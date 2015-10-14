Оповещения от Киноафиши
Постер фильма Гонки по-итальянски
Гонки по-итальянски

Гонки по-итальянски

Rosso Mille Miglia 18+
Причины посмотреть

Факты

О фильме

Фильм «Гонки по-итальянски» является дебютом в кино для Клаудио Уберти, который выступил в качестве режиссёра и сценариста. Фильм выходит под эгидой России и Италии, поэтому в ролях снялись актёры из обеих стран. Так, главную героиню сыграла Людмила Бикмуллина («Старшая сестра», «Срочно выйду замуж»). Много в числе актёров и дебютантов, среди которых Маурицио Франконе и Паоло Маццетти.

Фильм «Гонки по-итальянски» расскажет о молодой журналистке, которая делает репортаж в Италии о гонках «1000 миль». Вместе с механиком Марко они решают участвовать в соревнованиях, однако мама Марии против такого расклада, ведь когда-то дедушка главной героини получил серьёзную травму во время этих же гонок. Девушка не слушает, а вместо этого начинает вести расследование, в ходе которого всплывут интересные подробности из прошлого.

- Актёр Ремо Джироне признался, что ни разу в жизни не участвовал в гонках, однако не раз попадал в те же ситуации, что и его герой, что существенно помогло ему на съёмках

- Джироне также является супругом Виктории Дзинни, которая сыграла в фильме «Гонки по-итальянски» его бывшую девушку

- Одним из продюсеров стала наша соотечественница Ульяна Ковалёва («Россия и Италия – кино будущего», «Приключения маленьких итальянцев»)

Журналистка Мария приезжает в город Брешиа, чтобы сделать репортаж о ралли ретро-автомобилей «1000 миль». Девушка предлагает знакомому механику Марко принять участие в соревнованиях: он будет водителем, она — штурманом. Марко соглашается, а вот мать героини не слишком рада такому повороту событий. Дело в том, что много лет назад дедушка Марии, участвуя в гонке «1000 миль», попал аварию, которая разрушила его спортивную карьеру. Готовясь к ралли, Мария начинает выяснять обстоятельства того злополучного происшествия и приходит к выводу, что здесь кроется какая-то тайна…

Страна Италия
Продолжительность 1 час 34 минуты
Год выпуска 2015
Премьера онлайн 21 апреля 2021
Премьера в мире 14 октября 2015
Дата выхода
8 сентября 2016 Россия Люксор
8 сентября 2016 Беларусь
14 октября 2015 Италия
8 сентября 2016 Казахстан
8 сентября 2016 Украина
Сборы в мире $2 400
Производство Lucere Film
Другие названия
Rosso Mille Miglia, A Corrida de Mille Miglia, La Course de toutes les passions, Mille Miglia, Mille Miglia-løpet, Гонки по-итальянски
Режиссер
Клаудио Уберти
Клаудио Уберти
В ролях
Людмила Бикмуллина
Людмила Бикмуллина
Маурицио Франконе
Маурицио Франконе
Ремо Джироне
Ремо Джироне
Паоло Маццетти
Розарио Петикс
Розарио Петикс
Наша рецензия

Красные гонки ретро-автомобилей
Сотрудничество несколько стран при создании фильма часто помогает картине стать шедевром. Например, к созданию ставшего уже легендарным «Начала» (2010, реж. Кристофер Нолан) с беднягой Леонардо ДиКаприо, который, наконец, получил долгожданный оскар, приложили руку США и Великобритания. Их союз сделал годное кино, которое заслужило очень высокую оценку. Плодотворность сотрудничества России и Италии в кинематографе уже была доказана, как минимум, одной знаменитой картиной –…

Новости о фильме
Программа фестиваля «Окно в Европу»
На кинофестивале в 2016 будут представлены две программы: конкурсная и внеконкурсная. По традиции в августе в городе Выборге, который находится в Ленинградской области, состоится фестиваль

27 июля 2016 17:54
27 июля 2016 17:54
