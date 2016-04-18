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Я – Учитель Я – Учитель
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Я – Учитель, 2016

2016 / Россия
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10 голосов Рейтинг IMDb: 6
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О фильме

Жить в непростых военных условиях простому сельскому учителю Павлу Зубову помогает любовь и семья, вера в свой долг – учить детей, и не важно, при какой власти. Но череда событий в корне меняет его жизнь, возвращая в реальный мир, где идёт война, где враг демонстрирует истинное лицо, где невозможно бездействовать, оставаясь в стороне. Здесь надо бороться за свою семью, любовь, Родину, свои идеалы и принципы. Перед главным героем встает непростой духовный и нравственный выбор – либо выживать и приспосабливаться, либо не предавать самого себя и своих близких…

5.8 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6
Продолжительность 1 час 28 минут
Год выпуска 2016
Премьера в России 18 апреля 2016
Премьера в мире 18 апреля 2016
Возраст 12+
Режиссер
Сергей Мокрицкий
Сергей Мокрицкий
В ролях
Юлия Пересильд
Юлия Пересильд
Андрей Смоляков
Андрей Смоляков
Борис Каморзин
Борис Каморзин
Филипп Рейнхардт
Филипп Рейнхардт
Александр Ковтунец
Александр Ковтунец
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Я – Учитель 2 постера
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