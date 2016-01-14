Норм и несокрушимые, 2016

Режиссёр нескольких мультсериалов и по совместительству один из сценаристов «Жизни и приключений робота-подростка» Тревор Уолл дебютирует на большом экране. Свои руки к созданию его картины приложили более десятка продюсеров, среди которых Кен Кацумото, один из тех, кто подарил миру мультфильм «Альфа и Омега». В англоязычной версии главные герои разговаривают голосами таких актёров, как Роб Шнайдер, Билл Найи и Кен Жонг. В российском прокате их озвучили известные телеведущие Ольга Шелест, Антон Комолов и Николай Дроздов.

Беззаботная жизнь белого медведя по имени Норм оказывается под угрозой после того, как некий мистер Грин, глава могущественной корпорации, решает построить среди льдов Арктики целый город. Чтобы защитить родные земли Норму и его шустрым друзьям-леммингам нужно отправиться в Нью-Йорк. Проблема в том, что, несмотря на свой внушительный вид, Норм — самый добродушный и безобидный хищник на свете.