5.9Special Correspondents
Специальные корреспонденты, 2016
США / комедия / 18+
О фильме
История об отчаявшемся и невостребованном нью-йоркском радиожурналисте, который решает выдавать в эфир поддельные сюжеты с фронта, записывая их в своей уютной квартирке в самом сердце Манхэттена.
В ролях
Kim Ramirez
Brenda
Jim Norton
Rent Boy #1
Режиссер Рики Джервэйс
Сценарист Симон Микаэль, Рики Джервэйс
Композитор Дикон Хинчлифф
Детали фильма
Страна США
Продолжительность 1 час 41 минута
Год выпуска 2016
Премьера онлайн 26 апреля 2016
Премьера в мире 22 апреля 2016
Дата выхода
|22 апреля 2016
|Россия
|22 апреля 2016
|Казахстан
|22 апреля 2016
|Украина
Производство BRON Studios, Unanimous Entertainment, Stage 6 Films
Другие названия
Special Correspondents, Hírhajhászok, Özel Muhabirler, Phóng Viên Đặc Biệt, Ειδικοί ανταποκριτές, Специальные корреспонденты, 烏龍特派員, 現地（にいない）特派員
Обновлено 12 ноября 2020
Трейлеры фильмаВсе трейлеры
Цитаты
[финальные реплики]
Ian Finch Похоже, мы идём в Манхэттен — так, наверное.
Claire Maddox У меня есть кофе, так что...
Ian Finch Ты же не хотела молока, да?
Claire Maddox Хотела.
Ian Finch Ладно, всё нормально. Потому что тут по эту сторону есть магазин. Наверное, нам нельзя туда переходить...
Claire Maddox Это как финал фильма.
Ian Finch Может, фильма с маленьким бюджетом.
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