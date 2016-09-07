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И целый мир между нами И целый мир между нами
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La ragazza del mondo

И целый мир между нами, 2016

2016 / Италия / Франция
6.6 Оцените
15 голосов
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О фильме

Джулия выросла в семье свидетелей Иеговы, в закрытом мире священных текстов и запретов. Либеро принадлежит к другому миру — миру без границ и правил. Случайное знакомство переворачивает жизнь обоих. Джулии нельзя влюбляться в того, кто не принадлежит к иеговистам, иначе ее ждет изгнание из «семьи»... Эта проникновенная история первой, самой сильной и чистой любви, которая способна изменить мир, завоевала итальянский «Оскар», премию «Давид ди Донателло», и итальянский «Золотой Глобус» как лучший дебют года. Химия между Сарой Серрайокко и Микеле Риондино, которая не позволяет оторваться от экрана, произвела фурор среди итальянских кинокритиков. Исполнители получили Премии Пазинетти Венецианского кинофестиваля как лучшая актриса и лучший актер. За роль Джулии восходящая звезда итальянского кино Сара Серайокко была номинирована на итальянский «Золотой Глобус» и «Серебряную ленту» и вместе с Микеле Риондино завоевала премию Ciakd'oro как лучшая пара года.

6.6 Оцените
15 голосов
Продолжительность 1 час 47 минут
Год выпуска 2016
Премьера в России 7 сентября 2016
Премьера в мире 7 сентября 2016
Возраст 16+
Режиссер
Марко Даниели
В ролях
Сара Серайокко
Микеле Риондино
Джорджо Каречча
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма И целый мир между нами 1 постер
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саундтрек фильма И целый мир между нами
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