Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Держать удар" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Без ума от Tiffany Без ума от Tiffany
Киноафиша Фильмы Без ума от Tiffany
Crazy About Tiffany's

Без ума от Tiffany, 2016

2016 / США
5.8 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 5.6
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
Причины посмотреть О фильме

В 1961 году прекрасная Одри Хэпберн произнесла на экране (в ленте «Завтрак у Тиффани») фразу, которая спустя полвека стала вдохновением для названия документального фильма об одном из самых известных брендов в мире. Ювелирная марка Tiffany & Co была основана уже 178 лет назад, и к настоящему моменту завоевала признание у тысяч женщин. Не секрет, что заветные украшения стоят больших денег, поэтому в центре сюжета окажутся самые разные знаменитости, которые отвечают на вопросы о любимой бижутерии. Однако центральное место в сюжете уделено вовсе не истории Tiffany & Co, а значению самого понятия бренда в современном мире.

Режиссёр Мэттью Миле прославился в 2013 году, когда выпустил картину «Развейте мой прах в Бергдорф», проливающий свет на один из древнейших универмагов в Нью-Йорке. Идея создания ленты о ювелирной марке пришла к нему именно на съёмках этого фильма, потому что напротив находился магазин Тиффани. В интервью, которые попали в прокатную версию, участвовали такие звёзды, как Джессика Бил («Иллюзионист»), Дженнифер Тилли («Страна приливов», «Пули над Бродвеем», режиссёры Сэм Тейлор-Джонсон («50 оттенков серого») и Баз Лурман («Мулен Руж», «Великий Гэтсби»). Режиссёр не консультировался с менеджерами компании и в своих действиях был полностью независим. И результат, как ни странно, был одобрен самим руководством.

Фильм рассказывает невероятную историю о том, как небольшой нью-йоркский ювелирный магазин, открытый Чарльзом Льюисом Тиффани в 1837 году, стал частью американской культуры и уникальным глобальным феноменом.

5.8 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 5.6
Продолжительность 1 час 26 минут
Год выпуска 2016
Премьера в России 2 июня 2016
Премьера в мире 19 февраля 2016
Возраст 16+
Прокатчик Центр документального кино
Режиссер
Мэттью Миле
Мэттью Миле
В ролях
Джессика Бил
Джессика Бил
Кэти Курик
Кэти Курик
Эми Файн-Коллинз
Эми Файн-Коллинз
Фран Лебовиц
Фран Лебовиц
Рэйчел Зои
Рэйчел Зои
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Без ума от Tiffany 3 постера
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Наша рецензия
Брендиана «Посетить один из театров Бродвея, сфотографироваться на фоне Статуи Свободы и съесть круассан у витрины Tiffany & Co». Примерно так выглядит to do лист человека, отправляющегося в Нью-Йорк. Трепетный восторг перед одним из самых известных брендов планеты испытывает любая женщина, которой не чужды чувство стиля и любовь к драгоценностям. В общем, желающих заполучить именитое колечко или колье наберётся немало. Ювелирная марка Tiffany & Co существует уже на…
Читать
Пока нет отзывов Написать
15 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
«Черепашки-ниндзя 2» и другие новинки проката в еженедельном обзоре киноновинок. Выпуск 34 Предлагаем вашему вниманию новый выпуск нашего еженедельного кинообзора новинок. Если вы все еще не знаете, на какой фильм сходить в этот уикенд в кинотеатр, то этот обзор обязательно поможем вам
Написать
1 июня 2016 14:02
Все новости фильма
Кадры из фильма Все кадры
Все кадры
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Месть Банши
Месть Банши
2022, США, боевик, триллер
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Одержимая
Одержимая
2021, Россия, триллер
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Страна Саша
Страна Саша
2022, Россия, мелодрама, комедия
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Побег из космоса
Побег из космоса
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Драйв
Драйв
2011, США, драма, боевик
Молодой человек
Молодой человек
2022, Россия, комедия
Related video
«Ни стыда ни совести»: завравшуюся Дану Борисову вывели на чистую воду
Дошло до суда: звезда «Универа» ответил на обвинения экс-супруги
Близкие не стали молчать: правда о здоровье Вайкуле вышла наружу
«Не лучше Бузовой»: блеснувшая на сцене Анна Асти разочаровала россиян
В «Ленкоме» раскрыли доходы вдовы Караченцова: обычным пенсионерам не снилось
Все знали, но молчали: названа причина разрыва Варнавы с известным режиссером
В спорах о сыне Плющенко поставили точку: Мишин все объяснил
Нинидзе решилась на откровения о личной жизни: хватило нескольких слов
«Вспомнила молодость»: оскандалившаяся Ивлеева пошла вразнос
Пугачевой ничего не принадлежит: назван истинный владелец замка в Грязи
Известный музыкант огорошил признанием: вот что осталось за кадром шоу «Голос»
«С каждым годом похож все больше»: народ ахнул при виде сына Фриске
Приложение киноафиши