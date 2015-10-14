Фильм «Гонки по-итальянски» является дебютом в кино для Клаудио Уберти, который выступил в качестве режиссёра и сценариста. Фильм выходит под эгидой России и Италии, поэтому в ролях снялись актёры из обеих стран. Так, главную героиню сыграла Людмила Бикмуллина («Старшая сестра», «Срочно выйду замуж»). Много в числе актёров и дебютантов, среди которых Маурицио Франконе и Паоло Маццетти.
Фильм «Гонки по-итальянски» расскажет о молодой журналистке, которая делает репортаж в Италии о гонках «1000 миль». Вместе с механиком Марко они решают участвовать в соревнованиях, однако мама Марии против такого расклада, ведь когда-то дедушка главной героини получил серьёзную травму во время этих же гонок. Девушка не слушает, а вместо этого начинает вести расследование, в ходе которого всплывут интересные подробности из прошлого.
- Актёр Ремо Джироне признался, что ни разу в жизни не участвовал в гонках, однако не раз попадал в те же ситуации, что и его герой, что существенно помогло ему на съёмках
- Джироне также является супругом Виктории Дзинни, которая сыграла в фильме «Гонки по-итальянски» его бывшую девушку
- Одним из продюсеров стала наша соотечественница Ульяна Ковалёва («Россия и Италия – кино будущего», «Приключения маленьких итальянцев»)
|8 сентября 2016
|Россия
|Люксор
|8 сентября 2016
|Беларусь
|14 октября 2015
|Италия
|8 сентября 2016
|Казахстан
|8 сентября 2016
|Украина