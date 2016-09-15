Миссия: Неадекватна, 2016

Режиссёр всем известных комедий с Сашей Бароном Коэном («Борат», «Бруно» и «Диктатор») Ларри Чарльз снимает свой очередной фильм под названием «Миссия: Неадекватна». Главную роль в картине исполнил Николас Кейдж («Сокровище нации», «Призрачный гонщик»), который продолжает всё так же активно сниматься в кино. Также в фильме сыграли Венди МакЛендон Кови («Девичник в Вегасе»), Рэйн Уилсон («Хешер», режиссёр сериала «Офис»), Расселл Брэнд («Рок на века», «Побег из Вегаса») и Дэнис О’Хэр из «Американской истории ужасов» и «Настоящей крови».

В центре сюжета фильма «Миссия: Неадекватна» человек по имени Гарри Фолкнер, работавший простым строителем в Колорадо. Неожиданно его посещает таинственное видение, после которого герой понимает, что именно он станет тем, кто убьёт самого Осаму Бен Ладена. Без каких бы то ни было навыков выживания, он отправляется прямиком в Пакистан, где сталкивается с устрашающими и в этом случае уморительными последствиями своего решения.