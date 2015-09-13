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Высотка Высотка
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High-Rise

Высотка, 2015

2015 / Великобритания
5.3 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 5.5
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Причины посмотреть Факты О фильме

Лондон, 1975 год. Роберт Лэнг, молодой и преуспевающий доктор, становится новым жильцом 25-этажного элитного дома. Внутри жилого комплекса располагаются все, что нужно современным людям для комфортной жизни - от салона красоты до начальной школы. По сути, жильцам приходится покидать стены дома только для того, чтобы ходить на работу. Очень скоро в этом закрытом обществе возникает своя иерархия: элита, проживающая на верхних этажах, с нескрываемым презрением относится в “неудачникам”, занимающих квартиры внизу. Между представителями разных классов назревает конфликт…

  • В основу сценария лег одноименный роман Джеймса Балларда. К слову, экранизация книги вышла ровно 40 лет спустя первой публикации. 
  • Во время подготовки к съемкам Том Хиддлстон, исполнивший роль врача-физиолога, консультировался с судмедэкспертом. 
  • Американская актриса Элизабет Мосс призналась, что самым сложным в работе над ролью стало освоение британского акцента.
  • Продюсер Джереми Томас вынашивал идею фильма более лет, однако все это время проект считали провальным. 
  • Один из эпизодов культового сериала “Доктор Кто” под названием “Райские башни” (1987) был создан под впечатлением от романа Балларда. 

Роскошный небоскреб, оборудованный всем необходимым для жизни - от магазина и бассейна до начальной школы, превращается в замкнутую инфраструктуру, где между жителями разных уровней внезапно вспыхивает неприязнь. Вражда разгорается все сильнее, и идеально спланированный мир высотки постепенно погружается в хаос насилия и безнаказанности, где каждая ночь может стать для кого-то из жителей последней. Самые темные стороны человеческой личности выходят на первый план, и в этом новом мире правит сила, более мощная, чем разум.

5.3 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 5.5
Продолжительность 1 час 52 минуты
Год выпуска 2015
Премьера в России 14 апреля 2016
Премьера в мире 13 сентября 2015
Возраст 18+
Прокатчик Экспонента
Режиссер
Бен Уитли
Бен Уитли
В ролях
Том Хиддлстон
Том Хиддлстон
Джереми Айронс
Джереми Айронс
Сиенна Миллер
Сиенна Миллер
Люк Эванс
Люк Эванс
Элизабет Мосс
Элизабет Мосс
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Высотка 16 постеров
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Высотка
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Высоко сижу, далеко гляжу… Доктору Лэнгу повезло. Его холостяцкая берлога в стиле хай-тек оказалась на 25-м. Конечно, не бог весть что, можно было бы выклянчить квартирку и повыше, но Лэнга (Том Хиддлстон) и так все устраивало. Штука в том, что в здании было 40 этажей и безупречная кастовая система: богатые жили наверху, бедные – внизу. Между собой, естественно, не общались. Таким образом, поселившись посередине, молодой доктор получил возможность существовать в гордом…
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Tanya Makarova 24 апреля 2016, 04:45
Жаль,что отзывы мало кто читает,да и я сама не смотрю,но здесь не могла промолчать.ОТСТОЙ,мягко говоря.Почти половина зала ушла за час до конца,еще… Читать дальше…
PabloEst 28 апреля 2016, 01:37
До смотрел до конца ( Мне понятно почему люди уходили из зала, потому что это арт-хаус.) И не пожалел. Отличный фильм. Сюжет ужасно интересный , как… Читать дальше…
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3 марта 2016 00:00
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