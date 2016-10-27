Синдбад. Пираты семи штормов, 2016

Несмотря на возраст, Владлен Барбэ продолжает снимать мультфильмы. Делать собственные он начал не так давно. Его первым полнометражным проектом стала «Снежная королева», которую показывали в кинотеатрах в 2012 году. Немногим позже последовала «Печать царя Соломона», которая, однако, не снискала такого же отклика у зрителей. В 2015 Барбэ снял картину «Последний человек Атлантиды», которая так и осталась незамеченной. Его новая анимационная работа «Синдбад. Пираты семи штормов» выпускается при поддержке людей, работавших над легендарным «Алёшей Поповичем» (Сергей Сельянов, Максим Свешников).

Синдбад не является доблестным мореплавателем, он самый настоящий пират, который охотиться за сокровищами. Однако в последнее время ему с командой не везёт – на их пути не встречается хорошей наживы. Герой почти отчаялся, а его душевный покой разрушается с каждым днём. Виной тому ещё и Солара, с которой он дружил в детстве, а сейчас испытывает к девушке странную привязанность. Но удача снова улыбнулась Синдбаду. Антиох поведал ему о древней реликвии – золотом кубке, который запрятан на далёком острове. Герои тут же решают отправиться за ним, однако никто не говорил, что путешествие будет лёгким.