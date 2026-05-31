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Постер фильма Робоняня
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Робоняня - Трейлер
Киноафиша Фильмы Робоняня
3.9

Робоняня

, 2026
Россия / комедия, семейный / 6+
Смышленая девочка и ее друг превращают робота-надзирателя в своего друга и закатывают вечеринку
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Билеты
Постер фильма Робоняня
3.9
Билеты
Пойду 49
Не пойду 19
Робоняня - Трейлер
Робоняня  Трейлер

О фильме

Весёлая и изобретательная Злата, которая ради школьного бала и первого поцелуя остаётся дома одна, под присмотром новейшего робота-няньки Нотрикса. Уверенная, что легко обманет машину, Злата вскоре обнаруживает, что имеет дело с неуязвимым противником, контролирующим весь дом. Отчаявшись, она вместе с влюблённым в неё соседом Никитой находит нестандартный выход — они начинают общаться с роботом на его языке, используя «идеальные промты». Их дружба с железным другом стремительно набирает обороты и приводит к грандиозной вечеринке, которая оборачивается настоящим хаосом. Именно в этот момент Злате предстоит сделать выбор и понять, что такое настоящая дружба и самопожертвование.

 

В ролях

Ева Смирнова
Ева Смирнова
Zlata
Ольга Тумайкина
Ольга Тумайкина
Андрей Пынзару
Андрей Пынзару
Денис Кукояка
Денис Кукояка
Тимофей Зайцев
Тимофей Зайцев
DAVA
DAVA
Милана Хаметова
Милана Хаметова
Elena Kukoyaka
Milana Makarova
Sonya
Vasilisa Kukoyaka
Никита Конкин
Никита Конкин
Nikita Rodionov
Stas
Режиссер Макс Максимов
Сценарист Maksim Kazantsev
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Россия
Продолжительность 1 час 29 минут
Год выпуска 2026
Премьера в мире 31 мая 2026
Дата выхода
18 июня 2026 Россия Атмосфера Кино
Сборы в мире $1 174 905
Производство Big Screen Production, КиноЦех, Welcome Media
Другие названия
Robonyanya, Робоняня

Рейтинг фильма

3.9
Оцените 22 голоса
1.8 IMDb
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Место в рейтинге
В общем рейтинге  3954 В жанре «комедия»  1121 В жанре «семейный»  385 В фильмах России  763 В фильмах 2026 года  91

Трейлеры фильма

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Робоняня - Трейлер
Робоняня Трейлер
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Смотреть в кино Расписание и билеты
Кронверк Синема Вэйпарк
12:35 от 470 ₽
Синема Парк DELUXE ТЦ «Метрополис»
12:40 от 800 ₽
Полное расписание и билеты

«Робоняня» в кинотеатрах

Сегодня 19 Завтра 20 вт 21 ср 22
Как купить билеты на сеанс фильма «Робоняня»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Кронверк Синема Вэйпарк
Сходненская
2D
12:35 от 470 ₽
Синема Парк DELUXE ТЦ «Метрополис»
Войковская
2D
12:40 от 800 ₽
Синема Парк Бутово Молл г. Москва, пос. Воскресенское, Чечёрский проезд, 51 
2D
16:25 от 680 ₽
Полное расписание и билеты
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