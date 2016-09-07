Вечность, 2016

- Фильм «Вечность» является адаптацией романа Алисы Ферней «Элегантность вдов»

- Сценаристы Филипп Боэффард и Патрик Кине вместе работали над фильмом «Большая маленькая Я», а Христоф Россигнон вместе с Патриком Кине писали сценарий к ленте «Влюбись в меня, если осмелишься»

- «Вечность» - первый фильм Чана Ань Хунга за последние 6 лет

- «Вечность» - это также первый фильм Чана Ань Хунга, в котором в главных ролях снялись французские актёры

- Для создания трёх образов Одри Тоту использовалась компьютерная графика, представляющая собой сочетание современных технологий и пластического грима

- Беренис Бежо сказала в интервью, что этот фильм был одним из самых сложных в её карьере