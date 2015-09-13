Высотка, 2015

Лондон, 1975 год. Роберт Лэнг, молодой и преуспевающий доктор, становится новым жильцом 25-этажного элитного дома. Внутри жилого комплекса располагаются все, что нужно современным людям для комфортной жизни - от салона красоты до начальной школы. По сути, жильцам приходится покидать стены дома только для того, чтобы ходить на работу. Очень скоро в этом закрытом обществе возникает своя иерархия: элита, проживающая на верхних этажах, с нескрываемым презрением относится в “неудачникам”, занимающих квартиры внизу. Между представителями разных классов назревает конфликт…
Роскошный небоскреб, оборудованный всем необходимым для жизни - от магазина и бассейна до начальной школы, превращается в замкнутую инфраструктуру, где между жителями разных уровней внезапно вспыхивает неприязнь. Вражда разгорается все сильнее, и идеально спланированный мир высотки постепенно погружается в хаос насилия и безнаказанности, где каждая ночь может стать для кого-то из жителей последней. Самые темные стороны человеческой личности выходят на первый план, и в этом новом мире правит сила, более мощная, чем разум.