Вечность, 2016

Перед вами новый фильм режиссёра вьетнамского происхождения Чана Ань Хунга («Норвежский лес») под названием «Вечность». В главных ролях в картине снялись очень известные французские актёры и актрисы: Одри Тоту («Амели»), Беренси Бежо («Артист»), Мелани Лоран («Бесславные ублюдки») и Жереми Ренье («Залечь на дно в Брюгге», «Искупление»).
Сюжет фильма «Вечность» расскажет зрителям о трёх женщинах, у каждой из которых есть своя собственная история. Им уготован уникальный жизненный путь, не лишённый приобретений и потерь, однако все они объединены одной связующей нитью. «Вечность» поведает о настоящей любви: хрупкой, когда ты теряешь близкого человека, и сильной, когда ты продолжаешь жить дальше.
- Фильм «Вечность» является адаптацией романа Алисы Ферней «Элегантность вдов»
- Сценаристы Филипп Боэффард и Патрик Кине вместе работали над фильмом «Большая маленькая Я», а Христоф Россигнон вместе с Патриком Кине писали сценарий к ленте «Влюбись в меня, если осмелишься»
- «Вечность» - первый фильм Чана Ань Хунга за последние 6 лет
- «Вечность» - это также первый фильм Чана Ань Хунга, в котором в главных ролях снялись французские актёры
- Для создания трёх образов Одри Тоту использовалась компьютерная графика, представляющая собой сочетание современных технологий и пластического грима
- Беренис Бежо сказала в интервью, что этот фильм был одним из самых сложных в её карьере
Три поколения женщин. На протяжении 100 лет они пытаются сохранить и приумножить любовь. Их жизни меняются: появляются новые люди, отношения, ускользает красота. И только истинное чувство остается вечным.