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Синдбад. Пираты семи штормов Синдбад. Пираты семи штормов
Киноафиша Фильмы Синдбад. Пираты семи штормов

Синдбад. Пираты семи штормов, 2016

2016 / Россия
5.2 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 3.9
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Причины посмотреть Факты О фильме

Несмотря на возраст, Владлен Барбэ продолжает снимать мультфильмы. Делать собственные он начал не так давно. Его первым полнометражным проектом стала «Снежная королева», которую показывали в кинотеатрах в 2012 году. Немногим позже последовала «Печать царя Соломона», которая, однако, не снискала такого же отклика у зрителей. В 2015 Барбэ снял картину «Последний человек Атлантиды», которая так и осталась незамеченной. Его новая анимационная работа «Синдбад. Пираты семи штормов» выпускается при поддержке людей, работавших над легендарным «Алёшей Поповичем» (Сергей Сельянов, Максим Свешников).

Синдбад не является доблестным мореплавателем, он самый настоящий пират, который охотиться за сокровищами. Однако в последнее время ему с командой не везёт – на их пути не встречается хорошей наживы. Герой почти отчаялся, а его душевный покой разрушается с каждым днём. Виной тому ещё и Солара, с которой он дружил в детстве, а сейчас испытывает к девушке странную привязанность. Но удача снова улыбнулась Синдбаду. Антиох поведал ему о древней реликвии – золотом кубке, который запрятан на далёком острове. Герои тут же решают отправиться за ним, однако никто не говорил, что путешествие будет лёгким.

- Саундтрек к мультфильму «Синдбад. Пираты семи штормов» записала бывшая участница группы «Ленинград» Алиса Вокс. Песня называется «Эй, моряк»

- Одним из сценаристов картины стал Вадим Свешников, из-под пера которого в прокат вышли «Крякнутые каникулы».

Синдбад, молодой веселый пират, не очень удачлив в пиратском промысле – за год ему и его команде не удалось захватить ни одного корабля. Но судьба улыбается Синдбаду: старик Антиох показывает ему старинную карту и предлагает плыть на остров Скелета, где хранятся сокровища. Синдбад не знает, что этот Антиох - волшебник, который преследует свои корыстные планы... Да тут еще Солара, подруга Синдбада по детским играм, свалилась ему на голову! Неужели любовь? Нет, Синдбад так просто не сдается! Путь на остров Скетета лежит через Море Семи Штормов. Синдбада и его команду ждет сражение с Канатным Монстром и встреча со своим заклятым врагом пиратом Кесамом . Да и на острове не обойдется без приключений: Циклоп, Птица Рух и ее Птенчик уже давно ждут гостей.

5.2 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 3.9
Продолжительность 1 час 14 минут
Год выпуска 2016
Премьера в России 27 октября 2016
Премьера в мире 27 октября 2016
Возраст 6+
Прокатчик Наше кино
Режиссер
Владлен Барбэ
Владлен Барбэ
В ролях
Дмитрий Нагиев
Дмитрий Нагиев
Юрий Стоянов
Юрий Стоянов
Кирилл Нагиев
Кирилл Нагиев
Катерина Шпица
Катерина Шпица
Светлана Пермякова
Светлана Пермякова
Все актеры и съемочная группа
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Синдбад. Пираты семи штормов смотреть онлайн

Синдбад. Пираты семи штормов
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Пиратом быть тяжело. Еще хуже быть неудачником. А вот некий моряк Синдбад относится к обеим категориям одновременно: он и пират, и неудачник в одном лице. И потому доля его горька. За последний год пиратская деятельность по захвату чужих судов перестала приносить прибыль – Синдбаду удалось взять в плен лишь крошечную рыбацкую лодку, да и то старика-рыболова потом долго пришлось кормить. В общем, не бизнес, а сплошное недоразумение. И посему Синдбад решает специализацию поменять: из…
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