Высотка, 2015

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Высоко сижу, далеко гляжу… Доктору Лэнгу повезло. Его холостяцкая берлога в стиле хай-тек оказалась на 25-м. Конечно, не бог весть что, можно было бы выклянчить квартирку и повыше, но Лэнга (Том Хиддлстон) и так все устраивало. Штука в том, что в здании было 40 этажей и безупречная кастовая система: богатые жили наверху, бедные – внизу. Между собой, естественно, не общались. Таким образом, поселившись посередине, молодой доктор получил возможность существовать в гордом…