
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MalinaS 8 февраля 2016, 10:09
Ужасный фильм!!! В первый раз ушли с сеанса - просто капец - совершенно тупой наипошлейший юмор, просто тошнотворный - это жесть просто

Очень… Читать дальше…
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Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Роскомнадзор намеревается запретить контент с изображением нетрадиционных сексуальных отношений Попасть под ограничения может фильм «50 оттенков серого» или сериал «Миллиарды».
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9 ноября 2021 17:01
Киноафиша рекомендует! Видеообзор новинок этой недели. Выпуск 17 В новом выпуске видеообзора новинок этой недели вы увидите фильм-номинант на "Оскар", соседствующий в прокате с пародией на романтическую мелодраму. Посмотрев наш обзор, у вас не останется сомнения,
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3 февраля 2016 00:00
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