Хроники мстителя, 2016

Режиссёр боевиков Кристиан Сесма («Потерянное время», «Ночная бригада») снимает свой новый фильм «Хроники мстителя». Сценарий он написал совместно с Полом Слоуном («Царь скорпионов»). Главные роли сыграли Джейсон Мьюз («Клерки», «Джей и молчаливый Боб наносят ответный удар»), Куинтон Джексон («Полуночный экспресс», «Команда А»), Майкл Мэдсен («Бешеные псы», «Омерзительная восьмёрка»), Джеймс Руссо («Донни Браско», «Однажды в Америке») и другие.
Фильм «Хроники мстителя» расскажет о режиссёре Майкле Гановере, который работает видеооператором борца с преступностью по прозвищу Мститель. Все его поединки записываются на камеру, и однажды в сеть попадает видео, на котором он убивает члена армянской мафии. Таким образом, начинается кровопролитная война между мафиози и командой крутых парней, которые всеми силами стараются помешать злодеям добраться до Мстителя.
- Фильм «Хроники мстителя» впервые появился в интернете под видом веб-сериала
- Деньги на производство серий были собраны посредством краудфандинговой кампании
- Бюджет полнометражного фильма составил 4 миллиона долларов. Одним из продюсеров является Ник Валлелонга («Бар "Гадкий койот»), а также сам Кристиан Сесма, режиссёр картины, занялся её продюсированием
Команда крутых спецагентов, опасных, взрывных, ироничных, с богатым чувством юмора, объединяется под началом загадочного Мстителя для борьбы с мировой преступностью.