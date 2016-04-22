Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Красный экран» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Специальные корреспонденты
5.9
Специальные корреспонденты - Трейлер
Киноафиша Фильмы Специальные корреспонденты
5.9

Специальные корреспонденты

, 2016
Special Correspondents
США / комедия / 18+
Трейлеры
Постер фильма Специальные корреспонденты
5.9
Специальные корреспонденты - Трейлер
Специальные корреспонденты  Трейлер

О фильме

История об отчаявшемся и невостребованном нью-йоркском радиожурналисте, который решает выдавать в эфир поддельные сюжеты с фронта, записывая их в своей уютной квартирке в самом сердце Манхэттена.

В ролях

Эрик Бана
Эрик Бана
Frank
Вера Фармига
Вера Фармига
Eleanor
Америка Феррера
Америка Феррера
Brigida
Кевин Поллак
Кевин Поллак
Mallard
Келли Макдоналд
Келли Макдоналд
Claire
Рики Джервэйс
Рики Джервэйс
Finch
Рауль Кастильо
Рауль Кастильо
Domingo
Бенджамин Брэтт
Бенджамин Брэтт
Baker
Kim Ramirez
Brenda
Jim Norton
Rent Boy #1
Режиссер Рики Джервэйс
Сценарист Симон Микаэль, Рики Джервэйс
Композитор Дикон Хинчлифф
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 41 минута
Год выпуска 2016
Премьера онлайн 26 апреля 2016
Премьера в мире 22 апреля 2016
Дата выхода
22 апреля 2016 Россия
22 апреля 2016 Казахстан
22 апреля 2016 Украина
Производство BRON Studios, Unanimous Entertainment, Stage 6 Films
Другие названия
Special Correspondents, Hírhajhászok, Özel Muhabirler, Phóng Viên Đặc Biệt, Ειδικοί ανταποκριτές, Специальные корреспонденты, 烏龍特派員, 現地（にいない）特派員

Рейтинг фильма

5.9
Оцените 11 голосов
5.9 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Обновлено 12 ноября 2020

Трейлеры фильма

Все трейлеры
Специальные корреспонденты - Трейлер
Специальные корреспонденты Трейлер
Все трейлеры Все главные трейлеры на нашем канале

Цитаты

[финальные реплики]
Ian Finch Похоже, мы идём в Манхэттен — так, наверное.
Claire Maddox У меня есть кофе, так что...
Ian Finch Ты же не хотела молока, да?
Claire Maddox Хотела.
Ian Finch Ладно, всё нормально. Потому что тут по эту сторону есть магазин. Наверное, нам нельзя туда переходить...
Claire Maddox Это как финал фильма.
Ian Finch Может, фильма с маленьким бюджетом.

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Фильмы похожие на Специальные корреспонденты

Городок Семетри
Городок Семетри комедия
2010, Великобритания
7.1
Обратная сторона правды
Обратная сторона правды комедия
2009, США
7.1
Человек из Торонто
Человек из Торонто боевик, комедия
2022, США
6.0
Все по новой
Все по новой комедия
2016, США
5.7
Очень специальный репортаж
Очень специальный репортаж комедия
2009, Франция
6.3
Город призраков
Город призраков фэнтези, комедия, мелодрама
2008, США
6.7
Козы
Козы комедия
2012, США
5.6
Криминальная фишка от Генри
Криминальная фишка от Генри комедия
2010, США
6.1
Это катастрофа
Это катастрофа комедия
2012, США
6.4
Семейная свадьба
Семейная свадьба комедия
2010, США
5.1
Тристрам Шенди: история петушка и бычка
Тристрам Шенди: история петушка и бычка комедия
2005, Великобритания
6.6
Доктор Дулиттл 2
Доктор Дулиттл 2 комедия
2001, США
5.0
Человек-паук: Новый день
Человек-паук: Новый день
2026, США, боевик, приключения, фэнтези, фантастика
Битва моторов
Битва моторов
2026, Россия, приключения, биография, драма
Одиссея
Одиссея
2026, США, приключения, фэнтези, боевик
Сумерки. Сага. Новолуние
Сумерки. Сага. Новолуние
2009, США, фэнтези, мелодрама
Руки вверх 2
Руки вверх 2
2026, Россия, биография
Мстители: Финал
Мстители: Финал
2019, США, боевик, фантастика
Приключения мамонтенка. В поисках мамы
Приключения мамонтенка. В поисках мамы
2026, Россия, анимация, приключения, семейный
Царевна Несмеяна
Царевна Несмеяна
2026, Россия, семейный, фэнтези
Девятая планета
Девятая планета
2026, Россия, боевик, фантастика
Обитель зла
Обитель зла
2026, Германия / США, ужасы, боевик
Вышка 2
Вышка 2
2026, США, приключения, драма
Как Иван в сказку попал
Как Иван в сказку попал
2026, Россия, фэнтези, семейный
Даже после сильного дождя в салоне авто будет сухо: 2 простых шага защитят машину от ржавчины
Громадная елка посреди комнаты – прошлый век: 3 варианта занимают мало места, а выглядят так же нарядно
Как пишется наречие: только эксперты по русскому знают верный ответ — проверьте свои силы
Сюжетную дыру размером с Колоссального создатели «Атаки титанов» объяснять не стали: касается просьбы Гриши Йегера
Для фанатов «Ликвидации» еще 13 лет назад вышел похожий сериал: «В 2026-м вообще не смотрится устаревшим»
В главной роли Борат со шпагой: новую работу Тарантино покажут только в Лондоне — в России не найти даже у пиратов
В «Клюквенном щербете» заменили не только Фатиха: даже название сериала у все это время было иным
Смотрим 7 этих мультфильмов вместо «Маши и Медведя», «Трёх котов» и «Фиксиков»: после них дети спокон
IMDb уже вынес вердикт: 10 детективов 2024–2026-го точно стоят просмотра – у всех рейтинг не ниже 7
Новый «Аватар» вернулся 12 лет спустя — включил и не выдержал даже 3 минут: дешевая индийская поделка хуже «Легенды о Корре»
Это уже не «Коралина», а «Властелин колец» из пластилина: новый мульт из осеннего проката называют душераздирающим
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше