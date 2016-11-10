Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Улыбка. Зарождение зла» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Вне правил
Постер фильма Вне правил
Постер фильма Вне правил
Рейтинги
5.7 Рейтинг IMDb: 5.7
Оцените
3 постера
Киноафиша Фильмы Вне правил

Вне правил

Rules Don't Apply 18+
Напомним о выходе в прокат

Причины посмотреть

Факты

О фильме

Уоррен Битти известен не только как актёр («Бонни и Клайд»), но и как талантливый режиссёр, получивший «Оскар» за фильм «Красные», где сыграл главную роль. В его новой картине «Правила не распространяются» в основном снялись молодые актёры: Лили Коллинз («С любовью, Рози», «Застрял в любви»), Хейли Беннет («Хардкор», «Девушка в поезде», Олден Эренрайк, победивший недавно в гонке за роль юного Хана Соло, и Таисса Фармига, известная по сериалу «Американская история ужасов». Также в картине «Правила не распространяются» приняли участие такие заслуженные актёры, как Мэттью Бродерик («Кабельщик»), Алек Болдуин («Привычка жениться», «Перл Харбор»), Мартин Шин («Пустоши», «Отступники») и Эд Харрис («Шоу Трумана»).

Эта история случилась в 1958 году. Молодая актриса Марла Мабри, родом из Вирджинии, приезжает на поиски счастья в Голливуд. Там она знакомится с обаятельным начинающим бизнесменом Фрэнком Форбсом. Им обоим посчастливилось работать на Говарда Хьюза, известного миллиардера, плейбоя и лётчика. Между молодыми людьми возникает влечение, однако проблема в том, что Фрэнк обручён, а Марла была воспитана в баптистской религии, поэтому придерживается строгих моральных принципов. Однако это не мешает ей принимать ухаживания своего работодателя. В результате возникает сложный любовный многоугольник. 

- Фильм «Правила не распространяются» является первой режиссёрской работой Уоррена Битти за последние 18 лет

- В 2004 году вышел фильм «Авиатор» Мартина Скорсезе, главным героем которого был молодой Говард Хьюз. Его сыграл Леонардо ДиКаприо. В картине «Правила не рапространяются» на экране этот образ воплотил сам Уоррен Битти. А актёр Алек Болдуин даже снялся в обоих фильмах

- Джастин Тимберлейк и Эндрю Гарфилд могли сыграть Фрэнка Форбса, но конечный выбор пал на Олден Эренрайка

- Уоррен Битти задумал фильм о жизни Говарда Хьюза ещё в 1973 году

- Руни Мара и Фелисити Джонс рассматривались на роль Марлы Мабри, которая в итоге досталась Лили Коллинз

- Мартин Шин и Алек Болдуин играли вместе в фильме «Отступники», также снятый автором «Авиатора» Мартином Скорсезе

Фильм рассказывает о молодой женщине, влюбляющейся в эксцентричного миллионера Говарда Хьюза в самый разгар своих отношений с его водителем.

Вне правил - трейлер
Вне правил  трейлер
Страна США
Продолжительность 2 часа 7 минут
Год выпуска 2016
Премьера онлайн 30 марта 2017
Премьера в мире 10 ноября 2016
Дата выхода
10 ноября 2016 Россия Двадцатый Век Фокс 12+
21 апреля 2017 Великобритания
4 мая 2017 Германия
28 апреля 2017 Испания
27 апреля 2017 Италия
10 ноября 2016 Казахстан
23 марта 2017 Португалия
23 ноября 2016 США
10 ноября 2016 Украина
12 апреля 2017 Франция
MPAA PG-13
Бюджет $25 000 000
Сборы в мире $3 885 342
Производство New Regency Productions, RatPac Entertainment, Worldview Entertainment
Другие названия
Rules Don't Apply, La excepción a la regla, Exceção à Regra, Kivétel és szabály, L'eccezione alla regola, L'exception à la règle, Netaikomos taisyklės, Pravila ne važe, Pravila ne veljajo, Reeglid ei kehti, Regeln spielen keine Rolle, Regras Não Se Aplicam, Regulile nu se aplica, Tình Trường Khói Lửa, Zasady nie obowiązują, Η εξαίρεση στον κανόνα, Вне правил, Правила не застосовуються, Правилата не важат, ハリウッド・スキャンダル, 愛情大玩家, 打破陳規
Режиссер
Уоррен Битти
Уоррен Битти
В ролях
Лили Коллинз
Лили Коллинз
Хейли Беннетт
Хейли Беннетт
Олден Эйренрайк
Олден Эйренрайк
Таисса Фармига
Таисса Фармига
Мэттью Бродерик
Мэттью Бродерик
Все актеры и съемочная группа
Фильмы похожие на Вне правил
Булворд 6.8
Булворд (1998)
Свобода дьявола 7.7
Свобода дьявола (2017)
Рождение нации 6.5
Рождение нации (2016)
Лондонские каникулы 6.3
Лондонские каникулы (2015)
Моя гейша 6.6
Моя гейша (1962)
В прах 6.0
В прах (2018)
Американский президент 6.9
Американский президент (1995)
Небеса могут подождать 6.9
Небеса могут подождать (1978)
Последний кадр 5.6
Последний кадр (2004)
В плену надежды 6.7
В плену надежды (2019)
Париж подождет 6.1
Париж подождет (2017)
Женщины ХХ века 7.4
Женщины ХХ века (2016)

Рейтинг фильма

5.7
Оцените 11 голосов
5.7 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Вне правил - смотреть в онлайн-кинотеатре

Вне правил

Похожие фильмы онлайн

Париж подождет
 
Родители легкого поведения
 
Сама любовь
 
Онлайн кинотеатр

Наша рецензия

Американский Икар
Американский Икар Говард Хьюз (Уоррен Битти) — реально существовавший всемирно известный эксцентричный миллиардер, икона Америки второй половины прошлого столетия. Величайший самолётостроитель, пилот, предприниматель, меценат и самая романтическая фигура в истории капиталистических империй помимо прочего был просто одержим кино. Не даром его восхождение началось именно с  приобретения кинокомпании RKO, в сердце которой были сняты десятки легендарных картин, например, таких как «Ангелы…

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Трейлеры фильма Все трейлеры
Вне правил - трейлер
Вне правил Трейлер
Вне правил - трейлер 2
Вне правил Трейлер 2
Все трейлеры Все главные трейлеры на нашем канале
Кадры из фильма
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Марти Великолепный
Марти Великолепный
2025, США, драма, исторический
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Убежище
Убежище
2026, США, боевик, триллер
Равиоли Оли
Равиоли Оли
2026, Россия, комедия, мелодрама
Чебурашка 2
Чебурашка 2
2026, Россия, семейный, комедия
Гренландия 2: Миграция
Гренландия 2: Миграция
2026, Великобритания / США, триллер, фантастика, боевик, приключения
Возвращение в Сайлент Хилл
Возвращение в Сайлент Хилл
2026, США, ужасы
Здесь был Юра
Здесь был Юра
2025, Россия, драма, музыка
Кит-убийца
Кит-убийца
2026, Австралия / США, боевик, ужасы, детектив
Левша
Левша
2026, Россия, приключения
От создателей «Первого отдела» и «Шефа»: что известно о новом сериале о бойцах ФСБ – основан на реальных событиях
«Горничную» потеснит другая «горячая» новинка: «Грозовой перевал» теперь не про любовь, а про «сексуальное напряжение»
«Игра престолов» и «Во все тяжкие» в список не попали: россияне выбрали 5 сериалов — хочется стереть память, чтобы их пересмотреть
Осталась совсем одна: что будет с тяжелобольной дочерью Алексея Баталова после смерти матери
Стэйтем вместо МакКонахи, «запрещенка» и мордобой: Гай Ричи вернулся к корням и снимет «Джентльменов 2.0»
5 лет без сериала «Пес» с Панфиловым: сложный тест покажет, как внимательно вы смотрели легендарный детектив НТВ
Свежий российский триллер – №2 после «Ландышей» по популярности: к середине бодро разогнался, а «развязка заинтриговала»
Collider назвал топ-3 главных фильма великого Стивена Спилберга: без «Челюстей», динозавров и «Инопланетянина»
Над этой комедией с Джимом Керри в США даже не смеются — а в России цитируют наизусть: давно стала классикой с рейтингом 8
Сколько сезонов и серий в «Мистер Ноготь»: включила на замену мрачным детективам и не пожалела – цепляет с первых минут
Если пройдете этот тест, вы — точно круглый отличник: 9 слов с коварным ударением, которые ставят в тупик 90% людей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше