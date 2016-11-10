Уоррен Битти известен не только как актёр («Бонни и Клайд»), но и как талантливый режиссёр, получивший «Оскар» за фильм «Красные», где сыграл главную роль. В его новой картине «Правила не распространяются» в основном снялись молодые актёры: Лили Коллинз («С любовью, Рози», «Застрял в любви»), Хейли Беннет («Хардкор», «Девушка в поезде», Олден Эренрайк, победивший недавно в гонке за роль юного Хана Соло, и Таисса Фармига, известная по сериалу «Американская история ужасов». Также в картине «Правила не распространяются» приняли участие такие заслуженные актёры, как Мэттью Бродерик («Кабельщик»), Алек Болдуин («Привычка жениться», «Перл Харбор»), Мартин Шин («Пустоши», «Отступники») и Эд Харрис («Шоу Трумана»).
Эта история случилась в 1958 году. Молодая актриса Марла Мабри, родом из Вирджинии, приезжает на поиски счастья в Голливуд. Там она знакомится с обаятельным начинающим бизнесменом Фрэнком Форбсом. Им обоим посчастливилось работать на Говарда Хьюза, известного миллиардера, плейбоя и лётчика. Между молодыми людьми возникает влечение, однако проблема в том, что Фрэнк обручён, а Марла была воспитана в баптистской религии, поэтому придерживается строгих моральных принципов. Однако это не мешает ей принимать ухаживания своего работодателя. В результате возникает сложный любовный многоугольник.
- Фильм «Правила не распространяются» является первой режиссёрской работой Уоррена Битти за последние 18 лет
- В 2004 году вышел фильм «Авиатор» Мартина Скорсезе, главным героем которого был молодой Говард Хьюз. Его сыграл Леонардо ДиКаприо. В картине «Правила не рапространяются» на экране этот образ воплотил сам Уоррен Битти. А актёр Алек Болдуин даже снялся в обоих фильмах
- Джастин Тимберлейк и Эндрю Гарфилд могли сыграть Фрэнка Форбса, но конечный выбор пал на Олден Эренрайка
- Уоррен Битти задумал фильм о жизни Говарда Хьюза ещё в 1973 году
- Руни Мара и Фелисити Джонс рассматривались на роль Марлы Мабри, которая в итоге досталась Лили Коллинз
- Мартин Шин и Алек Болдуин играли вместе в фильме «Отступники», также снятый автором «Авиатора» Мартином Скорсезе
Фильм рассказывает о молодой женщине, влюбляющейся в эксцентричного миллионера Говарда Хьюза в самый разгар своих отношений с его водителем.
|10 ноября 2016
|Россия
|Двадцатый Век Фокс
|12+
|21 апреля 2017
|Великобритания
|4 мая 2017
|Германия
|28 апреля 2017
|Испания
|27 апреля 2017
|Италия
|10 ноября 2016
|Казахстан
|23 марта 2017
|Португалия
|23 ноября 2016
|США
|10 ноября 2016
|Украина
|12 апреля 2017
|Франция