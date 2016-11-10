Уоррен Битти известен не только как актёр («Бонни и Клайд»), но и как талантливый режиссёр, получивший «Оскар» за фильм «Красные», где сыграл главную роль. В его новой картине «Правила не распространяются» в основном снялись молодые актёры: Лили Коллинз («С любовью, Рози», «Застрял в любви»), Хейли Беннет («Хардкор», «Девушка в поезде», Олден Эренрайк, победивший недавно в гонке за роль юного Хана Соло, и Таисса Фармига, известная по сериалу «Американская история ужасов». Также в картине «Правила не распространяются» приняли участие такие заслуженные актёры, как Мэттью Бродерик («Кабельщик»), Алек Болдуин («Привычка жениться», «Перл Харбор»), Мартин Шин («Пустоши», «Отступники») и Эд Харрис («Шоу Трумана»).

Эта история случилась в 1958 году. Молодая актриса Марла Мабри, родом из Вирджинии, приезжает на поиски счастья в Голливуд. Там она знакомится с обаятельным начинающим бизнесменом Фрэнком Форбсом. Им обоим посчастливилось работать на Говарда Хьюза, известного миллиардера, плейбоя и лётчика. Между молодыми людьми возникает влечение, однако проблема в том, что Фрэнк обручён, а Марла была воспитана в баптистской религии, поэтому придерживается строгих моральных принципов. Однако это не мешает ей принимать ухаживания своего работодателя. В результате возникает сложный любовный многоугольник.