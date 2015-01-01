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Скоро в прокате «Пункт назначения: Мост №13»
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1 января 2015
Ключи от улицы
, Юлиус Шевчик, Великобритания / США
Вот так подружка
, Джованни Веронези, Италия
Игра в джин
, Галина Волчек, Россия
Полуночное танго
, Колин Фей, Великобритания
Три богатыря. Ход конем
, Константин Феоктистов, Россия
Что творят мужчины! 2
, Сарик Андреасян, Россия
И я там был
, Александр Зеленков, Россия
8 новых свиданий
, Марюс Вайсберг, Россия
2 января 2015
Старики
, Владимир Вобликов, Россия
7 января 2015
Заложница 3
, Оливье Мегатон, Франция
8 января 2015
Ночь в музее: Секрет гробницы
, Шон Леви, США
9 января 2015
Мир, созданный без изъяна
, Дэвид Буррис, США
10 января 2015
Взвали на плечи льва
, Патрик Ребиз, США / Польша / Франция
13 января 2015
Девушка с жемчужной сережкой
, Фил Грабски, Великобритания
14 января 2015
Кибер
, Майкл Манн, США
Шафер напрокат
, Джереми Гарелик, США
Шальная карта
, Саймон Уэст, США
15 января 2015
Голые перцы
, Скот Армстронг, США
Дикие истории
, Дамиан Шифрон, Аргентина / Испания
Большие глаза
, Тим Бертон, США
Медведи-соседи: Зимние каникулы
, Фуюань Лью, Китай
Женщина в черном 2. Ангел смерти
, Том Харпер, Великобритания
Вызов бездне
, Джон Бруно, Рэй Квинт, Эндрю Уайт, США
16 января 2015
Жизнь робота
, Шон МакНамара, США
17 января 2015
Веселая вдова
, Сьюзан Строуман, США
20 января 2015
Кровососущие ублюдки
, Брайан Джеймс О’Коннелл, США
21 января 2015
Из Машины
, Алекс Гарленд, США / Великобритания
Игрок
, Руперт Уайатт, США
Мордекай
, Дэвид Кепп, США
22 января 2015
Я дышу
, Мелани Лоран, Франция
Ограбление по-американски
, Сарик Андреасян, США / Россия
Приключения Паддингтона
, Пол Кинг, Великобритания / Франция / США / Канада
Раскоп
, Сергей Дахин, Россия / Украина
Торт
, Даниел Барнз, США
Бронза
, Брайан Бакли, США
Бёрдмэн
, Алехандро Гонсалес Иньярриту, США
23 января 2015
Ведьма
, Дмитрий Федоров, Россия
Джеймс Уайт
, Джош Монд, США
Конец тура
, Джеймс Понсольдт, США
Земля картелей
, Мэтт Хейнеман, Мексика / США
Ведьма
, Роберт Эггерс, США / Великобритания / Канада / Бразилия
Правдивая история
, Руперт Гулд, США
Дорога в Голливуд
, Джеррад Пол, Andrew Mogel, США
Десять тысяч святых
, Роберт Пульчини, Шари Спрингер Берман, США
Мандарин
, Шон Бэйкер, США
24 января 2015
Прогулка по Миссисипи
, Анна Боден, Райан Флек, США
Противный ребёнок
, Себастьян Сильва, США / Чили
Дневник девочки-подростка
, Мариэль Хеллер, США
Развлечение
, Рик Алверсон, США
Послушай меня, Марлон
, Стивен Райли, Великобритания
Z - значит Захария
, Крэйг Зобел, США
Госпожа Америка
, Ноа Баумбак, США
Наркотик
, Рик Фамуйива, США
25 января 2015
Дни Искушения
, Родриго Гарсиа, США
Ретрансляция мечты
, Ману Лукш, Мартин Райнхарт, Томас Тоде, Австрия / Германия / Великобритания
Я, Эрл и умирающая девушка
, Альфонсо Гомес-Рехон, США
26 января 2015
Над и под
, Николас Стейнер, Швейцария / Германия / США
Тюремный эксперимент в Стэнфорде
, Кайл Патрик Альварез, США
В поисках огня
, Джо Сванберг, США
27 января 2015
Я увижу тебя в своих снах
, Бретт Хейли, США
Молния
, Мора Стивенс, США
28 января 2015
Алиса на войне
, Алиса Коваленко, Любовь Дуракова, Россия
Дон Верден
, Джаред Хесс, США
29 января 2015
Континуум
, Дин Израэлайт, США
Трейсеры
, Даниэль Бенмаур, США
Звериный отряд
, Серджо Манфио, Италия
Черное море
, Кевин МакДональд, Великобритания / США / Россия
Бабадук
, Дженнифер Кент, Австралия
30 января 2015
Отбросы
, Тони Буй, США
31 января 2015
Маэстро!
, Сэйтаро Кобаяси, Япония
1 февраля 2015
Красная армия
, Гейб Польски, США / Россия
3 февраля 2015
Север ада
, Энтони Бернс, США
4 февраля 2015
Дикая
, Жан-Марк Валле, США
Несломленный
, Анджелина Джоли, США
5 февраля 2015
Гость
, Адам Вингард, США
Пока еще жива
, Александр Атанесян, Россия
Лофт
, Эрик Ван Лой, США
Игра в имитацию
, Мортен Тильдум, США
Левиафан
, Андрей Звягинцев, Россия
Развод по-французски
, Дороти Себба, Франция / Италия
6 февраля 2015
Королева пустыни
, Вернер Херцог, США / Марокко
600 миль
, Гэбриел Рипштейн, Мексика / США
7 февраля 2015
Наше лето
, Катрин Корсини, Франция / Бельгия
8 февраля 2015
Рыцарь кубков
, Терренс Малик, США
9 февраля 2015
Женщина в золотом
, Саймон Кертис, США / Великобритания
МакФарланд
, Ники Каро, США
10 февраля 2015
Любовная загвоздка
, Дэвид О. Расселл, США / Великобритания
Сердце дракона-3: Проклятье чародея
, Колин Тиг, США
12 февраля 2015
Губка Боб
, Пол Тиббит, США
Эверест. Достигая невозможного
, Лиэнн Пули, Новая Зеландия
Пылающие мертвецы
, Рене Перез, США
Белый бог
, Корнел Мундружо, Венгрия / Германия / Швеция
Пятьдесят оттенков серого
, Сэм Тейлор-Джонсон, США
Kingsman: Секретная служба
, Мэттью Вон, Великобритания
Берцы
, Екатерина Шагалова, Россия
13 февраля 2015
Рикки Раппер и Скупой из Севильи
, Тимо Койвусало, Финляндия
Аркадия
, Хельга Ландауэр, США
15 февраля 2015
Другая жизнь
, Степан Бурнашев, Россия
16 февраля 2015
Неверленд
, Ник Уиллинг, США
18 февраля 2015
Племя
, Мирослав Слабошпицкий, Украина / Нидерланды
Ганмен
, Пьер Морель, Великобритания / Франция / Испания
19 февраля 2015
Унижение
, Барри Левинсон, США
Янковский
, Аркадий Коган, Россия
12 месяцев. Новая сказка
, Денис Елеонский, Россия
Волшебная страна 3D
, Джианронг Ву, Китай
Овечка Долли была злая и рано умерла
, Алексей Пиманов, Россия
Шрам
, Фатих Акин, Германия / Франция / Польша / Турция / Канада / Россия / Италия
Убить гонца
, Майкл Куэста, США
20 февраля 2015
С осенью в сердце
, Георгий Параджанов, Россия
Батальонъ
, Дмитрий Месхиев, Россия
21 февраля 2015
С песней на устах
, Такахиро Мики, Япония
23 февраля 2015
Восхождение Юпитер
, Лилли (Энди) Вачовски, Лана Вачовски, США
25 февраля 2015
Вселенная Стивена Хокинга
, Джеймс Марш, Великобритания
26 февраля 2015
Простушка
, Эри Сандел, США
Монстры 2: Темный континент
, Великобритания
Эверли
, Джо Линч, США
Цена человека
, Паоло Вирдзи, Италия / Франция
Фокус
, Гленн Фикарра, Джон Рекуа, США
Кровавая леди Батори
, Андрей Конст, Россия / США
На паузе
, Роб Бурк, Ронан Бурк, Ирландия
27 февраля 2015
Темное отражение
, Тристан Лорейн, Великобритания
Гризли
, Дэвид Хэкл, США / Канада
1 марта 2015
Архитектоны Ксавье Вейяна
, Франсуа Комбен, Франция / Россия / Испания
3 марта 2015
Потерянный север
, Начо Г. Велилья, Испания
4 марта 2015
Робот по имени Чаппи
, Нил Бломкамп, США / Мексика
5 марта 2015
Цимбелин
, Майкл Алмерейда, США
Между делом
, США
Диор и я
, Фредерик Ченг, Франция
Снайпер
, Клинт Иствуд, США
Царство красоты
, Дени Аркан, Канада
Духless 2
, Роман Прыгунов, Россия
Снежные приключения Солана и Людвига
, Расмус А. Сивертсен, Норвегия
6 марта 2015
Золушка
, Кеннет Брана, США
Весь мир у наших ног
, Саламат Мухаммед-Али, Казахстан
7 марта 2015
Операция «Хип-Хоп»
, Брин Эванс, США / Новая Зеландия
12 марта 2015
Пилигрим: Пауло Коэльо
, Даниэл Аугусту, Бразилия / Испания
Проклятие: Начало конца
, Масаюки Очиаи, Япония
Гнев
, Пако Кабесас, США
Торговля кожей
, Ара Пайая, Великобритания
Суперфорсаж!
, Джейсон Фридберг, Аарон Зельцер, США
Отель "Мэриголд": Заселение продолжается
, Джон Мэдден, США / Великобритания
13 марта 2015
Грязь
, Стив Уолш, США
Игра в катастрофы
, Нелли Бен Хаюн, Великобритания
14 марта 2015
Дева озера
, Пол Каран, США
Просто Джим
, Крэйг Робертс, Великобритания
Здравствуйте, меня зовут Дорис
, Майкл Шоуолтер, США
15 марта 2015
Смешные кролики
, Элисон Багналл, США
Граница
, Орен Шай, США
16 марта 2015
Крепись!
, Этан Коэн, США
Семейные каникулы с Мэнсонами
, Дж. Дэвис, США
17 марта 2015
Экстаз Вилко Джонсона
, Джульен Темпл, Великобритания
Венецианский купец
, Майкл Рэдфорд, США / Италия / Люксембург / Великобритания
18 марта 2015
Свалкармония
, Грэхэм Таунсли, США / Парагвай / Норвегия / Бразилия
19 марта 2015
Дом
, Тим Джонсон, США
Дивергент, глава 2: Инсургент
, Роберт Швентке, США
Энни
, Уилл Глак, США
Ледяной лес
, Клаудио Ноче, Италия
Ч/Б
, Евгений Шелякин, Россия
Самба
, Оливье Накаш, Эрик Толедано, Франция
Сын Хамас
, Надав Ширман, Германия / США / Великобритания / Израиль
P-51: Истребитель драконов
, Марк Аткинс, США
20 марта 2015
Говори как твой муж
, Кивандж Баруону, Турция
23 марта 2015
Частное пионерское. Ура каникулы!
, Александр Карпиловский, Россия
26 марта 2015
Призрак
, Александр Войтинский, Россия
Чародей равновесия. Тайна Сухаревой башни
, Сергей Серегин, Россия
Машина времени в джакузи 2
, Стив Пинк, США
Шелли снова в деле
, Кеван Петерсон, США
Пациенты
, Элла Омельченко, Россия
Неуловимые
, Артем Аксененко, Россия
Счастье - это...
, Артём Прохоров, Леонид Залесский, Анна Яновская, Татьяна Гулина, Виктория Козельцева, Татьяна Пономарёва, Сергей Буров, Россия
Оз: Нашествие летучих обезьян
, Альберто Мар, Индия / Мексика
Модная штучка
, Шон Гэррити, Канада
Эффект Лазаря
, Дэвид Гелб, США
Искатель воды
, Рассел Кроу, Австралия / Турция / США
Газели
, Мона Ашаш, Франция
Поклонник
, Роб Коэн, США
27 марта 2015
Восставшие мертвецы
, Зак Липовски, США
29 марта 2015
Убийство Иисуса
, Кристофер Менол, США
1 апреля 2015
Дефиле
, Виталий Суслин, Россия
Жизнь в эпоху самолетов
, Брайан Тервиллингер, США
Женщины против мужчин
, Таир Мамедов, Россия
2 апреля 2015
Барашек Шон
, Марк Бертон, Великобритания / Франция
Битва за Севастополь
, Сергей Мокрицкий, Россия / Украина
Последние рыцари
, Казуаки Кирия, США / Южная Корея
Секрет счастья
, Даниэль Бурман, Аргентина / Бразилия
Анина: история самого необычного наказания
, Альфредо Содергуит, Уругвай / Колумбия
Феникс
, Кристиан Петцольд, Германия
Большая игра
, Ялмари Хеландер, Финляндия / Великобритания / Германия
7 апреля 2015
В тени вечной красоты
, Руфус Норрис, Великобритания
9 апреля 2015
Гнездо Дракона
, Сун Юэфэн, США / Китай / Франция
Oscar Shorts 2015. Мультфильмы
, Михаль Брезис, Патрик Осборн, США
Как поймать монстра
, Райан Гослинг, США
Косухи
, Себастьян Аларкон, Россия
(Бес)Честность: Вся правда о лжи
, Яэль Меламед, США
Форсаж 7
, Джеймс Ван, США
Последние пять лет
, Ричард ЛаГравенезе, США
12 апреля 2015
Франкенштейн
, Бернард Роуз, США / Германия
15 апреля 2015
Ночной беглец
, Хауме Кольет-Серра, США
Врожденный порок
, Пол Томас Андерсон, США
Номер 44
, Даниэль Эспиноса, США
16 апреля 2015
Дорога без конца
, Владимир Толкачиков, Россия
С 5 до 7. Время любовников
, Виктор Левин, США
Не видать нам Париж, как своих ушей
, Саймон Хелберг, Жослин Таун, США
Дальняя дорога
, Джордж Тиллман младший, США
Мама дарагая!
, Ярослав Чеважевский, Россия
Территория
, Александр Мельник, Россия
Родная кровь
, Дайан Белл, США
Трудная задача
, Николас Хайтнер, Великобритания
Реальные упыри
, Джемейн Клемент, Тайка Вайтити, Новая Зеландия / США
Аддеролловые дневники
, Памела Романовски, США
Добро пожаловать в Рай
, Брайан А Миллер, США
17 апреля 2015
Френни
, Эндрю Ренци, США
Луговая страна
, Рид Морано, США
18 апреля 2015
Неровная земля
, Закари Слусер, Канада / США
Бессмертные
, Шон Мьюшо, США
20 апреля 2015
Пегги Гугенхайм: Ни дня без искусства
, Лиза Иммордино Врилэнд, США / Италия / Великобритания
Анестезия
, Тим Блейк Нельсон, США
23 апреля 2015
Future Shorts. London Edition
, Великобритания / Франция / Канада / Болгария / Ирландия / Япония
Форс-мажор
, Рубен Эстлунд, Швеция / Дания / Норвегия / Франция
Из темноты
, Йуис Килес, США / Колумбия / Испания
Страшная воля богов
, Такаси Миике, Япония
Хватай и беги
, Робби Пикеринг, США
1915
, Карин Ованнисян, Алек Мухибян, США
Любовь или секс
, Брайан Пойсер, США
Пятый номер
, Адриан Биньес, Уругвай / Аргентина / Россия / Германия / Франция
Мстители: Эра Альтрона
, Джосс Уидон, США
24 апреля 2015
Малыш
, Алехандро Гомес Монтеверде, США / Мексика
25 апреля 2015
Сельская честь. Паяцы
, Дэвид МакВикар, США
26 апреля 2015
Одержимость Авы
, Джордан Галлан, США
27 апреля 2015
Курт Кобейн: Чертов монтаж
, Бретт Морген, США
29 апреля 2015
Опасные связи
, Джози Рурк, Великобритания
Демоны Деборы Логан
, Адам Робител, США
30 апреля 2015
Второй шанс
, Дэн Фогельман, США
Опасное погружение
, Рон Скальпелло, Великобритания
Зажигая звезды
, Энди Годдард, Великобритания
Приличные люди
, Клим Поплавский, Россия
Неупокоенная
, Пол Солет, США
Излечить страх
, Александр Пархоменко, Украина / Беларусь
Правнуки
, Антон Гребенщиков, Россия
А зори здесь тихие...
, Ренат Давлетьяров, Россия
2 мая 2015
Кливлендские пленницы
, Алекс Калимниос, США
4 мая 2015
Код Каина
, Уильям Де Виталь, Денис Соболев, Беларусь
Кокосовый герой
, Флориан Коссен, Германия / Канада
7 мая 2015
Особо опасна
, Кайл Ньюман, США
Другая Бовари
, Анн Фонтен, Франция
Джентльмен грабитель
, Тристан Паттерсон, США
Мисс Переполох
, Питер Богданович, США
Дорога на Берлин
, Сергей Попов, Россия
Одной левой
, Виталий Рейнгеверц, Россия
Хозяин джунглей
, Пабло Фендрик, Аргентина / Мексика / Бразилия / Франция / США
Наступит ночь
, Андре Сингер, Великобритания
Игра на выживание
, Жан-Батист Леонетти, США
Слендер
, Джеймс Моран, США
8 мая 2015
Нити
, Даниэль Дуран, Канада / США
11 мая 2015
Девушка в активном поиске
, Анджела Абзалова, Россия / Франция
14 мая 2015
Девушка, которая придумала поцелуи
, Том Сьеркио, США
Человек и сверхчеловек
, Саймон Годвин, Великобритания
Идеальный голос 2
, Элизабет Бэнкс, США
Факап или Хуже не бывает
, Петер Торват, Германия
Джеки в царстве женщин
, Риад Сатуф, Франция
Безумный Макс: Дорога ярости
, Джордж Миллер, Австралия / США
Непобежденный гарнизон
, Игорь Калядин, Россия
Пингвиненок Пороро: Большие гонки
, Пак Ён-гю, Южная Корея / Китай
15 мая 2015
Зона 51
, Орен Пели, США
16 мая 2015
За чужие грехи
, Сергей Борчуков, Россия
Лес самоубийц
, Гас Ван Сент, США
17 мая 2015
Зеленая комната
, Джереми Солнье, США
Половинки
, Александр Зарчиков, Россия / Франция
Зимняя сказка
, Роб Эшфорд, Кеннет Брана, Великобритания
18 мая 2015
Кладбище блеска
, Апитчатпон Вирасетакул, Таиланд / Великобритания / Франция / Германия / Малайзия / Южная Корея / Мексика / США / Норвегия
19 мая 2015
Сильно любимая
, Набиль Аюш, Франция / Марокко
Полное превращение
, Филипп Коршунов, Россия
20 мая 2015
Фатима
, Филлип Фокон, Франция / Канада
Покой нам только снится
, Шарунас Бартас, Литва / Франция / Россия
Земля будущего
, Брэд Берд, США
21 мая 2015
1944
, Элмо Нюганен, Эстония / Финляндия
Дом в конце времен
, Алехандро Идальго, Венесуэла
Однажды
, Ренат Давлетьяров, Россия
Век Адалин
, Ли Толанд Кригер, США
22 мая 2015
Вернуть отправителю
, Фоад Микати, США
25 мая 2015
Гость
, Денис Родимин, Россия
Любовь
, Гаспар Ноэ, Франция
27 мая 2015
Алоха
, Кэмерон Кроу, США
28 мая 2015
Загнанные лошади
, Видху Винод Чопра, США
Хранитель Луны
, Александр Эбоян, Бенуа Филиппон, Франция
Свидания вслепую
, Леван Когуашвили, Грузия / Украина
Герцогиня Мальфи
, Доминик Дромгул, Великобритания
10 000 км: Любовь на расстоянии
, Карлос Маркес-Марсет, Испания
Дабл трабл
, Эдуард Оганесян, Россия
Похищение Фредди Хайнекена
, Даниэль Альфредсон, Бельгия / Великобритания / Нидерланды / США
Разлом Сан-Андреас
, Брэд Пейтон, США
Вне времени
, Роланд Жоффе, Бельгия / Индия / Австралия
Толстяк против всех
, Энди Фикмен, США
Воспоминания о будущем
, Джеймс Кент, Великобритания
Каждое воскресенье: Следующая глава
, Дана Браун, США / Канада / Испания / Австрия / ЮАР
Французский транзит
, Седрик Жименес, Франция
30 мая 2015
Падает вверх
, Андрей Ким, Россия
1 июня 2015
Принцип Талиона
, Лилия Трофимова, Алиса Курганская, Россия
Причина
, Доминик Шиллинг, США
2 июня 2015
Шлагбаум
, Казахстан
3 июня 2015
Выжить
, Адам Мэсси, Канада
4 июня 2015
Наруто: Последний фильм
, Цунэо Кобаяси, Япония
Прерванный полет
, Елена Аршакян, Армения
Под электрическими облаками
, Алексей Герман-младший, Россия / Польша / Украина
Астрал: Глава 3
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Переполох в джунглях
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Тангейзер
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Атака титанов. Фильм второй: Конец света
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Половое воспитание
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Роджер Уотерс: The Wall
, Роджер Уотерс, Шон Эванс, Великобритания
Воин
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Апостол
, Фернандо Кортисо, Испания
Алиса знает, что делать! Зеленая месть
, Александр Люткевич, Я. Сысоев, Россия
Бесконечное счастье
, Ила Бека, Луиза Лемуан, Франция / Дания
Я плюю на ваши могилы 3
, Ричард Шенкман, США
Легенда
, Брайан Хелгеленд, Великобритания / Франция
2 октября 2015
Желтые цветы на зеленой траве
, Виктор Ву, Вьетнам
Дьявол
, Лоуренс Рёк, США / Канада
В ад и обратно
, Том Джинас, Росс Шуман, США
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Джек Стоун
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Калифорния
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Огонь
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Приключения французов в Нью-Йорке
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Суровое испытание
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Перезагрузка
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Шеф Адам Джонс
, Джон Уэллс, США
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Реванш из преисподней
, Алексей Чащин, Россия
Переводчик
, Алексей Нужный, Россия
Материя
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Зеленый ад
, Элай Рот, США / Чили
13 ноября 2015
Антрополог
, Сет Крамер, Дэниэл А. Миллер, США / Россия / Перу
Училка
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15 ноября 2015
Blur: New World Towers
, Сэм Ренч, Великобритания
16 ноября 2015
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, Иван Бурдули, Грузия / Россия / Литва
18 ноября 2015
#Хоррор
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19 ноября 2015
Метаморфозис
, Сергей Тарамаев, Любовь Львова, Россия
Тайна в их глазах
, Билли Рэй, США
Все могу
, Терри Джонс, Великобритания
Рюдзо и семеро бойцов
, Такеши Китано, Япония
Выборы-выборы
, Стивен Джилленхол, США
Райские кущи
, Александр Прошкин, Россия
Демоны Джун
, Л. Густаво Купер, США
Жертвуя пешкой
, Эдвард Цвик, США
Пингвин нашего времени
, Штефан Кромер, Россия / Германия
Между нот или Тантрическая симфония
, Борис Грачевский, Россия
Голодные игры: Сойка-пересмешница. Часть II
, Френсис Лоуренс, США
20 ноября 2015
Рождество
, Джонатан Левин, США
22 ноября 2015
Война полов
, Кирилл Кузин, Россия
26 ноября 2015
Аргентина
, Карлос Саура, Аргентина / Франция / Испания
Визит
, М. Найт Шьямалан, США
Хороший динозавр
, Питер Сон, США
Макбет
, Джастин Курзель, Великобритания
Убийца
, Дени Вильнев, США
Как изменить мир
, Джерри Ротуэлл, Великобритания / Канада
Зеленая карета
, Олег Асадулин, Россия
Виктор Франкенштейн
, Пол МакГиган, США
Иерей-Сан. Исповедь самурая
, Егор Баранов, Россия
28 ноября 2015
Дух соноры
, Алексей Рыбников, Россия
1 декабря 2015
Под защитой
, Оливье Грюнер, США
2 декабря 2015
Гонка на вымирание
, Луи Сахойос, США / Великобритания / Япония / Мексика / Индонезия / Гонконг / Китай
3 декабря 2015
Дипан
, Жак Одиар, США
Три
, Павел Хвалеев, Германия / Россия
Закрой глаза
, Ольга Субботина, Россия
Ма Ма
, Хулио Медем, Испания
Ужастики
, Роб Леттерман, США
Находка
, Виктор Демент, Россия
Он - дракон
, Индар Джендубаев, Россия
В сердце моря
, Рон Ховард, США
Superнянь 2
, Николас Бенаму, Филипп Лашо, Франция
4 декабря 2015
Гойя — образы из плоти и крови
, Дэвид Бикерстафф, Великобритания
Самый рыжий лис
, Александра Стреляная, Россия
Чирак
, Спайк Ли, США
Всем зрелищам зрелище
, Бенедикт Эрлингссон, Великобритания / Исландия
5 декабря 2015
Кораблекрушение 1890
, Мицутоси Танака, Япония / Турция
6 декабря 2015
Нелепая шестерка
, Фрэнк Корачи, США
8 декабря 2015
Окно
, Николай Николайчук, Россия
10 декабря 2015
Охота на монстра
, Раман Хюи, Китай
Снежная битва
, Франсуа Бриссон, Жан-Франсуа Пуле, Канада
Убей своих друзей
, Оуэн Харрис, Великобритания
Костяной томагавк
, С. Крэйг Залер, США
Дороги
, Андрей Гаврилов, Россия
Волна
, Роар Утхауг, Норвегия
SOS, Дед Мороз или Все сбудется!
, Арман Геворгян, Россия
Джем и голограммы
, Джон М. Чу, США
Невероятная тайна Лулу
, Эрик Омонд, Франция
Любите Куперов
, Джесси Нельсон, США
Любовь без обязательств
, Лесли Хэдланд, США
Про Любовь
, Анна Меликян, Россия
Реальная цена моды
, Великобритания / Франция / Италия / Индия / Дания / Китай / Бангладеш / Камбоджа / Гаити / Уганда
11 декабря 2015
Укрощение строптивой
, Жан-Кристоф Майо, Россия
Цацики, папа и оливковая война
, Лиза Джеймс-Ларссон, Швеция
13 декабря 2015
Замок
, Константин Селиверстов, Россия
14 декабря 2015
Оккупанты
, Расс Эмануэл, США / Канада / Бразилия / Франция / Япония / Филиппины / Сингапур / Великобритания
15 декабря 2015
SИSTEMA. Шоу братьев Запашных
, Аскольд Запашный, Россия
17 декабря 2015
Без комментариев
, Артем Темников, Россия
Мы еще здесь
, Тед Гейган, США
Агорафобия
, Лу Саймон, США
Звездные войны: Пробуждение силы
, Джей Джей Абрамс, США
24 декабря 2015
Снупи и мелочь пузатая в кино
, Стив Мартино, США
Самый лучший день
, Жора Крыжовников, Россия
На гребне волны
, Эриксон Кор, США / Германия / Китай
Спасение
, Стивен С. Миллер, Канада
Маленький принц
, Марк Осборн, Франция
Рождественская ночь в Барселоне
, Дани де ла Орден, Испания
25 декабря 2015
Маша и медведь. Как хорошо мы подружились!
, Олег Кузовков, Наталья Малыгина, Роман Козич, Георгий Орлов, Денис Червяцов, Владислав Байрамгулов, Олег Ужинов, Россия
31 декабря 2015
Волшебное королевство Щелкунчика
, Эдуардо Шульдт, Перу
Срочно выйду замуж!
, Сергей Чекалов, Россия
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