Без ума от Tiffany, 2016

В 1961 году прекрасная Одри Хэпберн произнесла на экране (в ленте «Завтрак у Тиффани») фразу, которая спустя полвека стала вдохновением для названия документального фильма об одном из самых известных брендов в мире. Ювелирная марка Tiffany & Co была основана уже 178 лет назад, и к настоящему моменту завоевала признание у тысяч женщин. Не секрет, что заветные украшения стоят больших денег, поэтому в центре сюжета окажутся самые разные знаменитости, которые отвечают на вопросы о любимой бижутерии. Однако центральное место в сюжете уделено вовсе не истории Tiffany & Co, а значению самого понятия бренда в современном мире.

Режиссёр Мэттью Миле прославился в 2013 году, когда выпустил картину «Развейте мой прах в Бергдорф», проливающий свет на один из древнейших универмагов в Нью-Йорке. Идея создания ленты о ювелирной марке пришла к нему именно на съёмках этого фильма, потому что напротив находился магазин Тиффани. В интервью, которые попали в прокатную версию, участвовали такие звёзды, как Джессика Бил («Иллюзионист»), Дженнифер Тилли («Страна приливов», «Пули над Бродвеем», режиссёры Сэм Тейлор-Джонсон («50 оттенков серого») и Баз Лурман («Мулен Руж», «Великий Гэтсби»). Режиссёр не консультировался с менеджерами компании и в своих действиях был полностью независим. И результат, как ни странно, был одобрен самим руководством.