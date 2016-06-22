Хроники мстителя, 2016

Режиссёр боевиков Кристиан Сесма («Потерянное время», «Ночная бригада») снимает свой новый фильм «Хроники мстителя». Сценарий он написал совместно с Полом Слоуном («Царь скорпионов»). Главные роли сыграли Джейсон Мьюз («Клерки», «Джей и молчаливый Боб наносят ответный удар»), Куинтон Джексон («Полуночный экспресс», «Команда А»), Майкл Мэдсен («Бешеные псы», «Омерзительная восьмёрка»), Джеймс Руссо («Донни Браско», «Однажды в Америке») и другие.

Фильм «Хроники мстителя» расскажет о режиссёре Майкле Гановере, который работает видеооператором борца с преступностью по прозвищу Мститель. Все его поединки записываются на камеру, и однажды в сеть попадает видео, на котором он убивает члена армянской мафии. Таким образом, начинается кровопролитная война между мафиози и командой крутых парней, которые всеми силами стараются помешать злодеям добраться до Мстителя.