Стратегия Оппенгеймера, 2016

Норман Оппенгеймер – пожилой холёный мужчина в стильном пальто. Он с удовольствием рассказывает всем и каждому о том, какие у него есть связи в финансовых кругах, и как он может помочь решить любую проблему, лишь позвонив нужному человеку. Люди опытные, однако, быстро понимают, что за этими разговорами, вероятнее всего, стоит не столько реальное положение в обществе, сколько отчаянное желание оным обладать.



Однажды Норман знакомится с молодым политиком из Израиля и неожиданно для себя делает ему дорогой подарок. Три года спустя политик становится премьер-министром, и у Нормана наконец-то появляется шанс войти в круг влиятельных людей и решать вместе с ними проблемы не на словах, а на деле. Только готов ли он сам к такому повороту?