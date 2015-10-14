Фильм «Гонки по-итальянски» является дебютом в кино для Клаудио Уберти, который выступил в качестве режиссёра и сценариста. Фильм выходит под эгидой России и Италии, поэтому в ролях снялись актёры из обеих стран. Так, главную героиню сыграла Людмила Бикмуллина («Старшая сестра», «Срочно выйду замуж»). Много в числе актёров и дебютантов, среди которых Маурицио Франконе и Паоло Маццетти.

Фильм «Гонки по-итальянски» расскажет о молодой журналистке, которая делает репортаж в Италии о гонках «1000 миль». Вместе с механиком Марко они решают участвовать в соревнованиях, однако мама Марии против такого расклада, ведь когда-то дедушка главной героини получил серьёзную травму во время этих же гонок. Девушка не слушает, а вместо этого начинает вести расследование, в ходе которого всплывут интересные подробности из прошлого.