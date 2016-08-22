Молодость по страховке, 2015

Энди Теннант, режиссёр фильмов «Правила съёма: Метод Хитча», «История вечной любви» и «Анна и король», представляет своё новое творение «Молодость по страховке». Главные роли в его картине исполнили самые блистательные актрисы конца прошлого века. Это несравненная Джессика Лэнг, получившая целых два «Оскара» за ленты «Тутси» и «Голубое небо», а нынче снимающаяся в сериале «Американская история ужасов», и ещё одна обладательница золотой статуэтки Ширли МакЛейн («Язык нежности», «Аббатство Даунтон»). Также одну из ролей сыграла Деми Мур, известная по фильму «Привидение».

По сюжету фильма «Молодость по страховке» зрелая женщина Эва случайным образом оказывается обладательницей чужих 5 миллионов долларов. Она списывает всё на банковскую ошибку, а близкая подруга уверяет её срочно перевести деньги в наличность. Пока никто ничего не узнал о пропаже, женщины решают провести время так, как не проводили никогда в жизни. Они отправляются на Канары, где ни в чём себе не отказывают. Так длится до той поры, пока владельцы денег не начинают охоту. Теперь дамы попали в большую беду, а их жизни рискуют оборваться раньше, чем они планировали.