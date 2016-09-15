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Army of One

Миссия: Неадекватна, 2016

2016 / США
5.4 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 5.1
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Режиссёр всем известных комедий с Сашей Бароном Коэном («Борат», «Бруно» и «Диктатор») Ларри Чарльз снимает свой очередной фильм под названием «Миссия: Неадекватна». Главную роль в картине исполнил Николас Кейдж («Сокровище нации», «Призрачный гонщик»), который продолжает всё так же активно сниматься в кино. Также в фильме сыграли Венди МакЛендон Кови («Девичник в Вегасе»), Рэйн Уилсон («Хешер», режиссёр сериала «Офис»), Расселл Брэнд («Рок на века», «Побег из Вегаса») и Дэнис О’Хэр из «Американской истории ужасов» и «Настоящей крови».

В центре сюжета фильма «Миссия: Неадекватна» человек по имени Гарри Фолкнер, работавший простым строителем в Колорадо. Неожиданно его посещает таинственное видение, после которого герой понимает, что именно он станет тем, кто убьёт самого Осаму Бен Ладена. Без каких бы то ни было навыков выживания, он отправляется прямиком в Пакистан, где сталкивается с устрашающими и в этом случае уморительными последствиями своего решения.

- Сценаристы Раджив Джозеф и Скотт Ротман уже сотрудничали вместе в фильме «День драфта»

- Фильм основан на реальном эпизоде из жизни просто американца, о котором весь мир узнал в 2010 году

- Председатель The Weinstein Co Боб Вайнштайн признался, что очень взволнован сотрудничеством с Ларри Чарльзом, и назвал его «гением комедии»

- Бюджет картины составил 26 миллионов долларов

Главный герой фильма — безработный бывший заключенный. К нему является Бог и просит отправиться в Пакистан — найти и убить Осаму бин Ладена.

5.4 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 5.1
Продолжительность 1 час 32 минуты
Год выпуска 2016
Премьера в России 15 декабря 2016
Премьера в мире 15 сентября 2016
Возраст 18+
Прокатчик Вольга
Режиссер
Ларри Чарльз
Ларри Чарльз
В ролях
Николас Кейдж
Николас Кейдж
Венди МакЛендон-Кови
Венди МакЛендон-Кови
Рэйн Уилсон
Рэйн Уилсон
Дэнис О’Хэр
Дэнис О’Хэр
Расселл Брэнд
Расселл Брэнд
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Миссия: Неадекватна 3 постера
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Миссия: Неадекватна
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В прокат выходит фильм «Миссия: Неадекватна» от режиссёра известных комедий с Сашей Бароном Коэном Ларри Чарльза. Автор «Бората», «Бруно» и «Диктатора» в этот раз изменил традициям и вместо скандально известного комика пригласил на главную роль одного из самых неразборчивых и противоречивых актёров Голливуда – Николаса Кейджа. Сама же картина не лишена свойственного постановщику гротескного патриотизма и чёрного юмора, правда, в этот раз на…
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14 декабря 2016 15:52
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