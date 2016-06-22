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Хроники мстителя Хроники мстителя
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Vigilante Diaries

Хроники мстителя, 2016

2016 / США
6.2 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 5
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Причины посмотреть Факты О фильме

Режиссёр боевиков Кристиан Сесма («Потерянное время», «Ночная бригада») снимает свой новый фильм «Хроники мстителя». Сценарий он написал совместно с Полом Слоуном («Царь скорпионов»). Главные роли сыграли Джейсон Мьюз («Клерки», «Джей и молчаливый Боб наносят ответный удар»), Куинтон Джексон («Полуночный экспресс», «Команда А»), Майкл Мэдсен («Бешеные псы», «Омерзительная восьмёрка»), Джеймс Руссо («Донни Браско», «Однажды в Америке») и другие.

Фильм «Хроники мстителя» расскажет о режиссёре Майкле Гановере, который работает видеооператором борца с преступностью по прозвищу Мститель. Все его поединки записываются на камеру, и однажды в сеть попадает видео, на котором он убивает члена армянской мафии. Таким образом, начинается кровопролитная война между мафиози и командой крутых парней, которые всеми силами стараются помешать злодеям добраться до Мстителя.

- Фильм «Хроники мстителя» впервые появился в интернете под видом веб-сериала

- Деньги на производство серий были собраны посредством краудфандинговой кампании

- Бюджет полнометражного фильма составил 4 миллиона долларов. Одним из продюсеров является Ник Валлелонга («Бар "Гадкий койот»), а также сам Кристиан Сесма, режиссёр картины, занялся её продюсированием

Команда крутых спецагентов, опасных, взрывных, ироничных, с богатым чувством юмора, объединяется под началом загадочного Мстителя для борьбы с мировой преступностью.

6.2 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 5
Продолжительность 1 час 47 минут
Год выпуска 2016
Премьера в России 1 сентября 2016
Премьера онлайн 1 июня 2017
Премьера в мире 22 июня 2016
Возраст 18+
Прокатчик Магнум Пикчерз
Режиссер
Кристиан Сесма
Кристиан Сесма
В ролях
Джейсон Мьюз
Джейсон Мьюз
Куинтон Джексон
Куинтон Джексон
Пол Слоан
Пол Слоан
Кевин Л. Уокер
Кевин Л. Уокер
Майкл Джей Уайт
Майкл Джей Уайт
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Хроники мстителя 3 постера
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Хроники мстителя смотреть онлайн

Хроники мстителя
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Есть фильмы, которые снимают не для того, чтобы рассказать интересную или необычную историю, а просто чтобы снять. Не важно зачем – просто надо. Чаще всего надо это только режиссёру, поэтому актёрский состав в таких фильмах часто не блещет. Бывают, конечно, и исключения. Давайте посмотрим на новую картину режиссёра Кристиана Сесмы «Хроники мстителя» («Vigilante Diaries»), которая по всем признакам, как это не прискорбно, относится к фильмам, снятым просто так.…
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Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
«Джейсон Борн» и другие новинки проката в 47 выпуске обзора от Киноафиши! На этой неделе в прокат выходит продолжение фильмов об агенте Джейсоне Борне, которого традиционно сыграл Мэтт Дэймон. Если вы любители боевиков, скорее спешите на филмьа «Джейсон Борн».
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31 августа 2016 11:49
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