Я – Учитель, 2016

Жить в непростых военных условиях простому сельскому учителю Павлу Зубову помогает любовь и семья, вера в свой долг – учить детей, и не важно, при какой власти. Но череда событий в корне меняет его жизнь, возвращая в реальный мир, где идёт война, где враг демонстрирует истинное лицо, где невозможно бездействовать, оставаясь в стороне. Здесь надо бороться за свою семью, любовь, Родину, свои идеалы и принципы. Перед главным героем встает непростой духовный и нравственный выбор – либо выживать и приспосабливаться, либо не предавать самого себя и своих близких…