Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Кукла. Последнее проклятье" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Норм и несокрушимые Норм и несокрушимые
Киноафиша Фильмы Норм и несокрушимые
Norm of the North

Норм и несокрушимые, 2016

2016 / США / Индия
6.9 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 3.4
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
Причины посмотреть Факты О фильме

Режиссёр нескольких мультсериалов и по совместительству один из сценаристов «Жизни и приключений робота-подростка» Тревор Уолл дебютирует на большом экране. Свои руки к созданию его картины приложили более десятка продюсеров, среди которых Кен Кацумото, один из тех, кто подарил миру мультфильм «Альфа и Омега». В англоязычной версии главные герои разговаривают голосами таких актёров, как Роб Шнайдер, Билл Найи и Кен Жонг. В российском прокате их озвучили известные телеведущие Ольга Шелест, Антон Комолов и Николай Дроздов.

Беззаботная жизнь белого медведя по имени Норм оказывается под угрозой после того, как некий мистер Грин, глава могущественной корпорации, решает построить среди льдов Арктики целый город. Чтобы защитить родные земли Норму и его шустрым друзьям-леммингам нужно отправиться в Нью-Йорк. Проблема в том, что, несмотря на свой внушительный вид, Норм — самый добродушный и безобидный хищник на свете.

  • Первоначально фильм планировали выпустить сразу на DVD, но в итоге было решено сделать кинотеатральный прокат.
  • Фильм установил антирекорд кассовых сборов: всего 1,4 миллиона долларов в день премьеры и 6,6 миллиона долларов в премьерный уик-энд.
  • Три сиквела фильма вышли сразу на DVD.
  • Актер Кен Жонг согласился озвучить мистера Грина, поскольку хотел показать своим дочерям хотя бы один фильм со своим участием.
  • Фильм создавали в течение шести лет. Работа над ним часто откладывалась, а сценарий переписывали несколько раз.
  • Изначально режиссером фильма должен был стать Энтони Белл, но в итоге место постановщика досталось Тревору Уоллу.
  • Под словом “север” в оригинальном названии фильма подразумевается северная часть Канады (Канадский Арктический архипелаг).

Встречайте! Норм и Несокрушимые — добродушный белый медведь и шустрые лемминги. Их миссия — спасти родную Арктику от коварной корпорации. Могущественный босс Мистер Грин задумал построить здесь, среди чистых льдов, город богачей, и пушистый отряд должен дать противнику бой на его территории. Норм и Несокрушимые отправляются прямо в каменные джунгли мегаполиса. Их обаяние, отвага, шутки и танцы — особенно зажигательный «Арктик Шейк» — растопят сердца горожан, но для победы мало просто стать звёздами. Впереди — настоящие испытания и вихрь приключений.

6.9 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 3.4
Продолжительность 1 час 26 минут
Год выпуска 2016
Премьера в России 24 марта 2016
Премьера онлайн 11 января 2017
Премьера в мире 14 января 2016
Возраст 6+
Прокатчик МВК
Режиссер
Тревор Уолл
В ролях
Хизер Грэм
Хизер Грэм
Билл Найи
Билл Найи
Кен Джонг
Кен Джонг
Роб Шнайдер
Роб Шнайдер
Колм Мини
Колм Мини
Все актеры и съемочная группа
Похожие фильмы
Полярные приключения
Полярные приключения (2016)
4.181818
Сезон охоты
Сезон охоты (2006)
7.516129
Мадагаскар
Мадагаскар (2005)
7.5409837
Мультфильм находится в подборках
Мультфильмы для мальчиков Мультфильмы для мальчиков
Постер мультфильма Норм и несокрушимые 7 постеров
Смотреть в кино Сейчас мультфильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот мультфильм снова появится в прокате
Отзывы о мультфильме Обсудить в чате
Наша рецензия
Как царь-батюшка всея Арктики Америку покорял Кадр из фильма «Норм и несокрушимые» Эх, не царево это дело – за морскими котиками по сугробам гоняться! Но ничего не попишешь: ежели не охотиться, подданные совсем уважать перестанут. А белому медведю королевских кровей, наследному принцу Севера без уважения народа никак нельзя! Вот и приходится добряку Норму часами бегать за обнаглевшей добычей, которая почему-то совсем не желает ловиться. Но однажды, во время очередного такого…
Читать
Пока нет отзывов Написать
10 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Новости о мультфильме Новости мультфильма на нашем канале Телеграм
Киноафиша рекомендует! Видеообзор новинок этой недели. Выпуск 24 На этой неделе в прокат выходит новый долгожданный фильм Зака Снайдера «Бэтмен против Супермена». Мнения зрителей уже разделились на два лагеря: на тех, кто уже заранее недоволен этим творением, и
Написать
23 марта 2016 00:00
Все новости мультфильма
Трейлеры мультфильма Все трейлеры
дублированный трейлер
Дублированный трейлер
трейлер
Трейлер
Все трейлеры Все главные трейлеры на нашем канале
Кадры из мультфильма Все кадры
Все кадры
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Одержимая
Одержимая
2021, Россия, триллер
Месть Банши
Месть Банши
2022, США, боевик, триллер
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Неувольняемый
Неувольняемый
2022, Франция, комедия
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Молох
Молох
2022, Нидерланды, ужасы
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Эскортницы
Эскортницы
2021, Польша, драма
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Драйв
Драйв
2011, США, драма, боевик
Related video
«Я не выдержал»: подробности жизни с Бабкиной раскрыл гражданский муж
Этот тест определит, сколько раз в вашей жизни будет большая любовь
Спустя год после развода: Ивлеева раскрыла все карты
«Было ожидаемо»: внебрачный сын Абдулова выступил с заявлением
«Все продумано»: Анна Асти ошеломила признанием
Дошло до суда: звезда «Универа» ответил на обвинения экс-супруги
Не просто так: россиянам раскрыли глаза на произошедшее в день памяти Фриске
«Заменил дочери отца»: 68-летняя Успенская заговорила о близком человеке
Все знали, но молчали: названа причина разрыва Варнавы с известным режиссером
Известный музыкант огорошил признанием: вот что осталось за кадром шоу «Голос»
Киркоров ответил на многочисленные оскорбления: трех слов хватило
Эти 3 знака Зодиака обречены на нищую старость
Приложение киноафиши