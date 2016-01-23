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О, Интернет! Грезы цифрового мира О, Интернет! Грезы цифрового мира
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Lo and Behold: Reveries of the Connected World

О, Интернет! Грезы цифрового мира, 2016

2016 / США
7.3 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7
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Причины посмотреть Факты О фильме

Фильм «О, Интернет! Грезы цифрового мира» является новой документальной работой культового немецкого режиссёра Вернера Херцога («Фицкарральдо», «Королева пустыни»). В съёмках картины приняли участие Лоуренс Краусс («Неверующие»), бывший хакер Кевин Митник, инжинер Элон Маск и профессор Стэнфордского университета Себастьян Трун. А закадровый голос принадлежит никому иному, как самому Херцогу.

Лента «О, Интернет! Грезы цифрового мира» проливает свет на связь современного человека с Интернетом и с его зависимостью от технических достижений. Режиссёр проводит параллели между человеческой и компьютерной жизнью, а также даёт повод для мощной рефлексии. Кроме того, вас ждут комментарии от известных личностей и экскурс в историю Интернета. 

- Фильм «И вдруг, о чудо! Грёзы нового мира» был показан на фестивале «Сандэнс» и получил преимущественно положительную критику

- У астронавта Люсианы Валковиц, которая приняла участие в съёмках фильма, есть татуировка с изборажением лошадей из Пещеры Шове, которой посвящёна другая документальная работа Херцога «Пещера забытых снов»

- Картина «И вдруг, о чудо! Грёзы нового мира» стала фильмом открытия Международного кинофестиваля «Послание к человеку» в Санкт-Петербурге

В своей новой документальной картине «О, Интернет! Грезы цифрового мира» (Lo and Behold: Reveries of the Connected World), впервые показанной на фестивале Санденс, Вернер Херцог погружается в прошлое, настоящее и будущее виртуального мира. С немецкой дотошностью и романтичностью он рассказывает историю интернета, от его пионеров из Калифорнийского университета до современных визионеров вроде Илона Маска. Однако Херцога интересует не только научно-технические достижения или, напротив, апокалиптические прогнозы, связанные с развитием мировой паутины, но прежде всего, как и почему интернет настолько кардинально изменил и продолжает менять нашу жизнь, что даже подсмотренные Херцогом буддистские монахи, едва прервав медитацию, тут же утыкаются в твиттер. Херцог исследует цифровой пейзаж с той же страстью и самоотверженностью, с которыми он раньше пересекал дикие ландшафты Амазонии, Сахары или Антарктиды, и рассказывает о взаимном влиянии двух миров: сетевого и реального, который теперь, после появления интернета, никогда уже не будет прежним.

7.3 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7
Продолжительность 1 час 38 минут
Год выпуска 2016
Премьера в России 27 октября 2016
Премьера в мире 23 января 2016
Возраст 12+
Прокатчик Beat Films
Режиссер
Вернер Херцог
Вернер Херцог
В ролях
Лоуренс Краусс
Лоуренс Краусс
Кевин Митник
Кевин Митник
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма О, Интернет! Грезы цифрового мира 3 постера
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В прокат выходит лента «О, интернет! Грёзы цифрового мира» от величайшего современного классика Вернера Херцога, известного как своими игровыми, так и документальными картинами. Со своей новой работой режиссёр приехал на фестиваль «Санденс», после чего она отправилась покорять другие фестивали и сердца почитателей кинематографа, для которых актуальное содержание является важнее изображения (хотя у Херцога, конечно, и с этим всё в порядке). В этом году, как, впрочем, и в…
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