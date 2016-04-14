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Стратегия Оппенгеймера Стратегия Оппенгеймера
Киноафиша Фильмы Стратегия Оппенгеймера
Norman: The Moderate Rise and Tragic Fall of a New York Fixer

Стратегия Оппенгеймера, 2016

2016 / Израиль / США
6.1 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 6.1
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Причины посмотреть Факты О фильме

Скромный служащий по имени Норман Оппенгеймер завязал дружбу с начинающим политиком. Когда три года спустя этот политик становится одним из мировых лидеров, жизнь Нормана резко меняется в лучшую сторону. А затем и в худшую.

- Фильм участвовал на международном кинофестивале в Кливленде

Норман Оппенгеймер – пожилой холёный мужчина в стильном пальто. Он с удовольствием рассказывает всем и каждому о том, какие у него есть связи в финансовых кругах, и как он может помочь решить любую проблему, лишь позвонив нужному человеку. Люди опытные, однако, быстро понимают, что за этими разговорами, вероятнее всего, стоит не столько реальное положение в обществе, сколько отчаянное желание оным обладать.

Однажды Норман знакомится с молодым политиком из Израиля и неожиданно для себя делает ему дорогой подарок. Три года спустя политик становится премьер-министром, и у Нормана наконец-то появляется шанс войти в круг влиятельных людей и решать вместе с ними проблемы не на словах, а на деле. Только готов ли он сам к такому повороту?

6.1 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 6.1
Продолжительность 1 час 58 минут
Год выпуска 2016
Премьера в России 3 сентября 2016
Премьера онлайн 6 апреля 2017
Премьера в мире 14 апреля 2016
Возраст 18+
Прокатчик CoolConnections
Режиссер
Джозеф Седар
В ролях
Ричард Гир
Ричард Гир
Лиор Ашкенази
Лиор Ашкенази
Майкл Шин
Майкл Шин
Шарлотта Гeнcбур
Шарлотта Гeнcбур
Дэн Стивенс
Дэн Стивенс
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Стратегия Оппенгеймера 2 постера
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Стратегия Оппенгеймера
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саундтрек фильма Стратегия Оппенгеймера
Кадры из фильма Все кадры
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