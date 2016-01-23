О, Интернет! Грезы цифрового мира, 2016

Фильм «О, Интернет! Грезы цифрового мира» является новой документальной работой культового немецкого режиссёра Вернера Херцога («Фицкарральдо», «Королева пустыни»). В съёмках картины приняли участие Лоуренс Краусс («Неверующие»), бывший хакер Кевин Митник, инжинер Элон Маск и профессор Стэнфордского университета Себастьян Трун. А закадровый голос принадлежит никому иному, как самому Херцогу.
Лента «О, Интернет! Грезы цифрового мира» проливает свет на связь современного человека с Интернетом и с его зависимостью от технических достижений. Режиссёр проводит параллели между человеческой и компьютерной жизнью, а также даёт повод для мощной рефлексии. Кроме того, вас ждут комментарии от известных личностей и экскурс в историю Интернета.
- Фильм «И вдруг, о чудо! Грёзы нового мира» был показан на фестивале «Сандэнс» и получил преимущественно положительную критику
- У астронавта Люсианы Валковиц, которая приняла участие в съёмках фильма, есть татуировка с изборажением лошадей из Пещеры Шове, которой посвящёна другая документальная работа Херцога «Пещера забытых снов»
- Картина «И вдруг, о чудо! Грёзы нового мира» стала фильмом открытия Международного кинофестиваля «Послание к человеку» в Санкт-Петербурге
В своей новой документальной картине «О, Интернет! Грезы цифрового мира» (Lo and Behold: Reveries of the Connected World), впервые показанной на фестивале Санденс, Вернер Херцог погружается в прошлое, настоящее и будущее виртуального мира. С немецкой дотошностью и романтичностью он рассказывает историю интернета, от его пионеров из Калифорнийского университета до современных визионеров вроде Илона Маска. Однако Херцога интересует не только научно-технические достижения или, напротив, апокалиптические прогнозы, связанные с развитием мировой паутины, но прежде всего, как и почему интернет настолько кардинально изменил и продолжает менять нашу жизнь, что даже подсмотренные Херцогом буддистские монахи, едва прервав медитацию, тут же утыкаются в твиттер. Херцог исследует цифровой пейзаж с той же страстью и самоотверженностью, с которыми он раньше пересекал дикие ландшафты Амазонии, Сахары или Антарктиды, и рассказывает о взаимном влиянии двух миров: сетевого и реального, который теперь, после появления интернета, никогда уже не будет прежним.