О, Интернет! Грезы цифрового мира, 2016

- Фильм «И вдруг, о чудо! Грёзы нового мира» был показан на фестивале «Сандэнс» и получил преимущественно положительную критику

- У астронавта Люсианы Валковиц, которая приняла участие в съёмках фильма, есть татуировка с изборажением лошадей из Пещеры Шове, которой посвящёна другая документальная работа Херцога «Пещера забытых снов»

- Картина «И вдруг, о чудо! Грёзы нового мира» стала фильмом открытия Международного кинофестиваля «Послание к человеку» в Санкт-Петербурге