Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Человек-паук: Новый день»
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1 января 2019
Четвертая стена
, Россия
Т-34
, Алексей Сидоров, Россия
Снежная королева: Зазеркалье
, Алексей Цицилин, Роберт Ленс, Россия
3 января 2019
Пирсинг
, Николас Песке, США
Мэри Поппинс возвращается
, Роб Маршалл, США
5 января 2019
МУЛЬТ в кино. Выпуск 88. Сказочные каникулы!
, Анастасия Чернова, Андрей Рубецкой, Роман Трамвай, Вера Мякишева, Россия
10 января 2019
Химера
, Митци Пейроне, США
Крид 2
, Стивен Кейпл мл., США
Начни сначала
, Питер Сигал, США
1+1: Голливудская история
, Нил Бергер, США
Темное зеркало
, Асаф Бернштейн, США
Тайна семьи монстров
, Леопольдо Агилар, Индия
Снежные гонки
, Бенуа Годбут, Франсуа Бриссон, Жан-Франсуа Пуле, Канада
Этим летом
, Бекка Глисон, США
Путь домой
, Чарльз Мартин Смит, США
17 января 2019
Две королевы
, Джози Рурк, Великобритания
Астерикс и тайное зелье
, Луис Клиши, Александр Астье, Франция
Ничего себе каникулы!
, Патрик Кассир, Франция
Стекло
, М. Найт Шьямалан, США
Наше время
, Карлос Рейгадас, Германия / Дания / Мексика / Франция / Швеция
Интервью с Богом
, Перри Лэнг, США
19 января 2019
МУЛЬТ в кино. Выпуск 89. Время чудес!
, Алексей Лукьянчиков, Рафаэль Тер-Саргсян, Виктор Азеев, Полина Грекова, Роман Трамвай, Россия
24 января 2019
Холмс & Ватсон
, Этан Коэн, США
BEEF: Русский хип-хоп
, Рома Жиган, Россия
Бабушка лёгкого поведения 2: Престарелые мстители
, Марюс Вайсберг, Россия
Красивый мальчик
, Феликс ван Грунинген, США
Море соблазна
, Стивен Найт, США
Точка возврата
, Брайан А Миллер, Канада / США
Зеленая книга
, Питер Фаррелли, США
Астрал: Новое измерение
, Крис Мул, Великобритания
Волки и Овцы: Ход свиньёй
, Владимир Николаев, Россия
25 января 2019
В прямом эфире
, Ниша Ганатра, США
Русское краткое. Выпуск 2
, Александр Домогаров младший, Виктор Кашляев, Ирина Вилкова, Ирина Волкова, Россия
Мисс Пуля
, Кэтрин Хардвик, США
Полярный
, Юнас Окерлунд, США / Германия
31 января 2019
Месть Лиззи Борден
, Крэйг Уилльям Макнейлл, США
Фаворитка
, Йоргос Лантимос, Ирландия / Великобритания / США
Ангел
, Луис Ортега, Аргентина / Испания
Сила девяти богов
, Понгса Корнсри, Нат Йосватананонт, Гун Пхансувон, Таиланд
Зубы, писать и в постель!
, Эммануэль Жилибер, Франция
Русский Бес
, Григорий Константинопольский, Россия
Спасти Ленинград
, Алексей Козлов, Россия
Мирай из будущего
, Мамору Хосода, Япония
Семья по-быстрому
, Шон Андерс, США
Приключения Аладдина
, Лайонел Стекти, Франция
Рассвет
, Павел Сидоров, Россия
2 февраля 2019
МУЛЬТ в кино. Выпуск 90. Будь здоров!
, Алексей Лукьянчиков, Рафаэль Тер-Саргсян, Виктор Азеев, Полина Грекова, Роман Трамвай, Россия
3 февраля 2019
Смех под облаками
, Кацуюки Мотохиро, Япония
7 февраля 2019
Тим Талер, или проданный смех
, Андреас Дрезен, Германия
Ван Гог. На пороге вечности
, Джулиан Шнабель, США
Снегоуборщик
, Ханс Петтер Муланд, Великобритания
Клаустрофобы
, Адам Робител, США
Вернуть Бена
, Питер Хеджес, США
Девочка
, Лукас Донт, Франция / Германия
Завод
, Юрий Быков, Россия / Франция
Как я стал русским
, Акаки Сахелашвили, Россия
ЛЕГО Фильм-2
, Майк Митчелл, США / Австралия / Дания
На волне
, Инна Блохина, Россия
14 февраля 2019
Тайный мир Анны
, Карлос Каррера, Мексика
На край света
, Илья Аксенов, Россия
Громкая связь
, Алексей Нужный, Россия
Капернаум
, Надин Лабаки, Ливан / Франция
Честный человек
, Луи Гаррель, Франция
Тетрадь дружбы Нацумэ
, Такахиро Омори, Япония
Святая Агата
, Даррен Линн Боусман, США
Алита: Боевой ангел
, Роберт Родригес, США / Канада / Аргентина
Семь ужинов
, Кирилл Плетнев, Россия
Айка
, Сергей Дворцевой, Россия / Германия / Польша / Китай / Казахстан
Любить нельзя расстаться
, Хуан Вера, Аргентина
Отрыв
, Тигран Саакян, Россия
Банды Индостана
, Виджай Кришна Ачария, Индия
16 февраля 2019
МУЛЬТ в кино. Выпуск 91. Самые любимые!
, Алексей Лукьянчиков, Рафаэль Тер-Саргсян, Полина Грекова, Роман Трамвай, Россия
21 февраля 2019
Лабиринты прошлого
, Асгар Фархади, Испания / Франция / Италия
Как приручить дракона 3
, Дин Деблуа, США
Звонок мертвецу
, Кристиан Альварт, Германия
Исчезновение
, Кристоффер Нюхольм, Великобритания
Омен: Перерождение
, Николас МакКарти, Гонконг / США
Власть
, Адам МакКей, США
30 безумных желаний
, Питер Хатчингс, США
Затерянные во льдах
, Джо Пенна, Исландия
25 февраля 2019
Друзья навсегда
, Габриэла Каупертвэйт, США
28 февраля 2019
Пассажир из Сан-Франциско
, Анатолий Бальчев, Россия
Шедевр
, Гастон Дюпра, Аргентина / Испания
Великий северный путь
, Леонид Круглов, Россия
По половому признаку
, Мими Ледер, США
Шутки в сторону 2: Миссия в Майами
, Рашид Бушареб, Франция
Наркокурьер
, Клинт Иствуд, США
Последние любовники
, Гейб Клингер, Португалия / Франция / США / Польша
На берегу мечты
, Баир Уладаев, Россия
Обещание на рассвете
, Эрик Барбье, Франция
Навсикая из долины Ветров
, Хаяо Миядзаки, Япония
Любовницы
, Елена Хазанова, Россия
Проклятые
, Люк Джейден, США
Счастливого нового дня смерти
, Кристофер Лэндон, США
Мадонна: Рождение легенды
, Гай Гуидо, США
Кадавр
, Дидерик Ван Ружен, США
1 марта 2019
Юморист
, Михаил Идов, Россия / Латвия / Чехия
2 марта 2019
МУЛЬТ в кино. Выпуск 92. Настроение праздника!
, Ася Стрельбицкая, Алексей Верещак, Алексей Пичужин, Роман Трамвай, Россия
7 марта 2019
Тень
, Чжан Имоу, Китай / Гонконг
Гурвинек. Волшебная игра
, Мартин Котик, Инна Евланникова, Россия / Чехия / Бельгия / Дания
Гости
, Евгений Абызов, Россия
Капитан Марвел
, Анна Боден, Райан Флек, США
Родители легкого поведения
, Фред Вульф, США
Лови момент
, Антонина Руже, Россия
Вокс Люкс
, Брэйди Корбет, США
Сделано в Италии
, Лучано Лигабуэ, Италия
Ван Гоги
, Сергей Ливнев, Россия
Чужой
, Ридли Скотт, США / Великобритания
Частная война
, Мэтт Хейнеман, Великобритания / США
Здесь была Бритт-Мари
, Тува Новотны, Швеция
Королевский корги
, Бен Стассен, Бельгия
14 марта 2019
Время возмездия
, Карин Кусама, США
Чайка
, Майкл Майер, США
Рожденный стать королем
, Джо Корниш, США
ВМаяковский
, Александр Шейн, Россия
То, что вы теряете
, Кристофер Кентвелл, Канада
Пиковая дама. Зазеркалье
, Александр Домогаров младший, Россия
Хрустальное небо вчерашнего дня
, Си Чао, Китай
Норм и Несокрушимые: Ключи от Королевства
, Тим Молтби, США
Водяная
, Алексей Барыкин, Россия
Середина 90-х
, Джона Хилл, США
Добро пожаловать в Акапулько
, Гильермо Иван, Болгария / Мексика / США
15 марта 2019
Русское краткое. Выпуск 3
, Наталья Назарова, Алиса Хмельницкая, Россия
16 марта 2019
Мульт в кино. Выпуск 93. Солнечные истории
, Вера Мякишева, Роман Трамвай, Ася Стрельбицкая, Россия
21 марта 2019
В объятиях лжи
, Нил Джордан, США / Ирландия
Другой
, Ли Кронин, Ирландия
Амбивалентность
, Антон Бильжо, Россия
Волшебный парк Джун
, Дилан Браун, США / Испания
Трезвый водитель
, Резо Гигинеишвили, Россия
Стертая личность
, Джоэл Эдгертон, США
22 марта 2019
Тройная угроза
, Джесси Джонсон, Таиланд / США
28 марта 2019
100 вещей и ничего лишнего
, Флориан Давид Фиц, Германия
Дамбо
, Тим Бертон, США
Микеланджело. Бесконечность
, Эмануэле Имбуччи, Италия / Ватикан
Пляжный бездельник
, Хармони Корин, США
Мы
, Джордан Пил, США
Парк развлечений
, Бьёрн Стейн, Монс Морлинд, Швеция
Проклятый дом
, Энди Миттон, США
30 марта 2019
МУЛЬТ в кино. Выпуск 94. Весенний концерт
, Вера Мякишева, Роман Трамвай, Ася Стрельбицкая, Алексей Лукьянчиков, Россия
1 апреля 2019
Счастье - это... Часть 2
, Ирина Бас, Елена Войтович, Ангелина Дебор, Зураб Джиджилава, Юлия Машукова, Анна Митафиди, Анастасия Тимофеева, Россия
4 апреля 2019
Сирано. Успеть до премьеры
, Алексис Михалик, Бельгия / Франция
Бизнесмены
, Акан Сатаев, Казахстан
Папа, сдохни
, Кирилл Соколов, Россия
Щенячий Патруль: МегаЩенки
, Чарльз Е. Бастьен, США
Потерянное звено
, Крис Батлер, США / Канада
Амундсен
, Эспен Сандберг, Норвегия
Потерянный остров
, Денис Силяков, Россия
Шазам!
, Дэвид Ф. Сандберг, США
Кладбище домашних животных
, Кевин Колш, Деннис Уидмайер, США
11 апреля 2019
Белый лебедь
, Анне Севитски, Норвегия
Куда течет море
, Виталий Салтыков, Россия
Высшее общество
, Клер Дени, Великобритания / Франция / Германия
Смотри мою любовь
, Александр Сухарев, Россия
Хеллбой
, Нил Маршалл, США
Домовой
, Евгений Бедарев, Россия
SuperЗять
, Франсуа Дезанья, Франция
Миа и белый лев
, Жиль Де Мэтр, Франция
Нежная рука закона
, Пьер Сальвадори, Франция
Короткие волны
, Михаил Довженко, Россия
Сверхъестественное
, Джейсон Стоун, Канада
13 апреля 2019
МУЛЬТ в кино. Выпуск 95. Поехали!
, Роман Трамвай, Алексей Лукьянчиков, Вера Мякишева, Сергей Братерский, Алексей Люткевич, Россия
17 апреля 2019
Грааль Магдалины Егоровой
, Наталья Тардина, Россия / Франция / Чехия
18 апреля 2019
После
, Дженни Гейдж, США
Удивительный мир Марвена
, Роберт Земекис, США
Код «Красный»
, Тревор Нанн, Великобритания
Ограбление по Фрейду
, Милорад Крстич, Венгрия
Проклятие плачущей
, Майкл Чавес, США
Пушистый шпион
, Кристоф Лауенштейн, Вольфганг Лауенштейн, Германия / Бельгия
За кулисами
, Игорь Каграманов, Илья Ермолов, Наркас Искандарова, Эвелина Барсегян, Россия
Миллиард
, Роман Прыгунов, Россия
Отель Мумбаи: Противостояние
, Энтони Марас, Австрия
Закатать в асфальт
, С. Крэйг Залер, США
19 апреля 2019
Учитель музыки
, Сартхак Дасгупта, Индия
20 апреля 2019
Нуреев. Белый ворон
, Рэйф Файнс, Великобритания / Франция
25 апреля 2019
Пираньи Неаполя
, Клаудио Джованнези, Италия
Кунг-фу воин
, Цзоу И, Китай
Последствия
, Джеймс Кент, Великобритания / США
По воле божьей
, Франсуа Озон, Франция
Игры разумов
, Фарад Сафиниа, Ирландия
Злой дух
, Адам МакДональд, Канада
Варавва
, Евгений Емелин, Россия
Синонимы
, Надав Лапид, Франция / Германия / Израиль
Мелкая
, Тина Гордон Чизм, США
Бладфест
, Оуэн Эгертон, США
Букашки 2
, Хелен Жиро, Томас Сабо, Франция
27 апреля 2019
Большое путешествие
, Наталья Нилова, Россия / США
МУЛЬТ в кино. Выпуск 96. Будет интересно!
, Ася Стрельбицкая, Вера Мякишева, Вадим Оборвалов, Россия
29 апреля 2019
Мстители: Финал
, Энтони Руссо, Джо Руссо, США
1 мая 2019
Жертвоприношение
, Андрей Тарковский, Швеция / Франция
В метре друг от друга
, Джастин Бальдони, США
Время монстров
, Джордан Дауни, США
Принцесса Эмми
, Пит де Риккер, Бельгия / Великобритания / Германия
Спасибо деду за победу
, Теймураз Тания, Россия
2 мая 2019
Велотачки
, Мануэль Х. Гарсиа, США
Щенячий патруль и Нелла, отважная принцесса
, Канада / США
Супергерои: Как все начиналось
, Том О'Делл, Великобритания
Italian Best Shorts 3: Итальянские фантазии
, Лаура Лукетти, Италия
6 мая 2019
Алые паруса: Новая история
, Юрий Цай, Казахстан
9 мая 2019
Война Анны
, Алексей Федорченко, Россия
Дар
, Михаил Кукушкин, Россия
МУЛЬТ в кино. Выпуск 97. Ми-Ми-Май
, Михаил Гавриленко, Алексей Подколзин, Инга Коржнева, Роман Трамвай, Россия
Отпетые мошенницы
, Крис Эддисон, США
Приказ «Уничтожить»
, Россия
На Париж
, Сергей Саркисов, Россия
10 мая 2019
Маугли дикой планеты
, Эрик Тости, США
Дитя тьмы
, Джереми Люттер, Канада
Братство
, Павел Лунгин, Россия
Играй или умри
, Жак Клюгер, Бельгия
16 мая 2019
Джон Уик 3
, Чад Стахелски, США
Земля гангстеров
, Тимоти Вудворд мл., США
Золотая молодежь
, Ева Йонеско, Франция / Бельгия
Капитан семи морей
, Хьюберт Вейланд, Ян Штольц, Германия
Танцуй сердцем
, Ладислас Шолла, Франция
Королева сердец
, Мэй эль-Туки, Дания / Швеция
Новая жизнь Аманды
, Микаэль Херс, Франция
Покемон. Детектив Пикачу
, Роб Леттерман, США
Малыш Кид
, Винсент Д’Онофрио, США
18 мая 2019
Алиса и мэр
, Николас Пэрисер, Франция
23 мая 2019
Гори, гори ясно
, Дэвид Яровески, США
Аладдин
, Гай Ричи, США
Красивый, плохой, злой
, Джо Берлинджер, США
То, что никто не видит
, Станислав Токалов, Латвия
Игрища престолов
, Ара Пайая, США
Плейбой под прикрытием
, Филипп Лашо, Франция
Ядовитая роза
, Франческо Синкуемани, Джордж Галло, США / Италия
Веселая ферма
, Лизе И. Осволл, Норвегия
25 мая 2019
МУЛЬТ в кино. Выпуск 98. Летнее настроение
, Вера Мякишева, Полина Грекова, Майя Туркина, Роман Трамвай, Россия
30 мая 2019
Золотая перчатка
, Фатих Акин, Германия
Куриоса
, Лу Жене, Франция
Мы всегда жили в замке
, Стэйси Пассон, США
Тайная жизнь домашних животных 2
, Крис Рено, США
Так сказал Чарли
, Мэри Хэррон, США
Однажды в Америке или чисто русская сказка
, Дмитрий Панченко, Россия
Годзилла 2: Король монстров
, Майкл Догерти, США
6 июня 2019
Люди Икс: Тёмный Феникс
, Саймон Кинберг, США
Игра
, Дмитрий Астрахан, Россия
Обитель страха
, Эмма Тамми, США
Вита и Вирджиния
, Чания Баттон, Великобритания / Ирландия
Щенячий патруль и Вспыш и чудо-машинки
, Канада
Вельзевул
, Эмилио Портес, Мексика
22 ярда
, Митали Гошал, Индия
Домино
, Брайан Де Пальма, Дания / Нидерланды / Франция / Италия / Бельгия
Рокетмен
, Декстер Флетчер, Великобритания
12 июня 2019
Донбасс. Окраина
, Ренат Давлетьяров, Россия
Питомец Юрского периода
, Райан Беллгардт, США
Космическое приключение
, Ли Лиань, Китай
Боль и слава
, Педро Альмодовар, Испания
13 июня 2019
Ма
, Тейт Тэйлор, США
Люди в черном: Интернэшнл
, Ф. Гэри Грей, США
Я не такой. Я не такая
, Руслан Паушу, Россия
Бегство рогатых викингов
, Илья Белостоцкий, Россия
Венецианский детектив
, Антонио Падован, Италия
20 июня 2019
Призраки Шэрон Тейт
, Дэниэл Фаррандс, США
Детские игры
, Ларс Клевберг, США
Дитя робота
, Грант Спутор, Австралия
Дылда
, Кантемир Балагов, Россия
За мечтой
, Макс Мингелла, США
План побега 3
, Джон Херцфелд, США
История игрушек 4
, Джош Кули, США
Берлин, я люблю тебя
, Дианна Агрон, Фернандо Эймбке, Деннис Ганзель, Тиль Швайгер, Германия
Зов волка
, Абель Ланзак, Франция
Мой друг Зигмунд Фрейд
, Николаус Лейтнер, Австрия / Германия
Пространство музыки
, Петр Келептришвили, Артем Ожогов, Россия
Охотник на оленей
, Майкл Чимино, США / Великобритания
22 июня 2019
МУЛЬТ в кино. Выпуск 99. Отдыхаем хорошо!
, Вера Мякишева, Андрей Бахурин, Роман Трамвай, Россия
27 июня 2019
Та еще парочка
, Джонатан Левин, США
Стреляйте в пианиста
, Шрирам Рагхаван, Индия
Проклятие Аннабель 3
, Гари Доберман, США
Битва за Землю
, Руперт Уайатт, США
Курск
, Томас Винтерберг, Бельгия / Люксембург
Однажды в Стокгольме
, Роберт Будро, США
Угоняя лошадей
, Ханс Петтер Муланд, Норвегия / Швеция / Дания
Собачья жизнь 2
, Гейл Манкусо, США
Выше неба
, Оксана Карас, Россия
Последняя любовь Казановы
, Бенуа Жако, Франция / Бельгия
28 июня 2019
Аполлон-11
, Тодд Дуглас Миллер, США
1 июля 2019
Фантом Вселенной: В поисках темной материи
, Жуан Пикенау, США
4 июля 2019
Зеркало
, Андрей Тарковский, СССР
Тренинг личностного роста
, Фархат Шарипов, Казахстан
Ибица
, Арно Лемор, США
Норм и Несокрушимые: Большое Путешествие
, Ричард Финн, Тим Молтби, Индия / США
Двойная жизнь
, Оливье Ассайас, Франция
Русская невеста
, Майкл С. Ойеда, США
Паразиты
, Пон Чжун-хо, Южная Корея
Клуб анонимных киллеров
, Мартин Оуэн, Великобритания
Человек-паук: Вдали от дома
, Джон Уоттс, США
Голем: Начало
, Дорон Пас, Йоав Пас, Израиль
11 июля 2019
Али, рули!
, Майкл Даус, США
The Cure – Anniversary 1978-2018 Live in Hyde Park London
, Тим Поуп, Великобритания
Беглецы
, Араик Оганесян, Россия / Латвия
Фиш и Чип. Вредные друзья
, Дэн Креч, Канада
Мёртвые не умирают
, Джим Джармуш, США
Красавчик со стажем
, Оливье Барру, Франция
Коррупционер
, Рон Скальпелло, Великобритания
Анна
, Люк Бессон, США / Франция
14 июля 2019
Если бы да кабы
, Олег Туранский, Украина
18 июля 2019
Русское краткое. Выпуск 4
, Ольга Дибцева, Алексей Ильин, Григорий Калинин, Россия
Соблазн
, Жюстин Трие, Франция
Обитель тьмы
, Майкл Дэвид Пэйт, Германия
Мышеловка
, Мариано Кон, Аргентина / Испания
Король Лев
, Джон Фавро, США
Солнцестояние
, Ари Астер, США
Код Гиас: Лелуш воскресший
, Горо Танигути, Япония
Это не навсегда
, Алена Рубинштейн, Евгения Яцкина, Россия
Искусство обмана
, Мэтт Аселтон, США
20 июля 2019
МУЛЬТ в кино. Выпуск №100: Большой МУЛЬТпраздник!
, Россия
25 июля 2019
Видок: Охотник на призраков
, Жан-Франсуа Рише, Франция
Шаг вперед 6: Год танцев
, Рон Юань, США / Китай
Паваротти
, Рон Ховард, США / Великобритания
Приключения Реми
, Антуан Блоссер, Франция
Белоснежка. Сказка для взрослых
, Анн Фонтен, Франция / Бельгия
Офелия
, Клер МакКарти, США
Некромант
, Кия Роуч-Тернер, Австралия
Материнский инстинкт
, Оливье Массе-Депасс, Франция / Бельгия
Робот 2.0
, С. Шанкар, Индия
Мой друг робот
, Вольфганг Гроос, Германия / Бельгия
До скорой встречи
, Дэвид Махмуди, США
1 августа 2019
Как отмыть миллион
, Дени Аркан, Канада
Форсаж: Хоббс и Шоу
, Дэвид Литч, США
Добро пожаловать в Рим
, Риккардо Милани, Италия
Руслан и Людмила: Перезагрузка
, Олег Маламуж, Украина
Гив ми либерти
, Кирилл Михановский, США
2 августа 2019
Оленья кожа
, Квентин Дюпьё, Франция
7 августа 2019
BTS: Открой свою душу. Фильм
, Пак Чжун Су, Южная Корея
8 августа 2019
Присягнувшая тьме
, Пол Хайет, Великобритания
Дора и Затерянный город
, Джеймс Бобин, США / Австралия
Однажды в... Голливуде
, Квентин Тарантино, США
Плюс один
, Джефф Чан, Эндрю Раймер, США
Страшные истории для рассказа в темноте
, Андре Овредал, США
15 августа 2019
7 социопатов
, Герард Квинто, Эстеве Солер, Дэвид Торрас, Испания
Красивый бандит
, Лукас Бернард, Франция
Смерть и жизнь Джона Ф. Донована
, Ксавье Долан, США
Мобильный воин Гандам: Нарратив
, Сюнъити Ёсидзава, Япония
Маленькое красное платье
, Питер Стриклэнд, Великобритания
Синяя бездна 2
, Йоханнес Робертс, Великобритания
Angry Birds 2 в кино
, Туроп Ван Орман, США
Голоса с того света
, Деннисон Рамальо, Бразилия
Ангел мой
, Ким Фаррант, США
17 августа 2019
МУЛЬТ в кино. Выпуск №101: Хроники чудес
, Софья Кравцова, Дарья Рудь, Виктор Глухушин, Россия
22 августа 2019
Эбигейл
, Александр Богуславский, Россия
Свет моей жизни
, Кейси Аффлек, США
Быть Харви Вайнштейном
, Урсула Макфарлейн, США
Трудности выживания
, Евгений Невский, Россия
Капкан
, Александр Ажа, США
Победитель
, Алекс Кендрик, США
UglyDolls. Куклы с характером
, Келли Эсбери, США
Песнь дьявола
, Лайам Гэвин, Великобритания / Ирландия
Малышка зомби
, Бертран Бонелло, Франция
Падение ангела
, Рик Роман Во, США
Божественная любовь
, Гэбриел Маскаро, Бразилия / Уругвай / Дания / Норвегия / Чили
Бык
, Борис Акопов, Россия
29 августа 2019
Кокоша — маленький дракон: Приключения в джунглях
, Энтони Пауэр, Германия
Спасатели
, Шэнь Юй, Хуан Ян, Китай
Коко-ди Коко-да
, Йоханнес Нюхольм, Швеция / Дания
Последнее испытание
, Алексей Петрухин, Россия
Игра Ганнибала
, Дэвид Реймонд, США
Спящая принцесса
, Кэндзи Камияма, Япония
Клуб любителей книг и пирогов из картофельных очистков
, Майк Ньюэлл, США
Суперсобаки
, Дэниэл Фергюсон, Великобритания
Тачка на миллион
, Ник Хэмм, США / Великобритания
Битва
, Анар Аббасов, Россия
Щенячий патруль: Суперпатруль 2
, Канада
Я иду искать
, Мэттью Беттинелли, Тайлер Джиллетт, США
Маленькие секреты большой компании
, Гийом Кане, Франция
В Кейптаунском порту
, Александр Велединский, Россия
30 августа 2019
Неограненные алмазы
, Бен Сэфди, Джошуа Сэфди, США
5 сентября 2019
Одесса
, Валерий Тодоровский, Россия
Царство
, Синсуке Сато, Япония
Акулы
, Лусия Гарибальди, Уругвай / Аргентина / Испания
Куда ты пропала, Бернадетт?
, Ричард Линклейтер, США
Работа без авторства
, Флориан Хенкель фон Доннерсмарк, Германия / Италия
Дефолт
, Чхве Гук-хи, Южная Корея
Оно 2
, Андрес Мускетти, США
Опасные секреты
, Гэвин Худ, США / Великобритания
7 сентября 2019
Прекрасный день по соседству
, Мариэль Хеллер, США
10 сентября 2019
Илон Маск: Настоящий железный человек
, Соня Андерсон, Великобритания
12 сентября 2019
Сорокин Трип
, Антон Желнов, Илья Белов, Россия
Щегол
, Джон Краули, США
Фестиваль фантастического кино Best Sci-Fi
, Райан Тёрнер, Гэри Робертс, Трэвис Байбл, Великобритания / Израиль / Индия / Италия / США / Франция / Сербия
Бунюэль в лабиринте черепах
, Сальвадор Симо, Испания / Нидерланды
Годовщина революции
, Дзига Вертов, СССР
Птичий дозор
, Кристиан Хаас, Андреа Блок, Германия
Русское краткое. Победители Кинотавра-2019
, Елизавета Стишова, Иван Соснин, Михаил Архипов, Паулина Андреева, Михаил Местецкий, Россия
Капитал в XXI веке
, Джастин Пембертон, Франция / Новая Зеландия
Дорогой папа
, Михаил Расходников, Россия
Промар
, Хироюки Имаиси, Япония
Пункт назначения: Смайл
, Ларс Клевберг, Канада / Норвегия / США
14 сентября 2019
МУЛЬТ в кино. Выпуск 102. Лекарство от скуки
, Рафаэль Тер-Саргсян, Полина Грекова, Алексей Игнатов, Софья Кравцова, Мария Никулина, Россия
19 сентября 2019
Рэмбо: Последняя кровь
, Адриан Грюнберг, США
Воскресенье
, Светлана Проскурина, Россия
Слон и бабочка
, Амели ван Элбт, Бельгия
Между нами музыка
, Терренс Малик, США
Чернобыль: Зона отчуждения. Финал
, Дмитрий Киселев, Россия
Тайна печати дракона
, Олег Степченко, Россия / Китай
Петсон и Финдус. Финдус переезжает
, Али Самади Ахади, Германия
Комната желаний
, Кристиан Волькман, Франция / Люксембург / Бельгия
Yesterday
, Дэнни Бойл, Великобритания
Побег из джунглей
, Линь Хуэйда, Дин Лян, Китай
Элефант
, Алексей Красовский, Россия
Сестренка
, Александр Галибин, Россия
Зеровилль
, Джеймс Франко, США
Проклятие «Мэри»
, Майкл Гои, США
26 сентября 2019
Музей Прадо: Коллекция чудес
, Валерия Паризи, Испания / Италия
Связанные миры
, Юхэй Сакураги, Япония
Улетные букашки
, Дэн Вэйфэн, Китай
Боже мой!
, Арно Деплешен, Франция
Призрачный патруль
, Тони Уэст, США
Подкидыш
, Сергей Васильев, Россия
К звездам
, Джеймс Грэй, США / Бразилия
После свадьбы
, Барт Фрейндлих, США
С любовью, Антоша
, Гаррет Прайс, США
Герой
, Карен Оганесян, Россия
Иванов
, Дмитрий Фалькович, Россия
28 сентября 2019
МУЛЬТ в кино. Выпуск 103. Некогда грустить!
, Вера Мякишева, Андрей Жидков, Алексей Замыслов, Алексей Цицилин, Россия
2 октября 2019
Роджер Уотерс: Мы + Они
, Роджер Уотерс, Шон Эванс, Нидерланды
Бой
, Сиддхарт Ананд, Индия
3 октября 2019
Акварель
, Виктор Косаковский, Великобритания / Дания
Эверест
, Тодд Вилдерман, Джилл Калтон, США
Волшебник
, Михаил Морсков, Россия
Добыча
, Франк Халфун, США
Леонардо да Винчи. Неизведанные миры
, Хесус Гарсес Ламберт, Италия
Джокер
, Тодд Филлипс, США
Ты умеешь хранить секреты?
, Элиз Дюран, США
Та, которой не было
, Сэфи Неббу, Франция
Венеция зовет
, Иван Кальберак, Франция
Операция "Колибри"
, Ким Нгуйен, Канада
Люби их всех
, Мария Агранович, Россия
9 октября 2019
Metallica и Симфонический оркестр Сан-Франциско: S&M²
, Уэйн Ишам, США
Расправь крылья
, Николя Ванье, Франция
10 октября 2019
Приключения оленёнка
, Гийом Майдачевский, Финляндия / Франция
Вечер с Беверли Лафф Линн
, Джим Хоскин, США
Гемини
, Энг Ли, США
Маленькие чудовища
, Эйб Форсайт, Австралия
Короли интриги
, Хуан Хосе Кампанелья, Аргентина / Испания
Дождливый день в Нью-Йорке
, Вуди Аллен, США
Девушки бывают разные
, Сарик Андреасян, Россия
Болевой порог
, Андрей Симонов, Россия
Щенячий патруль: Мегащенки и Шиммер и Шайн
, Чарльз Е. Бастьен, США / Канада
Дети моря
, Аюму Ватанабэ, Япония
Мистер Олимпия
, Джордж Галло, США
12 октября 2019
МУЛЬТ в кино. Выпуск 104. Ура, каникулы!
, Полина Грекова, Роман Сафаров, Вера Мякишева, Александр Люткевич, Россия
14 октября 2019
Матрица
, Лилли (Энди) Вачовски, Лана Вачовски, Австралия / США
17 октября 2019
Они
, Скотт Бек, Брайан Вудс, США
Андрей Тарковский. Кино как молитва
, Андрей Тарковский мл., Россия / Италия / Швеция
Окей, Лекси!
, Джон Лукас, Скотт Мур, США
Малефисента: Владычица тьмы
, Хоаким Роннинг, США
Игра с огнем
, Майк Ган, США
Зеленее травы
, Жослин ДеБоэр, Доун Люббе, США
Джуди
, Руперт Гулд, Великобритания
Прощание
, Лулу Ванг, США
23 октября 2019
Марианна и Леонард: Слова любви
, Ник Брумфилд, США
24 октября 2019
Сторож
, Юрий Быков, Россия
Zомбилэнд: контрольный выстрел
, Рубен Флейшер, США
Иные
, Зак Липовски, Адам Б. Стейн, США / Канада
Мысленный волк
, Валерия Гай Германика, Россия
Арахисовый сокол
, Тайлер Нилсон, Майк Шварц, США
Дикая лига
, Андрей Богатырев, Арт Камачо, Россия
Троица
, Ян Гэ, Россия
Побег из Шоушенка
, Фрэнк Дарабонт, США
Портрет девушки в огне
, Селин Сьямма, Франция
Поменяться местами
, Хьюго Желен, Франция
Сельма в городе призраков
, Карлос Гутиеррез Медрано, Мексика
Урфин Джюс возвращается
, Федор Дмитриев, Россия
Текст
, Клим Шипенко, Россия
Три секунды
, Андреа Ди Стефано, Великобритания
Кокаиновый барон
, Джейсон Кэбелл, США / Колумбия
Я вернусь
, Дарья Шумакова, Россия / Армения
26 октября 2019
МУЛЬТ в кино. Выпуск 105. Зима близко!
, Софья Кравцова, Рафаэль Тер-Саргсян, Хуанхо Элорди, Россия
31 октября 2019
Верность
, Нигина Сайфуллаева, Россия
Француз
, Андрей Смирнов, Россия
Дитя погоды
, Макото Синкай, Япония
Извините, мы вас не застали
, Кен Лоуч, Великобритания / Франция / Бельгия
Терминатор: Темные судьбы
, Тим Миллер, США
Ленин. Неизбежность
, Владимир Хотиненко, Россия
Кругосветное путешествие Элькано и Магеллана
, Анхель Алонсо, Испания
Робо
, Сарик Андреасян, Россия
Семейка Аддамс
, Грег Тирнан, Конрад Вернон, США
Щенячий патруль: Мегащенки и Нелла, отважная принцесса
, Джили Долев, Чарльз Е. Бастьен, США / Канада
6 ноября 2019
Slayer: The Repentless Killogy
, Б.Дж. МакДоннел, Уэйн Ишам, США
7 ноября 2019
Успех
, Павел Руминов, Россия
The Yard. Большая волна
, Сергей Гильгенберг, Дмитрий Богданов, Россия
Хроники ртути
, Бен Гез, Александра Кулак, США
Девятая
, Николай Хомерики, Россия
В погоне за ветром
, Рэйчел Гриффитс, Австралия
Огни большого города
, Чарльз Чаплин, США
Клара и волшебный дракон
, Александр Клименко, Украина
Новогодний ремонт
, Артур Пинхасов, Россия
Во всё тяжкое
, Уэйн Робертс, США
Доктор Сон
, Майк Флэнеган, США
Руководство по сексу на втором свидании
, Рэйчел Хиронс, Великобритания
Райские холмы
, Элис Вэддингтон, США
Невиновен
, Андзор Емкуж, Россия
8 ноября 2019
Jesus is King: A Kanye West IMAX Experience
, Ник Найт, США
9 ноября 2019
МУЛЬТ в кино 106. Улыбаемся и смотрим
, Полина Грекова, Ася Стрельбицкая, Вера Мякишева, Александр Люткевич, Россия
12 ноября 2019
Упыри
, Максим Сирый, Андрей Гринько, Беларусь
14 ноября 2019
Хороший лжец
, Билл Кондон, США
Стражи Арктики
, Аарон Вудли, Великобритания / США / Канада
Грех
, Андрей Кончаловский, Россия / Италия
FORD против FERRARI
, Джеймс Мэнголд, США
Малыш
, Чарльз Чаплин, США
Ангелы Чарли
, Элизабет Бэнкс, США
Двое
, Тимофей Жалнин, Россия
Идеальный пациент
, Микаэль Хофстрем, Швеция
#Москва-Руаян или Что творят женщины
, Елена Коссон, Россия / Франция
Матиас и Максим
, Ксавье Долан, Канада
Последний бросок
, Уильям Кауфман, США
Мидуэй
, Роланд Эммерих, США
19 ноября 2019
Порт
, Александра Стреляная, Россия
Потанцуй со мной
, Синобу Ягути, Япония
20 ноября 2019
Судьба: История Камакуры
, Такаси Ямадзаки, Япония
21 ноября 2019
Lil Peep: Всё для всех
, Себастьян Джонс, Рамез Силян, США
Корпоративные животные
, Патрик Брайс, США
Кровь
, Артем Темников, Россия
Depeche Mode: Spirits in the Forest
, Антон Корбейн, США
Аббатство Даунтон
, Майкл Энглер, Великобритания
Обратный отсчет
, Джастин Дек, США
Аванпост
, Егор Баранов, Россия
Великий диктатор
, Чарльз Чаплин, США
Свадебный год
, Роберт Лукетич, США
Король Слон
, Хади Мохаммадян, Иран / Ливан
Сегодня снова издевательский бэнто
, Рэмпэй Цукамото, Япония
Кровные узы
, Ричард Лемэй, США
Кто твоя бабушка, чувак?!
, Габриэль Жюльен-Лаферье, Франция
Давай разведемся
, Анна Пармас, Россия
23 ноября 2019
Фэйбл
, Кан Эгути, Япония
МУЛЬТ в кино 107. Будет смешно!
, Вера Мякишева, Иван Пшонкин, Андрей Кореньков, Алексей Цицилин, Россия
Банан посреди ночи: правдивая история
, Тэцу Маэда, Япония
24 ноября 2019
Мы — маленькие зомби
, Макото Нагахиса, Япония
Маленькая песня о любви
, Кодзиро Хасимото, Япония
25 ноября 2019
Отмывание квартир
, Кэндзи Катагири, Япония
26 ноября 2019
Переезд по-самурайски
, Иссин Инудо, Япония
27 ноября 2019
Пришедший с моря
, Кодзи Фукада, Япония
28 ноября 2019
Новые времена
, Чарльз Чаплин, США
12 ребят, которые хотят умереть
, Юкихико Цуцуми, Япония
Тёмная сторона
, Генри Джейкобсон, США
Предатель
, Марко Беллоккьо, Италия / Франция / Бразилия / Германия
Достать ножи
, Райан Джонсон, США
Первая любовь
, Такаси Миике, Япония / Великобритания
Мозг. Эволюция
, Юлия Киселева, Россия
Лев Яшин. Вратарь моей мечты
, Василий Чигинский, Россия
Холодное сердце 2
, Крис Бак, Дженнифер Ли, США
Фабрика грёз
, Мартин Шрейер, Германия
Тварь
, Ольга Городецкая, Россия
Атлантика
, Мати Диоп, Франция / Сенегал / Бельгия
Большая поэзия
, Александр Лунгин, Россия
Прекрасная эпоха
, Николя Бедос, Франция
29 ноября 2019
Малыш Джо
, Джессика Хауснер, Австрия / Великобритания / Германия
30 ноября 2019
Исповедь «неполноценного» человека: Осаму Дадзаи и три женщины
, Нинагава Мика, Япония
1 декабря 2019
Мой папа — рестлер-злодей
, Кёхэй Фудзимура, Япония
Отель «Маскарад»
, Масаюки Судзуки, Япония
5 декабря 2019
Аэронавты
, Том Харпер, Великобритания
Рожденный после смерти
, Роуэн Этейл, Канада
10 минут спустя
, Брайан А Миллер, Канада / США
Рождество на двоих
, Пол Фиг, США
Темная ночь
, Тим Саттон, США
Конец сезона
, Константин Худяков, Россия
Простой карандаш
, Наталья Назарова, Россия
Ржев
, Игорь Копылов, Россия
Решала. Нулевые
, Жаргал Бадмацыренов, Александр Кузьминов, Россия
Эспен в поисках Золотого замка
, Миккел Бренне Сандемус, Норвегия
Пароль: Хаус
, Маноло Мунгуйя, Испания
Война токов
, Альфонсо Гомес-Рехон, США
Сиротский Бруклин
, Эдвард Нортон, США
21 мост
, Брайан Кирк, США
Зверь
, Ли Джон-хо, Южная Корея
6 декабря 2019
МИЛЕН ФАРМЕР 2019 – в КИНО
, Франсуа Ханнс, Франция
7 декабря 2019
МУЛЬТ в кино. Выпуск №108. А нам не холодно!
, Россия
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Царь зверей
, Азиз Джиндани, Пакистан
Джуманджи: Новый уровень
, Джейк Кэздан, США
Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел 2
, Илья Куликов, Россия
Озеро диких гусей
, Дяо Инань, Китай / Франция
Щенячий патруль: Мегащенки и Отважные птенцы
, Чарльз Е. Бастьен, Билл Спирс, Канада / США
Тайна Мосли
, Кирби Аткинс, Новая Зеландия / Китай
Одной волшебной ночью
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Курьер
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Собаки не носят штанов
, Юкка-Пекка Валькеапяя, Финляндия / Латвия
13 декабря 2019
Принцесса Аритэ
, Сунао Катабути, Япония
15 декабря 2019
За гениальной вечеринкой
, Масахиро Маеда, Кодзи Моримото, Кадзуто Накадзава, Япония
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Черное Рождество
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