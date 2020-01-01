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1 января 2020
Щенячий патруль: Скорей спешим на помощь
, Чарльз Е. Бастьен, США / Канада
Красные туфельки и семь гномов
, Хон Сон-хо, Корея
Спрячь бабушку в холодильнике
, Джанкарло Фонтана, Джузеппе Стаси, Италия
Вторжение
, Федор Бондарчук, Россия
Тридцать
, Симона Костова, Германия
2 января 2020
Он и она
, Седрик Клапиш, Франция
Кошки
, Том Хупер, США / Великобритания
Нотр-Дам
, Валери Донзелли, Франция / Бельгия
4 января 2020
МУЛЬТ в кино. Выпуск № 110. МУЛЬТсказка продолжается!
, Полина Грекова, Александр Люткевич, Вера Мякишева, Антон Верещагин, Россия
9 января 2020
Изгоняющий дьявола: Абаддон
, Тео Пирри, США
Горячие мамочки
, Аксель Лафон, Бельгия / Франция
Камуфляж и шпионаж
, Трой Квон, Ник Бруно, США
Дело Ричарда Джуэлла
, Клинт Иствуд, США
Девушка в лабиринте
, Донато Карризи, Италия
16 января 2020
Особенные
, Оливье Накаш, Эрик Толедано, Франция
Проксима
, Алис Винокур, Франция
Подруги поневоле
, Каролина Херфурт, Германия
Проклятие
, Николас Песке, США
Маяк
, Роберт Эггерс, США
Маленькая мисс Дулиттл
, Йоахим Масаннек, Германия
Риф. Новые приключения
, Шон Патрик О’Рейли, США
Песня имен
, Франсуа Жирар, Германия / Канада / Великобритания
Мое прекрасное лето с Софи
, Ребекка Злотовски, Франция
(НЕ) Идеальный мужчина
, Марюс Вайсберг, Россия
18 января 2020
МУЛЬТ в кино. Выпуск № 111. Смотрим и танцуем!
, Россия
23 января 2020
Так близко к горизонту
, Тим Трахте, Германия
Шахматист
, Пьер-Франсуа Мартен-Лаваль, Франция
Плохие парни навсегда
, Адиль Эль Арби, Билал Фалла, США
Олдбой
, Пак Чхан-Ук, Корея
Барашек Шон: Фермагеддон
, Уилл Бечер, США / Великобритания / Франция / Бельгия / Китай
Под водой
, Уильям Юбэнк, США
Смерть нам к лицу
, Борис Гуц, Россия
Марафон желаний
, Даша Чаруша, Россия
25 января 2020
Ледяная принцесса
, Свен Унтервальдт мл., Германия
30 января 2020
Вальгалла: Рагнарёк
, Фенар Ахмед, Дания / Норвегия / Швеция / Исландия
Кома
, Никита Аргунов, Россия
Миллион мелких осколков
, Сэм Тейлор-Джонсон, США
Розовое или колокольчик
, Юно Шамилов, Россия
Ярды
, Андрей Корытко, Россия
1917
, Сэм Мендес, Великобритания / США
Маленькие женщины
, Грета Гервиг, США
Танец с саблями
, Юсуп Разыков, Россия
Playmobil Фильм: Через вселенные
, Лино ДиСальво, Франция / США / Германия / Китай / Нигерия / Индия / Канада / Великобритания / Танзания
Гретель и Гензель
, Оз Перкинс, США
Идеальная няня
, Люси Борлето, Франция
1 февраля 2020
МУЛЬТ в кино. Выпуск № 112. Снежное настроение
, Россия
4 февраля 2020
TheatreHD: Кинки Бутс
, Джерри Митчелл, Великобритания
6 февраля 2020
Темные воды
, Тодд Хейнс, США
Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн
, Кэти Янь, США
Викинг Вик
, Эрик Казес, Франция / Австралия
Мальчик русский
, Александр Золотухин, Россия
Офицер и шпион
, Роман Полански, Франция
Каннингем
, Алла Ковган, Германия / США / Франция
Правда
, Хирокадзу Корээда, Франция / Япония
Счастливое число 5
, Игорь Тувери, Бельгия / Италия / Франция
Мама. Гостья из тьмы
, Кристиан Бисчелья, Асканио Малгарини, Италия
Игры с огнем
, Энди Фикмен, США
Однажды... Тарантино
, Тара Вуд, США
Порко Россо
, Хаяо Миядзаки, Япония
13 февраля 2020
Эксперимент «За стеклом»
, Джейсон Уилльям Ли, Канада
Невероятная
, Лука Гуаданьино, Италия
Жан Поль Готье, с любовью
, Ян Леноре, Франция
Только ты
, Гарри Вутлифф, Великобритания / Швеция
Волшебный лес
, Расмус А. Сивертсен, Норвегия
Форрест Гамп
, Роберт Земекис, США
Скандал
, Джей Роуч, США
Капитан Саблезуб и Волшебный бриллиант
, Расмус А. Сивертсен, Норвегия
Джентльмены
, Гай Ричи, США
Цвет из иных миров
, Ричард Стэнли, США / Португалия
14 февраля 2020
Ню
, Ян Гэ, Россия
Лёд 2
, Жора Крыжовников, Россия
15 февраля 2020
МУЛЬТ в кино. Выпуск 113. Друзья навсегда
, Россия
20 февраля 2020
2040: Будущее ждёт
, Дэймон Гамо, Австралия
Западня для дьявола
, Алессио Лигуори, Италия
Соник в кино
, Джефф Фаулер, США
Эма: Танец страсти
, Пабло Ларраин, Чили
Зов предков
, Крис Сандерс, США
Мегащенки Электролапы и Шиммер и Шайн
, Канада
Свистуны
, Корнелиу Порумбойю, Румыния / Франция / Германия
Русские грузины. Фильм первый
, Дмитрий Курчатов, Россия
Удивительное путешествие Доктора Дулиттла
, Стивен Гейган, США
Калашников
, Константин Буслов, Россия
25 февраля 2020
Норм и несокрушимые: Семейные каникулы
, Энтони Белл, США
27 февраля 2020
Переводчики
, Режис Руансар, Франция
Пушистые мошенники
, Реджина Уэлкер, Нина Велс, Германия
Пушки Акимбо
, Джейсон Ли Хауден, Великобритания / Германия / Новая Зеландия
Подлинная история банды Келли
, Джастин Курзель, Австралия / Великобритания
На Луне
, Егор Кончаловский, Россия
Жадность
, Майкл Уинтерботтом, Великобритания
Моя собака Идиот
, Иван Атталь, Франция / Бельгия
Проклятый дом 2
, Трэвис Стивенс, США
Опасная роль Джин Сиберг
, Бенедикт Эндрюс, США / Великобритания
Яга: Кошмар темного леса
, Святослав Подгаевский, Россия
Зима
, Сергей Черников, Россия
Просто помиловать
, Дестин Креттон, США
Иди к папочке
, Ант Тимпсон, Ирландия / Канада / Новая Зеландия / США
Критик
, Андрей Айрапетов, Россия
29 февраля 2020
МУЛЬТ в кино. Выпуск 114. Все вместе
, Рафаэль Тер-Саргсян, Россия
5 марта 2020
Отель «Белград»
, Константин Статский, Россия
Один вдох
, Елена Хазанова, Россия
Афера в Майами
, Оливье Ассайас, США
Очень женские истории
, Наталья Меркулова, Лика Ятковская, Оксана Михеева, Анна Саруханова, Антон Бильжо, Россия
Прощание со Сталиным
, Сергей Лозница, Нидерланды / Литва
Вперёд
, Дэн Скэнлон, США
Человек-невидимка
, Ли Уоннелл, США
Невидимая жизнь Эвридики
, Карим Айнуз, Бразилия / Германия
Милый друг
, Лео Карманн, Франция / Бельгия
10 свиданий
, Галт Нидерхоффер, США
Остров фантазий
, Джефф Уодлоу, США
Сладкая жизнь
, Федерико Феллини, Италия / Франция
8 марта 2020
Женщина
, Янн Артюс-Бертран, Анастасия Микова, Франция
12 марта 2020
Бладшот
, Дэйв Уилсон, США
Секта
, Роберто Де Фео, Италия
Кукла 2: Брамс
, Уильям Брент Белл, США
Услышь меня
, Василий Кузовлев, Россия
Пиноккио
, Маттео Гарроне, Великобритания / Италия / Франция
Хороший доктор
, Тристан Сегела, Франция
14 марта 2020
МУЛЬТ в кино 115. Море сюрпризов!
, Рафаэль Тер-Саргсян, Полина Грекова, Вера Мякишева, Россия
19 марта 2020
Верю в любовь
, Эндрю Эрвин, Джон Эрвин, США
Убийства по открыткам
, Данис Танович, Великобритания / США
Мой друг мистер Персиваль
, Шон Сит, Австралия
Белый, белый день
, Хлинюр Палмасон, Исландия / Дания
Тьма
, Д. Сандип, Индия
Тролли. Мировой тур
, Уолт Дорн, Дэвид П. Смит, США
Чудо-детки: Непутевые волшебники
, Тим Трагезер, Германия
Тайная жизнь
, Терренс Малик, США / Германия
Номер один
, Михаил Расходников, Россия
26 марта 2020
Отдай свою душу
, Харольд Хёльшер, ЮАР
Туннель. Опасно для жизни
, Пол Ойе, Норвегия
Неизвестная Италия. Матера — город из камня
, Франческо Инверницци, Вито Салинаро, Италия
Керосин
, Юсуп Разыков, Россия
Human Lost: Исповедь неполноценного человека
, Фуминори Кидзаки, Япония
Мой шпион
, Питер Сигал, США
Последняя фантазия
, Асхан Рагозар, Иран
Страшные истории для рассказа у костра
, Роман Сидоренко, Россия / Казахстан
2 апреля 2020
Герой Самсам
, Танги де Кермель, Франция
Побег из Претории
, Френсис Аннан, Великобритания / Австралия
Преступный человек
, Дмитрий Мамулия, Грузия / Россия
9 апреля 2020
Героические лузеры
, Себастьян Боренштейн, Аргентина / Испания
Заклятье. Дом 32
, Альберт Пинто, Испания
Эмма.
, Отем ДеУайлд, Великобритания
16 апреля 2020
Отель для самоубийц
, Йонас Александр Арнбю, Норвегия / Дания / Германия
Господин Дьявол
, Пупи Авати, Италия
4 лица Моны Лизы
, Лука Тровеллези Чезана, Италия
Воспоминания об убийстве
, Пон Чжун-хо, Корея
23 апреля 2020
Папина дочка
, Мишель Хазанавичус, Франция
Мисс Плохое поведение
, Филиппа Лоуторп, Великобритания
Призраки
, Дэвид Холройд, Великобритания
7 мая 2020
Агент Лев
, Людовик Кольбо-Жюстен, Франция
Приключения котёнка Пелле
, Кристиан Рюлтениус, Швеция
Восемь с половиной
, Федерико Феллини, Италия / Франция
14 мая 2020
Странники терпенья
, Владимир Алеников, Россия
16 мая 2020
Предок
, Максим Зыков, Россия
21 мая 2020
Приди ко мне
, Малгожата Шумовска, Ирландия / Бельгия / США
Пингвиненок Пороро. Пираты острова сокровищ
, Ким Хён-хо, Корея
25 мая 2020
Внутренний огонь
, Михаил Марескин, Россия
28 мая 2020
Артур и Мерлин: Рыцари Камелота
, Джиллз Алдерсон, Великобритания
Почти знамениты
, Питер Каттанео, Великобритания
11 июня 2020
Каникулы в Африке
, Джеймс Ют, Бельгия / Франция
17 июня 2020
Аффект
, Энейл Кария, Великобритания
18 июня 2020
В плену у сакуры
, Масаки Иноуэ, Япония
25 июня 2020
Сын дьявола
, Майкл Мелски, Канада
О бесконечности
, Рой Андерссон, Швеция / Норвегия / Германия
9 июля 2020
Хищные воды: Западня
, Эндрю Трауки, Австралия / США
15 июля 2020
МУЛЬТ в кино 116. Лето пришло
, Россия
23 июля 2020
Banksy. Расцвет нелегального искусства
, Элио Эспана, Великобритания
Секрет
, Энди Теннант, США
Махинаторы
, Дэйв Маклин, Великобритания
24 июля 2020
Амулет
, Ромола Гарай, Великобритания
30 июля 2020
Форпост
, Род Лури, США / Болгария
В ожидании варваров
, Сиро Герра, США
Запретная зона
, Митрий Семёнов-Алейников, Россия
#Яздесь
, Эрик Лартиго, Франция / Бельгия
Зеркала: Инкарнация
, Эндрю Мечэм, Мэттью Уэдон, США
Морские паразиты
, Ниса Хардимэн, Ирландия / США / Великобритания
1 августа 2020
Русалка в Париже
, Матиас Мальзьё, Франция
Лесси. Возвращение домой
, Ханно Ольдердиссен, Германия
Хэппи-энд
, Евгений Шелякин, Россия / Таиланд
6 августа 2020
Незваный гость
, Сон Вон-пхён, Корея
Страшные истории, рассказанные на ночь
, Оливер Парк, Аргентина / Новая Зеландия
Последние и первые люди
, Йохан Йоханнссон, Исландия
Любовь между строк
, Ванесса Йопп, Германия
Дружить по-русски!
, Варант Суджиан, Франция
Медиум
, Тильман Сингер, Германия
Спасти Панду
, Ким Тхэ-юн, Корея
Ключ времени
, Алексей Николаев, Россия
13 августа 2020
Киллер по вызову
, Роджер Эвери, Канада / Франция
Атакан. Кровавая легенда
, Александр Гришин, Россия
Рейв
, Брайан Уэлш, Великобритания
Где-то во времени
, Дэвид Хэмилтон, США
Молочные зубы
, Шеннон Мерфи, Австралия
Мой создатель
, Гэвин Ротери, США
Начало
, Кристофер Нолан, США / Великобритания
Красотка в ударе
, Яна Гладких, Россия
Час дьявола
, Дэмиен ЛеВек, США
Призраки войны
, Эрик Бресс, Великобритания
Думай как собака
, Джил Джангер, США
20 августа 2020
Гренландия
, Рик Роман Во, США
Любовь на троих
, Дрейк Доримус, США / Корея
Поезд в Пусан 2: Полуостров
, Ён Сан-хо, Корея
Агент Ева
, Тейт Тэйлор, США
Ассистент звезды
, Ниша Ганатра, США
Найти и полюбить
, Файт Хелмер, Азербайджан / Германия
Феи: Тайна страны драконов
, Айна Ярвин, Федерико Милелла, Германия / Люксембург
Тень звезды
, Дмитрий Губарев, Россия
Ко-ко-ко!
, Эдуардо Гонделл, Испания / Аргентина
Куриный забег
, Атле Солберг Блаксет, Франк Мосвольд, Норвегия
Вечность между нами
, Скотт Спир, США
Залив тишины
, Паула ван дер Уст, Великобритания
21 августа 2020
Вот это ночка!
, Триш Си, США
27 августа 2020
Вратарь Галактики
, Джаник Файзиев, Россия
Форсаж Диабло
, Даниэль Маркович, Михал Отловски, Польша
Комната
, Леонард Абрахамсон, Ирландия / Канада
Сила стихии
, Майкл Полиш, США
Билл и Тед
, Дин Паризо, США
Тесла
, Майкл Алмерейда, США
Магия зверя
, Доминик Молль, Франция / Германия
Не входи
, Джулиус Берг, Великобритания
3 сентября 2020
Довод
, Кристофер Нолан, США / Великобритания
Притворись моим женихом
, Бартош Прокопович, Польша
Явление
, Марко Понтекорво, Португалия / США
Новые мутанты
, Джош Бун, США
Сказки серого волка
, Ян Лачауэр, Джейкоб Шух, Великобритания
4 сентября 2020
Несломленные
, Данил Гринькин, Россия / Япония / Эстония
5 сентября 2020
МУЛЬТ в кино. Выпуск №117
, Николай Козлов, Анастасия Чернова, Михаил Медведев, Россия
9 сентября 2020
Антебеллум
, Джерард Буш, Кристофер Ренц, США
10 сентября 2020
Куратор
, Петр Левченко, Россия
Ассистентка
, Китти Грин, США
Мулан
, Ники Каро, США / Китай / Канада
Говард Лавкрафт и Замерзшее Королевство
, Шон Патрик О’Рейли, Канада
16 сентября 2020
Морг
, Уго Кардосо, Парагвай
17 сентября 2020
Ундина
, Кристиан Петцольд, Германия / Франция
Король Стейтен-Айленда
, Джадд Апатоу, США
Львица
, М. Дж. Бассетт, Великобритания / ЮАР
Никогда, редко, иногда, всегда
, Элиза Хиттман, США / Великобритания
Волшебное зеркало или двойные неприятности
, Маркус Розенмюллер, Германия
Былые привычки
, Крис Сванберг, США
Смотри как я
, Егор Сальников, Россия
Самый жестокий год
, Джей Си Чендор, США
После. Глава 2
, Роджер Камбл, США
24 сентября 2020
Стрельцов
, Илья Учитель, Россия
Экстремальная работа
, Ли Бен-хон, Корея
Белка и Стрелка. Карибская тайна
, Инна Евланникова, Россия
Клаустрофобы: Квест в Москве
, Уилл Верник, США
Сделано в Италии
, Джеймс Д’Арси, Великобритания / Италия
Супер крейзи
, Мартино Сайделис, Аргентина
Гнездо
, Шон Дуркин, США
25 сентября 2020
Неистовый
, Деррик Борте, США
1 октября 2020
Малышка с характером
, Рюхэй Китамура, США
За призрачной дверью
, А.Б. Кунц, США
Мы призываем тьму
, Марк Мейерс, США
Капоне. Лицо со шрамом
, Джош Транк, США
Хандра
, Алексей Камынин, Россия
Честный кандидат
, Джон Стюарт, США
Русский рейд
, Денис Крючков, Россия
Гостиница Окко
, Китаро Косака, Япония
Семейка Бигфутов
, Бен Стассен, Жереми Дегрусон, Франция / США
Ловец снов
, Керри Харрис, США
6 октября 2020
Чёрный ящик
, США
7 октября 2020
Говард Лавкрафт и Королевство хаоса
, Шон Патрик О’Рейли, Канада
8 октября 2020
Погребальные байки
, Райан Р. Спинделл, США
Лучшие годы
, Габриэле Муччино, Италия
Генерал Де Голль
, Гэбриел Ле Бомин, Франция
Гудбай, Америка!
, Сарик Андреасян, Россия
Честный вор
, Марк Уильямс, США
Китобой
, Филипп Юрьев, Россия / Польша / Бельгия
Падение
, Вигго Мортенсен, США
Кто не спрятался
, Дэйв Франко, США
10 октября 2020
МУЛЬТ в кино. Выпуск №118
, Рафаэль Тер-Саргсян, Александр Люткевич, Россия
15 октября 2020
Гипноз
, Валерий Тодоровский, Россия
Все оттенки Токио
, Уильям Олссон, США / Япония
Ночной портье
, Майкл Кристофер, США
Парадоксы
, Гоша Куценко, Михаил Поляк, Ирина Семушкина, Россия
Лето'85
, Франсуа Озон, Франция / Бельгия
Проклятый дом 3
, Джеймс Конделик, Джон Конделик, США
Авангард: Арктические волки
, Стэнли Тун, Китай
Удалить историю
, Гюстав Керверн, Бенуа Делепин, Франция
Гномы в деле
, Уте фон Мюнхов-Поль, Германия
Шесть минут до полуночи
, Энди Годдард, Великобритания
Игры судьбы
, Майкл Аппендаль, США
20 октября 2020
Фрида. Да здравствует жизнь!
, Джованни Троило, Италия
22 октября 2020
Доктор Лиза
, Оксана Карас, Россия
Дедушка НЕлегкого поведения
, Тим Хилл, США
Черный дрозд
, Роджер Мишелл, США / Великобритания
Конференция
, Иван И. Твердовский, Россия
Акудама Драйв
, Томохиса Тагути, Япония
Спайс бойз
, Владимир Зинкевич, Беларусь
Глубже!
, Михаил Сегал, Россия
Любовь без размера
, Мария Шульгина, Россия
Телохранитель бабушки
, Сеси Сили, США
29 октября 2020
Мадам Парфюмер
, Грегори Магне, Франция
Ведьмы
, Роберт Земекис, США
Пустошь тьмы и зла
, Брайан Бертино, США
Повелитель драконов
, Томер Ешед, Германия
Ночной конвой
, Анн Фонтен, Франция
Как Надя пошла за водкой
, Владимир Мирзоев, Россия
Сияние
, Стэнли Кубрик, Великобритания / США
Игра смерти
, Себастьен Ландри, Лоуренс Морэ-Лагаче, Франция / Канада / США
Аутло
, Ксения Ратушная, Россия
Вдова
, Иван Минин, Россия
Крестная мама
, Жан-Поль Саломе, Франция
4 ноября 2020
Выбивая долги
, Дэвид Эйр, США
Кот под прикрытием
, Гийом Ивернель, Китай / Франция
Омен. Наследие
, Милена Кокоцца, Италия / Аргентина
В чужой шкуре
, Брэндон Кроненберг, Великобритания / Канада
Кольская сверхглубокая
, Арсений Сюхин, Россия
5 ноября 2020
Откуда ты родом?
, Бассам Тарик, Великобритания / США
Грань времени
, Джастин Бенсон, Аарон Мурхед, США
Друзья на свою голову
, Даниэль Коэн, Франция
Женщина, которая убежала
, Хон Сан-су, Корея
Первая ведьма
, Бретт Пирс, Дрю Т. Пирс, США
Побочный эффект
, Алексей Казаков, Россия
Пока мы молоды
, Ноа Баумбак, США
7 ноября 2020
МУЛЬТ в кино. Выпуск №119
, Руслан Синкевич, Роман Трамвай, Анастасия Чернова, Соня Кравцова, Джалиль Ризванов, Россия
12 ноября 2020
Цой
, Алексей Учитель, Россия
Непосредственно Каха
, Виктор Шамиров, Россия
Дичь
, Кристофер Лэндон, США
Академия монстров
, Леопольдо Агилар, Великобритания / Мексика / Канада
Пустой человек
, Дэвид А. Прайор, США
Опасный элемент
, Маржан Сатрапи, Великобритания
Не все дома
, Людовик Бернард, Франция
Дорогие товарищи!
, Андрей Кончаловский, Россия
Медвежонок Бамси и замок разбойников
, Кристиан Рюлтениус, Швеция
19 ноября 2020
Вечный свет
, Гаспар Ноэ, Франция
Колдовство: Новый ритуал
, Зои Листер-Джонс, США
Афера по-голливудски
, Джордж Галло, США
Бег
, Андрей Загидуллин, Россия
Абрикосовый рай
, Петр Олевский, Россия
Молодое вино
, Петр Олевский, Россия
Пункт назначения. Аквапарк
, Рено Готье, Канада
Смертельные иллюзии
, Олег Асадулин, Россия
Союз зверей: Спасение двуногих
, Райнхард Клоосс, Германия / Китай
Карантинные истории
, Мигель Бардем, Хуан Диего Ботто, Фернандо Коломо, Испания
20 ноября 2020
Взаперти
, Аниш Чаганти, США
26 ноября 2020
На острие
, Эдуард Бордуков, Россия
Необыкновенная история на Рождество
, Бхарат Наллури, Ирландия / Канада
Страна грез
, Майлз Джорис-Пейрафит, США
Питер Пэн и Алиса в стране чудес
, Бренда Чепмен, США / Великобритания
Изгоняющий дьявола: Инсомния
, Дэниэл Дж. Филлипс, Австралия
Фассбиндер
, Оскар Рёлер, Германия
ВЕЧЕР ШУТОВ, или Серьезно с приветом
, Лилия Трофимова, Россия
Линия горизонта
, Микаэль Марсимаин, Швеция
Искусственный интеллект
, Бен Фэлкоун, США
Дочь рыбака
, Юлдус Бахтиозина, Россия
Девушка грез
, Люк Ив, Австралия
Виктория
, Урал Сафин, Россия
Человек из Подольска
, Семен Серзин, Россия
3 декабря 2020
Избави нас от лукавого
, Хон Вон-чхан, Корея
Илиана. Верь мне
, Владимир Койфман, Россия
Сумасшедшая любовь
, Тор Фройденталь, США
Трое
, Анна Меликян, Россия
Ширли
, Жозефин Декер, США
Криминальные боссы
, Кларк Дьюк, США
Преступить черту
, Давид Виктори, Испания
Человеческий голос
, Педро Альмодовар, Испания
Клятва
, Роман Нестеренко, Россия
Дублерша
, Джеми Бэббит, США
Полное погружение
, Василий Ровенский, Россия
Проклятие монахини Роуз
, Брэндон Слэгли, США
Комета Галлея
, Милена Фадеева, Россия
5 декабря 2020
МУЛЬТ в кино. Выпуск №120
, Рафаэль Тер-Саргсян, Александр Люткевич, Николай Козлов, Анастасия Чернова, Людмила Стеблянко, Россия
10 декабря 2020
Глубокое погружение
, Йоахим Хеден, Швеция / Норвегия / Бельгия
Ледяной капкан
, Брендан Уолш, США
Мужчина и женщина: Лучшие годы
, Клод Лелуш, Франция
Кровные узы
, Томас Безука, США
Птица в клетке. Заражение
, Адам Мэйсон, США
Осторожно, Кенгуру!
, Дани Леви, Германия
Бараны
, Джереми Симс, Австралия
Неадекватные люди 2
, Роман Каримов, Россия
ДНК
, Майвенн Ле Беско, Франция / Алжир
Назад в будущее
, Роберт Земекис, США
Итальянец
, Фаим Буийан, Италия
Пираты по соседству
, Пим ван Хеве, Нидерланды
Серебряные коньки
, Михаил Локшин, Россия
Творцы снов
, Ким Хаген Йенсен, Дания
17 декабря 2020
Брешь
, Джон Суитц, Канада / США
Реальные пацаны против зомби
, Жанна Кадникова, Россия
Про Лёлю и Миньку
, Анна Чернакова, Россия
Обратная связь
, Алексей Нужный, Россия
На твоей волне
, Масааки Юаса, Япония
Сентенция
, Дмитрий Рудаков, Россия
Звонок. Последняя глава
, Хидео Наката, Япония
Самый Новый год!
, Антонина Руже, Россия
Проклятие Лауры. Завещание
, Тимоти Вудворд мл., США
22 декабря 2020
Первый король Рима
, Маттео Ровере, Италия / Бельгия
24 декабря 2020
Гости на вилле
, Ивано Де Маттео, Италия
Барбоскины на даче
, Елена Галдобина, Федор Дмитриев, Россия
Love
, Игорь Твердохлебов, Россия
Вдовий маяк
, Грег Ламберсон, США
Дебошир
, Кен Кушнер, США
Да, боже, да
, Карен Мэйн, США
Ромео и Джульетта
, Майкл Нанн, Великобритания
Семейка Крудс: Новоселье
, Джоэль Кроуфорд, США
Огонь
, Алексей Нужный, Россия
Рождество кота Боба
, Чарльз Мартин Смит, Великобритания
30 декабря 2020
Десять дней с Сантой
, Алессандро Дженовези, Италия
31 декабря 2020
Фестиваль Рифкина
, Вуди Аллен, США / Испания / Италия
Ведьмина служба доставки
, Хаяо Миядзаки, Япония
Счастливо оставаться
, Альбер Дюпонтель, Франция
Пингвинёнок Пороро. Новогодние приключения
, Ким Хён-хо, Корея
Охота на Санту
, Эшом Нелмс, Йен Нелмс, Великобритания / США / Канада
Конь Юлий и большие скачки
, Дарина Шмидт, Константин Феоктистов, Россия
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