Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Неувольняемый" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Вечность Вечность
Киноафиша Фильмы Вечность
Eternité

Вечность, 2016

2016 / Франция
6.5 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 5.5
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
Причины посмотреть Факты О фильме

Перед вами новый фильм режиссёра вьетнамского происхождения Чана Ань Хунга («Норвежский лес») под названием «Вечность». В главных ролях в картине снялись очень известные французские актёры и актрисы: Одри Тоту («Амели»), Беренси Бежо («Артист»), Мелани Лоран («Бесславные ублюдки») и Жереми Ренье («Залечь на дно в Брюгге», «Искупление»). 

Сюжет фильма «Вечность» расскажет зрителям о трёх женщинах, у каждой из которых есть своя собственная история. Им уготован уникальный жизненный путь, не лишённый приобретений и потерь, однако все они объединены одной связующей нитью. «Вечность» поведает о настоящей любви: хрупкой, когда ты теряешь близкого человека, и сильной, когда ты продолжаешь жить дальше.

- Фильм «Вечность» является адаптацией романа Алисы Ферней «Элегантность вдов»

- Сценаристы Филипп Боэффард и Патрик Кине вместе работали над фильмом «Большая маленькая Я», а Христоф Россигнон вместе с Патриком Кине писали сценарий к ленте «Влюбись в меня, если осмелишься» 

- «Вечность» - первый фильм Чана Ань Хунга за последние 6 лет

- «Вечность» - это также первый фильм Чана Ань Хунга, в котором в главных ролях снялись французские актёры

- Для создания трёх образов Одри Тоту использовалась компьютерная графика, представляющая собой сочетание современных технологий и пластического грима

- Беренис Бежо сказала в интервью, что этот фильм был одним из самых сложных в её карьере

Три поколения женщин. На протяжении 100 лет они пытаются сохранить и приумножить любовь. Их жизни меняются: появляются новые люди, отношения, ускользает красота. И только истинное чувство остается вечным.

6.5 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 5.5
Продолжительность 1 час 55 минут
Год выпуска 2016
Премьера в России 24 ноября 2016
Премьера в мире 7 сентября 2016
Возраст 16+
Прокатчик Капелла Фильм
Режиссер
Чан Ань Хунг
Чан Ань Хунг
В ролях
Мелани Лоран
Мелани Лоран
Одри Тоту
Одри Тоту
Беренис Бежо
Беренис Бежо
Жереми Ренье
Жереми Ренье
Пьер Деладоншам
Пьер Деладоншам
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Вечность 4 постера
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Вечность смотреть онлайн

Вечность
Смотрите в
за 1 рубль
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Наша рецензия
В прокат выходит французская лента «Вечность», снятая совсем не французским режиссером по имени Чан Ань Хунг. В основе сюжета лежит роман «Элегантность вдов» Алисы Ферней. Что ж, за счёт участия таких прекрасных актрис, как Одри Тоту, Мелани Лоран и Беренис Бежо, элегантным получился и фильм. Но элегантность эта настолько заслонила собой содержание, что ещё во время просмотра зарождается ощущение, что тебе в глаза пускают эстетическую пыль, заставляя забыть о сюжете. А…
Читать
Пока нет отзывов Написать
11 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Фестиваль Le Cinema Françai в СИНЕМА ПАРК С 12 по 16 октября одновременно в 20 городах России пройдёт фестиваль Le Cinema Français. Торжественное открытие пройдёт 12 октября в Москве. В этот день в кинотеатре «СИНЕМА ПАРК
Написать
11 октября 2016 17:03
Все новости фильма
Кадры из фильма Все кадры
Все кадры
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Одержимая
Одержимая
2021, Россия, триллер
Месть Банши
Месть Банши
2022, США, боевик, триллер
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Страна Саша
Страна Саша
2022, Россия, мелодрама, комедия
Драйв
Драйв
2011, США, драма, боевик
Неувольняемый
Неувольняемый
2022, Франция, комедия
Бэтмен
Бэтмен
2022, США, фантастика, боевик, криминал
Молох
Молох
2022, Нидерланды, ужасы
Related video
«Заменил дочери отца»: 68-летняя Успенская заговорила о близком человеке
«Все продумано»: Анна Асти ошеломила признанием
Эти 3 знака Зодиака обречены на нищую старость
Спустя год после развода: Ивлеева раскрыла все карты
«Было ожидаемо»: внебрачный сын Абдулова выступил с заявлением
Дошло до суда: звезда «Универа» ответил на обвинения экс-супруги
Этот тест определит, сколько раз в вашей жизни будет большая любовь
Киркоров ответил на многочисленные оскорбления: трех слов хватило
«Я не выдержал»: подробности жизни с Бабкиной раскрыл гражданский муж
Известный музыкант огорошил признанием: вот что осталось за кадром шоу «Голос»
Все знали, но молчали: названа причина разрыва Варнавы с известным режиссером
«Не лучше Бузовой»: блеснувшая на сцене Анна Асти разочаровала россиян
Приложение киноафиши