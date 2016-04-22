[финальные реплики]

Ian Finch Похоже, мы идём в Манхэттен — так, наверное.

Claire Maddox У меня есть кофе, так что...

Ian Finch Ты же не хотела молока, да?

Claire Maddox Хотела.

Ian Finch Ладно, всё нормально. Потому что тут по эту сторону есть магазин. Наверное, нам нельзя туда переходить...

Claire Maddox Это как финал фильма.