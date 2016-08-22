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Молодость по страховке Молодость по страховке
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Wild Oats

Молодость по страховке, 2015

2015 / США
7.1 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 5.6
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Энди Теннант, режиссёр фильмов «Правила съёма: Метод Хитча», «История вечной любви» и «Анна и король», представляет своё новое творение «Молодость по страховке». Главные роли в его картине исполнили самые блистательные актрисы конца прошлого века. Это несравненная Джессика Лэнг, получившая целых два «Оскара» за ленты «Тутси» и «Голубое небо», а нынче снимающаяся в сериале «Американская история ужасов», и ещё одна обладательница золотой статуэтки Ширли МакЛейн («Язык нежности», «Аббатство Даунтон»). Также одну из ролей сыграла Деми Мур, известная по фильму «Привидение».

По сюжету фильма «Молодость по страховке» зрелая женщина Эва случайным образом оказывается обладательницей чужих 5 миллионов долларов. Она списывает всё на банковскую ошибку, а близкая подруга уверяет её срочно перевести деньги в наличность. Пока никто ничего не узнал о пропаже, женщины решают провести время так, как не проводили никогда в жизни. Они отправляются на Канары, где ни в чём себе не отказывают. Так длится до той поры, пока владельцы денег не начинают охоту. Теперь дамы попали в большую беду, а их жизни рискуют оборваться раньше, чем они планировали.

- Роль Деми Мур изначально должна была сыграть Сара Джессика Паркер

- Фильм снимался на острове Гран-Канария, столица которого была в 1996 признана городом с наилучшим климатом на планете

- Ширли МакЛейн призналась в интервью, что во время одного из дублей Билли Конноли так сильно её рассмешила, что она не могла унять смех целых 11 минут

Эва по ошибке получает чек от страховой компании на 5 миллионов, вместо 50 тысяч долларов. Поддавшись уговорам своей лихой подруги, она обналичивает всю сумму, и подруги уходят в отрыв: рейс на Канары первым классом, президентский люкс, дерзкие знакомства, игра в казино – словом, все шло, как по маслу, пока не случились… Преследование страхового агента, похищение подруг мошенниками, потеря денег, логово самого отъявленного преступника, угроза тюрьмы и многое другое! Такого девичника мы еще не видели.

7.1 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 5.6
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2015
Премьера в России 22 сентября 2016
Премьера в мире 22 августа 2016
Возраст 16+
Прокатчик Люксор
Режиссер
Энди Теннант
Энди Теннант
В ролях
Деми Мур
Деми Мур
Джессика Лэнг
Джессика Лэнг
Билли Коннолли
Билли Коннолли
Ширли МакЛэйн
Ширли МакЛэйн
Мэтт Уолш
Мэтт Уолш
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Молодость по страховке 2 постера
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Молодость по страховке
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В прокат выходит комедия «Молодость по страховке» от режиссёра Энди Теннанта, известного по таким фильмам, как «Анна и король», «История вечной любви» и «Правила съёма: Метод Хитча». Теннант – один из тех постановщиков, которые из года в год работают с одним и тем же жанровым материалом, в данном случае с мелодрамой, однако в случае с его новой картиной романтическая составляющая отходит на совсем уж задний план. Хотя если судить по…
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21 сентября 2016 15:53
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